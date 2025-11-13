Dự báo thời điểm miền Bắc rét đậm do ảnh hưởng không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa

Tin không khí lạnh miền Bắc

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, từ ngày 13/11, không khí lạnh được tăng cường yếu kết hợp với phân kỳ trên cao, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xảy ra tình trạng ít mây, ngày trời nắng.

Từ đêm nay đến 15/11, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm mạnh, phổ biến trong khoảng 16 - 18 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ C. Đêm và sáng sớm ở các khu vực này trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Theo dự báo thời tiết, trong khoảng 2-3 ngày tới, thời tiết khu vực miền Bắc tiếp tục có nắng hanh, nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 27-28 độ, độ ẩm không khí giảm thấp dưới 55%.

Từ khoảng ngày 16/11, miền Bắc và miền Trung sẽ hứng một đợt không khí lạnh mạnh tăng cường. Miền Trung có thể xảy ra mưa lớn kéo dài nhiều ngày. Nhiều khả năng đây sẽ là đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nhất kể từ đầu mùa đến nay.

Không khí lạnh cường độ mạnh nhất từ đầu mùa Đông tràn xuống miền Bắc khiến nhiệt độ thấp nhất phổ biến dưới 16 độ C, vùng núi dưới 13 độ, núi cao dưới 5 độ C. Nhiệt độ trung bình ngày ở đồng bằng phổ biến dưới 20 độ, vùng núi dưới 15 độ C.

Cũng do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này, khoảng 15-16/11, từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc sắp rét đậm do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh. Ảnh minh họa: TL

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 13/11 đến ngày 15/11

- Bắc Bộ và Thanh Hóa: Đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

- Khu vực Bắc và Trung Trung Trung Bộ: Có mưa vài nơi; riêng ngày 15/11 từ Hà Tĩnh có mưa, mưa rào.

- Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 15/11 đến ngày 23/11

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi. Riêng Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa. Đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; từ khoảng ngày 18/11 trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

- Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa: Có khả năng có mưa lớn diện rộng.

- Khu vực Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, từ khoảng ngày 16-18/11 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Không khí lạnh sắp tràn xuống miền Bắc, nơi nào sẽ là tâm điểm rét đậm, rét hại? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đầu tuần sau 16/11, miền Bắc khả năng đón một đợt không khí lạnh mạnh, có thể gây rét trên diện rộng, vùng núi có rét đậm.