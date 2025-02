Tin sáng 10/2: Vụ nữ sinh viên 'mất tích' được phát hiện ở Trung Quốc cần làm rõ nguyên nhân; miền Bắc mưa phùn ẩm ướt đến bao giờ?

Tin tối 9/2: Diễn biến mới nhất vụ nữ sinh mất tích ở TP.HCM; Mưa phùn sắp kéo dài ở miền Bắc GĐXH - Sau hơn hai tuần mất liên lạc, nữ sinh Lìu Ngọc Hằng (22 tuổi, quê Đồng Nai) được tìm thấy tại Trung Quốc và đã trở về Việt Nam đoàn tụ với gia đình; Dự báo thời tiết 10 ngày tới, kết thúc rét đậm, rét hại diện rộng, nhiều nơi ở miền Bắc bước vào đợt mưa phùn kéo dài từ 12-16/2 kèm sương mù rải rác.

Làm rõ nguyên nhân nữ sinh viên 'mất tích' được phát hiện ở Trung Quốc

Báo Tiền phong đưa tin chiều 9/2, ông Trần Anh Kiệt, Chủ tịch UBND xã Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai ) cho biết, nữ sinh viên Lìu Ngọc Hằng (22 tuổi, thường trú ở địa phương) đã được gia đình đón tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) đưa về nhà an toàn.

Về việc Hằng "mất tích" từ nhiều ngày và có mặt ở Trung Quốc, Chủ tịch UBND xã Sông Nhạn cho biết thêm: "Chúng tôi đã giao công an xã làm việc với gia đình để nắm thêm nguyên nhân sự việc ".

Lìu Ngọc Hằng (giữa) được gia đình đón tại sân bay.

Trước đó vào ngày 3/2, ông Lìu Xướng Mềnh (cha của Lìu Ngọc Hằng) đã đến cơ quan chức năng trình báo về việc Hằng mất tích nhiều ngày qua. Lìu Ngọc Hằng hiện là sinh viên năm 4 Trường ĐH Kinh tế TPHCM. Gia đình có 3 anh em, Hằng là con thứ ba, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Hằng xin phép không về quê đón Tết mà ở lại TPHCM đi làm thêm để kiếm tiền đóng học phí.

Sau đó, gia đình đã liên lạc nhiều lần với Hằng nhưng không được nên đến ký túc xá để tìm kiếm thì được biết Hằng đã rời ký túc xá từ ngày 21/1 và không rõ đi đâu.

Sau khi trình báo công an và thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội. Đến ngày 8/2, Hằng đã liên hệ với gia đình và cho biết cô đang ở Trung Quốc. Cơ quan chức năng Trung Quốc đã tìm thấy Hằng sau quá trình phối hợp với cơ quan xuất nhập cảnh tại Quảng Châu (Trung Quốc). Tổng lãnh sự quán Việt Nam đã liên hệ với gia đình, thông báo về tình hình của Hằng và hỗ trợ các thủ tục cần thiết để đưa nữ sinh này về đến Việt Nam vào sáng 9/2.

Phạt tiền, trừ điểm tài xế xe khách vượt ẩu trên cao tốc

Báo Lao động đưa tin chiều 9.2, thông tin từ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT, Bộ Công an), đơn vị vừa lập biên bản xử phạt hành chính với tài xế xe khách vượt ẩu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Theo đó, khoảng 14h30 cùng ngày, tài xế Nguyễn Tiến D (SN 1981) điều khiển xe khách mang biển kiểm soát 18B- 009.XX, lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Đến Km205+500 (thuộc địa phận tỉnh Yên Bái), tài xế D lái xe đè vạch, lấn sang chiều ngược lại, vượt hàng loạt ôtô khác.

