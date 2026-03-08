Mới nhất
Hộ chiếu gắn chip điện tử (e-passport) mang lại lợi ích gì cho công dân trong xuất nhập cảnh?

Chủ nhật, 10:29 08/03/2026 | Đời sống
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
Hộ chiếu gắn chíp điện tử (e-passport) không chỉ là một cuốn sổ thông hành đơn thuần mà đã trở thành một "chìa khóa số" quyền năng. Loại hộ chiếu này là cơ sở để tự động hóa trong công tác kiểm soát cửa khẩu, tạo thuận lợi cho việc đi lại, xuất nhập cảnh giữa các nước.

Đối tượng nào được cấp hộ chiếu gắn chip điện tử (e-passport)?

Theo Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019, đối tượng được áp dụng thủ tục làm hộ chiếu gắn chip điện tử (e-passport) là:

- Công dân Việt Nam trong nước có căn cước công dân gắn chip hoặc căn cước công dân 12 số còn giá trị.

- Có tài khoản hợp lệ trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

- Có khả năng thanh toán lệ phí trực tuyến qua hệ thống thanh toán của Chính phủ.

Theo đó có thể thấy, công dân từ 14 tuổi trở lên mới đủ điều kiện được cấp hộ chiếu gắn chip điện tử. Công dân có thể lựa chọn xin cấp hộ chiếu gắn chip hoặc không gắn chip.

Hộ chiếu gắn chip điện tử (e-passport) mang lại lợi ích gì cho công dân trong xuất nhập cảnh? - Ảnh 1.Không cần hộ chiếu (passport), năm 2025 công dân có thể dùng loại giấy tờ này để xuất nhập cảnh?

GĐXH - Theo quy định công dân bắt buộc phải xuất trình hộ chiếu hoặc giấy thông hành khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh. Năm 2025, công dân có thể dùng thẻ căn cước thay thế hộ chiếu hoặc giấy thông hành?

Hộ chiếu gắn chip điện tử (e-passport) mang lại lợi ích gì cho công dân trong xuất nhập cảnh? - Ảnh 2.

Theo quy định, công dân từ 14 tuổi trở lên mới đủ điều kiện được cấp hộ chiếu gắn chip điện tử. Ảnh: TL

Hộ chiếu gắn chip điện tử (e-passport) mang lại lợi ích gì?

- Hộ chiếu gắn chíp điện tử (e-passport) là hộ chiếu có gắn thiết bị điện tử lưu giữ thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký của người cấp. Loại hộ chiếu này không chỉ lưu trữ các thông tin được viết trên giấy như: họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch… mà còn có khả năng lưu trữ các thông tin sinh trắc học của con người như vân tay, mống mắt, khuôn mặt, nhóm máu…

- Hộ chiếu gắn chip điện tử (e-passport) là điều kiện tiên quyết và là cơ sở để tự động hóa trong công tác kiểm soát cửa khẩu, tạo thuận lợi cho việc đi lại, xuất nhập cảnh giữa các nước.

- Hiện nay có hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ sử dụng hộ chiếu gắn chíp điện tử do loại hộ chiếu này lưu trữ được nhiều thông tin theo một định dạng thống nhất. Do đó, người được cấp hộ chiếu có gắn chip sẽ được phía nước ngoài, nhất là một số quốc gia phát triển ưu tiên hơn khi xét duyệt thị thực nhập cảnh.

- E-passport có tính bảo mật thông tin cao:

+ Thông tin được lưu trú trong chip vì vậy rất khó để sao chép và bị lấy cắp.

+ Tính bảo mật cao hơn hộ chiếu giấy thông thường.

+ Bảo vệ người mang hộ chiếu trước nguy cơ bị lấy cắp thông tin cá nhân.

+ Tránh tình trạng bị làm giả hộ chiếu để thực hiện các hành động phi pháp như: buôn lậu, di cư bất hợp pháp, khủng bố,…

- Việc phát hành hộ chiếu điện tử không những tạo điều kiện cho người dân trong hoạt động xuất nhập cảnh mà còn phù hợp với Chính phủ điện tử tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội; nâng cao vị thế của hộ chiếu Việt Nam, thúc đẩy quá trình hội nhập của Việt Nam trong khu vực và thế giới.

Hộ chiếu gắn chip điện tử có thời hạn bao lâu?

Theo Điều 7 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, thời hạn của hộ chiếu được quy định như sau:

- Thời hạn của hộ chiếu gắn chip điện tử là 10 năm.

- Hộ chiếu không gắn chip điện tử là 5 năm.

- Hộ chiếu cấp theo thủ tục rút gọn là không quá 12 tháng và tất cả đều không được gia hạn.

Hộ chiếu gắn chip điện tử (e-passport) mang lại lợi ích gì cho công dân trong xuất nhập cảnh? - Ảnh 3.Không cần hộ chiếu (passport), năm 2026 công dân có thể dùng loại giấy tờ này để xuất nhập cảnh?

GĐXH - Theo quy định, khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh công dân bắt buộc phải xuất trình hộ chiếu hoặc giấy thông hành. Năm 2026, công dân có thể dùng loại giấy tờ nào thay thế hộ chiếu?

