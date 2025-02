Tin tối 14/2: Đang ở nước ngoài, vợ hoảng loạn khi thấy ảnh cưới của chồng với cô gái khác; Chủ tịch Hội nông dân xã lên kế hoạch tinh vi để đi cướp

Vợ ở nước ngoài, hoảng hốt thấy ảnh cưới của chồng với cô gái khác

Mới đây, tài khoản Facebook có tên Chu Thị Th. đã đăng tải ảnh cưới của chồng mình với một người khác. Chị Th. đăng tải hình ảnh kèm chú thích: "Cần một vé máy bay về chúc phúc cho hai bạn này. Quen một tháng, bầu 2 tuần".

Chị Th. bất ngờ khi nhìn thấy ảnh cưới của chồng mình với người khác. Ảnh chụp màn hình

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ bức xúc khi biết chị Th. và người đàn ông trong ảnh vẫn đang là vợ chồng hợp pháp.

Chia sẻ trên Vietnamnet, chị Th. (24 tuổi, trú tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) thừa nhận chị chính là người đã đăng tải nội dung trên lên mạng xã hội. Chị Th. hiện làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc).

Theo lời chị Th., chiều tối 12/2, chị được người quen gửi cho bức ảnh trên. Sự việc khiến chị bức xúc và đã đăng tải lên Facebook.

Người phụ nữ này cho hay, chị và anh Nguyễn Công H. (26 tuổi, trú xã Hoàn Long) đăng ký kết hôn tại UBND xã Nghĩa Hoàn (nay sáp nhập thành xã Hoàn Long).

Tháng 4/2023, anh H. sang Đài Loan (Trung Quốc) làm việc. 6 tháng sau, chị Th. gửi con nhỏ cho bố mẹ chồng, rồi cũng sang Đài Loan.

Trong quá trình chung sống ở Đài Loan, 2 người đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Tháng 7/2024, anh H. trở về nước, chị Th. vẫn ở lại Đài Loan làm việc. Chị Th. cho biết, hai vợ chồng chị chưa ly hôn.

"Sau khi nhận được bức ảnh, tôi gửi cho chồng để hỏi rõ thì bị anh ta chửi bới. Sau đó tôi liên hệ với người trong ảnh thì cô ấy thừa nhận có tình cảm với chồng và đang mang bầu", chị Chu Thị Th. nói.

Chị Th. và anh H. trong lễ cưới diễn ra năm 2022. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trao đổi với PV, Trung tá Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng Công an xã Hoàn Long cho biết, sau khi nắm bắt sự việc, phía công an xã đã xuống làm việc, xác minh.

Theo ông Dũng, trước đó hai vợ chồng chị Th. làm việc ở Đài Loan nhưng sau đó người chồng về quê. Quá trình chung sống, hai vợ chồng không hạnh phúc.

"Anh H. về quê, làm phụ xe khách Bắc - Nam. Anh này có quen biết với cô gái tên Tr. (15 tuổi, trú huyện Tân Kỳ) trên mạng xã hội và nảy sinh tình cảm. Tr. nói hai người đã chia tay và không có chuyện mình đang mang bầu", ông Dũng nói.

Cũng theo Trung tá Nguyễn Hữu Dũng, qua trao đổi, cô gái 15 tuổi cho biết, việc chụp ảnh cưới là để cho vui. "Chị Tr. đi chơi cùng anh H. ở miền Nam và rủ nhau chụp ảnh cho vui, chứ không có chuyện làm đám cưới".

Tìm thấy thi thể bé trai 3 tuổi rơi xuống sông sau vụ hai xuồng máy đâm nhau

Hiện trường vụ tai nạn giao thông đường thuỷ.

Ngày 14/2, một lãnh đạo UBND huyện Năm Căn (tỉnh Cà Mau) xác nhận, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể bé trai 3 tuổi mất tích sau vụ hai xuồng máy đâm nhau trên sông.

"Thi thể bé trai được tìm thấy lúc 8h30, cách hiện trường khoảng 500m. Gia đình hiếm muộn hơn 7 năm mới có cháu này và thuộc diện khó khăn của địa phương", vị lãnh đạo trên thông tin trên Tiền Phong.

Trước đó, khoảng 8h30 cùng ngày, ông N.T.P. (41 tuổi, ngụ huyện Năm Căn, Cà Mau) điều khiển vỏ máy composite (phương tiện đi lại trên sông – PV) chở theo con 3 tuổi tới UBND xã Đất Mới để làm giấy tờ.

Khi vừa đến ngã tư sông Ông Kiểng (thuộc ấp Tắc Năm Căn A, xã Đất Mới), phương tiện của ông P. xảy ra va chạm với phương tiện vỏ máy do B.V.L (50 tuổi, ngụ xã Lâm Hải, huyện Năm Căn) điều khiển.

Sau cú va chạm mạnh, vỏ lãi của ông P. bị chìm. Vợ chồng ông P. bơi được vào bờ, còn con trai 3 tuổi rơi xuống sông mất tích.

