Tin sáng 12/12: Miền Bắc rét buốt dưới 10 độ C; thưởng Tết Nguyên đán 2025 có tín hiệu vui

Tin tối 11/12: Diễn biến vụ trẻ 1 tuổi nghi bị bạo hành ở Vũng Tàu; tin mới nhất vụ phát hiện bộ xương người ở đường dẫn cao tốc GĐXH - Thấy cảnh con gái 1 tuổi bị đánh, bóp mũi, giật tóc trong lúc ăn qua clip từ người giúp việc tại nơi giữ trẻ cung cấp, chị Trần Thị Thanh T. - mẹ cháu bé không khỏi xót xa. Ngay sau đó chị đã đến cơ quan công an tố giác hành vi bạo hành trẻ em; vụ phát hiện bộ xương người ở đường dẫn cao tốc, Công an TP Thủ Đức (TP HCM) đã tiến hành xác minh thông tin về thẻ ATM, CCCD tại hiện trường và phát hiện nhiều thông tin bất ngờ.

Không khí lạnh hoạt động mạnh, xuất hiện nhiều ngày rét đậm, rét hại 1 tháng tới

VietNamNet đưa tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 1 tháng qua (11/11-10/12), đã xuất hiện 2 đợt không khí lạnh vào các ngày 26/11, 6/12. Trong đó, đáng lưu ý đợt không khí lạnh trong ngày 6/12 vừa qua gây trời rét cho khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Ở khu vực Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, có nơi dưới 10 độ như: Sa Pa (Lào Cai) 9,3 độ, Đồng Văn (Hà Giang) 8,1 độ, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 9 độ, Trùng Khánh (Cao Bằng) 9,5 độ, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 5,1 độ,…

Không khí lạnh hoạt động mạnh trong 1 tháng tới, khả năng xảy ra rét đậm, rét hại và băng giá.

Dự báo trong thời kỳ 1 tháng tới (11/12-10/1/2025), không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ, khả năng xuất hiện nhiều ngày rét đậm, rét hại.

Đây cũng là thời kỳ khu vực Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục xuất hiện các đợt mưa vừa, mưa to diện rộng; khu vực Nam Bộ có khả năng còn xuất hiện các đợt mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Ở các tỉnh phía Nam, tiếp tục đề phòng khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, trong 1 tháng này, bão/áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên khu vực Biển Đông cũng như ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ 11/12/2024-10/1/2025, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trên biển có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động cùa tàu thuyền. Trên đất liền, không khí lạnh có thể gây ra nhiều ngày rét đậm, rét hại ở các tỉnh miền Bắc, nguy cơ kèm theo sương muối và băng giá gây ảnh hưởng lớn đến vật nuôi, cây trồng và sức khỏe của người dân, đặc biệt khu vực vùng núi phía bắc.

TP.HCM: Hỗ trợ gần 175 tỷ đồng cho 1.000 cán bộ dôi dư, tinh giản biên chế

Báo Tin tức đưa tin chiều ngày 11/12, HĐND TP Hồ Chí Minh đã thông qua nghị quyết về việc đồng ý chi gần 175 tỷ đồng hỗ trợ cho gần 1.000 cán bộ dôi dư, tinh giản biên chế sau khi sáp nhập 80 phường. Nghị quyết này sẽ có hiệu lực từ ngày 11/12/2024.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Văn phòng đăng kí đất đai thành phố Thủ Đức.

Kỳ họp thứ 20 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua các tờ trình của UBND TP Hồ Chí Minh về các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; trong đó, đáng chú ý là tờ trình về Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ thêm đối với trường hợp nghỉ do tinh giản biên chế, nghỉ do dôi dư sắp xếp đơn vị hành chính, nghỉ công tác trước tuổi do không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm trong cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, nghỉ công tác trước tuổi không thuộc diện tinh giản biên chế trên địa bàn.

Theo đó, đối với trường hợp hưởng chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Điều 5 Nghị định 29/2023 (nghỉ hưu trước tuổi), TP Hồ Chí Minh sẽ trợ cấp ba tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi, trợ cấp thêm năm tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ năm 21 trở đi, mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được trợ cấp thêm nửa tháng tiền lương

Trường hợp hưởng chính sách tinh giản biên chế do sắp xếp đơn vị hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 29/2023 (cán bộ, công chức cấp xã), UBND TP Hồ Chí Minh sẽ trợ cấp thêm 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi; trợ cấp thêm 5 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ năm thứ 21 trở đi, mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được trợ cấp thêm nửa tháng tiền lương.

