4 tháng Âm lịch sinh ra người có vận quý nhân cực mạnh, cuộc sống vượng lộc vượng tài

Chủ nhật, 08:36 08/03/2026 | Đời sống
Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
GĐXH - Theo tử vi, có những tháng Âm lịch được xem là thời điểm sinh ra nhiều người mang vận số tốt. Họ thường gặp may mắn trong cuộc sống, dễ gặp quý nhân nâng đỡ.

Những người sinh vào các tháng Âm lịch dưới đây thường sở hữu ý chí mạnh mẽ, khả năng nắm bắt cơ hội tốt và nhờ vậy con đường công danh lẫn tài vận đều khá suôn sẻ.

Người sinh tháng 1 và tháng 2 Âm lịch: Tham vọng lớn, ý chí bền bỉ

4 tháng Âm lịch sinh ra người có vận quý nhân cực mạnh, cuộc sống vượng lộc vượng tài - Ảnh 1.

Điểm nổi bật của những người sinh vào tháng Âm lịch này là sự quyết đoán. Chính điều này giúp họ có tố chất lãnh đạo và dễ trở thành người dẫn dắt trong tập thể. Ảnh minh họa

Theo tử vi, người sinh vào tháng 1 và tháng 2 Âm lịch thường mang trong mình tinh thần tham vọng rõ rệt. 

Ngay từ sớm, họ đã đặt ra cho mình những mục tiêu lớn trong học tập và sự nghiệp, đồng thời luôn tìm cách biến mục tiêu đó thành hiện thực.

Điểm nổi bật của những người sinh vào tháng Âm lịch này là sự quyết đoán. Họ không dễ bị lung lay trước khó khăn mà luôn giữ vững lập trường, tin tưởng vào khả năng của bản thân. 

Chính điều này giúp họ có tố chất lãnh đạo và dễ trở thành người dẫn dắt trong tập thể.

Những người sinh vào tháng Giêng và tháng 2 Âm lịch thường sống theo phương châm "nói ít làm nhiều". 

Họ kiên trì từng bước vượt qua thử thách để đạt được thành quả. Trong mắt người xung quanh, họ là hình mẫu của sự nỗ lực bền bỉ và ý chí mạnh mẽ.

Không chỉ vậy, người sinh vào tháng Âm lịch này thường có thành tích học tập tốt từ nhỏ. Khi trưởng thành, họ nhanh chóng tìm được công việc phù hợp với năng lực và đam mê của mình.

Về tài chính, họ có khả năng quản lý tiền bạc khá tốt, biết cách tích lũy và xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc. 

Dù không phải ai cũng trở thành đại gia, nhưng đa phần đều có cuộc sống khá giả và ổn định.

Người sinh tháng 8 Âm lịch: Trí tuệ sắc bén, tầm nhìn chiến lược

4 tháng Âm lịch sinh ra người có vận quý nhân cực mạnh, cuộc sống vượng lộc vượng tài - Ảnh 2.

Người sinh tháng 8 Âm lịch giao tiếp tốt, dễ tạo dựng các mối quan hệ xã hội tích cực. Ảnh minh họa

Trong tử vi, tháng 8 Âm lịch được xem là thời điểm sinh ra nhiều người có trí tuệ nhanh nhạy. Họ thường sở hữu tư duy logic tốt, khả năng phân tích mạnh mẽ và rất ham học hỏi.

Người sinh vào tháng Âm lịch này có thể tiếp thu kiến thức nhanh, đồng thời biết cách nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau. Điều đó giúp họ không chỉ giải quyết công việc hiệu quả mà còn đưa ra những ý tưởng sáng tạo.

Nhờ khả năng tư duy sâu sắc, họ thường là người có tầm nhìn dài hạn. Trong công việc, họ giỏi lập kế hoạch, biết cách xử lý các tình huống phức tạp và đưa ra quyết định khá chính xác.

Theo tử vi, tháng 8 Âm lịch còn được gọi là "Quế nguyệt". Những người sinh vào thời điểm này thường có tính cách cởi mở, nhiệt tình và hào phóng. Họ giao tiếp tốt, dễ tạo dựng các mối quan hệ xã hội tích cực.

Chính nhờ sự thân thiện và linh hoạt đó, người sinh vào tháng Âm lịch này thường gặp được quý nhân giúp đỡ, được trao nhiều cơ hội phát triển trong sự nghiệp.

Trong lĩnh vực kinh doanh, họ có thể đạt thành công khi làm việc liên quan đến đồ nội thất, thiết bị điện tử hoặc các ngành nghề đòi hỏi sự sáng tạo và tư duy chiến lược.

Người sinh tháng 10 Âm lịch: Điềm tĩnh, tham vọng và dễ hưởng phú quý

4 tháng Âm lịch sinh ra người có vận quý nhân cực mạnh, cuộc sống vượng lộc vượng tài - Ảnh 3.

Nhờ tính cách chân thành và cách cư xử khéo léo, người sinh vào tháng 10 Âm lịch xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp và thường gặp quý nhân phù trợ. Ảnh minh họa

Người sinh vào tháng 10 Âm lịch thường mang tính cách điềm tĩnh và chín chắn. Họ hiếm khi thể hiện cảm xúc thái quá mà luôn suy nghĩ kỹ trước khi hành động.

Sự bình tĩnh này giúp họ xử lý các vấn đề trong cuộc sống một cách khôn ngoan. Khi đứng trước lựa chọn quan trọng, họ thường dành thời gian phân tích mọi khả năng trước khi đưa ra quyết định.

Nhờ vậy, người sinh vào tháng Âm lịch này thường được đánh giá là đáng tin cậy, đặc biệt trong những tình huống cần sự sáng suốt và ổn định.

Dù có vẻ ngoài trầm lặng nhưng bên trong họ lại ẩn chứa tham vọng lớn. Họ biết rõ mục tiêu của mình trong cuộc sống và luôn âm thầm nỗ lực để đạt được điều đó.

Theo tử vi, nhiều người sinh vào tháng 10 Âm lịch có số mệnh khá tốt. Từ nhỏ, họ thường nhận được sự yêu thương của gia đình và có điều kiện sống tương đối đầy đủ.

Khi trưởng thành, họ có khả năng thực hiện nhiều hoài bão của mình. Nhờ tính cách chân thành và cách cư xử khéo léo, họ xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp và thường gặp quý nhân phù trợ.

Theo thời gian, người sinh vào tháng Âm lịch này có xu hướng tích lũy tài sản ổn định và tận hưởng cuộc sống sung túc, an nhàn.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

4 khung giờ sinh Âm lịch báo hiệu cuộc đời đủ đầy, về già được hưởng lộc con cháu4 khung giờ sinh Âm lịch báo hiệu cuộc đời đủ đầy, về già được hưởng lộc con cháu

GĐXH - Những người sinh vào một số khung giờ Âm lịch đặc biệt thường sở hữu phẩm chất nổi bật, dễ đạt được thành công, hậu vận hưởng cuộc sống viên mãn, sung túc bên con cháu.

Theo Sohu