Ôtô khách lấn làn, vượt hàng loạt các phương tiện trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh chụp màn hình

Trình bày với CSGT, tài xế Nguyễn Tiến D đưa ra lý do vội chở khách về bến để biện minh cho hành vi gây mất an toàn giao thông của mình.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 đã lập biên bản xử phạt tài xế Nguyễn Tiến D với lỗi "Vượt xe trong những trường hợp không được vượt". Với lỗi này, tài xế D bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trước đó, vào ngày 6.2, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 cũng xử phạt tài xế Nguyễn Đình S (SN 1976) điều khiển xe 88F-003.XX về hành vi vượt ẩu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Miền Bắc sắp phải đối phó đợt sương mù, mưa phùn ẩm ướt

VietNamNet đưa tin chiều nay (9/2), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do tác động của đợt không khí lạnh mạnh tràn về từ 7/2, thời tiết Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại đến ngày mai (10/2), sau đó nền nhiệt xu hướng tăng dần.

Từ đêm 10-11/2, khu vực xuất hiện mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều hửng nắng; trời rét đậm, rét hại; vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối; riêng từ 11/2, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Đáng lưu ý, từ đêm 12/2, khu vực Lào Cai, Yên Bái, Nam Sơn La, Hòa Bình và phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Khu vực phía Tây Bắc Bộ trưa và chiều trời nắng.

Miền Bắc sắp trải qua thời kỳ mưa phùn, sương mù và nồm ẩm.

Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Nguyễn Văn Hưởng nhận định, tình trạng nồm ẩm ở miền Bắc sẽ diễn ra trong giai đoạn từ cuối tháng 2 và kéo dài đến tháng 4 năm nay.

Theo ông Hưởng, các đợt nồm ẩm thường kéo dài từ 3-5 ngày, thậm chí cả tuần và chỉ chấm dứt hoặc thay đổi khi gió mùa Đông Bắc tràn về.

Quy luật khí hậu, tháng 2 vẫn là chính đông nên không khí lạnh còn tác động mạnh đến nước ta. Khoảng từ cuối tháng 2 trở đi, không khí khô được thay thế bằng khối không khí ẩm.

Giai đoạn này, các tỉnh, thành phố ở Bắc Bộ chuyển sang trạng thái mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù, trời rét về đêm và sáng.

Ông Hưởng thông tin thêm, hiện tượng thời tiết nồm ẩm sẽ diễn ra phổ biến ở khu vực miền Bắc, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội từ cuối tháng 2-4 hằng năm. Trong giai đoạn này, độ ẩm không khí tăng cao trên 85% kèm theo mưa phùn, sương mù gây ẩm ướt nhà, các công trình dân dụng và các vật dụng thiết yếu.

Các chuyên gia cảnh báo, thời tiết nồm ẩm gây trở ngại cho sinh hoạt hằng ngày của người dân, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Độ ẩm cao cũng là môi trường thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh về đường hô hấp, dị ứng, nhất là đối với trẻ nhỏ và người già.

Nữ sinh ở Bạc Liêu mất tích bí ẩn sau kỳ nghỉ Tết

Báo Tiền phong đưa tin sáng 9/2, trên trang fanpage của Công an huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu) phát đi thông báo tìm một nữ sinh tên T.T.T (17 tuổi, học sinh lớp 8, ở xã Ninh Quới A) bỏ nhà đi nhiều ngày nhưng không có tin tức, gia đình không thể liên lạc được.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Văn Quấn (cậu ruột cháu T.) cho biết, trước đó vào ngày 3/2 (mùng 6 Tết), gia đình kêu T. thức dậy để đi học thì không thấy trong phòng ngủ, điện thoại gọi cũng không liên lạc được.

Sau đó, gia đình cũng liên hệ thầy chủ nhiệm và các bạn cùng lớp của T. thì không ai thấy T. trở lại lớp sau Tết. Một số bạn bè của T. kể lại, T. từng nhắn tin với một số bạn thân dự định qua Tết sẽ đi làm.

Nữ sinh ở Bạc Liêu mất tích bí ẩn sau kỳ nghỉ Tết.

