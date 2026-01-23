Yêu nhanh, chán vội: Những con giáp khiến đối phương dễ tổn thương nhất
GĐXH - Theo tử vi, một số con giáp thường bị cho là yêu đương khá hời hợt, dễ đến mà cũng dễ đi nếu cảm xúc không còn đủ mãnh liệt.
Dưới đây là 3 con giáp tiêu biểu cho kiểu yêu này.
Con giáp Dậu: Yêu như một điểm nhấn cho cuộc sống
Người tuổi Dậu thường sở hữu ngoại hình ưa nhìn, phong thái chỉn chu và đặc biệt chú trọng đến diện mạo cá nhân.
Chính sự tự tin và khí chất nổi bật ấy khiến họ dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác giới, trở thành tâm điểm trong nhiều mối quan hệ.
Với trí tuệ sắc sảo và lòng tự trọng cao, người tuổi Dậu hiểu rõ giá trị của bản thân.
Đối với họ, tình yêu đôi khi không phải là tất cả mà giống như một "phụ kiện" giúp cuộc sống thêm màu sắc.
Khi cảm thấy mối quan hệ không còn phù hợp hoặc không mang lại cảm xúc tích cực, họ sẵn sàng rút lui mà không quá đắn đo.
Người tuổi Dậu yêu ghét rất rõ ràng, không mập mờ hay kéo dài cảm xúc nửa vời.
Tuy nhiên, ranh giới giữa thích và không thích của họ lại khá mong manh, dễ thay đổi theo hoàn cảnh và cảm xúc nhất thời.
Đây cũng là lý do khiến họ thường bị gắn mác "cả thèm chóng chán" trong chuyện tình cảm.
Con giáp Tý: Lý trí lấn át cảm xúc trong tình yêu
Những người sinh năm Tý nổi tiếng thông minh, nhanh nhạy và có khả năng kiểm soát tình huống tốt, đặc biệt trong các mối quan hệ cá nhân.
Là con giáp đứng đầu trong 12 con giáp, người tuổi Tý thường mang khí chất lãnh đạo, có hoài bão lớn và đặt sự nghiệp lên hàng đầu.
Trong tình yêu, họ không dễ rung động với những mối quan hệ hời hợt. Người tuổi Tý thường tìm kiếm bạn đời có tri thức, địa vị hoặc ít nhất là có thể đồng hành và hỗ trợ cho sự phát triển của họ.
Chính vì hiểu rõ sức hút và năng lực của bản thân, họ biết cách tận dụng các mối quan hệ để phục vụ cho mục tiêu dài hạn.
Tuy nhiên, khi phải đứng trước lựa chọn giữa tình yêu và thành công, người tuổi Tý có xu hướng ưu tiên lý trí.
Trong một số trường hợp, họ sẵn sàng buông bỏ tình cảm nếu cho rằng mối quan hệ đó không còn mang lại lợi ích hoặc cản trở con đường phía trước, khiến họ bị đánh giá là yêu nhanh, chán cũng nhanh.
Con giáp Mão: Dễ rung động nhưng cũng dễ biến mất
Người tuổi Mão thường mang đến cảm giác duyên dáng, thân thiện và giàu cảm xúc trong tình yêu.
Họ giao tiếp khéo léo, có óc hài hước và luôn tạo được thiện cảm với người đối diện, vì vậy xung quanh họ hiếm khi thiếu người theo đuổi.
Đặc biệt, phụ nữ tuổi Mão thường có đời sống cảm xúc khá thất thường.
Họ có thể nhanh chóng nảy sinh cảm tình với một người, say mê trong giai đoạn đầu nhưng cũng dễ mất hứng nếu nhận ra sự không phù hợp hoặc xuất hiện đối tượng hấp dẫn hơn.
Khi tình cảm nguội lạnh, người tuổi Mão thường chọn cách rút lui trong im lặng, không giải thích hay níu kéo.
Việc "biến mất" này đôi khi khiến đối phương tổn thương, nhưng với người tuổi Mão, họ tin rằng cảm xúc không còn thì không cần phải cưỡng ép, và sẵn sàng bước tiếp mà ít khi ngoái lại.
3 con giáp yêu đương "cả thèm chóng chán"
Tình yêu của mỗi con giáp đều mang màu sắc riêng, chịu ảnh hưởng bởi tính cách, cảm xúc và cách họ nhìn nhận giá trị của các mối quan hệ.
