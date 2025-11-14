Tin mới nhất về khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về, gây mưa rét vào cuối tuần
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, cuối tuần (16/11) khả năng đợt không khí lạnh mạnh sẽ tràn về nước ta. Thời tiết miền Bắc sẽ rét đậm, trong khi miền Trung có mưa lớn.
Tin không khí lạnh miền Bắc
Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay (13/11), không khí lạnh tiếp tục tăng cường yếu xuống phía Nam. Ở trạm Bạch Long Vĩ và Lý Sơn đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.
Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên từ đêm 13-15/11, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xảy ra tình trạng ít mây, ngày trời nắng.
Trong các đêm từ 13-15/11, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm mạnh, phổ biến trong khoảng 16-18 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ. Đêm và sáng sớm ở các khu vực này trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.
Theo dự báo thời tiết, trong khoảng 2-3 ngày tới, thời tiết ban ngày khu vực miền Bắc tiếp tục có nắng hanh, nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 27-28 độ, độ ẩm không khí giảm thấp dưới 55%.
Từ khoảng ngày 16/11, miền Bắc và miền Trung sẽ hứng một đợt không khí lạnh mạnh tăng cường. Miền Trung có thể xảy ra mưa lớn kéo dài nhiều ngày. Nhiều khả năng đây sẽ là đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nhất kể từ đầu mùa đến nay.
Không khí lạnh cường độ mạnh nhất từ đầu mùa Đông tràn xuống miền Bắc khiến nhiệt độ thấp nhất phổ biến dưới 16 độ C, vùng núi dưới 13 độ, núi cao dưới 5 độ C. Nhiệt độ trung bình ngày ở đồng bằng phổ biến dưới 20 độ, vùng núi dưới 15 độ C.
Cũng do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này, khoảng từ đêm 15/11 đến ngày 18/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hoà có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Trong đó, một số khu vực có mưa lớn hơn như TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và Gia Lai, với lượng mưa phổ biến 250–500mm, cục bộ có nơi trên 700m.
Từ ngày 19/11, mưa lớn diện rộng có khả năng tiếp tục xảy ra ở khu vực TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.
Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h).
Do mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
Dự báo thời tiết Hà Nội ảnh hưởng không khí lạnh
Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường đều đặn và vừa phải trong vài ngày tới nên nhiệt độ ở Hà Nội không thay đổi nhiều. Buổi sáng sớm và đêm trời lạnh mức nhiệt dao động từ 17-19 độ. Ban ngày trời nắng mức nhiệt tăng cao từ 27-28 độ. Nhiệt độ ban ngày và đêm chênh nhau khá lớn đến 10 độ.
Dự báo đến khoảng 17 - 18/11, dự báo miền Bắc sẽ đón không khí lạnh mạnh, khoảng thời gian này thời tiết Hà Nội thay đổi rõ rệt.
Theo các mô hình dự báo, Hà Nội sẽ có gió mùa Đông Bắc mạnh hơn vào ngày 18/11 (thứ Ba tới) khiến nhiệt độ giảm sâu, nhiệt độ cảm nhận cả ngày chỉ ở mức 14 – 15 độ C, là mức rét đậm. Thậm chí, một số mô hình còn dự báo nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội chỉ khoảng 12 độ C vào sáng 18/11.
