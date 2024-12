Tin tối 10/12: Không khí lạnh mạnh tăng cường, miền Bắc chuyển rét đậm; Diễn biến mới vụ thầy giáo thuê người dạy thay

Không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc rét đậm

Dự báo Hà Nội chịu tác động của không khí lạnh từ chiều và đêm 11/12. Ảnh minh hoạ

Hiện nay, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng chiều và đêm 11/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 12/12, không khí lạnh tiếp tục tăng cường và ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ chiều và đêm 11/12, ở khu vực Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ đêm 12/12, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Khu vực Hà Nội, từ chiều tối và đêm 11/12 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-17 độ.

Trên biển, từ tối và đêm 11/12, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; từ đêm 12/12 gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 2-3 m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5 m.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Vụ thầy giáo thuê người dạy thay: Kiểm điểm hiệu trưởng và giáo viên

Trường Tiểu học và THCS Ia Mơ Nông, nơi cả hiệu trưởng và giáo viên bị đề nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Ảnh: Trần Hoàn

Theo Vietnamnet, UBND huyện Chư Păh đã có văn bản yêu cầu kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể và các cá nhân Trường Tiểu học và THCS xã Ia Mơ Nông do những sai phạm trong việc quản lý tài chính và thuê người dạy thay trái quy định.

Theo đó, UBND huyện Chư Păh phê bình, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể Trường Tiểu học và THCS xã Ia Mơ Nông và ông Trần Văn Tĩnh (hiệu trưởng). UBND huyện yêu cầu tập thể Trường Tiểu học và THCS xã Ia Mơ Nông và ông Trần Văn Tĩnh nghiêm khắc tự kiểm điểm rút kinh nghiệm không để xảy ra vi phạm tương tự trong thời gian tới.

UBND huyện Chư Păh cũng đề nghị Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS xã Ia Mơ Nông phê bình, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Rơ Châm Thom vì đã thuê người dạy thay hơn 1 năm trời.

Trước đó, UBND huyện Chư Păh đã thành lập đoàn kiểm tra đối với Trường Tiểu học và THCS Ia Mơ Nông. Kết quả kiểm tra xác định, ông Trần Văn Tĩnh đã lập khống hồ sơ, thanh toán sai tiền tăng giờ, tăng tiết và tự ý bán cây xanh trong trường.

Theo đó, năm học 2021-2022, ông Trần Văn Tĩnh, Hiệu trưởng nhà trường đã tự ý lập hồ sơ kê khai tăng giờ hơn 150 tiết cho 2 giáo viên là ông V.Đ.T. và N.H.K. với số tiền 30 triệu đồng. Sau khi chuyển tiền tăng giờ, tăng tiết, ông Tĩnh đã yêu cầu 2 giáo viên này trả lại 24 triệu đồng.

Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Tĩnh nói rằng đã dùng 12 triệu đồng để trả tiền công cho người làm chân bồn nước của trường. Số tiền 12 triệu đồng còn lại, ông Tĩnh dùng để chi trả cho một giáo viên hợp đồng và đi mua cây cảnh, vật dụng vẽ trang trí lớp học.

Bên cạnh đó, tháng 8/2022, ông Trần Văn Tĩnh đã bán 2 cây xanh trong khuôn viên trường với số tiền 15 triệu đồng nhưng không thông báo cho hội đồng giáo viên, không chỉ đạo kế toán nhập quỹ.

Lý giải về việc này, ông Tĩnh cho rằng, 2 cây xanh quá rậm rạp, um tùm nên có tham khảo ý kiến một số thầy cô giáo về việc bán đi để mua các loại cây khác về trồng cho phù hợp.

Ngoài ra, từ tháng 9/2022 đến tháng 12/2023, ông Trần Văn Tĩnh còn đồng ý cho ông Rơ Châm Thom thuê bà B.T.H. và bà T.T.T. dạy thay. Trong khoảng thời gian đó, ông Rơ Châm Thom vẫn được nhà trường chi trả lương và các chế độ khác là 241 triệu đồng, ông Thom đã trả tiền công cho 2 người dạy thay 78 triệu đồng, số tiền 163 triệu đồng còn lại ông Thom sử dụng.

Trình bày với đoàn kiểm tra, ông Trần Văn Tĩnh cho biết, mặc dù trình độ chuyên môn bị hạn chế, tuy nhiên ông Rơ Châm Thom có nhiều đóng góp cho giáo dục, từng vượt khó, đi đầu trong công tác xóa mù, đưa con chữ đến với nhiều thế hệ học trò, nhà trường muốn kéo dài thời gian công tác để ông Thom được hưởng chế độ nghỉ 1 lần.

Thu giữ 31 siêu xe, hàng trăm kg vàng vụ TikToker Mr Pips Phó Đức Nam lừa đảo

Công an thu giữ hàng trăm lượng vàng. Ảnh: NLĐ

Thông tin trên Người lao động, ngày 10/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam (Tiktoker Mr Pips, SN 1994, trú tại phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Lê Khắc Ngọ (SN 1990, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) và 29 bị can khác về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Không tố giác tội phạm", "Rửa tiền", "Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Trong đó, 26 bị can bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; 3 bị can về tội "Rửa tiền"; 1 bị can tội "Không tố giác tội phạm"; 1 bị can tội "Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Theo tài liệu điều tra, năm 2021, Nam cấu kết với Ngọ để liên kết với một đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại Campuchia, chỉ đạo 7 đối tượng tại Việt Nam lập nhiều công ty "ma" đặt trụ sở tại TP HCM, Hà Nội và một số tỉnh thành.Trong đó, có 1 công ty tại TP HCM làm "bình phong" và có khoảng 44 văn phòng tại Việt Nam.

