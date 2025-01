Tin sáng 13/1: Dự báo thời điểm xuất hiện nắng nóng, nắng nóng gay gắt vào mùa hè năm 2025; hé lộ kịch bản Táo Quân 2025, không có Nam Tào - Bắc Đẩu?

Tin sáng 12/1: Gió mùa Đông Bắc liên tiếp dồn xuống, miền Bắc nơi nào rét nhất? VFF ra thông báo đặc biệt đến người hâm mộ GĐXH – Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa-Nghệ An trời rét đậm, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại; VFF vừa ra thông báo đặc biệt đến người hâm mộ với những thông tin giả mạo trên mạng xã hội sau khi đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2024.

Khi nào xuất hiện nắng nóng, nắng nóng gay gắt vào mùa hè năm 2025?

Số ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt năm 2025 có khả năng nhiều hơn so với trung bình nhiều năm.

Nhận định về xu thế các hình thái thời tiết có khả năng xảy ra trong năm 2025, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết nhiệt độ toàn cầu có xu hướng tăng, do vậy Việt Nam khả năng sẽ phải đối mặt với nắng nóng, nắng nóng gay gắt và khốc liệt. Cùng với đó, mưa lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất, bão và bão lớn có xu thể xuất hiện ngày càng nhiều hơn.

Số ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt năm 2025 có khả năng nhiều hơn so với trung bình nhiều năm.

Dự báo nắng nóng tiếp tục xảy ra ở Nam Bộ và Tây Nguyên trong tháng 4 - 5, giảm dần trong nửa cuối tháng 5 và có khả năng chấm dứt trong tháng 6.

Ở khu vực Bắc Bộ, nắng nóng lan dần sang phía Đông trong tháng 5 - 6. Số ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt năm 2025 trên cả nước có khả năng nhiều hơn so với TBNN, đề phòng xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, đặc biệt tại các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ.

Gió mùa Tây Nam có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển phía Nam từ khoảng nửa cuối tháng 5 sang tháng 6/2025. Hiện tượng nắng nóng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng.

Từ tháng 5 - 6, hoạt động bão/áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và đổ bộ ở mức tương đương trung bình nhiều năm.

Hé lộ kịch bản Táo Quân 2025, không có Nam Tào - Bắc Đẩu?

Các nghệ sĩ ở hậu trường tập "Táo quân 2025".

(VTC News) - Hình ảnh kịch bản Táo Quân 2025 gây xôn xao với bảng phân vai không có 2 nhân vật Nam Tào - Bắc Đẩu, NSND Xuân Bắc và NSND Công Lý cũng không tham gia chương trình.

Mới đây, NSƯT Chí Trung bất ngờ đăng tải những hình ảnh hậu trường các nghệ sĩ tập luyện cho Táo Quân 2025. Trong đó, gây chú ý là hình ảnh kịch bản chương trình với bảng phân vai các nghệ sĩ.

Chương trình Táo Quân 2025 sẽ diễn ra dưới hình thức một cuộc thi có tên Đường lên đỉnh thiên cung. Theo bảng phân vai, NSND Quốc Khánh sẽ vẫn đảm nhận vai Ngọc Hoàng. Trong khi đó, NSƯT Quang Thắng, NSƯT Chí Trung, nghệ sĩ Vân Dung, NSND Tự Long sẽ lần lượt đảm nhận vai Táo Xuân, Táo Hạ, Táo Thu và Táo Đông.

Ngoài ra, các nhân vật khác như Thiên Lôi (Tiến Minh đóng), thí sinh 1 Long (Dũng Hớn đóng), thí sinh 2 Ly (Thanh Hương đóng), thí sinh 3 Quy (Thái Sơn đóng), thí sinh 4 Phượng (Anh Thơ đóng),... cũng được hé lộ.

Theo kịch bản, bộ đôi hai nhân vật Nam Tào - Bắc Đẩu sẽ không xuất hiện trong chương trình năm nay. NSND Công Lý và NSND Xuân Bắc cũng sẽ không tham gia chương trình. Trước đó, tại Họp báo thường kỳ quý IV/2024 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, trả lời Dân trí, NSND Xuân Bắc khẳng định anh không tham gia Táo Quân 2025.

Sau đó, NSƯT Chí Trung đã xóa bài viết này trên trang cá nhân. Tuy nhiên, những hình ảnh hậu trường cũng như kịch bản đang lan truyền trên các trang mạng xã hội.

Chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân tiếp tục là món ăn tinh thần không thể thiếu của khán giả truyền hình mỗi dịp Tết đến. Để chuẩn bị cho chương trình kéo dài khoảng 2 tiếng, các nghệ sĩ đã dành trọn một tháng cho việc tập luyện nghiêm túc.

