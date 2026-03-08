Mới nhất
Bắc Ninh: Nam thanh niên tử vong sau tiếng nổ lớn nghi do đốt pháo

Chủ nhật, 13:32 08/03/2026 | Đời sống
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Tối 7/3, sau tiếng nổ lớn phát ra từ khu đất trống tại xã Ngọc Thiện (tỉnh Bắc Ninh), người dân bàng hoàng phát hiện một nam thanh niên đã tử vong tại chỗ.

Theo đó, vào khoảng 19h30 tối ngày 7/3, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh, khiến anh Nguyễn Trọng T. (sinh năm 2005, trú tại thôn Ngùi) tử vong ngay tại chỗ. Thi thể nạn nhân được tìm thấy tại một khu đất trống trên địa bàn ngay sau khi lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo từ người dân.

Dựa trên thông tin từ các nhân chứng, trước thời điểm xảy ra vụ việc, anh T. đã đốt một loại pháo nổ có hình dạng giống quả dừa. Quả pháo này sau đó đã phát nổ, gây ra hậu quả đáng tiếc.

Bắc Ninh: Nam thanh niên 21 tuổi tử vong sau tiếng nổ lớn nghi do đốt pháo - Ảnh 1.

Hiện trường vụ phát hiện nam thanh niên tử vong sau tiếng nổ lớn. Ảnh: NDCC

Tại hiện trường, lực lượng công an cũng đã phát hiện và thu giữ nhiều mảnh vỏ cùng dây dẫn pháo, các vật chứng này hoàn toàn trùng khớp với lời kể của những người chứng kiến.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Ngọc Thiện phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường để tiến hành các bước khám nghiệm cần thiết và khám nghiệm tử thi.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Bắc Ninh: Nam thanh niên 21 tuổi tử vong sau tiếng nổ lớn nghi do đốt pháo - Ảnh 2.Khoảnh khắc bình nén khí bất ngờ phát nổ khiến 2 người thương vong ở Hưng Yên

GĐXH - Vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra vào sáng ngày 23/2 tại một xưởng hàn xì ở Hưng Yên đã khiến người thợ hàn tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu, người còn lại bị thương nặng hiện đang được điều trị tích cực.


CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top