Trường hợp hưởng chính sách tinh giản biên chế do sắp xếp đơn vị hành chính theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 29 (nữ cán bộ, công chức cấp xã), TP Hồ Chí Minh sẽ trợ cấp thêm 5 tháng tiền lương hiện hưởng, đồng thời trợ cấp thêm 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.

Trường hợp hưởng chính sách theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 29/2023 (thôi việc do tinh giản biên chế) sẽ được trợ cấp thêm ba tháng tiền lương để tìm việc làm; trợ cấp thêm 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Tín hiệu vui thưởng Tết Nguyên đán 2025, xuất hiện mức thưởng '9 chữ số'

Báo Sức khỏe&Đời sống đưa tin để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, từ đầu tháng 11/2024, Bộ LĐ,TB&XH đã đề nghị các địa phương báo cáo tình hình tiền lương, kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2025 của các doanh nghiệp đối với người lao động.

Bộ LĐ,TB&XH yêu cầu các sở LĐ,TB&XH chủ động phối hợp với Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố và cơ quan liên quan theo dõi, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, đời sống công nhân trong doanh nghiệp.

Ảnh minh họa

Chia sẻ với báo chí về dự báo thưởng Tết năm 2025, lãnh đạo Cục Quan hệ lao động và tiền lương (Bộ LĐ,TB&XH) cho rằng, việc doanh nghiệp thưởng tháng lương thứ 13 hoặc trả nhiều hơn là thỏa thuận riêng, không có quy định bắt buộc. Theo vị lãnh đạo này, thưởng Tết năm nay sẽ tăng lên một chút so với năm trước. Tiền lương tăng khoảng 7 – 8% thì thưởng Tết cũng tăng trong mức này.

Theo ANTĐ, báo cáo tình hình thực hiện chính sách lao động, tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, Sở LĐ,TB&XH tỉnh Hà Giang cho biết, đến nay, có 46 doanh nghiệp gửi báo cáo lương, thưởng Tết với 2.561 lao động.

Trong đó, có 38 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và 39 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Âm lịch. 8 doanh nghiệp chưa có kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và 7 doanh nghiệp chưa có kế hoạch thưởng Tết Âm lịch.

Về thưởng Tết Dương lịch qua khảo sát, mức thưởng cao nhất là 3 triệu đồng/người; mức thưởng thấp nhất là 250.000 đồng/người. Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 109,6 triệu đồng/người và mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Với báo cáo của 118/500 doanh nghiệp được khảo sát, Sở LĐ,TB&XH cho hay, có 70/118 doanh nghiệp dự kiến thưởng Tết Dương lịch năm 2025 cho 10.233 người lao động với mức thưởng bình quân là 1,65 triệu đồng/người. Trong đó, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 80 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng.

Bên cạnh đó, 93/118 doanh nghiệp dự kiến thưởng Tết Nguyên đán năm 2025 cho 13.240 người lao động với mức thưởng bình quân là 6,13 triệu đồng/người. Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 94 triệu đồng, thấp nhất là 200.000 đồng.

Đồng Nai hỗ trợ 1 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Báo Tiền phong đưa tin chiều 11/12, Kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua Nghị quyết quy định về chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo nghị quyết, kể từ ngày 1/1/2025, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, thường trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ được hỗ trợ một lần số tiền 1 triệu đồng. Phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số được miễn phí thực hiện tầm soát trước sinh, tầm soát sơ sinh tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh.

Công tác chăm sóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện

Những xã, phường, thị trấn thực hiện 3 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con thì được hỗ trợ 20 triệu đồng.

Xã, phường, thị trấn thực hiện 5 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con sẽ được hỗ trợ 40 triệu đồng.

Xử phạt 2 người ở Nghệ An đăng thông tin sai sự thật về sáp nhập tỉnh thành

VTCnews đưa tin ngày 11/12, thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về việc sắp xếp, sáp nhập tỉnh thành trên cả nước.

