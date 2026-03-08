Thủy điện Hòa Bình một công trình kỳ vĩ trên dòng sông Đà

Nhà máy Thủy điện Hòa Bình nhìn từ trên cao, con đập khổng lồ chắn ngang dòng sông Đà tạo nên hồ chứa nước rộng lớn giữa núi rừng Tây Bắc. Thân đập bê tông đồ sộ của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình được xây dựng kiên cố, trở thành lá chắn quan trọng điều tiết lũ cho vùng hạ du. Những cửa xả lũ khổng lồ tại Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mỗi khi mở tạo nên dòng nước trắng xóa, cuồn cuộn đổ xuống hạ lưu.