Muốn vào biên chế Quân đội Nhân dân Việt Nam cần nắm rõ các quy định này

Từ ngày 25/5/2026, Thông tư 50/2026/TT-BQP của Bộ Quốc phòng có hiệu lực quy định chi tiết và hướng dẫn, tổ chức thi hành một số điều của Nghị định số 363/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đối tượng được áp dụng chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam

Đối tượng được áp dụng chính sách thu hút bao gồm:

- Đối tượng thu hút vào biên chế trong Quân đội nhân dân Việt Nam, gồm: Cán bộ, công chức, viên chức; cá nhân là người Việt Nam ở trong nước và ở ngoài nước không là cán bộ, công chức, viên chức;

- Đối tượng thu hút để ký hợp đồng lao động thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng, chiến lược của Quân đội nhân dân Việt Nam, gồm: Cá nhân là người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài không là cán bộ, công chức, viên chức; người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài; người nước ngoài.

Đối tượng được áp dụng chính sách trọng dụng nhân tài được quy định:

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng đang công tác trong Quân đội nhân dân Việt Nam;

- Học viên đào tạo tại các trường Quân đội, trường ngoài Quân đội và ở nước ngoài tốt nghiệp hạng xuất sắc được phong quân hàm sĩ quan hoặc xếp lương và phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp.

Muốn vào biên chế trong Quân đội Nhân dân Việt Nam cần đáp ứng đủ điều kiện theo Thông tư 50/2026/TT-BQP.

Tiêu chí, tiêu chuẩn vào biên chế trong Quân đội Nhân dân Việt Nam

Thông tư nêu rõ tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện khác vào biên chế trong Quân đội Nhân dân Việt Nam như sau:

1. Đối tượng thu hút vào biên chế trong Quân đội Nhân dân Việt Nam

Ngoài tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định số 363/2025/NĐ-CP còn phải đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Có trình độ đào tạo, năng lực, thành tích, độ tuổi, sức khỏe phù hợp theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

- Đủ tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện khác đối với từng nhân sự do cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thu hút đối tượng vào biên chế trong Quân đội nhân dân Việt Nam đề xuất và được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định.

2. Đối tượng thu hút để ký hợp đồng lao động thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng, chiến lược của Quân đội nhân dân Việt Nam

Ngoài tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định số 363/2025/NĐ-CP còn phải đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đối với từng nhiệm vụ cụ thể hoặc theo quyết định của Chỉ huy cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng khi được phân cấp, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể của từng lĩnh vực.

- Đủ tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện khác đối với từng nhân sự do cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thu hút để ký hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ quan trọng, chiến lược của Quân đội đề xuất và được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định.

Tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện đối với lĩnh vực chỉ huy, tham mưu trong Quân đội Nhân dân Việt Nam

1. Đối với cán bộ chỉ huy, quản lý đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Có tư duy hệ thống và tầm nhìn chiến lược đặc biệt xuất sắc trong phát hiện, phân tích, dự báo, nhận định, đánh giá tình hình để tham mưu xây dựng các chủ trương, đường lối và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới;

- Có kiến thức toàn diện, sâu rộng về quân sự, quốc phòng, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, pháp luật; giỏi nghệ thuật quân sự và đặc biệt xuất sắc trong tổ chức chỉ huy huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, phòng, chống, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa, thiên tai, dịch bệnh; có uy tín cao trong cơ quan, đơn vị;

- Chủ trì tối thiểu 02 hoặc chủ trì 01 và tham gia chính tối thiểu 02 công trình nghiên cứu khoa học hoặc giải pháp có tính chất đột phá về nghệ thuật quân sự hoặc về xây dựng Quân đội, Dân quân tự vệ, phòng thủ dân sự, bảo vệ Tổ quốc được cấp có thẩm quyền công nhận, áp dụng trong phạm vi cấp ngành, lĩnh vực hoặc toàn quân, có hiệu quả cao;

- Đạt từ hạng ba trở lên trong các hội thi uy tín cấp bộ, ngành, quốc gia hoặc quốc tế theo lĩnh vực công tác; tiêu chí xác định cuộc thi uy tín quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này; (*)

- Đơn vị có mô hình, giải pháp, cách làm mới, sáng tạo về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đạt hiệu quả cao; được cấp có thẩm quyền đánh giá đạt hiệu quả tốt trong xử lý các tình huống, nhiệm vụ khẩn cấp, phức tạp, khó khăn, gian khổ.

