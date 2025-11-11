Khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về, miền Bắc có mưa rét trở lại?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh cường độ mạnh, trời chuyển rét, trong đó nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội có thể xuống 16°C.
Thời tiết miền Bắc thay đổi do không khí lạnh tràn về?
Theo dự báo thời tiết hôm nay, từ trưa và chiều Thủ đô Hà Nội cùng nhiều địa phương miền Bắc sẽ chấm dứt khi đợt không khí lạnh tăng cường tràn về.
VTC News dẫn tin từ Đài khí tượng thuỷ văn Nam Bộ cho biết, trong 24-48 giờ tới, không khí lạnh cường độ suy yếu, khoảng từ chiều 12/11 khả năng được tăng cường.
Dự báo trong 3-10 ngày tới, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, sau ổn định. Ngày 15-16/11 có thể được tăng cường và được tăng cường mạnh hơn vào ngày 17-18/11. Từ chiều 12/11, gió Đông Bắc hoạt động mạnh dần trên vùng biển Nam Bộ.
Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, từ đêm 11/11 và ngày 12/11, mưa ở Bắc Bộ chỉ còn xuất hiện vài nơi vào ban đêm và sáng sớm, trong khi ban ngày trời hửng nắng, mang lại cảm giác dễ chịu hơn cho người dân sau chuỗi ngày mưa kéo dài, trời nồm ẩm.
Tại Bắc Trung Bộ, thời tiết cũng có xu hướng tương tự. Trong ngày 11-12/11, mưa chỉ xuất hiện vài nơi, lượng không đáng kể.
Trong khi đó, khu vực Trung và Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Các cơn mưa thường xảy ra ngắn, tập trung vào khung giờ chiều muộn đến đêm, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ gió giật mạnh, sấm sét hoặc gây ngập cục bộ ở vùng trũng thấp.
Dự báo thời tiết Hà Nội do ảnh hưởng của không khí lạnh
Thời tiết Hà Nội hôm nay: Sáng trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Trưa chiều trời không mưa, nhiệt độ thấp nhất 21-23°C, cao nhất 24-26°C.
Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ Hà Nội 10 ngày tới, các ngày 18-20/11, nhiệt độ thấp nhất trong ngày giảm còn 16°C, cao nhất 20°C, trời chuyển rét.
Cụ thể:
Ngày 12/11, dự báo thời tiết Hà Nội có mây, không mưa, nhiệt độ trong ngày dao động 23-26°C.
Sang ngày 13/11, khu vực này có mây, không mưa, trong khi nhiệt độ ban ngày tăng lên cao nhất 28°C thì ban đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất giảm còn 20°C, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tương đối cao.
Ngày 14-15/11, nhiệt độ thấp nhật tại trung tâm Hà Nội tiếp tục giảm còn 18°C, nhiệt độ cao nhất duy trì ngưỡng 27-28°C, trời ít mây, không mưa.
Ngày 16/11, thời tiết Hà Nội duy trì ngưỡng nhiệt cao nhất 28°C, nhiệt độ thấp nhất cũng tăng nhẹ lên 20°C. Ngưỡng nhiệt thấp nhất này duy trì trong ngày 17/11 nhưng nhiệt độ cao nhất lại giảm còn 25°C.
Từ 18-20/11, nhiệt độ khu vực này giảm mạnh, cao nhất còn 20°C, thấp nhất 16°C, trời không mưa.
Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 12/11 đến ngày 20/11
- Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: Có mưa vài nơi. Khoảng từ ngày 12-13/11 có khả năng trời rét vào đêm và sáng; khoảng 2-3 ngày cuối trời chuyển rét.
- Khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng: Có mưa vài nơi, từ khoảng ngày 15-16/11 khả năng có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.
- Khu vực Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, từ khoảng ngày 16- 17/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Người xuất hiện trong clip thân mật với phụ nữ ở Ninh Bình bị buộc thôi việcThời sự - 1 giờ trước
GĐXH - Hội đồng trường THPT Tô Hiến Thành (xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình) đã họp và thống nhất buộc thôi việc đối với ông Đ, Chủ tịch HĐQT trường, người xuất hiện trong clip thân mật với phụ nữ tại phòng làm việc.
