Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích khi leo núi tại Vũng Tàu

| Xã hội

Cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc người đàn ông tử vong khi leo núi tại Vũng Tàu.

Sáng 18/10, cơ quan chức năng TPHCM đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc người đàn ông tử vong khi leo núi tại phường Vũng Tàu.

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể nạn nhân

Theo thông tin ban đầu, chiều 17/10, sau khi nhận được tin báo của gia đình về việc người đàn ông (68 tuổi) đi leo núi trên đường Viba (núi Lớn, phường Vũng Tàu), bị mất liên lạc, các lực lượng chức năng đã vào cuộc tìm kiếm.

Sau đó các lực lượng hỗ trợ phường Vũng Tàu, TPHCM đã triển khai các lực lượng tìm kiếm xuyên đêm.

Đến khoảng 8h ngày 18/10, các lực lượng đã tìm thấy thi thể nạn nhân trên núi Lớn.

Nạn nhân được xác định là ông N.H.V (sinh năm 1958), ngụ phường Vũng Tàu.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng theo quy định.

Văn Quân
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