2. Đối với cán bộ, nhân viên chuyên môn đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Có năng lực đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực tham mưu tác chiến;

- Chủ trì tối thiểu 02 hoặc chủ trì 01 và tham gia chính tối thiểu 02 công trình nghiên cứu khoa học hoặc các giải pháp đột phá về nghệ thuật quân sự, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu hoặc trong lĩnh vực công tác, được cấp có thẩm quyền công nhận, áp dụng trong phạm vi cấp ngành, lĩnh vực hoặc toàn quân, có hiệu quả cao;

- Đáp ứng tiêu chí quy định tại (*).

Lĩnh vực công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội Nhân dân Việt Nam

1. Đối với cán bộ chỉ huy, quản lý đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Có tư duy hệ thống và tầm nhìn đặc biệt xuất sắc trong phát hiện, phân tích, dự báo, nhận định, đánh giá tình hình, sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động để tham mưu xây dựng và thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối, quan điểm trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội;

- Có kiến thức toàn diện, sâu rộng về chính trị, nắm chắc kiến thức quân sự, quốc phòng, am hiểu về kinh tế, văn hóa, xã hội, pháp luật; giữ vững các nguyên tắc lãnh đạo, tổ chức và hoạt động của Đảng; kiên quyết, kiên trì, sắc sảo, nhạy bén về chính trị; là hạt nhân đoàn kết, huy động sức mạnh tổng hợp và có uy tín cao trong cơ quan, đơn vị;

- Có năng lực đặc biệt xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị tiến hành hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; được cấp có thẩm quyền đánh giá đạt hiệu quả tốt trong xử lý các tình huống, nhiệm vụ khẩn cấp, phức tạp, khó khăn, gian khổ;

- Chủ trì tối thiểu 02 hoặc chủ trì 01 và tham gia chính tối thiểu 02 công trình nghiên cứu khoa học tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị hoặc giải pháp đột phá về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được cấp có thẩm quyền công nhận, áp dụng trong phạm vi cấp ngành, lĩnh vực hoặc toàn quân, có hiệu quả cao;

- Đáp ứng tiêu chí quy định tại (*);

- Đơn vị có mô hình, giải pháp, cách làm mới, sáng tạo về công tác đảng, công tác chính trị đạt hiệu quả cao trong xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

2. Đối với cán bộ, nhân viên chuyên môn đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Có năng lực đặc biệt xuất sắc về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng;

- Chủ trì tối thiểu 02 hoặc chủ trì 01 và tham gia chính tối thiểu 02 công trình nghiên cứu khoa học tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị hoặc giải pháp đột phá về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được cấp có thẩm quyền công nhận, áp dụng trong phạm vi cấp ngành, lĩnh vực hoặc toàn quân, có hiệu quả cao;

- Đáp ứng tiêu chí quy định tại (*).

Lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự trong Quân đội Nhân dân Việt Nam

1. Đối với cán bộ chỉ huy, quản lý đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Có tư duy hệ thống và tầm nhìn đặc biệt xuất sắc trong phát hiện thách thức, thời cơ, dự báo xu hướng phát triển để tham mưu xây dựng và thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối về lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự;

- Có năng lực chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đặc biệt xuất sắc, triển khai các giải pháp, biện pháp mới có tính sáng tạo, đột phá mang lại hiệu quả cao trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; có khả năng tiếp nhận, chuyển giao, nghiên cứu, phát triển làm chủ công nghệ chiến lược, công nghệ lõi, công nghệ nền, công nghệ tiên tiến để ứng dụng nhanh, hiệu quả trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự hoặc có năng lực quản trị đặc biệt xuất sắc trong tổ chức thực hiện công tác kỹ thuật ở cấp mình; tham gia xây dựng, tư vấn, đánh giá phản biện về chính sách phát triển ngành, lĩnh vực, quốc gia;

- Chủ trì tối thiểu 02 hoặc chủ trì 01 và tham gia chính tối thiểu 02 công trình nghiên cứu khoa học hoặc phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích có tính chất đột phá về khoa học kỹ thuật và công nghệ, được cấp có thẩm quyền công nhận, áp dụng trong phạm vi cấp ngành, lĩnh vực hoặc toàn quân, có hiệu quả cao;

- Đáp ứng tiêu chí quy định tại (*);

- Đơn vị có mô hình, giải pháp, cách làm mới, sáng tạo về công tác khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự đạt hiệu quả cao.