"T. có bạn thân học cùng lớp tiểu học đi làm ở Đồng Nai nhưng khi gia đình liên hệ T. không có ở đó. Người bạn này của T. có nhắn tin hỏi thì T. nói đang ở TP.HCM nhưng không cung cấp địa chỉ", ông Quấn thuật lại.

Theo lời ông Quấn, hoàn cảnh của T. khó khăn, cha em mất cách đây hơn 4 năm, mẹ đi làm ở Kiên Giang. Hằng ngày, T. sống với gia đình ông Quấn. T. đi chỉ mang theo vài bộ quần áo bỏ vào cặp đi học, còn chiếc xe đạp điện vẫn để ở nhà.

Diễn biến mới vụ 50 người dàn cảnh cướp, đánh 1 gia đình đi chùa

Báo Người lao động đưa tin liên quan vụ 50 người dàn cảnh cướp, đánh một gia đình đi chùa đầu năm mà Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 9-2, Công an tỉnh An Giang cho biết đang tiếp tục tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng thuộc công an tỉnh điều tra, truy xét, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 20 phút ngày 3-2 khi ông N.P.C (SN 1962; ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) cùng gia đình gồm 10 người đến viếng chùa Kim Tiên, phường An Phú, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Theo khai nhận của bị hại, khi gia đình của ông C. đến cửa chính của chùa thì bất ngờ bị một số đối tượng lạ mặt xông vào gây thương tích và giật sợi dây chuyền trị giá 3,6 triệu đồng. Người thân của ông C. là bà T. cũng bị nhóm đối tượng gây thương tích và mất 12 triệu đồng.

Đại tá Bùi Tấn Ân - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang - cho biết sau khi nhận được tin báo vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thị xã Tịnh Biên phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự và các phòng nghiệp vụ vào cuộc để xác minh, làm rõ, truy xét nhanh các đối tượng đã gây ra vụ việc này.

Đề xuất giảm bậc thuế để bớt gánh nặng cho người nộp thuế thu nhập cá nhân

VTCnews đưa tin Bộ Tài chính vừa đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định tờ trình Chính phủ xây dựng Luật Thuế thu nhập cá nhân thay thế.

Một trong những nội dung đáng chú ý là bổ sung biểu thuế lũy tiến từng phần đối với thu nhập từ tiền công, tiền lương.

Theo Bộ Tài chính, biểu thuế hiện hành chưa hợp lý bởi bảy bậc thuế là quá nhiều. Bên cạnh đó, việc giãn cách giữa các bậc quá hẹp dẫn đến nhảy bậc thuế khi tổng hợp thu nhập vào năm, làm tăng số thuế phải nộp.

Đề xuất giảm bậc thuế để bớt gánh nặng cho người nộp thuế thu nhập cá nhân. (Ảnh minh hoạ).

Mặt khác, số lượng phải quyết toán thuế tăng không cần thiết, trong khi số thuế phải nộp thêm không nhiều.

Theo Bộ Tài chính, việc áp dụng thu thuế thu nhập cá nhân theo các mức thuế lũy tiến từng phần được thực hiện phổ biến trên thế giới.

Bộ Tài chính dẫn chứng, Indonesia có 5 bậc thuế với các mức thuế suất từ 5-35%. Philippines cũng có 5 bậc thuế. Malaysia cũng giảm số bậc thuế từ 11 bậc năm 2021 xuống còn 9 bậc từ năm 2024.

Vì vậy, Việt Nam có thể giảm số bậc thuế xuống dưới 7 bậc. Cùng với đó xem xét nới rộng khoảng cách thu nhập trong các bậc thuế đảm bảo điều tiết ở mức cao hơn vào những người có thu nhập ở bậc thuế cao. Việc giảm số bậc thuế sẽ tạo thuận lợi cho công tác kê khai, nộp thuế.

Ngoài ra, một nội dung khác cũng được quan tâm là mức giảm trừ gia cảnh. Theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành, thu nhập cá nhân chịu thuế là khoản sau khi đã trừ đi mức giảm trừ gia cảnh, các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đóng góp từ thiện…

