Tin sáng 16/2: Bé trai 6 tuổi đi lạc, được chú chó bảo vệ suốt đêm; diễn biến 2 đợt không khí lạnh ở miền Bắc

Bé trai 6 tuổi đi lạc ở bờ sông, được chú chó trung thành bảo vệ suốt đêm

VTCnews đưa tin tối 14/2, bé T. (con trai anh B.) thức dậy uống sữa. Ít phút sau, vợ chồng anh B. hoảng hốt khi không thấy con quay lại giường ngủ, trong khi cửa nhà mở toang.

Anh B. cùng người thân tức tốc tìm kiếm suốt đêm. Trong lúc hoảng loạn, anh nhận ra chú chó vẫn thường chơi với con trai cũng không có ở nhà. Bằng linh cảm của mình, anh tin rằng chú chó đã đi theo bé T.

Suốt đêm lạnh, gia đình anh B. mỏi mòn tìm tung tích con trai khắp nơi nhưng không thấy. "Còn chó là còn người" , anh B. cố bấu víu vào hy vọng cuối cùng.

Bé trai đi lạc được chú chó trung thành bảo vệ suốt đêm.

Trời vừa sáng, tim anh B. như vỡ òa khi nhận được tin con trai được tìm thấy ở xã Liêu Xá, cách nhà khoảng 3-4km. Đúng như linh cảm của anh, bé T. được người dân phát hiện đang ngủ cạnh chú chó cưng, chỉ cách mép sông 3m.

Theo người dân, khi phát hiện bé trai cùng chú chó ở rìa sông giữa trời lạnh giá, nhiều người thương xót định bế bé lên sưởi ấm nhưng chú chó sủa lớn, không cho ai động tới cậu chủ. Đến khi một phụ nữ lớn tuổi đến nói nhẹ nhàng "bà bế về cho ăn nhé", chú chó mới chịu để bà lão ôm bé T. vào lòng.

Kể về chú chó thông minh, trung thành, anh B. cho biết, chú chó khoảng 3 tuổi. Cách đây nửa năm, anh được người quen tặng lại. Khi mang chú chó về nhà, anh đưa tới trước mặt bé B. và nói: "Đây là cậu chủ nhé" .

Bé T. bị mắc chứng tăng động giảm chú ý, kể từ đó, chú chó và bé B. như hình với bóng, cậu bé thường trèo lên lưng chú chó chơi trò cưỡi ngựa. Cứ tối đến, chú chó theo sát cậu chủ, không cho người ngoài động đến.

Vậy nên khi con trai mất tích, anh B. tin tưởng chú chó đã đi theo bảo vệ bé T. Anh phán đoán nếu chó về thì con gặp chuyện xấu, chó chưa về thì người vẫn còn.

Liên quan vụ việc, lãnh đạo UBND xã Ngọc Long (huyện Yên Mỹ) xác nhận, vợ chồng anh B. làm nghề thu gom phế liệu, thuê trọ trên địa bàn. Rạng sáng 14/2, bé trai cùng chú chó đi lạc đến xã Liêu Xá. "Cháu bé được dân phát hiện, thông báo cho chính quyền địa phương và gia đình đến đón về. Hiện sức khỏe cháu ổn định" , vị lãnh đạo nói.

Phẫn nộ 2 người đàn ông "hổ báo" đánh người sau va chạm giao thông

Báo Người lao động đưa tin trưa 15-2, nguồn tin cho biết Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ vụ việc 1 người đàn ông bị hành hung sau khi va chạm giao thông.

Trưa cùng ngày, trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại một vụ va chạm giao thông giữa 2 xe máy.

Theo nội dung đăng tải, vụ việc xảy ra vào sáng 14-2 tại ngã 3 đường Phan Chu Trinh – Đặng Thai Mai (phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Sau va chạm giao thông, 2 người đàn ông lao vào đánh người. Ảnh cắt từ clip

Vào thời điểm trên, 2 người đàn ông đi xe máy lưu thông từ đường Đặng Thai Mai ra đường Phan Chu Trinh.

Lúc này xe máy của 2 người đàn ông đã va chạm vào xe máy đang lưu thông trên đường Phan Chu Trinh do một người đàn ông điều khiển.

Ngay sau khi người đàn ông đi xe máy 1 mình té xuống đường, chưa kịp ngồi dậy thì 2 người đàn ông đi xe máy đá tới tấp vào mặt người đàn ông.

Phát hiện sự việc, nhiều người đi đường chạy tới can ngăn thì 2 người này nhanh chóng lên xe bỏ đi.

Sau khi đăng tải, đoạn clip thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Phần lớn các ý kiến bình luận thể hiện sự phẫn nộ 2 người đi xe máy sau khi gây tai nạn đã "hổ báo" hành hung nạn nhân, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm hành vi của 2 người đàn ông.

Miền Bắc đón liên tiếp hai đợt không khí lạnh, mưa rét kéo dài

VTCnews đưa tin theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (15/2), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Khoảng đêm nay và sáng mai (16/2), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3.

Đợt không khí lạnh này tăng cường trên nền nhiệt của đợt đêm 12-13/2 vừa qua khiến nền nhiệt khu vực tiếp tục rét kéo dài kèm mưa, mưa phùn và sương mù.