2. Đối với cán bộ, nhân viên chuyên môn trong hoạt động nghiên cứu, thiết kế, chế tạo đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Có năng lực đặc biệt xuất sắc trong nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khoa học giải quyết tốt các nhiệm vụ khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự khó khăn, phức tạp;

- Chủ trì tối thiểu 02 hoặc chủ trì 01 và tham gia chính tối thiểu 02 nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đã được nghiệm thu, sản phẩm của nhiệm vụ được triển khai sản xuất loạt, đưa vào trang bị trong Quân đội hoặc bằng độc quyền sáng chế, phát minh, giải pháp hữu ích được cấp có thẩm quyền công nhận, áp dụng vào sản xuất quốc phòng đạt hiệu quả cao;

- Đáp ứng tiêu chí quy định tại (*);

- Đối với lĩnh vực công nghệ thông tin, an ninh mạng ngoài các tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên, đồng thời phải có chứng chỉ quốc tế về công nghệ thông tin, an ninh mạng.

3. Đối với cán bộ, nhân viên chuyên môn trong hoạt động sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật

- Có năng lực đặc biệt xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật và công nghệ khó khăn, phức tạp của đơn vị;

- Chủ trì tối thiểu 02 hoặc chủ trì 01 và tham gia chính tối thiểu 02 nhiệm vụ kỹ thuật hoặc nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu hoặc giải pháp hữu ích được cấp bằng độc quyền, sáng chế được cấp có thẩm quyền công nhận, áp dụng trong phạm vi cấp ngành, lĩnh vực hoặc toàn quân, đạt hiệu quả cao;

- Đáp ứng tiêu chí quy định tại (*).

4. Đối với cán bộ, nhân viên chuyên môn trong công tác bảo đảm kỹ thuật đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Có năng lực đặc biệt xuất sắc thực hiện công tác bảo đảm kỹ thuật trong nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu;

- Chủ trì tối thiểu 02 hoặc chủ trì 01 và tham gia chính tối thiểu 02 nhiệm vụ kỹ thuật hoặc giải pháp hữu ích được cấp bằng độc quyền, sáng chế được cấp có thẩm quyền công nhận, áp dụng trong phạm vi cấp ngành, lĩnh vực hoặc toàn quân, đạt hiệu quả cao;

- Đáp ứng tiêu chí quy định tại (*).

Lĩnh vực hậu cần trong Quân đội Nhân dân Việt Nam

1. Đối với cán bộ chỉ huy, quản lý đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Có năng lực tư duy và tầm nhìn đặc biệt xuất sắc trong phát hiện, phân tích, dự báo, nhận định, đánh giá tình hình để tham mưu xây dựng và thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối về lĩnh vực hậu cần;

- Có năng lực đặc biệt xuất sắc trong chỉ đạo nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực hậu cần;

- Chủ trì tối thiểu 02 hoặc chủ trì 01 và tham gia chính tối thiểu 02 giải pháp đột phá trong chỉ huy, chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ hậu cần hoặc công trình nghiên cứu khoa học hoặc sáng chế được cấp có thẩm quyền công nhận, áp dụng trong phạm vi cấp ngành, lĩnh vực hoặc toàn quân, đạt hiệu quả cao;

- Đáp ứng tiêu chí quy định tại (*);

- Đơn vị có mô hình, giải pháp, cách làm mới, sáng tạo về công tác hậu cần, y dược học quân sự được áp dụng trong thực tiễn, đạt hiệu quả cao.

2. Đối với cán bộ, nhân viên chuyên môn y học quân sự đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Có năng lực đặc biệt xuất sắc trong tiếp cận, làm chủ công nghệ mới trên lĩnh vực y học nói chung, y học quân sự nói riêng và trong thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, pháp y;

- Chủ trì tối thiểu 02 hoặc chủ trì 01 và tham gia chính tối thiểu 02 công trình nghiên cứu khoa học hoặc có phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, sáng kiến về tổ chức chỉ huy quân y, cấp cứu, điều trị, phòng chống dịch bệnh, pháp y, được cấp có thẩm quyền công nhận, áp dụng trong phạm vi cấp ngành, lĩnh vực hoặc toàn quân, đạt hiệu quả cao;

- Đáp ứng tiêu chí quy định tại (*).