Với tuổi Dậu, tuổi Tý và tuổi Mão, việc yêu nhanh rồi chán không hẳn xuất phát từ sự vô tâm, mà phần nhiều đến từ việc họ đặt cảm xúc cá nhân, lý trí hoặc sự tự do của bản thân lên trên tất cả. Khi tình yêu không còn mang lại cảm giác phù hợp, họ chọn rời đi thay vì níu kéo.
Dẫu vậy, "cả thèm chóng chán" không đồng nghĩa với không biết yêu sâu sắc. Chỉ cần gặp đúng người, đúng thời điểm, những con giáp này vẫn có thể trở nên nghiêm túc, chung thủy và sẵn sàng gắn bó lâu dài.
Quan trọng nhất, trong tình yêu, sự thấu hiểu và đồng điệu vẫn luôn là yếu tố quyết định một mối quan hệ đi được bao xa.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Đã hứa là làm: Các cung hoàng đạo luôn khiến người khác yên tâmGia đình - 1 giờ trước
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những cái tên luôn được đánh giá cao bởi tinh thần "dám nhận, dám làm, dám chịu".
Con cái công thành danh toại, cha mẹ phải vào viện dưỡng lão trong lặng lẽNuôi dạy con - 4 giờ trước
GĐXH - Con cái thành đạt nhưng cha mẹ lại cô đơn trong những năm tháng cuối đời, nghịch lý này đang ngày càng phổ biến khiến không ít bậc sinh thành chỉ biết thở dài cay đắng.
Vé máy bay 'ngốn' hơn tháng lương, tôi bỏ ý định về quê ăn TếtGia đình - 5 giờ trước
Giá vé Tết cho chặng TP.HCM - Nghệ An hơn 12 triệu đồng khiến tôi lặng người, lòng muốn về nhưng ví tiền níu lại, buộc chọn ở lại trong nỗi nhớ nhà quay quắt.
Thà để con 'ế' còn hơn gả vào nhà có 3 dấu hiệu này: Cha mẹ đừng chủ quanGia đình - 15 giờ trước
GĐXH - Hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người mà còn là câu chuyện của cả một gia đình. Có những nhà tưởng ổn nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro, khiến con gái làm dâu phải chịu thiệt thòi dài lâu. Nhận diện sớm 3 dấu hiệu này giúp cha mẹ tránh được những quyết định vội vàng.
Muốn sống an nhiên, phụ nữ nhất định phải có 4 năng lực nàyGia đình - 17 giờ trước
GĐXH - Phụ nữ thường bị gán cho hình ảnh "phái yếu", nhưng điều đó chỉ đúng khi họ để hoàn cảnh quyết định cuộc đời mình.
Tuổi già hạnh phúc hay không tùy thuộc vào 5 điều bạn có làm từ sớmGia đình - 21 giờ trước
GĐXH - Hạnh phúc tuổi già không phải điều ngẫu nhiên mà là kết quả của cả một quá trình nuôi dạy và xây dựng mối quan hệ gia đình.
Về già mới hiểu: Gia đình có phúc hay không, đôi khi lại do người con 'kém nổi bật' nhất quyết địnhGia đình - 22 giờ trước
GĐXH - Về già, đi qua nửa đời người, ngoảnh đầu nhìn lại mới nhận ra: Phúc – họa của một gia đình không hẳn nằm ở người thành đạt nhất, mà nhiều khi lại phụ thuộc vào người con khiến cha mẹ lo lắng nhiều nhất.
Những cung hoàng đạo lạnh lùng, khó gầnGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Mỗi cung hoàng đạo đều mang trong mình những nét tính cách rất riêng. Có người cởi mở, nhưng cũng có những người khiến người khác cảm thấy xa cách.
4 kiểu nhắn tin 'mất điểm' vì EQ thấpGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ qua vài dòng tin nhắn, không khó để nhận ra một người có EQ thấp hay không.
3 kiểu người nói càng nhiều càng hao phúc, tiền bạc khó giữ trong tayGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Người xưa coi "khẩu đức" là một phần quan trọng của phúc phận. Có những kiểu người càng nói càng tự làm hao mòn vận khí của chính mình mà không hề hay biết.
Vợ ngoại tình với sếp và 2 lần xét nghiệm ADN: Lời thú nhận về thời điểm thụ thai mới khiến chồng gục ngãChuyện vợ chồng
GĐXH - Mặc dù làm xét nghiệm ADN tới hai lần nhưng người đàn ông vẫn không thể ngờ rằng kết quả nhận được lại hoàn toàn trái ngược, đẩy cuộc hôn nhân của anh đến bờ vực tan vỡ.