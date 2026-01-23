Tin nhắn ngân hàng đến sau buổi họp lớp khiến chàng trai sững sờ
GĐXH - Giữa lúc cuộc sống chật vật và mẹ đang bệnh nặng, chàng trai không ngờ buổi họp lớp ngắn ngủi lại trở thành điểm tựa lớn nhất của mình.
Sau họp lớp, nhiều tình bạn phai nhạt, nhưng có những mối quan hệ vẫn còn nguyên vẹn
Không ít người từng tiếc nuối rằng, họp lớp chỉ là dịp để gặp lại nhau cho có, rồi ai lại về cuộc sống của người nấy.
Rời mái trường, mỗi người một hướng, công việc, gia đình và áp lực đời sống khiến liên lạc thưa dần, ký ức cũ cũng dần lùi xa.
Để giữ được tình bạn sau những buổi họp lớp hiếm hoi, điều quan trọng nhất vẫn là sự chân thành và trân trọng lẫn nhau.
Nhân vật chính trong câu chuyện là Chu, một chàng trai Trung Quốc từng học giỏi, sống nhiệt tình và luôn được thầy cô, bạn bè yêu mến.
Thời còn ngồi trên ghế nhà trường, ai cũng tin rằng Chu sẽ sớm đổi đời, bởi anh có năng lực và nhiều hoài bão.
Thế nhưng, sau khi ra trường, con đường đời của Chu lại không hề bằng phẳng như những gì từng được kỳ vọng.
Nhiều năm sau ngày ra trường, buổi họp lớp gợi lại cả niềm vui lẫn nỗi lo
Sau nhiều năm tốt nghiệp, lớp cũ của Chu mới có dịp họp lớp đông đủ. Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí ấm áp, rộn ràng tiếng cười xen lẫn những câu chuyện đời.
Người khoe thành công, người kể về thất bại, có người đã ổn định, cũng có người vẫn đang chật vật mưu sinh.
Giữa cuộc trò chuyện, Chu bất ngờ nhận được cuộc gọi từ nhà báo mẹ trở bệnh nặng.
Nghe xong cuộc gọi, gương mặt Chu thoáng chùng xuống. Anh xin phép mọi người rời buổi họp lớp sớm để về chăm sóc mẹ.
Trên đường trở về, tâm trí Chu nặng trĩu lo toan, hoàn toàn không ngờ rằng một điều bất ngờ khác đang chờ đợi mình chỉ ít phút sau đó.
Vài giờ sau buổi họp lớp, tài khoản bất ngờ nhận 350 triệu đồng
Chiếc điện thoại trong tay Chu rung lên báo tin nhắn từ ngân hàng. Tài khoản của anh vừa được cộng thêm 350 triệu đồng.
Chu đứng sững lại, không tin vào mắt mình, thậm chí nghĩ rằng hệ thống đã xảy ra nhầm lẫn. Nhưng khi kiểm tra kỹ, người gửi hiện ra rõ ràng, chính là nhóm bạn vừa gặp trong buổi họp lớp.
Hóa ra, ngay trong buổi họp lớp, khi biết rõ hoàn cảnh của Chu, lớp trưởng đã lặng lẽ đứng ra kêu gọi mọi người giúp đỡ.
Không ai thông báo, không một lời báo trước. Mỗi người góp một chút, gộp lại thành khoản tiền đủ lớn để Chu có thể trang trải viện phí cho mẹ và vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.
Câu chuyện họp lớp và món quà tình bạn khiến cộng đồng mạng xúc động
Khi câu chuyện được Chu chia sẻ với báo chí, cộng đồng mạng Trung Quốc đồng loạt bày tỏ sự xúc động.
Giữa một xã hội mà nhiều mối quan hệ dần phai nhạt theo thời gian, tình bạn sau những buổi họp lớp của Chu và các bạn học cũ được xem như một điều hiếm hoi, bền bỉ và đầy ấm áp.
Chu cho biết, đây không phải lần đầu anh nhận được sự giúp đỡ từ bạn bè.
Trước đó, trong những giai đoạn khó khăn nhất, nhóm bạn sau mỗi lần họp lớp hay liên lạc đều âm thầm hỗ trợ mẹ con anh theo nhiều cách khác nhau.