3. Đối với cán bộ, nhân viên chuyên môn dược học quân sự đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Có năng lực đặc biệt xuất sắc trong tiếp cận, làm chủ công nghệ mới trên lĩnh vực dược học nói chung, dược học quân sự nói riêng và trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, nghiên cứu, sản xuất, bảo quản dược phẩm, vắc xin;

- Chủ trì tối thiểu 02 hoặc chủ trì 01 và tham gia chính tối thiểu 02 công trình nghiên cứu khoa học hoặc phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, sáng kiến cải tiến về tổ chức, quản lý, nghiên cứu, sản xuất dược phẩm phục vụ khám, điều trị bệnh, được cấp có thẩm quyền công nhận, ứng dụng trong phạm vi cấp ngành, lĩnh vực hoặc toàn quân, đạt hiệu quả cao;

- Đáp ứng tiêu chí quy định tại (*).

4. Đối với cán bộ, nhân viên chuyên môn hậu cần khác đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Có năng lực đặc biệt xuất sắc trong tiếp cận, làm chủ công nghệ mới và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn;

- Chủ trì tối thiểu 02 hoặc chủ trì 01 và tham gia chính tối thiểu 02 công trình nghiên cứu khoa học hoặc phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, sáng kiến đột phá về lĩnh vực hậu cần, được cấp có thẩm quyền công nhận, áp dụng trong phạm vi cấp ngành, lĩnh vực hoặc toàn quân, đạt hiệu quả cao;

- Đáp ứng tiêu chí quy định tại (*).

Lĩnh vực tình báo quốc phòng

1. Đối với cán bộ chỉ huy, quản lý đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Kiên định, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; dám chịu đựng và vượt qua mọi cám dỗ, gian khổ, hiểm nguy; tuyệt đối chấp hành nguyên tắc tổ chức, hoạt động tình báo;

- Có tư duy hệ thống và tầm nhìn đặc biệt xuất sắc trong nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước có liên quan lĩnh vực tình báo; tham mưu các chủ trương, đường lối đối ngoại, hợp tác quân sự, quốc phòng và xây dựng Quân đội, các chủ trương, định hướng phát triển tình báo quốc phòng, đạt hiệu quả cao;

- Có kiến thức sâu, rộng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh, đối ngoại, pháp luật, khoa học và công nghệ; đặc biệt xuất sắc về nghiệp vụ tình báo quốc phòng; có tư duy đổi mới, phương pháp, tác phong chỉ huy, quản lý khoa học, chuyên nghiệp, sáng tạo;

- Có năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đơn vị có mô hình, giải pháp, cách làm mới, sáng tạo, đột phá, hiệu quả cao, tạo nên sự tiến bộ, phát triển của tình báo quốc phòng.

2. Đối với cán bộ, nhân viên chuyên môn đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Kiên định, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; dám chịu đựng và vượt qua mọi cám dỗ, gian khổ, hiểm nguy; triệt để chấp hành nguyên tắc tổ chức, hoạt động tình báo;

- Đặc biệt tinh thông chuyên môn, nghiệp vụ tình báo; am hiểu sâu sắc kiến thức chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, khoa học và công nghệ; nhạy bén, sắc sảo trong nhận định đánh giá, dự báo tình hình; có khả năng phát hiện những vấn đề thực tiễn đang đặt ra và yêu cầu cao của hoạt động tình báo;

- Có phương pháp tác phong làm việc khoa học, chuyên nghiệp, sáng tạo; tham mưu, đề xuất nội dung, biện pháp có tính chất đột phá đạt hiệu quả cao về hoạt động tình báo; luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tạo nên sự tiến bộ, phát triển của cơ quan, đơn vị và ngành tình báo quốc phòng; có uy tín, tầm ảnh hưởng trong phạm vi đơn vị và ngành tình báo quốc phòng Việt Nam;

Cán bộ quản lý giáo dục trong Quân đội Nhân dân Việt Nam phải đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện được quy định cụ thể tại Thông tư 50/2026/TT-BQP.

