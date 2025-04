Quy định mới nhất về mức đóng bảo hiểm đối với quân đội, công an từ 1/7/2025

Quy định mới về bảo hiểm y tế đối với quân đội, công an từ ngày 1/7/2025

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 70/2015/NĐ-CP ngày 1/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu.

Từ ngày 1/7/2025, bảo hiểm y tế đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu được thực hiện theo Nghị định số 74/2025/NĐ-CP. Ảnh minh họa: VOV

Nghị định số 74/2025/NĐ-CP quy định cụ thể về người tham gia bảo hiểm y tế như sau:

1. Người tham gia bảo hiểm y tế thuộc Bộ Quốc phòng quản lý gồm:

- Sĩ quan quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp đang tại ngũ;

- Hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân đang tại ngũ, học viên quân đội hưởng sinh hoạt phí là người Việt Nam;

- Học viên đào tạo sĩ quan dự bị từ 03 tháng trở lên chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

- Học viên quân đội hưởng sinh hoạt phí là người nước ngoài.

2. Người tham gia bảo hiểm y tế thuộc Bộ Công an quản lý gồm:

- Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân;

- Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong lực lượng công an nhân dân;

- Học viên công an nhân dân hưởng sinh hoạt phí là người Việt Nam;

- Học viên công an hưởng sinh hoạt phí là người nước ngoài.

3. Người làm công tác cơ yếu tham gia bảo hiểm y tế gồm:

- Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại Ban Cơ yếu Chính phủ;

- Học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí là người Việt Nam;

- Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại tổ chức cơ yếu thuộc các Bộ, ngành, địa phương trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;

- Học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí là người nước ngoài.

4. Dân quân thường trực.

5. Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ; cơ quan, tổ chức có liên quan đến thực hiện bảo hiểm y tế đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu và nhân dân quy định tại điểm c khoản 4 Điều 31 của Luật Bảo hiểm y tế.

Mức đóng bảo hiểm y tế của quân đội, công an, người làm công tác cơ yếu được quy định thế nào?

Theo Nghị định 74/2025/NĐ-CP mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng được quy định như sau:

Mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng được xác định theo tỷ lệ phần trăm của tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hoặc mức tham chiếu theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế. Cụ thể:

Mức đóng BHYT hằng tháng bằng 4,5% tiền lương tháng đối với các đối tượng: Sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội đang tại ngũ, học viên quân đội; Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an; Người làm công tác cơ yếu tại Ban Cơ yếu Chính phủ; Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại tổ chức cơ yếu thuộc các Bộ, ngành, địa phương trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Với các đối tượng còn lại, mức đóng BHYT hằng tháng bằng 4,5% mức tham chiếu...

Nghị định số 74/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, một số quy định được áp dụng từ ngày 1/1/2025. Điều khoản sửa đổi này có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.