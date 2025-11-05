Hàng chục triệu người dân miền Bắc đón tin vui thời tiết sau ngày mưa rét do không khí lạnh dồn dập tràn về
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau những ngày mưa rét khu vực Hà Nội và Bắc Bộ chủ yếu rét về đêm và sáng, ban ngày trời có nắng nhiệt độ tăng dần ở mức 25-26 độ.
Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước
Theo bản tin dự báo thời tiết, sau chuỗi ngày mưa rét do ảnh hưởng của không khí lạnh dồn dập tràn về thời tiết hôm nay khu vực Hà Nội và Bắc Bộ có sự thay đổi rõ rệt.
Khu vực Bắc Bộ, có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất vẫn duy trì 17-19 độ, vùng núi cao dưới 16 độ. Đến trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ tăng dần lên 22 - 26 độ.
Thời tiết Hà Nội hôm nay không mưa, trưa và chiều trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Mức nhiệt thấp nhất 17 - 19 độ, nhiệt độ cao nhất 23-25 độ. Những ngày sau đó, nhiệt độ tiếp tục tăng dần.
Hôm nay mưa lớn ở khu vực Trung Bộ giảm dần. Tuy nhiên từ ngày 6 - 7/11, do ảnh hưởng của bão Kalmaegi, mưa lớn trở lại khu vực từ phía Nam Quảng Trị vào tới Lâm Đồng. Mưa dồn dập trong 2 ngày tổng lượng mưa có nơi trên 600mm.
Nhiều nơi lũ lên lại sẽ gây ngập lụt, đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở các sườn đồi núi.
Tại khu vực Nam Bộ, triều cường rằm tháng 9 âm lịch đang lên cao. TPHCM và Cần Thơ mực nước các sông đều lên mức báo động 3, ngập lụt sẽ gia tăng ở các vùng trũng thấp, ven sông.
Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước
Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 21 - 23 độ.
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 21 - 24 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 22-25 độ.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.
Thời tiết TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.
Tin sáng 5/11: Khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông sẽ sử dụng thẻ vé định danh mới; Bão Kalmaegi cường độ rất mạnh, đường đi và tác động tương tự bão Damrey 2017Xã hội - 3 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 18/11, hành khách đi tàu Cát Linh – Hà Đông sẽ chuyển sang sử dụng thẻ vé định danh điện tử mới; Bão Kalmaegi cường độ rất mạnh, đường đi và tác động tương tự bão Damrey 2017 là 2 tin đáng chú ý trong chùm bản tin sáng nay.
Bắt giữ đường dây vận chuyển hơn 600 bình khí cườiXã hội - 14 giờ trước
Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh tiếp tục bắt giữ 5 người liên quan, tổng số tang vật thu giữ gồm 637 bình khí N₂O, 4 xe ô tô là phương tiện vận chuyển.
Tiếp nhận 64 người trốn thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến ở CampuchiaXã hội - 14 giờ trước
Tổng cộng 64 công dân Việt Nam đã trốn thoát khỏi một cơ sở lừa đảo trực tuyến tại Campuchia. Lực lượng chức năng Campuchia vừa bàn giao nhóm người này cho Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư.
Hành vi cưỡng ép con học tập quá sức có thể bị phạt tới 10 triệu đồngXã hội - 14 giờ trước
Theo Nghị định số 282/2025/NĐ-CP mà Chính phủ mới ban hành, hành vi cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.
Lật thuyền đánh cá trên sông Lam, vợ được cứu sống, chồng mất tíchThời sự - 20 giờ trước
GĐXH - Trong lúc đánh cá trên sông Lam, thuyền bất ngờ bị lật khiến người chồng mất tích. Người vợ may mắn được cứu sống.
Bão Kalmaegi giật cấp 16, di chuyển rất nhanh, dự báo các tỉnh thành sẽ bị ảnh hưởngThời sự - 23 giờ trước
GĐXH - Theo tin bão mới nhất, bão Kalmaegi giật cấp 16 chuẩn bị đi vào Biển Đông. Dự báo khu vực đất liền từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk sẽ bị ảnh hưởng.
Khối không khí lạnh tăng cường gây mưa rét ở Hà Nội và miền Bắc đến bao giờ?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng không khí lạnh Hà Nội và khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Dự báo từ ngày 6/11, trời rét về đêm và sáng, ban ngày nhiệt độ tăng dần ở mức 25-27 độ.
Tin bão mới nhất: Bão Kalmaegi giật cấp 15 di chuyển về sát Biển Đông, miền Trung có bị ảnh hưởng?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo bão của cơ quan khí tượng, bão Kalmaegi giật cấp 15 di chuyển về sát Biển Đông. Dự báo vùng biển khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của bão, biển động dữ dội.
Thời tiết Hà Nội hôm nay: Thủ đô rét đậm khi không khí lạnh mạnh lạnh tăng cường tràn về?Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhiều nơi, trời lạnh vùng núi có nơi trời rét. Thời tiết Hà Nội mức nhiệt thấp nhất phổ biến 17–19 độ.
Lý do lịch nghỉ lễ Tết Nguyên đán, Quốc khánh 2/9 không cố định hàng nămThời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Lịch nghỉ Tết Nguyên đán, Quốc khánh 2/9 không cố định qua các năm do phải căn cứ các điều kiện kinh tế - xã hội, từ đó đề xuất phương án nghỉ linh hoạt, hài hòa nhất.
Thời tiết Hà Nội hôm nay: Thủ đô rét đậm khi không khí lạnh mạnh lạnh tăng cường tràn về?Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhiều nơi, trời lạnh vùng núi có nơi trời rét. Thời tiết Hà Nội mức nhiệt thấp nhất phổ biến 17–19 độ.