Theo Công an TP Hà Nội, mặc dù không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng công ty vẫn tuyển nhân viên hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối. Hằng ngày, có khoảng 1.000 nhân viên làm việc từ 8 giờ-21 giờ.

Các đối tượng lập 5 trang mạng có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Các trang này được lập trình, gắn với tài khoản ngân hàng của các đối tượng quản lý.

Mỗi sàn giao dịch được kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5 - là nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới hiện nay.

Cơ quan điều tra làm rõ: Các đối tượng tuyển dụng và phân công, phân cấp quản lý nhân viên trong công ty thành nhiều bộ phận gồm kế toán, nhân sự, IT, kinh doanh và chăm sóc khách hàng... Các bộ phận này hoạt động độc lập, hỗ trợ lẫn nhau, tiếp xúc khách hàng qua các mạng xã hội như Zalo, Telegram... để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc cung cấp thông tin sai sự thật khiến khách hàng tin tưởng, chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng chỉ định rồi chiếm đoạt.

Theo cơ quan điều tra, ban đầu các đối tượng dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số tiền thấp, có lãi và rút tiền được, sau đó hướng dẫn, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch. Khi khách hàng thua lỗ, thậm chí hết tiền trong tài khoản thì các đối tượng tiếp tục đưa ra các thông tin sai sự thật cho khách hàng tiếp tục có niềm tin, chuyển tiền để "gỡ", đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính thì các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách hàng đã chuyển.

Ngày 25/10, Công an TP Hà Nội phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ hàng chục đối tượng trong đường dây này.

Đến nay, Công an TP Hà Nội xác định có 2.661 bị hại trên toàn quốc, thu giữ tài sản ước tính 5.200 tỉ đồng. Trong đó, 316 tỉ đồng trong tài khoản; 9 tỉ đồng trái phiếu; 200 tỉ đồng sổ tiết kiệm; 69 tỉ đồng tiền mặt; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe; 7 môtô hạng sang; 84 trang sức vàng, khảm kim cương; phong tỏa 125 bất động sản.

Thông tin mới vụ thi thể trong ô tô ở lòng hồ Hòa Bình

Trục với chiếc ô tô dưới lòng hồ Hòa Bình. Ảnh: Công an Hòa Bình

Ngày10/12, Công an huyện Mai Châu đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ phát hiện thi thể nam giới dưới lòng hồ Hòa Bình (sông Đà), theo nguồn tin của Vietnamnet.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, danh tính nạn nhân là ông H.T.T. (46 tuổi), trú tại Tiểu khu 3, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Trước khi tử vong, ông T. là cán bộ ngân hàng chính sách thuộc huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

"Người này đã rời khỏi nhà cách đây nhiều ngày trước khi được phát hiện tại lòng hồ Hòa Bình, gia đình cũng đăng tải lên mạng xã hội để tìm người. Nhiều khả năng, nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông T. là tai nạn", nguồn tin cho biết.

Trước đó, vào khoảng 8h, sáng 9/12, Công an xã Sơn Thủy (huyện Mai Châu) nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện ô tô BKS: 28A-017.30 chìm dưới lòng hồ Hòa Bình thuộc khu vực chợ Bãi Sang, xóm Sạn Sộp, xã Sơn Thủy. Công an huyện Mai Châu đã huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức cứu hộ, trục vớt chiếc xe và phát hiện 1 thi thể bên trong.

Sau khi thi thể của ông T. được phát hiện, lực lượng chức năng đã làm việc với bà D.T.H. (vợ của nạn nhân) để nắm các thông tin liên quan. Theo đó, bà H. cho biết, ô tô BKS: 28A-017.30 do chồng bà lái đi khỏi nhà từ ngày 26/11. Bà H. xác nhận, thi thể nam giới trong xe chính là chồng mình.

Nguyên nhân vụ việc đang được các lực lượng xác minh, làm rõ.

15 người thoát nạn trong vụ cháy nhà 7 tầng ở TPHCM

Đám cháy xuất phát từ tầng lửng của căn nhà. Ảnh: Tiền Phong

Chiều 10/12, Công an quận Bình Tân (TPHCM) vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ cháy căn nhà 7 tầng làm thiêu rụi nhiều tài sản xảy ra trên địa bàn, thông tin trên Tiền Phong.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 11h20 cùng ngày, người dân phát hiện căn nhà gồm 1 trệt, 1 lửng, 5 lầu, 1 sân thượng nằm trên đường số 13 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) xảy ra cháy nên hô hoán cho những người bên trong tìm cách dập lửa và thoát ra ngoài.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ và thiết bị chuyên dụng của 3 đơn vị đến hiện trường, triển khai dập tắt đám cháy, đồng thời hướng dẫn 15 người thoát ra ngoài an toàn.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định cháy khoảng 60m2 diện tích 3 phòng ngủ tại khu vực tầng lửng cùng một số vật dụng sinh hoạt gia đình, không có thiệt hại về người.

Được biết, tầng lửng của căn nhà được chủ cho thuê 1 phòng làm spa và có 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, từ tầng 1 đến tầng 5 được ngăn phòng cho thuê với khoảng 65 phòng.

Nguyên nhân đang được công an điều tra, xử lý.