Lĩnh vực giáo dục, đào tạo

1. Đối với cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Có năng lực, tầm nhìn đặc biệt xuất sắc trong xây dựng chiến lược và hoạch định phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới;

- Có năng lực đặc biệt xuất sắc trong quản lý, điều hành hoạt động giáo dục, đào tạo;

- Chủ trì tối thiểu 02 hoặc chủ trì 01 và tham gia chính tối thiểu 02 công trình khoa học hoặc sáng kiến, mô hình mới, giải pháp trong quản lý giáo dục được cấp có thẩm quyền công nhận, áp dụng trong phạm vi cấp ngành, lĩnh vực hoặc toàn quân, đạt hiệu quả cao;

- Đáp ứng tiêu chí quy định tại (*);

- Đơn vị có mô hình, giải pháp, cách làm mới, sáng tạo về công tác giáo dục, đào tạo được ứng dụng vào thực tiễn, đạt hiệu quả cao.

2. Đối với giảng viên, giáo viên đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Có năng lực đặc biệt xuất sắc trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy;

- Chủ trì tối thiểu 02 hoặc chủ trì 01 và tham gia chính tối thiểu 02 công trình nghiên cứu khoa học hoặc đề xuất được những nội dung, giải pháp đột phá được cấp có thẩm quyền công nhận, áp dụng trong phạm vi cấp ngành, lĩnh vực hoặc toàn quân, đạt hiệu quả cao;

- Đáp ứng tiêu chí quy định tại (*).

Lĩnh vực pháp chế, thanh tra, tư pháp

1. Đối với cán bộ chỉ huy, quản lý đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Có tư duy chiến lược, năng lực đặc biệt xuất sắc trong nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất các giải pháp xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật về quân sự, quốc phòng, cơ yếu; công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, đấu tranh phòng chống vi phạm, tội phạm;

- Có năng lực đặc biệt xuất sắc trong chỉ đạo, điều hành hoặc tổ chức xử lý các nhiệm vụ lớn, phức tạp, điểm nóng trong lĩnh vực pháp chế, thanh tra, tư pháp;

- Chủ trì tối thiểu 02 hoặc chủ trì 01 và tham gia chính tối thiểu 02 công trình nghiên cứu khoa học hoặc chủ trương, giải pháp đột phá về công tác pháp chế, thanh tra, tư pháp được ứng dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao;

- Đáp ứng tiêu chí quy định tại (*);

- Đơn vị có mô hình, giải pháp, cách làm mới, sáng tạo về công tác pháp chế, thanh tra, tư pháp được cấp có thẩm quyền công nhận, áp dụng trong phạm vi cấp ngành, lĩnh vực hoặc toàn quân, đạt hiệu quả cao.

2. Đối với cán bộ, nhân viên chuyên môn đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Có kiến thức sâu rộng về pháp luật trong lĩnh vực liên quan; năng lực đặc biệt xuất sắc trong dự báo xu hướng, đề xuất các giải pháp đột phá, hiệu quả cao trong xây dựng và thi hành pháp luật, các hoạt động thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, đấu tranh phòng chống vi phạm, tội phạm;

- Có năng lực đặc biệt xuất sắc về chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực công tác, có tư duy và khả năng lập luận sắc bén, lôgic, phân tích và xử lý tình huống pháp lý phức tạp; có kinh nghiệm thực tiễn trong giải quyết thành công những vụ việc, vụ án lớn, phức tạp;

- Chủ trì tối thiểu 02 hoặc chủ trì 01 và tham gia chính tối thiểu 02 công trình nghiên cứu khoa học hoặc sáng kiến, giải pháp về hoàn thiện thể chế pháp luật, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, đấu tranh phòng chống vi phạm, tội phạm, được cấp có thẩm quyền công nhận, áp dụng trong phạm vi cấp ngành, lĩnh vực hoặc toàn quân, đạt hiệu quả cao;

- Đáp ứng tiêu chí quy định tại (*).