Dù không biết lấy gì báo đáp, Chu vẫn luôn khắc ghi trong lòng lời cảm ơn chân thành nhất.
Theo QQ
Về già mới thấm: Có tiền, có sức khỏe… vẫn không bằng sống cùng con cháuGia đình - 4 giờ trước
GĐXH - Nhiều người tin rằng, về già, có tiền, có lương hưu cao, có sức khỏe là đủ để an nhàn. Nhưng chỉ khi bước qua tuổi 60, trải qua những biến cố rất đời, người trong cuộc mới nhận ra: Thứ giữ người già đứng vững trước bệnh tật và cô đơn không phải là tiền, mà là gia đình – là con cháu ở bên.
Đã hứa là làm: Các cung hoàng đạo luôn khiến người khác yên tâmGia đình - 7 giờ trước
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những cái tên luôn được đánh giá cao bởi tinh thần "dám nhận, dám làm, dám chịu".
Yêu nhanh, chán vội: Những con giáp khiến đối phương dễ tổn thương nhấtGia đình - 8 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, một số con giáp thường bị cho là yêu đương khá hời hợt, dễ đến mà cũng dễ đi nếu cảm xúc không còn đủ mãnh liệt.
Con cái công thành danh toại, cha mẹ phải vào viện dưỡng lão trong lặng lẽNuôi dạy con - 10 giờ trước
GĐXH - Con cái thành đạt nhưng cha mẹ lại cô đơn trong những năm tháng cuối đời, nghịch lý này đang ngày càng phổ biến khiến không ít bậc sinh thành chỉ biết thở dài cay đắng.
Vé máy bay 'ngốn' hơn tháng lương, tôi bỏ ý định về quê ăn TếtGia đình - 11 giờ trước
Giá vé Tết cho chặng TP.HCM - Nghệ An hơn 12 triệu đồng khiến tôi lặng người, lòng muốn về nhưng ví tiền níu lại, buộc chọn ở lại trong nỗi nhớ nhà quay quắt.
Thà để con 'ế' còn hơn gả vào nhà có 3 dấu hiệu này: Cha mẹ đừng chủ quanGia đình - 21 giờ trước
GĐXH - Hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người mà còn là câu chuyện của cả một gia đình. Có những nhà tưởng ổn nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro, khiến con gái làm dâu phải chịu thiệt thòi dài lâu. Nhận diện sớm 3 dấu hiệu này giúp cha mẹ tránh được những quyết định vội vàng.
Muốn sống an nhiên, phụ nữ nhất định phải có 4 năng lực nàyGia đình - 23 giờ trước
GĐXH - Phụ nữ thường bị gán cho hình ảnh "phái yếu", nhưng điều đó chỉ đúng khi họ để hoàn cảnh quyết định cuộc đời mình.
Tuổi già hạnh phúc hay không tùy thuộc vào 5 điều bạn có làm từ sớmGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Hạnh phúc tuổi già không phải điều ngẫu nhiên mà là kết quả của cả một quá trình nuôi dạy và xây dựng mối quan hệ gia đình.
Về già mới hiểu: Gia đình có phúc hay không, đôi khi lại do người con 'kém nổi bật' nhất quyết địnhGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Về già, đi qua nửa đời người, ngoảnh đầu nhìn lại mới nhận ra: Phúc – họa của một gia đình không hẳn nằm ở người thành đạt nhất, mà nhiều khi lại phụ thuộc vào người con khiến cha mẹ lo lắng nhiều nhất.
Những cung hoàng đạo lạnh lùng, khó gầnGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Mỗi cung hoàng đạo đều mang trong mình những nét tính cách rất riêng. Có người cởi mở, nhưng cũng có những người khiến người khác cảm thấy xa cách.
Vợ ngoại tình với sếp và 2 lần xét nghiệm ADN: Lời thú nhận về thời điểm thụ thai mới khiến chồng gục ngãChuyện vợ chồng
GĐXH - Mặc dù làm xét nghiệm ADN tới hai lần nhưng người đàn ông vẫn không thể ngờ rằng kết quả nhận được lại hoàn toàn trái ngược, đẩy cuộc hôn nhân của anh đến bờ vực tan vỡ.