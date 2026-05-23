Từ 1/7/2026, tiền lương sẽ phải đóng những khoản bảo hiểm xã hội nào?

Mức đóng bảo hiểm xã hội thay đổi từ 1/7/2026

Từ 1/7/2026, mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được thực hiện theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP. Theo đó, mức lương cơ sở sẽ chính thức tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng.

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024, quy định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc thấp nhất bằng mức tham chiếu và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng.

Khi chưa bãi bỏ mức lương cơ sở thì mức tham chiếu bằng mức lương cơ sở. Theo đó, mức đóng BHXH tối đa được xác định dựa trên nguyên tắc trần đóng bằng 20 lần mức tham chiếu.

Như vậy từ ngày 1/7/2026, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc như sau:

Mức thấp nhất là 2.530.000 đồng/tháng;

Mức cao nhất là 50.600.000 đồng/tháng.

Theo quy định, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất bằng mức tham chiếu và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng.

Tiền lương phải đóng những khoản bảo hiểm xã hội nào?

Theo Điều 33, 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2024; Điều 4 Nghị định 58/2020/NĐ-CP và Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 thì tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc, BHYT và BHTN như sau:

Người sử dụng lao động Người lao động BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT HT-TT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN HT-TT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN 14% 3% 0,5% 1% 3% 8% - - 1% 1.5% 21,5% 10.5% Tổng cộng 32%

Các chế độ được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội

Theo quy định tại Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, có 2 loại bảo hiểm xã hội bao gồm: BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện.

Các chế độ của từng loại bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

1. Tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng các chế độ sau:

- Ốm đau;

- Thai sản;

- Hưu trí;

- Tử tuất;

- Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định.

2. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng các chế độ sau:

- Trợ cấp thai sản;

- Hưu trí;

- Tử tuất;

- Bảo hiểm tai nạn lao động theo quy định.

