Tiền lương, phụ cấp của cán bộ, chiến sĩ Quân đội sắp có sự thay đổi từ ngày 1/7/2026?

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Quy định mới về tiền lương, phụ cấp của cán bộ, chiến sĩ Quân đội từ ngày 1/7/2026

Ngày 16/6/2026, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 74/2026/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm, sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Từ ngày 1/7/2026, tiền lương, phụ cấp của cán bộ, chiến sĩ Quân đội được tính theo Thông tư số 74/2026/TT-BQP. Ảnh minh họa: Báo QĐND

Theo Thông tư, đối tượng áp dụng gồm có:

1. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng và công chức quốc phòng.

2. Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, công an nhân dân; người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu.

3. Hạ sĩ quan, binh sĩ, học viên cơ yếu hưởng phụ cấp hoặc sinh hoạt phí.

4. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Cách tính mức lương, phụ cấp và trợ cấp được quy định cụ thể như sau:

- Mức lương cơ sở: 2.530.000 đồng/tháng.

- Cách tính mức lương, phụ cấp quân hàm và phụ cấp, trợ cấp của các đối tượng được quy định nêu trên.

Mức lương cơ bản

Mức lương cơ bản thực hiện từ ngày 1/7/2026 = Mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng X Hệ số lương hiện hưởng (bao gồm hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có))

Mức phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu

Mức phụ cấp quân hàm thực hiện từ ngày 1/7/2026 = Mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng X Hệ số phụ cấp hiện hưởng

Mức phụ cấp tính theo hệ số

Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 1/7/2026 = Mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng X Hệ số phụ cấp được hưởng theo quy định

Riêng đối với phụ cấp khu vực của hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu:

Mức phụ cấp khu vực thực hiện từ ngày 1/7/2026 = Mức phụ cấp quân hàm binh nhì (tính theo mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng) X Hệ số phụ cấp được hưởng theo quy định

Mức phụ cấp tính theo tỷ lệ %

Đối với người hưởng lương:

Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ ngày 1/7/2026 = Mức lương của bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh X Tỷ lệ % phụ cấp thâm niên vượt khung được hưởng theo quy định

Các mức phụ cấp tính theo tỷ lệ % khác:

Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 1/7/2026 = Mức lương cơ bản thực hiện từ ngày 1/7/2026 + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ ngày 1/7/2026 + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ ngày 1/7/2026 X Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định

Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu:

Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 1/7/2026 = Mức phụ cấp quân hàm hiện hưởng + Phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) tính theo mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng X Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định

Mức trợ cấp tính theo mức lương cơ sở

Mức trợ cấp thực hiện từ ngày 1/7/2026 = Mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng X Số tháng được hưởng trợ cấp theo quy định

Cũng theo Thông tư các mức lương, phụ cấp, trợ cấp của sĩ quan, người hưởng lương cấp hàm cơ yếu, quân nhân chuyên nghiệp, người hưởng lương chuyên môn kỹ thuật cơ yếu, công nhân quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu được quy định tại các Bảng của Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

Các khoản phụ cấp, trợ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể, giữ nguyên theo quy định hiện hành.

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