Ảnh minh họa

Cụ thể, cơ quan khí tượng cho biết, ở phía Đông Bắc Bộ từ đêm nay trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội, từ đêm nay trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 17-19 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông kết hợp với dòng xiết trong đới gió Tây trên cao từ đêm nay đến sáng 17/2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Riêng khu Tây Bắc có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét.

Đề nghị tăng lương tối thiểu gấp đôi để đảm bảo tỉ lệ sinh

Báo Lao động đưa tin chiều 15.2, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.

Phát biểu tại hội trường, Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân (Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM) cho rằng, ngoài mục tiêu tăng trưởng kinh tế, cũng cần quan tâm, đảm bảo phát triển bền vững về con người.

Từ bài học Hàn Quốc, Nhật Bản hơn 33 năm tăng trưởng 2 con số rồi 29 năm sau đó gần như đi ngang, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, ngay từ đầu, họ không đặt mục tiêu giữ vững tỉ suất sinh thay thế nên khi đạt được kinh tế, mức sinh không đạt. Do đó, ông Nhân đề nghị Việt Nam thực hiện 2 lộ trình gồm: Thúc đẩy kinh tế và giữ vững được tỉ suất sinh thay thế.

Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân cho rằng phải có lộ trình tăng lương mới đảm bảo được người dân sinh con. Ảnh: Quochoi.vn

Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, có lộ trình từ nay đến năm 2030 chuyển từ lương tối thiểu sang lương đủ sống tối thiểu. Từ đây đặt ra câu hỏi, lương đủ sống tối thiểu là bao nhiêu?

Ông Nguyễn Thiện Nhân lấy ví dụ, khi được hỏi về thu nhập, nhiều người dân ở TPHCM cho biết, thu nhập 2 vợ chồng mỗi tháng phải khoảng 20 - 21 triệu đồng mới đủ chi tiêu cho 4 người trong gia đình.

Hiện tại, lương bình quân đầu người nếu 10,5 triệu đồng/tháng thì tương đương 1 giờ làm việc là 1,9 USD, trong khi hiện nay mới 0,95 USD/giờ.

Ông dẫn chứng các nước hiện đang trả lương 6,9 USD/giờ, gấp 7,26 lần so với Việt Nam hiện nay; tức là lương đủ sống của Việt Nam chỉ bằng 27% lương tối thiểu của Hàn Quốc.

So với Nhật Bản có mức lương 7,23 USD/giờ, Việt Nam chỉ bằng 26% lương tối thiểu, con số này tương đương với Mỹ.

Phạt 35 triệu đồng tài xế quay đầu xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

VTCnews đưa tin chiều 15/2, đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, đơn vị lập biên bản xử phạt 35 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe với tài xế có hành vi quay đầu ô tô trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Sau khi tiếp nhận phản ánh từ mạng xã hội về trường hợp xe con mang biển kiểm soát 30E-364.xx quay đầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Đội 1 cử cán bộ nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Tài xế xe con quay đầu ô tô trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai gây mất an toàn giao thông. (Ảnh cắt từ clip).

Cảnh sát xác định, tài xế Trương Ngọc Tr. (SN 1997, trú tại Thường Tín, Hà Nội) là người lái ô tô quay đầu, gây mất an toàn giao thông.

Tại cơ quan công an, Trương Ngọc Tr. cho biết, khoảng 12h30 ngày 14/2, tài xế cầm lái xe con mang BKS 30E-364.xx đi Lào Cai. Đến Km 198 (đoạn khu cầu Tân Thượng) trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, nam tài xế lái xe quay đầu do đi nhầm đường.

Công an cứu cụ bà 88 tuổi rơi xuống giếng sâu

Báo Người lao động đưa tin ngày 15-2, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Công an xã An Khang (TP Tuyên Quang) vừa cứu thành công cụ bà 88 tuổi bị rơi xuống giếng sâu.

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 14-2, Công an xã An Khang nhận được tin báo cụ bà Lã Thị Tu (88 tuổi, trú tại thôn An Lộc A, xã An Khang) bị rơi xuống giếng nước sâu ở sau nhà. Lực lượng Công an xã An Khang đã khẩn trương có mặt, tiếp cận hiện trường.

Hình ảnh chiến sĩ công an xuống giếng sâu cứu sống cụ bà. Ảnh: Công an cung cấp

Nhận định thực tế nạn nhân tuổi đã cao, thời tiết lạnh, nếu không nhanh chóng đưa nạn nhân lên sẽ nguy hiểm tới tính mạng.

Đại úy Trần Việt Phương, cán bộ Công an xã An Khang, đã phối hợp đồng đội dùng thang và dây thừng xuống dưới giếng để trấn an và giải cứu nạn nhân.

Đến hơn 10 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã cứu được bà cụ lên mặt đất an toàn, đưa đến trạm y tế để kiểm tra sức khỏe.

Cảm kích trước sự giúp đỡ nhiệt tình của lực lượng Công an xã An Khang, chị Lê Thị Bích Hạnh (con gái bà Tu) đã vô cùng xúc động, viết thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an xã An Khang.

