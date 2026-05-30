Thủy Tiên 'Vị đắng tình yêu' có nhan sắc bền bỉ theo thời gian dù đã bước vào tuổi trung niên

Thứ bảy, 14:28 30/05/2026 | Thời trang
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Thủy Tiên - nữ diễn viên nổi tiếng qua phim "Vị đắng tình yêu", từng gây tiếng vang ở thập niên 90 nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, đậm chất phụ nữ Hà thành xưa. Ở tuổi trung niên, chị vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung và cuốn hút.

Thủy Tiên 'Vị đắng tình yêu' có nhan sắc bền bỉ theo thời gian dù đã bước vào tuổi trung niên - Ảnh 1.

GĐXH - Tiên Nguyễn - con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, ở tuổi 30 sở hữu nhan sắc gợi cảm cùng phong cách thời trang sành điệu, sang trọng.

Trong lần xuất hiện gần đây nhân dịp con gái Tiên Nguyễn bước sang tuổi 30, diễn viên Thủy Tiên lại khiến khán giả xao xuyến bởi vẻ ngoài xinh đẹp. Trước đó, ở trong đám cưới con gái chị cũng lộng lẫy với nhan sắc ở tuổi trung niên.

Vẻ ngoài trẻ trung so với tuổi của diễn viên Thủy Tiên (ngoài cùng bìa phải)

Vì xuất hiện ít trước công chúng nên mỗi lần Thủy Tiên của "Vị đắng tình yêu" xuất hiện đều khiến khán giả xao xuyến. Cách đây vài năm, trong một sự kiện đã gây chú ý với khán giả vì nhan sắc không tì vết ở tuổi U60. Sắc vóc săn chắc, làn da mịn màng của chị khiến fan ngưỡng mộ.

Nhan sắc cách đây ít năm của Thủy Tiên "Vị đắng tình yêu".

Được biết, diễn viên Thủy Tiên sinh ra năm 1970 trong một gia đình đông anh em ở Hà Nội. Lúc lên 5 tuổi, Thủy Tiên đã mất cha, mẹ chị phải cáng đáng công việc và trở thành trụ cột trong gia đình.

Gia cảnh vất vả nên từ lúc nhỏ chị đã hình thành tính cách tự lập. Thời sinh viên, để trang trải cuộc sống, Thủy Tiến đã kiếm sống bằng nghề gia sư Tiếng Anh, cũng như đỡ đần gia đình mình.

Diễn viên Thủy Tiên là bạn diễn của cố tài tử Lê Công Tuấn Anh trong "Vị đắng tình yêu" cách đây 33 năm.

Sau đó nhờ vóc dáng chuẩn đẹp, cùng gương mặt ưa nhìn, Thủy Tiên khởi đầu sự nghiệp của mình bằng nghề diễn viên. Một số phim chị đã từng tham gia như: Vị đắng tình yêu, Chân dung màu đỏ, Cô gái điên, Tôi và em...

Vai diễn của Thủy Tiên trong phim "Vị đắng tình yêu" được khán giả những năm thập niên 90 yêu mến. Trong phim chị đóng cùng cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh. Chị đã thể hiện quá xuất sắc nhân vật Phương và giúp Vị đắng tình yêu trở thành một trong những bộ phim đoạt doanh thu cao nhất thời điểm đó ở Việt Nam với khoảng 500 triệu đồng tiền vé. Bộ phim cũng đã đoạt giải Bông sen Vàng trong Liên hoan phim Việt Nam 1993 và mang về cho Lê Xuân Hoàng giải Đạo diễn xuất sắc nhất, Lê Công Tuấn Anh (vai Quang Đông-ki-sốt) giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Nhan sắc khi tròn đôi mươi của Lê Hồng Thủy Tiên.

Dù không tham gia quá nhiều phim nhưng các vai diễn của Thủy Tiên đều để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng thời điểm đó. Khi sự nghiệp khá thành công và có tên tuổi nhưng Thủy Tiên vẫn quyết định dừng lại.

Nói về lý do chia tay màn ảnh, chị cho biết thời đó bản thân không kiếm được kịch bản ưng ý, bản thân chị cũng chỉ là một diễn viên tay ngang, không được đào tạo bài bản nên quyết định rút lui để không phụ tình cảm của công chúng.

Nàng diễn viên xinh đẹp thập niên 90 gặp gỡ ông "vua hàng hiệu" nhờ nghề tiếp viên hàng không.

Sau khi tốt nghiệp đại học năm 1993, Thủy Tiên trở thành tiếp viên hàng không và rời xa phim ảnh không tiếc nuối.

Thủy Tiên hiện điều hành một tập đoàn lớn, hợp tác với hơn 100 thương hiệu thời trang quốc tế

Thủy Tiên và con gái Tiên Nguyễn.

Thủy Tiên sinh năm 1970 ở Hà Nội, chị khởi đầu sự nghiệp của mình bằng nghề diễn viên. Một số phim chị đã từng tham gia như: Vị đắng tình yêu, Chân dung màu đỏ, Cô gái điên, Tôi và em...

Thủy Tiên 'Vị đắng tình yêu' có nhan sắc bền bỉ theo thời gian dù đã bước vào tuổi trung niên - Ảnh 11.Doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên và con đường thoát khỏi cái bóng của chồng

GiadinhNet - Từ một diễn viên, trở thành một nữ doanh nhân, dưới sự dẫn dắt của chồng là doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn, ông chủ của Tập đoàn IPP, với tài năng và sự nhanh nhạy, Thủy Tiên đã thoát ra khỏi cái bóng của ông chồng đại gia để khẳng định bản thân.