Hộ chiếu gắn chip điện tử (e-passport) mang lại lợi ích gì cho công dân trong xuất nhập cảnh? - Ảnh 4.Top hộ chiếu (passport) quyền lực nhất thế giới 2025 – Việt Nam thăng hạng thứ bao nhiêu?

GĐXH - Trong danh sách các cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới do Henley Passport Index công bố, Singapore là quốc gia đứng thứ nhất. Trong khi đó hộ chiếu Việt Nam từ vị trí 91 lên đứng thứ 84 thế giới.

Miền Bắc đón mưa kéo dài, nhiệt độ giảm mạnh do không khí lạnh

Miền Bắc đón mưa kéo dài, nhiệt độ giảm mạnh do không khí lạnh

Đời sống - 3 phút trước

GĐXH - Cơ quan khí tượng vừa phát đi bản tin về đợt không khí lạnh sắp tác động đến miền Bắc nước ta gây mưa rét.

4 tháng Âm lịch sinh ra người có vận quý nhân cực mạnh, cuộc sống vượng lộc vượng tài

4 tháng Âm lịch sinh ra người có vận quý nhân cực mạnh, cuộc sống vượng lộc vượng tài

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, có những tháng Âm lịch được xem là thời điểm sinh ra nhiều người mang vận số tốt. Họ thường gặp may mắn trong cuộc sống, dễ gặp quý nhân nâng đỡ.

10 thủ tục hành chính mới về việc làm liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp 2026

10 thủ tục hành chính mới về việc làm liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp 2026

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành Quyết định số 107/QĐ-BNV trong đó quy định 10 thủ tục hành chính mới về bảo hiểm thất nghiệp.

Những loại giấy tờ không thể thiếu khi làm hộ chiếu gắn chíp điện tử (e-passport) năm 2026

Những loại giấy tờ không thể thiếu khi làm hộ chiếu gắn chíp điện tử (e-passport) năm 2026

Đời sống - 20 giờ trước

GĐXH - Việc sử dụng hộ chiếu gắn chip điện tử (e-passport) mang đến nhiều điều kiện thuận lợi hơn cho công dân, cũng như cho việc xét duyệt cấp thị thực các nước trên thế giới, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước. Khi làm loại hộ chiếu này cần những loại giấy tờ gì?

4 con giáp 'mát tay mát vía': Sự nghiệp phát đạt, hôn nhân hạnh phúc

4 con giáp 'mát tay mát vía': Sự nghiệp phát đạt, hôn nhân hạnh phúc

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quan niệm tử vi phương Đông, có những con giáp không chỉ gặp thuận lợi trên con đường sự nghiệp mà còn may mắn trong đời sống tình cảm.

Ngày sinh Âm lịch của người nhanh nhẹn, tháo vát: Sau 40 tuổi dễ giàu sang

Ngày sinh Âm lịch của người nhanh nhẹn, tháo vát: Sau 40 tuổi dễ giàu sang

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Những người sinh vào một số ngày Âm lịch dưới đây thường có tính cách độc lập, bản lĩnh và càng bước vào tuổi trung niên thì sự nghiệp càng khởi sắc.

Tin sáng 7/3: Miền Bắc nắng đẹp trong ngày 8/3; danh tính 2 kẻ cầm đầu đường dây web lậu Xôi Lạc TV

Tin sáng 7/3: Miền Bắc nắng đẹp trong ngày 8/3; danh tính 2 kẻ cầm đầu đường dây web lậu Xôi Lạc TV

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã thông báo bản tin dự báo thời tiết phục vụ Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3.

Đây là những quy định mới về thời gian cấm nhiều loại xe ô tô vào nội đô Hà Nội, hàng triệu lái xe cần biết

Đây là những quy định mới về thời gian cấm nhiều loại xe ô tô vào nội đô Hà Nội, hàng triệu lái xe cần biết

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND, kể từ ngày 15/1/2026, Hà Nội chính thức ban hành thời gian cấm nhiều loại xe ô tô hoạt động trong nội đô thành phố.

Tây Ninh tiêu hủy hơn 70.000 phôi đăng ký xe

Tây Ninh tiêu hủy hơn 70.000 phôi đăng ký xe

Đời sống - 1 ngày trước

Ngày 6/3, Phòng Cảnh sát giao thông- Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức tiêu hủy hơn 70.000 phôi giấy chứng nhận đăng ký xe cùng hơn 3.000 bộ biển số xe bị thu hồi. Việc tiêu hủy được thực hiện đúng quy trình, nhằm ngăn ngừa tái sử dụng, tăng cường quản lý phương tiện và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Hà Nội: Ô tô 'điên' gây tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh, nhiều người gặp nạn

Hà Nội: Ô tô 'điên' gây tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh, nhiều người gặp nạn

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra vào tối ngày 6/3/2026 trên phố Nguyễn Chánh (phường Cầu Giấy, Hà Nội) khi một chiếc ô tô chạy tốc độ cao tông liên tiếp vào hàng loạt phương tiện, khiến ít nhất một người bị thương nặng.

