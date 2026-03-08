Hộ chiếu gắn chip điện tử (e-passport) mang lại lợi ích gì cho công dân trong xuất nhập cảnh?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Đối tượng nào được cấp hộ chiếu gắn chip điện tử (e-passport)?

Theo Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019, đối tượng được áp dụng thủ tục làm hộ chiếu gắn chip điện tử (e-passport) là:

- Công dân Việt Nam trong nước có căn cước công dân gắn chip hoặc căn cước công dân 12 số còn giá trị.

- Có tài khoản hợp lệ trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

- Có khả năng thanh toán lệ phí trực tuyến qua hệ thống thanh toán của Chính phủ.

Theo đó có thể thấy, công dân từ 14 tuổi trở lên mới đủ điều kiện được cấp hộ chiếu gắn chip điện tử. Công dân có thể lựa chọn xin cấp hộ chiếu gắn chip hoặc không gắn chip.

Ảnh: TL

Hộ chiếu gắn chip điện tử (e-passport) mang lại lợi ích gì?

- Hộ chiếu gắn chíp điện tử (e-passport) là hộ chiếu có gắn thiết bị điện tử lưu giữ thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký của người cấp. Loại hộ chiếu này không chỉ lưu trữ các thông tin được viết trên giấy như: họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch… mà còn có khả năng lưu trữ các thông tin sinh trắc học của con người như vân tay, mống mắt, khuôn mặt, nhóm máu…

- Hộ chiếu gắn chip điện tử (e-passport) là điều kiện tiên quyết và là cơ sở để tự động hóa trong công tác kiểm soát cửa khẩu, tạo thuận lợi cho việc đi lại, xuất nhập cảnh giữa các nước.

- Hiện nay có hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ sử dụng hộ chiếu gắn chíp điện tử do loại hộ chiếu này lưu trữ được nhiều thông tin theo một định dạng thống nhất. Do đó, người được cấp hộ chiếu có gắn chip sẽ được phía nước ngoài, nhất là một số quốc gia phát triển ưu tiên hơn khi xét duyệt thị thực nhập cảnh.

- E-passport có tính bảo mật thông tin cao:

+ Thông tin được lưu trú trong chip vì vậy rất khó để sao chép và bị lấy cắp.

+ Tính bảo mật cao hơn hộ chiếu giấy thông thường.

+ Bảo vệ người mang hộ chiếu trước nguy cơ bị lấy cắp thông tin cá nhân.

+ Tránh tình trạng bị làm giả hộ chiếu để thực hiện các hành động phi pháp như: buôn lậu, di cư bất hợp pháp, khủng bố,…

- Việc phát hành hộ chiếu điện tử không những tạo điều kiện cho người dân trong hoạt động xuất nhập cảnh mà còn phù hợp với Chính phủ điện tử tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội; nâng cao vị thế của hộ chiếu Việt Nam, thúc đẩy quá trình hội nhập của Việt Nam trong khu vực và thế giới.

Hộ chiếu gắn chip điện tử có thời hạn bao lâu?

Theo Điều 7 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, thời hạn của hộ chiếu được quy định như sau:

- Thời hạn của hộ chiếu gắn chip điện tử là 10 năm.

- Hộ chiếu không gắn chip điện tử là 5 năm.

- Hộ chiếu cấp theo thủ tục rút gọn là không quá 12 tháng và tất cả đều không được gia hạn.