Nghệ sĩ Vân Dung tiết lộ trên VTV Kết nối về lịch trình tập luyện dày đặc, kéo dài đến tận sáng."Lớp già chúng tôi trở lại sẽ mang một làn gió mới và hy vọng rằng, tất cả công sức chúng tôi đổ ra trong 1 tháng sẽ là những tinh hoa, tinh túy nhất gửi đến khán giả", chị nói.

Diễn viên Đỗ Duy Nam cũng tiết lộ quá trình tập luyện xuyên ngày đêm đã khiến "nhan sắc tiều tụy hơn nhiều". NSƯT Quang Thắng cho biết ê-kíp yêu cầu rất cao về giờ giấc và các nghệ sĩ có thể tận dụng mọi không gian, từ phòng tập, hành lang đến cầu thang để luyện tập.

NSƯT Chí Trung cũng bày tỏ sự trăn trở về việc thể hiện các vấn đề xã hội một cách hài hước và sâu sắc. "Tôi hy vọng nhiều đêm thức trắng của chúng tôi sẽ có một đêm giao thừa thú vị cho khán giả", anh chia sẻ. Diễn viên Trung Ruồi cũng cho biết việc tham gia Táo Quân như được trở về nhà, được làm việc cùng những người anh, người chị, người thầy..

Gặp nhau cuối năm - Táo Quân là chương trình hài kịch truyền hình đặc biệt, lần đầu tiên ra mắt khán giả vào năm 2003. Chương trình nhanh chóng nhận được sự yêu mến nhờ lối thể hiện hài hước, trào phúng, phản ánh một cách sâu sắc và thâm thúy những vấn đề nổi cộm của xã hội trong năm. Mỗi dịp phát sóng, Táo Quân luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt và lượng khán giả đông đảo

Năm 2024, Táo Quân gây bất ngờ cho khán giả khi có sự thay mới dàn Táo, chỉ có duy nhất Ngọc Hoàng Quốc Khánh vẫn được giữ lại. Việc mạnh tay "thay máu" toàn bộ dàn nghệ sĩ gạo cội thủ vai các Táo như Chí Trung, Quang Thắng, Vân Dung, Tự Long... khiến cho nhiều khán giả tiếc nuối.

Năm nay, Táo Quân chào đón sự trở lại của các gương mặt kỳ cựu như NSND Quốc Khánh, NSND Tự Long, NSƯT Quang Thắng, NSƯT Chí Trung, Vân Dung. Bên cạnh đó là Đỗ Duy Nam, Trung Ruồi, Dũng Hớn, Thanh Hương, Anh Thơ... Đảm nhận vai trò đạo diễn chương trình do NSƯT Bùi Như Lai - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Anh Đinh Tiến Dũng phụ trách phần kịch bản.

Như mọi năm, Táo Quân 2025 được ghi hình trước rồi phát sóng vào đêm Giao thừa. Năm nay, chương trình dự kiến diễn ra trong 3 ngày là 15-17/1.

Đi xe của người khác có bị phạt lỗi 'không chính chủ'?

Việc xử phạt liên quan đến "xe không chính chủ" không hẳn nhắm vào tất cả trường hợp mượn xe của người khác để sử dụng. Luật quy định rõ ràng rằng việc xử phạt lỗi "không chính chủ" chỉ áp dụng khi có vi phạm cần xác minh chủ xe, chẳng hạn khi xe liên quan đến tai nạn giao thông hoặc vi phạm trật tự giao thông thông qua hình ảnh (phạt nguội).

Theo đó, điểm a khoản 3 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, nhà chức trách sẽ phạt tiền từ 800.000 đồng đến một triệu đồng đối với cá nhân, từ 1,6 triệu đồng đến 2 triệu đồng với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô, các loại xe tương tự xe gắn máy không làm thủ tục cấp chứng nhận đăng ký xe trong trường hợp thay đổi chủ xe theo quy định.

Theo khoản 7 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng áp dụng với cá nhân, từ 8 triệu đồng đến 12 triệu đồng với tổ chức là chủ ôtô (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc), xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ôtô mà không làm thủ tục cấp chứng nhận đăng ký xe trong trường hợp thay đổi chủ xe theo quy định.

Theo khoản 10 Điều 47 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, việc xác minh để phát hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 3, điểm h khoản 7 Điều 32 của Nghị định này được thực hiện thông qua công tác điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông; qua công tác đăng ký xe; qua công tác xử lý vụ việc vi phạm hành chính tại trụ sở đơn vị.

