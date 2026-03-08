Mới nhất
Thủy điện Hòa Bình một công trình kỳ vĩ trên dòng sông Đà

Chủ nhật, 16:29 08/03/2026 | Đời sống
Nhật Tân
Nhật Tân

Và 1 tác giả khác

GĐXH - Được xem là một trong những công trình thế kỷ của ngành năng lượng Việt Nam, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ sừng sững trên dòng sông Đà hùng vĩ. Sau hàng chục năm, công trình không chỉ đóng vai trò quan trọng trong hệ thống điện quốc gia mà còn trở thành biểu tượng lịch sử của một thời kỳ xây dựng đất nước đầy gian khó.

Thủy điện Hòa Bình: Công trình kỳ vĩ mang lại an ninh năng lượng cho Việt Nam 2026 - Ảnh 1.

Công trình Thủy điện Hòa Bình công suất lớn nhất Đông Nam Á thế kỷ 20, có bốn nhiệm vụ, trong đó điều tiết chống lũ đảm bảo an toàn cho Thủ đô Hà Nội, các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và cung cấp điện được cho là trọng yếu.

Thủy điện Hòa Bình: Công trình kỳ vĩ mang lại an ninh năng lượng cho Việt Nam 2026 - Ảnh 2.

Nhà máy Thủy điện Hòa Bình nhìn từ trên cao, con đập khổng lồ chắn ngang dòng sông Đà tạo nên hồ chứa nước rộng lớn giữa núi rừng Tây Bắc. Thân đập bê tông đồ sộ của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình được xây dựng kiên cố, trở thành lá chắn quan trọng điều tiết lũ cho vùng hạ du. Những cửa xả lũ khổng lồ tại Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mỗi khi mở tạo nên dòng nước trắng xóa, cuồn cuộn đổ xuống hạ lưu.

Thủy điện Hòa Bình: Công trình kỳ vĩ mang lại an ninh năng lượng cho Việt Nam 2026 - Ảnh 3.

Công trình do Liên Xô thiết kế và cung cấp thiết bị, khởi công xây dựng 06/11/1979, khánh thành 20/12/1994. Đập dâng nước được áp dụng phương pháp màn chống thấm (đập đất đá lõi sét) chiều dài 734m, chiều cao 128m, chịu cột nước chênh lệch thượng, hạ lưu 102m. Để xây dựng đập, công nhân phải tiến hành hai lần ngăn sông. Đợt 1 vào 12/1/1983 và đợt 2 vào 9/1/1986.

Thủy điện Hòa Bình: Công trình kỳ vĩ mang lại an ninh năng lượng cho Việt Nam 2026 - Ảnh 4.

Phần thân của nhà máy nằm ngầm trong lòng đất. Để chống động đất và thấm nứt, các chuyên gia Liên Xô đã áp dụng kinh nghiệm xây đập thủy điện Aswan trên sông Nile (Ai Cập), bằng cách sử dụng kỹ thuật khoan phun xi măng và khoan phụt.

Thủy điện Hòa Bình: Công trình kỳ vĩ mang lại an ninh năng lượng cho Việt Nam 2026 - Ảnh 5.

Hầm thân đập dẫn vào bên trong nhà máy được lát đá, nếu đi từ cổng chính vào có chiều dài khoảng hơn 300m. Nơi đây có nhiều phòng chức năng nằm sâu trong lòng đất.

Thủy điện Hòa Bình: Công trình kỳ vĩ mang lại an ninh năng lượng cho Việt Nam 2026 - Ảnh 6.

Nhà máy đặt ngầm trong lòng một quả đồi là nơi lắp đặt toàn bộ thiết bị chính, gồm 8 tổ máy phát điện, máy biến áp cường lực… cùng các công trình phụ trợ. Tám tổ máy tổng công suất 1.920 MW, mỗi tổ có công suất 240 MW.

Thủy điện Hòa Bình: Công trình kỳ vĩ mang lại an ninh năng lượng cho Việt Nam 2026 - Ảnh 7.

Mỗi tua bin khi hoạt động, bên cạnh sẽ có các tủ điện chức năng để kiểm soát lượng điện.

Thủy điện Hòa Bình: Công trình kỳ vĩ mang lại an ninh năng lượng cho Việt Nam 2026 - Ảnh 8.

Qua 9 năm thi công, ngày 24/12/1988, tổ máy đầu tiên của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình phát điện lên hệ thống, báo hiệu một thời khắc lịch sử của đất nước và ngành Điện lực Việt Nam. Đến ngày 4/4/1994, tổ máy cuối cùng - tổ máy thứ 8 phát điện lên lưới.

Thủy điện Hòa Bình: Công trình kỳ vĩ mang lại an ninh năng lượng cho Việt Nam 2026 - Ảnh 9.

Ngày nay, hằng ngày có rất đông khách du lịch từ khắp nơi trên cả nước đến tham quan "công trình thế kỷ".

Thủy điện Hòa Bình: Công trình kỳ vĩ mang lại an ninh năng lượng cho Việt Nam 2026 - Ảnh 10.

