Khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về, miền Bắc có mưa rét trở lại?

Thời tiết miền Bắc thay đổi do không khí lạnh tràn về?

Theo dự báo thời tiết hôm nay, từ trưa và chiều Thủ đô Hà Nội cùng nhiều địa phương miền Bắc sẽ chấm dứt khi đợt không khí lạnh tăng cường tràn về.

VTC News dẫn tin từ Đài khí tượng thuỷ văn Nam Bộ cho biết, trong 24-48 giờ tới, không khí lạnh cường độ suy yếu, khoảng từ chiều 12/11 khả năng được tăng cường.

Dự báo trong 3-10 ngày tới, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, sau ổn định. Ngày 15-16/11 có thể được tăng cường và được tăng cường mạnh hơn vào ngày 17-18/11. Từ chiều 12/11, gió Đông Bắc hoạt động mạnh dần trên vùng biển Nam Bộ.

Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, từ đêm 11/11 và ngày 12/11, mưa ở Bắc Bộ chỉ còn xuất hiện vài nơi vào ban đêm và sáng sớm, trong khi ban ngày trời hửng nắng, mang lại cảm giác dễ chịu hơn cho người dân sau chuỗi ngày mưa kéo dài, trời nồm ẩm.

Tại Bắc Trung Bộ, thời tiết cũng có xu hướng tương tự. Trong ngày 11-12/11, mưa chỉ xuất hiện vài nơi, lượng không đáng kể.

Trong khi đó, khu vực Trung và Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Các cơn mưa thường xảy ra ngắn, tập trung vào khung giờ chiều muộn đến đêm, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ gió giật mạnh, sấm sét hoặc gây ngập cục bộ ở vùng trũng thấp.

Theo dự báo thời tiết miền Bắc chuẩn bị đón đợt không khí lạnh tăng cường. Ảnh minh họa: TL

Dự báo thời tiết Hà Nội do ảnh hưởng của không khí lạnh

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Sáng trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Trưa chiều trời không mưa, nhiệt độ thấp nhất 21-23°C, cao nhất 24-26°C.

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ Hà Nội 10 ngày tới, các ngày 18-20/11, nhiệt độ thấp nhất trong ngày giảm còn 16°C, cao nhất 20°C, trời chuyển rét.

Bảng dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Cụ thể:

Ngày 12/11, dự báo thời tiết Hà Nội có mây, không mưa, nhiệt độ trong ngày dao động 23-26°C.

Sang ngày 13/11, khu vực này có mây, không mưa, trong khi nhiệt độ ban ngày tăng lên cao nhất 28°C thì ban đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất giảm còn 20°C, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tương đối cao.

Ngày 14-15/11, nhiệt độ thấp nhật tại trung tâm Hà Nội tiếp tục giảm còn 18°C, nhiệt độ cao nhất duy trì ngưỡng 27-28°C, trời ít mây, không mưa.

Ngày 16/11, thời tiết Hà Nội duy trì ngưỡng nhiệt cao nhất 28°C, nhiệt độ thấp nhất cũng tăng nhẹ lên 20°C. Ngưỡng nhiệt thấp nhất này duy trì trong ngày 17/11 nhưng nhiệt độ cao nhất lại giảm còn 25°C.

Từ 18-20/11, nhiệt độ khu vực này giảm mạnh, cao nhất còn 20°C, thấp nhất 16°C, trời không mưa.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 12/11 đến ngày 20/11

- Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: Có mưa vài nơi. Khoảng từ ngày 12-13/11 có khả năng trời rét vào đêm và sáng; khoảng 2-3 ngày cuối trời chuyển rét.

- Khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng: Có mưa vài nơi, từ khoảng ngày 15-16/11 khả năng có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

- Khu vực Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, từ khoảng ngày 16- 17/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.