Căn cứ các quy định nêu trên thì Nghị định 168/2024/NĐ-CP cho phép xử phạt lỗi "xe không chính chủ" (chủ xe không làm thủ tục cấp chứng nhận đăng ký xe sang đứng tên của mình) và việc xử phạt này chỉ được thực hiện thông qua công tác điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông; qua công tác đăng ký xe; qua công tác xử lý vụ việc vi phạm hành chính tại trụ sở đơn vị.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP không xử phạt đối với hành vi lái "xe không chính chủ". Do đó, trường hợp mượn xe của người khác để tham gia giao thông thì không bị xử phạt lỗi "xe không chính chủ".

Nhiều người lái xe hiện nay có sự hiểu lầm là bất kỳ khi nào điều khiển xe không đăng ký tên của mình đều có thể bị phạt. Sự hiểu lầm này xuất phát từ việc thông tin chưa được truyền tải một cách chính xác và đầy đủ. Thực tế là lỗi "không chính chủ" nhằm mục đích đảm bảo việc xác minh và quản lý chủ sở hữu phương tiện trong các tình huống cần thiết, không phải để kiểm soát việc mượn xe giữa cá nhân.

Để phòng tránh rủi ro khi lái "xe không chính chủ" thì người tham gia giao thông, dù là người sở hữu hay chỉ mượn, bạn cần luôn có các giấy tờ bản gốc hoặc bản sao công chứng như đăng ký xe, giấy tờ bảo hiểm và giấy phép lái xe hợp lệ khi điều khiển phương tiện.

Nếu xe bị dính vi phạm qua hình ảnh, hãy biết rõ quy trình khiếu nại và xác minh. Chủ xe cần cùng người mượn phối hợp giải quyết, cung cấp thông tin một cách chính xác. Khi cho ai đó mượn xe, nên có giấy tờ hoặc thỏa thuận ghi lại để phòng tình huống xấu nhất hoặc có vi phạm xảy ra. Luôn nhận biết các điều chỉnh của pháp luật để tránh vô tình vi phạm.

Lỗi "xe không chính chủ" không nhắm đến việc kiểm soát tất cả hành vi mượn xe của người khác, mà để giải quyết những tình huống cần xác minh chủ xe một cách chính xác. Hiểu rõ và tuân thủ đúng các quy định này sẽ giúp bạn tránh khỏi những rắc rối pháp lý không cần thiết. Hãy luôn tuân thủ luật giao thông và cập nhật thông tin mới nhất để tham gia giao thông an toàn, hiệu quả.

Phòng CSGT Hà Nội nêu lý do đường phố ùn tắc 'cả ngày'

Đường Trường Chinh hướng về Ngã Tư Sở luôn trong tình trạng đông đúc.





Sáng 12/1, đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, những ngày cuối tuần cận Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao khiến giao thông trên địa bàn thành phố luôn đông đúc. Đây là nguyên nhân chính khiến nhiều tuyến đường ùn tắc ngay cả vào ngày cuối tuần.

"Để giảm tình trạng ùn tắc, tạo điều kiện cho người dân đi lại sắm Tết thuận lợi, Phòng CSGT đã bố trí 100% cán bộ, chiến sĩ phân luồng trên các tuyến đường", đại diện Phòng CSGT thông tin.

Theo ghi nhận trong sáng cùng ngày, trên tuyến vành đai 2 (đoạn qua quận Cầu Giấy), dù là ngày Chủ nhật, nhưng lượng phương tiện tham gia giao thông đã rất đông, Đội CSGT đường bộ số 3 phải bố trí lực lượng để điều tiết giao thông từ sáng sớm.

Còn tại Ngã Tư Sở (quận Đống Đa), CSGT liên tục chỉ huy, hướng dẫn phương tiện di chuyển, giảm áp lực tại các điểm giao cắt. Tại nút giao Láng - Yên Lãng và Láng - Láng Hạ, CSGT cũng được tăng cường, phân luồng, điều tiết, bảo đảm việc di chuyển của người dân diễn ra thuận lợi và an toàn.

Đại úy Nguyễn Văn Long - Đội CSGT đường bộ số 3 chia sẻ, những ngày cuối năm, nhất là vào cuối tuần, người dân tranh thủ đi sắm Tết nên lượng phương tiện gia tăng đột biến.

"CSGT không chỉ phải điều tiết giao thông vào các giờ cao điểm sáng và chiều và giữa trưa cũng phải làm việc. Đặc biệt, kế hoạch phân luồng phải liên tục thay đổi", Đại úy Nguyễn Văn Long nói.

Trung tá Đặng Hồng Giang - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3 cho biết, khu vực vành đai 2 là tuyến giao thông nội đô khép kín của Hà Nội dài 43,6 km... Vào những ngày thường đã có mật độ phương tiện cao, thậm chí có những lúc quá tải về sự lưu thoát của các phương tiện. Tuy nhiên, những ngày cận Tết, lưu lượng phương tiện tăng gấp nhiều lần, thậm chí tăng 3 - 5 lần.