Sau hơn 30 năm vận hành, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc cung cấp điện và điều tiết lũ. Năm 2021, nhà máy thủy điện Hòa Bình được mở rộng 2 tổ máy, khi đi vào hoạt động sẽ góp phần cân đối an ninh năng lượng quốc gia.

Thủy điện Hòa Bình: Công trình kỳ vĩ mang lại an ninh năng lượng cho Việt Nam 2026 - Ảnh 11.

Sau nhiều năm thi công, đúng vào lúc 16h20 ngày 14/11/2025, Tổ máy số 2 (H10) thuộc dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng đã chính thức hòa lưới thành công vào hệ thống điện quốc gia.

Video thủy điện Hòa Bình một công trình kỳ vĩ trên dòng sông Đà:

Trời sinh 4 con giáp mang năng lượng tích cực: Sống lạc quan nên dễ gặp may mắn

Trời sinh 4 con giáp mang năng lượng tích cực: Sống lạc quan nên dễ gặp may mắn

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Trong tử vi, có những con giáp nổi bật nhờ thái độ sống tích cực. Nhờ vậy, họ thường gặp nhiều may mắn trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Bắc Ninh: Nam thanh niên tử vong sau tiếng nổ lớn nghi do đốt pháo

Bắc Ninh: Nam thanh niên tử vong sau tiếng nổ lớn nghi do đốt pháo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tối 7/3, sau tiếng nổ lớn phát ra từ khu đất trống tại xã Ngọc Thiện (tỉnh Bắc Ninh), người dân bàng hoàng phát hiện một nam thanh niên đã tử vong tại chỗ.

Miền Bắc đón mưa kéo dài, nhiệt độ giảm mạnh do không khí lạnh

Miền Bắc đón mưa kéo dài, nhiệt độ giảm mạnh do không khí lạnh

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Cơ quan khí tượng vừa phát đi bản tin về đợt không khí lạnh sắp tác động đến miền Bắc nước ta gây mưa rét.

Hộ chiếu gắn chip điện tử (e-passport) mang lại lợi ích gì cho công dân trong xuất nhập cảnh?

Hộ chiếu gắn chip điện tử (e-passport) mang lại lợi ích gì cho công dân trong xuất nhập cảnh?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hộ chiếu gắn chíp điện tử (e-passport) không chỉ là một cuốn sổ thông hành đơn thuần mà đã trở thành một "chìa khóa số" quyền năng. Loại hộ chiếu này là cơ sở để tự động hóa trong công tác kiểm soát cửa khẩu, tạo thuận lợi c ho việc đi lại, xuất nhập cảnh giữa các nước.

4 tháng Âm lịch sinh ra người có vận quý nhân cực mạnh, cuộc sống vượng lộc vượng tài

4 tháng Âm lịch sinh ra người có vận quý nhân cực mạnh, cuộc sống vượng lộc vượng tài

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, có những tháng Âm lịch được xem là thời điểm sinh ra nhiều người mang vận số tốt. Họ thường gặp may mắn trong cuộc sống, dễ gặp quý nhân nâng đỡ.

10 thủ tục hành chính mới về việc làm liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp 2026

10 thủ tục hành chính mới về việc làm liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp 2026

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành Quyết định số 107/QĐ-BNV trong đó quy định 10 thủ tục hành chính mới về bảo hiểm thất nghiệp.

Những loại giấy tờ không thể thiếu khi làm hộ chiếu gắn chíp điện tử (e-passport) năm 2026

Những loại giấy tờ không thể thiếu khi làm hộ chiếu gắn chíp điện tử (e-passport) năm 2026

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Việc sử dụng hộ chiếu gắn chip điện tử (e-passport) mang đến nhiều điều kiện thuận lợi hơn cho công dân, cũng như cho việc xét duyệt cấp thị thực các nước trên thế giới, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước. Khi làm loại hộ chiếu này cần những loại giấy tờ gì?

4 con giáp 'mát tay mát vía': Sự nghiệp phát đạt, hôn nhân hạnh phúc

4 con giáp 'mát tay mát vía': Sự nghiệp phát đạt, hôn nhân hạnh phúc

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quan niệm tử vi phương Đông, có những con giáp không chỉ gặp thuận lợi trên con đường sự nghiệp mà còn may mắn trong đời sống tình cảm.

Ngày sinh Âm lịch của người nhanh nhẹn, tháo vát: Sau 40 tuổi dễ giàu sang

Ngày sinh Âm lịch của người nhanh nhẹn, tháo vát: Sau 40 tuổi dễ giàu sang

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Những người sinh vào một số ngày Âm lịch dưới đây thường có tính cách độc lập, bản lĩnh và càng bước vào tuổi trung niên thì sự nghiệp càng khởi sắc.

Tin sáng 7/3: Miền Bắc nắng đẹp trong ngày 8/3; danh tính 2 kẻ cầm đầu đường dây web lậu Xôi Lạc TV

Tin sáng 7/3: Miền Bắc nắng đẹp trong ngày 8/3; danh tính 2 kẻ cầm đầu đường dây web lậu Xôi Lạc TV

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã thông báo bản tin dự báo thời tiết phục vụ Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3.