Hai trường hợp bị xử phạt ông L.V.T. (SN 1988, trú TP Vinh) và ông N.V.M. (SN 1988, trú thị trấn Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) lao động tự do.

Trước đó, ngày 26/11/2024, tài khoản facbook N.V.M. đăng tải bài viết với nội dung: "Đây là thông tin Nhập tỉnh tui tải được trên mạng. Không biết có chính xác không" kèm hình ảnh được cho là của 31 đơn vị hành chính mới dựa trên việc sắp xếp, tách nhập của các tỉnh, thành trên cả nước.

Nội dung sai sự thật được L.V.T và N.V.M chia sẻ lên mạng xã hội

Ngày 28/11, tài khoản Facebook Đ.C. của ông L.V.T. đăng tải các hình ảnh tương tự với nội dung "Kế hoạch sát nhập các cơ quan từ trung ương đến địa phương".

Phát hiện thông tin, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã triệu tập L.V.T. và N.V.M. lên làm việc để làm rõ các hành vi. Trong đó đáng chú ý, tài khoản facbook của N.V.M. là tài khoản có tích xanh với hơn 80.000 lượt theo dõi.

Quá trình làm việc với cơ quan Công an, cả hai thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, mặc dù thông tin chưa kiểm chứng nhưng đã đăng tải trên Facbook cá nhân nhằm mục đích tăng lượng tương tác.

Hành vi của 2 trường hợp này được xác định vi phạm Điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Thành lập Khu Công nghệ cao Hà Nam quy mô 663 ha

Báo Lao động đưa tin ngày 11/12, Văn phòng Chính phủ cho biết, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn vừa ký Quyết định số 1541/QĐ-TTg thành lập Khu Công nghệ cao Hà Nam.

Theo quyết định, thành lập khu công nghệ cao trực thuộc UBND tỉnh Hà Nam với tên gọi là Khu Công nghệ cao Hà Nam, có quy mô diện tích 663,19 ha thuộc địa bàn các xã: Trần Hưng Đạo, Nhân Mỹ, Nhân Nghĩa, Nhân Bình, Xuân Khê và Phú Phúc, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Khu Công nghệ cao Hà Nam thực hiện các hoạt động công nghệ cao phù hợp với chính sách, định hướng phát triển công nghệ cao của Việt Nam và xu thế phát triển công nghệ cao trên thế giới, trong đó giai đoạn đầu tập trung thu hút công nghệ cao trong các lĩnh vực: trí tuệ nhân tạo, điện tử - bán dẫn, công nghệ sinh học và y dược, công nghệ vật liệu mới.

Giai đoạn đầu Khu Công nghệ cao Hà Nam tập trung thu hút công nghệ cao trong các lĩnh vực: trí tuệ nhân tạo, điện tử - bán dẫn, công nghệ sinh học và y dược, công nghệ vật liệu mới. Ảnh minh họa thực hiện bởi AI

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hà Nam có trách nhiệm phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng Quy chế hoạt động của Khu Công nghệ cao Hà Nam, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Triển khai việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng và xác định ranh giới, vị trí Khu Công nghệ cao Hà Nam đảm bảo thống nhất với vị trí và quy mô diện tích đã được quy định; triển khai các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghệ cao Hà Nam theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, xây dựng phương án tổ chức đơn vị trực thuộc UBND tỉnh Hà Nam thực hiện chức năng Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hà Nam đảm bảo nguyên tắc tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tổ chức xây dựng, phát triển và chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với Khu Công nghệ cao Hà Nam theo quy định, trong đó bao gồm: phương hướng, mục tiêu phát triển, tính chất, chức năng, nhiệm vụ.

Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát để đảm bảo Khu Công nghệ cao Hà Nam hoạt động hiệu quả, đúng mục tiêu, chức năng; chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Hà Nam xây dựng Quy chế hoạt động của Khu Công nghệ cao Hà Nam, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Các bộ, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp, hướng dẫn UBND tỉnh Hà Nam triển khai xây dựng và quản lý nhà nước đối với Khu Công nghệ cao Hà Nam.

Bất ngờ diễn biến giá đất nền tại Hà Nội một năm qua