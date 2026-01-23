Tin nhắn ngân hàng đến sau buổi họp lớp khiến chàng trai sững sờ

Sau họp lớp, nhiều tình bạn phai nhạt, nhưng có những mối quan hệ vẫn còn nguyên vẹn

Không ít người từng tiếc nuối rằng, họp lớp chỉ là dịp để gặp lại nhau cho có, rồi ai lại về cuộc sống của người nấy.

Rời mái trường, mỗi người một hướng, công việc, gia đình và áp lực đời sống khiến liên lạc thưa dần, ký ức cũ cũng dần lùi xa.

Để giữ được tình bạn sau những buổi họp lớp hiếm hoi, điều quan trọng nhất vẫn là sự chân thành và trân trọng lẫn nhau.

Nhân vật chính trong câu chuyện là Chu, một chàng trai Trung Quốc từng học giỏi, sống nhiệt tình và luôn được thầy cô, bạn bè yêu mến.

Thời còn ngồi trên ghế nhà trường, ai cũng tin rằng Chu sẽ sớm đổi đời, bởi anh có năng lực và nhiều hoài bão.

Thế nhưng, sau khi ra trường, con đường đời của Chu lại không hề bằng phẳng như những gì từng được kỳ vọng.

Ngay trong buổi họp lớp, khi biết rõ hoàn cảnh của Chu, lớp trưởng đã lặng lẽ đứng ra kêu gọi mọi người giúp đỡ.. Ảnh minh họa

Nhiều năm sau ngày ra trường, buổi họp lớp gợi lại cả niềm vui lẫn nỗi lo

Sau nhiều năm tốt nghiệp, lớp cũ của Chu mới có dịp họp lớp đông đủ. Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí ấm áp, rộn ràng tiếng cười xen lẫn những câu chuyện đời.

Người khoe thành công, người kể về thất bại, có người đã ổn định, cũng có người vẫn đang chật vật mưu sinh.

Giữa cuộc trò chuyện, Chu bất ngờ nhận được cuộc gọi từ nhà báo mẹ trở bệnh nặng.

Nghe xong cuộc gọi, gương mặt Chu thoáng chùng xuống. Anh xin phép mọi người rời buổi họp lớp sớm để về chăm sóc mẹ.

Trên đường trở về, tâm trí Chu nặng trĩu lo toan, hoàn toàn không ngờ rằng một điều bất ngờ khác đang chờ đợi mình chỉ ít phút sau đó.

Vài giờ sau buổi họp lớp, tài khoản bất ngờ nhận 350 triệu đồng

Chiếc điện thoại trong tay Chu rung lên báo tin nhắn từ ngân hàng. Tài khoản của anh vừa được cộng thêm 350 triệu đồng.

Chu đứng sững lại, không tin vào mắt mình, thậm chí nghĩ rằng hệ thống đã xảy ra nhầm lẫn. Nhưng khi kiểm tra kỹ, người gửi hiện ra rõ ràng, chính là nhóm bạn vừa gặp trong buổi họp lớp.

Hóa ra, ngay trong buổi họp lớp, khi biết rõ hoàn cảnh của Chu, lớp trưởng đã lặng lẽ đứng ra kêu gọi mọi người giúp đỡ.

Không ai thông báo, không một lời báo trước. Mỗi người góp một chút, gộp lại thành khoản tiền đủ lớn để Chu có thể trang trải viện phí cho mẹ và vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.

Câu chuyện họp lớp và món quà tình bạn khiến cộng đồng mạng xúc động

Khi câu chuyện được Chu chia sẻ với báo chí, cộng đồng mạng Trung Quốc đồng loạt bày tỏ sự xúc động.

Giữa một xã hội mà nhiều mối quan hệ dần phai nhạt theo thời gian, tình bạn sau những buổi họp lớp của Chu và các bạn học cũ được xem như một điều hiếm hoi, bền bỉ và đầy ấm áp.

Chu cho biết, đây không phải lần đầu anh nhận được sự giúp đỡ từ bạn bè.

Trước đó, trong những giai đoạn khó khăn nhất, nhóm bạn sau mỗi lần họp lớp hay liên lạc đều âm thầm hỗ trợ mẹ con anh theo nhiều cách khác nhau.

Dù không biết lấy gì báo đáp, Chu vẫn luôn khắc ghi trong lòng lời cảm ơn chân thành nhất.

Theo QQ