Lĩnh vực văn học, nghệ thuật, thể dục, thể thao

1. Đối với cán bộ quản lý đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Có năng lực đặc biệt xuất sắc trong hoạch định chính sách, chiến lược phát triển văn học, nghệ thuật, thể dục, thể thao; chỉ đạo tổ chức các chương trình, đề án, hoạt động văn học, nghệ thuật, thể dục, thể thao có quy mô và tầm ảnh hưởng lớn, đạt hiệu quả cao, được ghi nhận trong giới chuyên môn, toàn quân và xã hội;

- Chủ trì tối thiểu 02 hoặc chủ trì 01 và tham gia chính tối thiểu 02 công trình nghiên cứu khoa học hoặc sáng kiến, mô hình quản lý trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, thể dục, thể thao được cấp có thẩm quyền công nhận, áp dụng trong phạm vi cấp ngành, lĩnh vực hoặc toàn quân, đạt hiệu quả cao;

- Có tác phẩm văn học, nghệ thuật đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu có tầm ảnh hưởng trong Quân đội, trong nước hoặc quốc tế được phổ biến rộng rãi, có giá trị nghệ thuật cao, được ghi nhận trong đời sống văn hóa, nghệ thuật hoặc có thành tích cao trong thể dục, thể thao được ghi nhận trong giới chuyên môn, toàn quân và xã hội;

2. Đối với cán bộ, nhân viên chuyên môn đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Có năng khiếu, trình độ đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, thể dục, thể thao;

- Chủ trì tối thiểu 02 hoặc chủ trì 01 và tham gia chính tối thiểu 02 công trình nghiên cứu khoa học hoặc sáng kiến, mô hình quản lý trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, thể dục, thể thao được cấp có thẩm quyền công nhận, áp dụng trong phạm vi cấp ngành, lĩnh vực hoặc toàn quân, đạt hiệu quả cao;

- Có tác phẩm văn học, nghệ thuật đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu có tầm ảnh hưởng trong Quân đội, trong nước hoặc quốc tế được phổ biến rộng rãi, có giá trị nghệ thuật cao, được ghi nhận trong đời sống văn hóa, nghệ thuật hoặc có thành tích cao trong thi đấu thể dục, thể thao cấp quốc tế;

Đối với doanh nghiệp Quân đội

1. Đối với cán bộ quản lý, điều hành doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Có tầm nhìn chiến lược, khả năng xuất sắc trong định hướng, xây dựng và thực hiện các chiến lược phát triển doanh nghiệp dài hạn; có các quyết định mang tính đột phá, hiệu quả cao trong bối cảnh cạnh tranh và biến động nhanh, bất ngờ của thị trường;

- Có trình độ, kiến thức đặc biệt xuất sắc, nổi trội về lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và kiến thức sâu rộng về tài chính, nhân sự, marketing, công nghệ và pháp luật liên quan đến hoạt động doanh nghiệp;

- Năng lực quản trị điều hành đặc biệt xuất sắc; xây dựng hệ thống quản trị hiện đại, khoa học, có kiểm soát; khả năng nhận diện, phân tích, xử lý hiệu quả cao các khủng hoảng, các tình huống phức tạp về kinh tế, thị trường; áp dụng công nghệ và chuyển đổi số trong kiểm soát và đánh giá hiệu suất; hội nhập và thích ứng;

- Chủ trì tối thiểu 02 hoặc chủ trì 01 và tham gia chính tối thiểu 02 sáng kiến, giải pháp trong sản xuất, kinh doanh hoặc công trình nghiên cứu khoa học, các đề tài, dự án trọng điểm hoặc phát minh, sáng chế được bảo hộ độc quyền trong nước, nước ngoài, được cấp có thẩm quyền công nhận, áp dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả kinh tế cao;

- Đáp ứng tiêu chí quy định tại (*);

- Doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được giao và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm, chiến lược phát triển 5 năm.

2. Đối với cán bộ cấp phòng, ban và tương đương; cán bộ, nhân viên chuyên môn đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Có năng lực đặc biệt xuất sắc, đạt thành tích thuộc nhóm tối đa 05% những cán bộ, nhân viên xuất sắc nhất của doanh nghiệp trong thời gian tối thiểu là 3 năm liên tục;

- Chủ trì tối thiểu 02 hoặc chủ trì 01 và tham gia chính tối thiểu 02 sáng kiến, giải pháp trong sản xuất, kinh doanh hoặc công trình nghiên cứu khoa học, các đề tài, dự án trọng điểm hoặc phát minh, sáng chế được bảo hộ độc quyền trong nước, nước ngoài, được cấp có thẩm quyền công nhận, áp dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả kinh tế cao;

- Đáp ứng tiêu chí quy định tại (*);

- Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ khó khăn, phức tạp được giao của doanh nghiệp.