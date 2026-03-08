Miền Bắc đón mưa kéo dài, nhiệt độ giảm mạnh do không khí lạnh

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay ở phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh dịch chuyển xuống nước ta. Do ảnh hưởng của hoàn lưu trước đợt không khí lạnh, khu vực miền Bắc đã xuất hiện mưa rải rác ở một số nơi.

Miền Bắc chuyển rét từ 9/3

Dự báo khoảng sáng 9/3, không khí lạnh sẽ bắt đầu tác động đến khu vực vùng núi Bắc Bộ. Từ chiều và đêm cùng ngày, phạm vi ảnh hưởng mở rộng xuống đồng bằng Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Từ đêm 9/3, thời tiết miền Bắc chuyển rét. Trong hai ngày 9–10/3, nhiều nơi có mưa rào và dông rải rác, mưa xuất hiện theo từng đợt, cục bộ có nơi mưa to.

Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2–3, riêng khu vực ven biển cấp 3–4. Từ tối và đêm 9/3 đến ngày 10/3, Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng rét cả ngày.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 15–18°C, riêng khu vực vùng núi có nơi xuống dưới 14°C.

Hà Nội mưa rải rác, trời chuyển rét

Tại Hà Nội, từ đêm 8–10/3 dự báo có mưa và mưa rào rải rác, có nơi kèm dông.

Từ tối và đêm 9–10/3, khu vực này sẽ chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh dao động khoảng 16–18°C.

Dự báo khoảng sáng 9/3, không khí lạnh sẽ bắt đầu tác động đến khu vực vùng núi Bắc Bộ. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 8/3/2026

Hà Nội

Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2–3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18–20°C. Cao nhất: 22–24°C.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa và mưa rào rải rác, có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17–20°C, có nơi dưới 16°C.

Nhiệt độ cao nhất: 22–25°C, có nơi trên 25°C.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ. Đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2–3.

Nhiệt độ thấp nhất: 18–21°C, vùng núi có nơi dưới 16°C.

Nhiệt độ cao nhất: 21–24°C, có nơi trên 24°C.

Thanh Hóa – Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 19–22°C.

Nhiệt độ cao nhất: 24–27°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Nam ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22–25°C.

Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 25–28°C, phía Nam 29–32°C.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16–19°C.

Nhiệt độ cao nhất: 28–31°C, có nơi trên 31°C.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23–26°C.

Nhiệt độ cao nhất: 31–34°C.

TP.HCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24–26°C.

Nhiệt độ cao nhất: 31–33°C.