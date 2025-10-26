Tìm thấy thi thể bé trai 13 tuổi mất tích khi lặn biển ở Phú Quốc

Chiều 25/10, ông Lê Dũng Sỹ - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Xà Lực (khu phố Đá Chồng, Phú Quốc) cho biết, thi thể bé trai được phát hiện cách vị trí mất tích khoảng 7km.

Lực lượng biên phòng đã phối hợp cùng người dân đưa thi thể nạn nhân về bàn giao cho gia đình lo hậu sự, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tìm thấy thi thể bé trai 13 tuổi mất tích khi lặn biển ban đêm

Trước đó, khoảng 21h ngày 22/10, em N.M.T. (13 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) cùng người thân đi lặn biển trên chiếc ghe neo đậu cách bờ khoảng 2km. Khi mọi người vừa lên ghe thì không thấy T. đâu nên trình báo lực lượng chức năng hỗ trợ tìm kiếm.

Theo người nhà, T. mới ra Phú Quốc thăm người thân được nửa tháng thì xảy ra sự việc đau lòng. Những ngày qua, việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do thời tiết xấu, sóng lớn.