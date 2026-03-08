Bắc Ninh: Nam thanh niên tử vong sau tiếng nổ lớn nghi do đốt pháo
GĐXH - Tối 7/3, sau tiếng nổ lớn phát ra từ khu đất trống tại xã Ngọc Thiện (tỉnh Bắc Ninh), người dân bàng hoàng phát hiện một nam thanh niên đã tử vong tại chỗ.
Theo đó, vào khoảng 19h30 tối ngày 7/3, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh, khiến anh Nguyễn Trọng T. (sinh năm 2005, trú tại thôn Ngùi) tử vong ngay tại chỗ. Thi thể nạn nhân được tìm thấy tại một khu đất trống trên địa bàn ngay sau khi lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo từ người dân.
Dựa trên thông tin từ các nhân chứng, trước thời điểm xảy ra vụ việc, anh T. đã đốt một loại pháo nổ có hình dạng giống quả dừa. Quả pháo này sau đó đã phát nổ, gây ra hậu quả đáng tiếc.
Tại hiện trường, lực lượng công an cũng đã phát hiện và thu giữ nhiều mảnh vỏ cùng dây dẫn pháo, các vật chứng này hoàn toàn trùng khớp với lời kể của những người chứng kiến.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Ngọc Thiện phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường để tiến hành các bước khám nghiệm cần thiết và khám nghiệm tử thi.
Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.