Thời tiết miền Bắc sắp kết thúc nồm ẩm khi gió mùa Đông Bắc lại tràn về?Thời sự - 9 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 12/11, nồm ẩm ở miền Bắc chấm dứt khi có gió Đông Bắc khô xua tan mây ẩm. Toàn miền trời sẽ có nắng, mức nhiệt cao nhất trong ngày 26-28 độ.
Hà Nội: Thiếu niên 16 tuổi bị CSGT bắt quả tang tàng trữ ma túyThời sự - 23 giờ trước
GĐXH - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát giao thông trên địa bàn phường Xuân Đỉnh (TP Hà Nội), Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 2 đã phát hiện, bắt quả tang hai nam thanh thiếu niên đi xe máy tàng trữ trái phép chất ma túy.
Chủ tịch Hội đồng quản trị có nhiệm vụ và quyền hạn gì trong trường THPT tư thục?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo thông tin ban đầu, người đàn ông trong clip “thân mật với nhiều phụ nữ" tại phòng làm việc được cho xảy ra tại một trường THPT tư thục ở Ninh Bình là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Người này do Hội đồng quản trị bầu.
1.000 suất quà đến người dân vùng lũ với mong ước sớm ổn định cuộc sốngThời sự - 1 ngày trước
Với mong muốn chung tay giúp bà con Thái Nguyên ổn định cuộc sống sau khi bị ảnh hưởng bởi bão Matmo đổ bộ cách đây một tháng, ngày 9/11, Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Viện Khoa học Nghiên cứu nhân tài nhân lực Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chương trình "Hướng về đồng bào vùng bão lũ".
Trường THPT Tô Hiến Thành ở Ninh Bình lên tiếng về clip thân mật gây xôn xaoThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Trường THPT Tô Hiến Thành, xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình vừa báo cáo thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một người đàn ông có loạt clip, hình ảnh "thân mật" với nhiều nữ giới trong phòng làm việc.
Ninh Bình: Công an đang xác minh clip người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ ở Hải HậuThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Mạng xã hội đang lan truyền loạt clip và hình ảnh ghi lại cảnh một người đàn ông có hành vi “thân mật” với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc, được cho là xảy ra tại một trường THPT trên địa bàn xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình.
Tin bão mới nhất: Bão số 14 giật cấp 16 vào Biển Đông, đất liền Việt Nam có bị ảnh hưởng?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tin bão mới nhất, bão số 14 giật cấp 16 đã đi vào Biển Đông. Bão chủ yếu gây gió mạnh, sóng lớn, mưa dông ở vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông. Sau đó bão sẽ hướng sang Đài Loan (Trung Quốc).
Hà Nội và miền Bắc sắp đón tin vui thời tiết sau những ngày nồm ẩm kéo dàiThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, 2 ngày đầu tuần Hà Nội và miền Bắc tiếp tục có mưa, trời nồm ẩm. Từ ngày 12/11, nồm ẩm mới chấm dứt khi có gió Đông Bắc khô xua bớt mây ẩm, trời có nắng.
Vì sao nhiều đèn giao thông tại Hà Nội không hiển thị bộ đếm lùi?Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Công an TP Hà Nội đang triển khai nâng cấp toàn bộ hệ thống đèn tín hiệu giao thông, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Trong thời gian triển khai nâng cấp, một số nút giao có thể tạm dừng hoạt động đèn đếm lùi để phục vụ kỹ thuật.
Trường THPT Tô Hiến Thành ở Ninh Bình lên tiếng về clip thân mật gây xôn xaoThời sự
GĐXH - Trường THPT Tô Hiến Thành, xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình vừa báo cáo thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một người đàn ông có loạt clip, hình ảnh "thân mật" với nhiều nữ giới trong phòng làm việc.