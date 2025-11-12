Không khí lạnh sắp tràn xuống miền Bắc, nơi nào sẽ là tâm điểm rét đậm, rét hại?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đầu tuần sau 16/11, miền Bắc khả năng đón một đợt không khí lạnh mạnh, có thể gây rét trên diện rộng, vùng núi có rét đậm.
Tin không khí lạnh miền Bắc
Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay không khí lạnh tiếp tục tăng cường yếu xuống phía Nam. Ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường yếu kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên từ đêm 12-15/11, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xảy ra tình trạng ít mây, ngày trời nắng.
Trong các đêm từ 12-15/11, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm mạnh, phổ biến trong khoảng 16-18 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ. Đêm và sáng sớm ở các khu vực này trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.
Dự báo từ đầu tuần sau 16/11, miền Bắc có khả năng đón một đợt không khí lạnh mạnh, có thể gây rét trên diện rộng, vùng núi có rét đậm. Nhiều khả năng đây sẽ là đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nhất kể từ đầu mùa đến nay.
Không khí lạnh cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đông tràn xuống miền Bắc khiến nhiệt độ thấp nhất phổ biến dưới 16 độ C, vùng núi dưới 13 độ, núi cao dưới 5 độ C. Nhiệt độ trung bình ngày ở đồng bằng phổ biến dưới 20 độ, vùng núi dưới 15 độ C. Cũng do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này, khoảng 15-16/11, từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.
VnExpress dẫn dự báo thời tiết từ trang Accuweather của Mỹ cho hay, thời tiết Hà Nội từ nay đến cuối tuần 17-27 độ, từ đầu tuần sau giảm còn 12-23 độ C. Điểm cao trên 1.500m như Sa Pa (Lào Cai) dự báo nhiệt độ xuống 5-13 độ C.
Không khí lạnh tràn về các đợt rét đậm, rét hại có thể xuất hiện dày hơn từ 12/2025 đến tháng 2/2026
Chia sẻ trên Báo Sức khỏe & Đời sống, TS Nguyễn Bình Phong (Khoa Khí tượng Thủy văn, Đại học Tài nguyên và Môi trường) cho biết, năm nay rét đến sớm hơn trung bình nhiều năm do sự xuất hiện của La Nina, thường gắn với mùa đông lạnh hơn. La Nina nhiều khả năng kéo dài đến đầu năm 2026 nên mùa đông 2025-2026 lạnh hơn năm ngoái, các đợt rét đậm, rét hại có thể xuất hiện dày hơn từ 12/2025 đến tháng 2/2026.
Dự báo tháng 11-12/2025, không khí lạnh sẽ tăng cường về tần suất và cường độ. Nhiệt độ trung bình tháng tới ở Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi phổ biến thấp hơn 0,5-1 độ, các khu vực còn lại thấp hơn 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm.
