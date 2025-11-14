Điểm danh những nơi sẽ lại có mưa rất to do không khí lạnh tràn về
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Bắc Bộ thời tiết hanh khô kéo dài đến cuối tuần. Trong khi Trung Bộ chuẩn bị có mưa lớn do ảnh hưởng từ không khí lạnh.
Thời tiết Trung Bộ chuẩn bị có mưa lớn do ảnh hưởng bởi không khí lạnh
Theo bản tin dự báo thời tiết, thời tiết Hà Nội và Bắc Bộ tiếp tục nắng nhiều và hanh khô kéo dài đến cuối tuần. Ban đêm trời rét với mức nhiệt từ 14-18 độ, ban ngày trời nắng mạnh với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 26-28 độ.
Thời tiết hôm nay cả khu vực Trung Bộ cũng nắng ráo, nhiệt độ phổ biến từ 26-31 độ.
Dự báo khoảng từ đêm 15/11 đến ngày 18/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hoà có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Trong đó, một số khu vực có mưa lớn hơn như TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và Gia Lai, với lượng mưa phổ biến 250–500mm, cục bộ có nơi trên 700m.
Đợt mưa này xuất hiện của nhiều hình thế gây mưa trong đó có nguyên nhân từ không khí lạnh tăng cường. Trước hết là nhiễu động gió Đông mang hơi ẩm từ biển vào đất liền kết hợp với rãnh thấp đang dịch chuyển lên phía Bắc; đồng thời gió Đông Bắc từ không khí lạnh liên tục tăng cường xuống khiến cho mưa xuất hiện trên diện rộng.
Từ ngày 19/11, mưa lớn diện rộng có khả năng tiếp tục xảy ra ở khu vực TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.
Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h).
Do mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
Khu vực Nam Bộ thời tiết hôm nay nắng mạnh, nhiệt độ các phường dao động trong khoảng 32-33 độ. Về chiều tối mưa dông khả năng xảy ra, cục bộ ít có điểm mưa to. Cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh nguy hiểm đi kèm.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 14/11 đến ngày 15/11
- Bắc Bộ và Thanh Hóa: Đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.
- Khu vực Bắc và Trung Trung Trung Bộ: Có mưa vài nơi; riêng ngày 15/11 từ Hà Tĩnh có mưa, mưa rào.
- Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 15/11 đến ngày 23/11
- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi. Riêng Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa. Đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; từ khoảng ngày 18/11 trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.
- Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa: Có khả năng có mưa lớn diện rộng.
- Khu vực Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, từ khoảng ngày 16-18/11 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
