Yêu nhanh, chán vội: Những con giáp khiến đối phương dễ tổn thương nhất

Thứ sáu, 09:19 23/01/2026 | Gia đình
Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
GĐXH - Theo tử vi, một số con giáp thường bị cho là yêu đương khá hời hợt, dễ đến mà cũng dễ đi nếu cảm xúc không còn đủ mãnh liệt.

Dưới đây là 3 con giáp tiêu biểu cho kiểu yêu này.

Con giáp Dậu: Yêu như một điểm nhấn cho cuộc sống

Yêu nhanh, chán vội: Những con giáp khiến đối phương dễ tổn thương nhất - Ảnh 1.

Ranh giới giữa thích và không thích của con giáp Dậu lại khá mong manh, dễ thay đổi theo hoàn cảnh và cảm xúc nhất thời. Ảnh minh họa

Người tuổi Dậu thường sở hữu ngoại hình ưa nhìn, phong thái chỉn chu và đặc biệt chú trọng đến diện mạo cá nhân. 

Chính sự tự tin và khí chất nổi bật ấy khiến họ dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác giới, trở thành tâm điểm trong nhiều mối quan hệ.

Với trí tuệ sắc sảo và lòng tự trọng cao, người tuổi Dậu hiểu rõ giá trị của bản thân. 

Đối với họ, tình yêu đôi khi không phải là tất cả mà giống như một "phụ kiện" giúp cuộc sống thêm màu sắc. 

Khi cảm thấy mối quan hệ không còn phù hợp hoặc không mang lại cảm xúc tích cực, họ sẵn sàng rút lui mà không quá đắn đo.

Người tuổi Dậu yêu ghét rất rõ ràng, không mập mờ hay kéo dài cảm xúc nửa vời. 

Tuy nhiên, ranh giới giữa thích và không thích của họ lại khá mong manh, dễ thay đổi theo hoàn cảnh và cảm xúc nhất thời. 

Đây cũng là lý do khiến họ thường bị gắn mác "cả thèm chóng chán" trong chuyện tình cảm.

Con giáp Tý: Lý trí lấn át cảm xúc trong tình yêu

Yêu nhanh, chán vội: Những con giáp khiến đối phương dễ tổn thương nhất - Ảnh 2.

Trong tình yêu, con giáp Tý không dễ rung động với những mối quan hệ hời hợt. Ảnh minh họa

Những người sinh năm Tý nổi tiếng thông minh, nhanh nhạy và có khả năng kiểm soát tình huống tốt, đặc biệt trong các mối quan hệ cá nhân. 

Là con giáp đứng đầu trong 12 con giáp, người tuổi Tý thường mang khí chất lãnh đạo, có hoài bão lớn và đặt sự nghiệp lên hàng đầu.

Trong tình yêu, họ không dễ rung động với những mối quan hệ hời hợt. Người tuổi Tý thường tìm kiếm bạn đời có tri thức, địa vị hoặc ít nhất là có thể đồng hành và hỗ trợ cho sự phát triển của họ. 

Chính vì hiểu rõ sức hút và năng lực của bản thân, họ biết cách tận dụng các mối quan hệ để phục vụ cho mục tiêu dài hạn.

Tuy nhiên, khi phải đứng trước lựa chọn giữa tình yêu và thành công, người tuổi Tý có xu hướng ưu tiên lý trí. 

Trong một số trường hợp, họ sẵn sàng buông bỏ tình cảm nếu cho rằng mối quan hệ đó không còn mang lại lợi ích hoặc cản trở con đường phía trước, khiến họ bị đánh giá là yêu nhanh, chán cũng nhanh.

Con giáp Mão: Dễ rung động nhưng cũng dễ biến mất

Yêu nhanh, chán vội: Những con giáp khiến đối phương dễ tổn thương nhất - Ảnh 3.

Con giáp Mão có thể nhanh chóng nảy sinh cảm tình với một người, say mê trong giai đoạn đầu nhưng cũng dễ mất hứng. Ảnh minh họa

Người tuổi Mão thường mang đến cảm giác duyên dáng, thân thiện và giàu cảm xúc trong tình yêu. 

Họ giao tiếp khéo léo, có óc hài hước và luôn tạo được thiện cảm với người đối diện, vì vậy xung quanh họ hiếm khi thiếu người theo đuổi.

Đặc biệt, phụ nữ tuổi Mão thường có đời sống cảm xúc khá thất thường. 

Họ có thể nhanh chóng nảy sinh cảm tình với một người, say mê trong giai đoạn đầu nhưng cũng dễ mất hứng nếu nhận ra sự không phù hợp hoặc xuất hiện đối tượng hấp dẫn hơn.

Khi tình cảm nguội lạnh, người tuổi Mão thường chọn cách rút lui trong im lặng, không giải thích hay níu kéo. 

Việc "biến mất" này đôi khi khiến đối phương tổn thương, nhưng với người tuổi Mão, họ tin rằng cảm xúc không còn thì không cần phải cưỡng ép, và sẵn sàng bước tiếp mà ít khi ngoái lại.

3 con giáp yêu đương "cả thèm chóng chán"

Tình yêu của mỗi con giáp đều mang màu sắc riêng, chịu ảnh hưởng bởi tính cách, cảm xúc và cách họ nhìn nhận giá trị của các mối quan hệ. 

Với tuổi Dậu, tuổi Tý và tuổi Mão, việc yêu nhanh rồi chán không hẳn xuất phát từ sự vô tâm, mà phần nhiều đến từ việc họ đặt cảm xúc cá nhân, lý trí hoặc sự tự do của bản thân lên trên tất cả. Khi tình yêu không còn mang lại cảm giác phù hợp, họ chọn rời đi thay vì níu kéo.

Dẫu vậy, "cả thèm chóng chán" không đồng nghĩa với không biết yêu sâu sắc. Chỉ cần gặp đúng người, đúng thời điểm, những con giáp này vẫn có thể trở nên nghiêm túc, chung thủy và sẵn sàng gắn bó lâu dài. 

Quan trọng nhất, trong tình yêu, sự thấu hiểu và đồng điệu vẫn luôn là yếu tố quyết định một mối quan hệ đi được bao xa.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Có quý nhân "chống lưng", 3 con giáp gặp hung hóa cát, bước qua năm Bính Ngọ nhẹ tênhCó quý nhân 'chống lưng', 3 con giáp gặp hung hóa cát, bước qua năm Bính Ngọ nhẹ tênh

GĐXH - Bước sang năm Bính Ngọ, có những con giáp lại may mắn sở hữu một năm bình yên hiếm có, gặp khó được giúp, gặp nạn có người che chở.

Tòa soạn Quảng cáo
Top