Tin bạn quen qua mạng, người phụ nữ bị lừa hơn 2 tỉ đồng khi tham gia sàn đầu tư tài chính

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Quảng Ninh) khuyến cáo người dân cần chủ động nâng cao nhận thức, kiến thức thông qua các phương tiện truyền thông về các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Đặc biệt không chuyển tiền cho bất cứ ai, vì bất cứ lý do gì nếu chưa xác nhận chính xác người nhận tiền là ai, ở đâu.

Khi phát hiện, nghi vấn bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh để được hướng dẫn giải quyết kịp thời.