Theo Đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, từ ngày 15/12, đơn vị đã triển khai kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Lực lượng CSGT sẽ được huy động tối đa, tập trung phân luồng, điều tiết giao thông phòng ngừa ùn tắc. Ngoài ra, CSGT cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây ùn tắc, tai nạn giao thông, bảo đảm cho người dân đi lại thuận lợi, vui xuân đón Tết an toàn.

Đăng ký cho con học bóng rổ, người mẹ ở Hà Nội mất hơn 1 tỷ đồng

Ảnh minh họa.





Công an TP Hà Nội cho biết, gần đây trên Facebook xuất hiện tài khoản giả mạo "Liên đoàn bóng rổ Việt Nam VBF" thông báo tuyển sinh các lớp bóng rổ nhằm lôi kéo người dân tham gia đăng ký rồi chiếm đoạt tài sản.

Lợi dụng môn thể thao bóng rổ được sự quan tâm của nhiều gia đình, một số đối tượng đã lập các trang Facebook giả mạo "Liên đoàn bóng rổ Việt Nam VBF".

Khi có phụ huynh đăng ký tham gia khóa học, các đối tượng yêu cầu tải ứng dụng Telegram để được "chuyên viên" hướng dẫn tham gia làm một số nhiệm vụ xác nhận đồ dùng thể thao và giảm học phí.

Sau một số nhiệm vụ có giá trị thấp, các đối tượng yêu cầu người đăng ký thực hiện nhiệm vụ có giá trị cao. Lúc này, lấy lý do người đăng ký nhập sai cú pháp, các đối tượng yêu cầu bị hại thực hiện lại nhiều lần hoặc chuyển thêm tiền để có thể rút được tiền ra.

Đến khi số tiền đến hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng, các đối tượng sẽ ngắt kết nối, xóa nhóm chat ở ứng dụng Telegram.

Vào ngày 5/1, chị D. (SN 1994, ở Cầu Giấy) đăng ký cho con học bóng rổ qua trang Facebook "Liên đoàn bóng rổ Việt Nam VBF".

Sau đó, chị được hướng dẫn tải ứng dụng Telegram để làm nhiệm vụ và bị các đối tượng chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng. Phát hiện bị lừa, chị D. đã đến Công an phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy) trình báo.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân nâng cao cảnh giác khi đăng ký tham gia các lớp học bóng rổ cũng như những môn thể thao khác quảng cáo trên mạng xã hội. Nếu có nhu cầu nên đến trực tiếp các trung tâm, cơ sở dạy để tìm hiểu.

Khi gặp trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan công an để kịp thời giải quyết.

Nghị định 168 có hiệu lực sau 6 ngày ban hành, Cục CSGT lý giải

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin: "Nghị định 168/2024/NĐ-CP xây dựng sai thủ tục bởi từ ngày được ký ban hành tới khi có hiệu lực chưa đủ 45 ngày". Đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho rằng, đây là thông tin không chính xác.

Theo đó, Nghị định 168 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe được ký ban hành ngày 26/12/2024, hiệu lực thi hành từ 1/1/2025.

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, trong quá trình soạn thảo Nghị định 168 để thay thế Nghị định 100 (sửa đổi, bổ sung Nghị định 123), do tính chất cấp thiết liên quan đến tình hình trật tự an toàn giao thông, cơ quan thẩm quyền đã có những cuộc họp xem xét, quyết định ban hành nghị định theo trình tự rút gọn.

Tại Điều 151 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định đối với văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn thì có thể có hiệu lực kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành.

Trong khi đó, Nghị định 168 nhằm phục vụ thực thi Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (có hiệu lực ngày 1/1/2025). Ngoài việc tăng mức xử lý đối với nhiều hành vi có tính chất cố ý, nguy hiểm, nghị định đồng thời quy định rõ việc trừ điểm giấy phép lái xe đã được quy định trong luật.

"Sau khoảng 5 năm thi hành Nghị định 100/2019, thực tế phát sinh những yếu tố đòi hỏi phải có quy định pháp luật phù hợp hơn, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông", theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông.

Do nghị định có tác động lớn, để đảm bảo chất lượng, các đơn vị chức năng của Bộ Công an đã phối hợp các bộ, ngành, cơ quan liên quan thảo luận kỹ lưỡng. Đồng thời dự thảo nghị định cũng được đăng tải, và lấy ý kiến góp ý rộng rãi theo quy định trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an và cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Trước đó, Nghị định 100 cũng được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn. Nghị định này được ban hành ngày 30/12/2019 và có hiệu lực 1/1/2020, nhằm phù hợp với Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia 2019.