Thông tin mới vụ tài xế xe Lexus hành hung shipper

Tài xế Tống Anh Tuấn. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Tống Anh Tuấn (SN 1982, trú tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội) về hành vi "Cố ý gây thương tích", thông tin trên Người lao động.

Trước đó, trưa 10-2, khi anh Ng.X.H. đi giao bánh từ xưởng ở ngõ 310 Nghi Tàm (Tây Hồ TP Hà Nội) đã xảy ra va chạm với một chiếc Lexus.

Ngay sau đó, những người trên ô tô chửi bới anh H., còn tài xế chiếc xế hộp lao tới đấm nam shipper tới tấp.

Người này còn dùng mũ bảo hiểm của anh H. để đánh nạn nhân đến mức vỡ mũ.

Tối 11/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự với Tống Anh Tuấn (SN 1982, trú tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội), là tài xế điều khiển ô tô Lexus, để điều tra về hành vi: "Cố ý gây thương tích".

Lời khai của Chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh

Thời điểm nghi phạm Đỗ Tuấn Anh bị bắt giữ. Ảnh: Công an Bình Phước

Theo Vietnamnet, ngày 14/2, Công an thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đang tạm giữ hình sự Đỗ Tuấn Anh (47 tuổi, là Chủ tịch Hội nông dân xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước), đồng thời phối hợp với Công an TP Đồng Xoài và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh điều tra, làm rõ vụ án cướp tài sản táo tợn xảy ra vào tối 12/2.

Vụ án gây chú ý dư luận vì nghi phạm là Chủ tịch Hội nông dân xã, nguyên Trưởng công an xã Lộc Thái. Trong khi đó, căn nhà bị đột nhập cướp là của ông N.T.H., Phó chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước.

Quá trình đấu tranh, khai thác, Đỗ Tuấn Anh khai nhận trước đó có vay tiền của nhiều người nhưng không còn khả năng trả nợ, do đó đối tượng lên kế hoạch cướp tài sản.

Để thực hiện, Đỗ Tuấn Anh chuẩn bị hung khí gồm súng đạn, bình xịt hơi cay, dao, còng số 8, dây dù, băng keo,… làm công cụ gây án, sau đó đến thăm dò xung quanh căn nhà của ông H. tại phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành.

Khoảng 14h ngày 12/2, Tuấn Anh điều khiển ô tô 4 chỗ mang theo hung khí đến bãi đất trống ở phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước rồi để xe lại, sau đó đi bộ đến nghĩa trang gần đó lấy xe máy đã cất giấu sẵn. Để tránh bị phát hiện, Tuấn Anh tháo biển số xe vứt ở lề đường rồi chạy xe đến nhà ông H. để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Đến khoảng 16h20 cùng ngày, Tuấn Anh đột nhập vào nhà ông H. qua khu vực nhà vệ sinh ở tầng 1, ẩn nấp bên trong gần 3 giờ chờ thời cơ ra tay.

Đến 19h, khi người phụ nữ giúp việc cho nhà ông H. vào nhà vệ sinh thì Tuấn Anh khống chế, còng tay, bịt miệng rồi tra khảo số lượng người đang bên trong nhà để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Thời điểm này, ông H. phát hiện sự việc nên gọi điện thoại báo công an. Ngay sau đó, Công an thị xã Chơn Thành huy động lực lượng bao vây căn nhà, truy bắt đối tượng.

Biết bị công an bao vây, Đỗ Tuấn Anh dùng hung khí uy hiếp nữ giúp việc gây áp lực với lực lượng chức năng, sau đó chạy qua bên hông nhà lấy xe máy tẩu thoát. Tuy nhiên, khi đối tượng chạy được khoảng 4km thì bị lực lượng công an khống chế bắt giữ.

Cháy xưởng tranh thêu Đà Lạt XQ

Vụ cháy gây thiệt hại nhiều tài sản. Ảnh: VTC News

Rạng sáng 14/2, xưởng tranh thêu tay Đà Lạt XQ Việt Nam (đường Mai Anh Đào, phường 8, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) bùng cháy, thiệt hại nhiều tài sản, thông tin trên VTC News.

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát từ sảnh chính đón du khách tham quan, sau đó lan sang hai bên trong khu nhà của xưởng thêu và trưng bày tranh thêu tay Đà Lạt XQ Việt Nam.

Do khu nhà được làm bằng gỗ cùng nhiều vật liệu tranh thêu, khung hình dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát nhanh.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN - Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng cử 5 xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường.

Sau khoảng 10 phút có mặt, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã khống chế ngọn lửa. Thông tin ban đầu nhiều tài sản bị cháy rụi, may mắn không có thiệt hại về người.

Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

H'Hen Niê đăng ký kết hôn

H'Hen Niê được bạn trai cầu hôn cách đây ít ngày. Ảnh: FBNV.

Đúng ngày Valentine 14/2, H'Hen Niê xác nhận đã đăng ký kết hôn với nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi. Trên trang cá nhân, H'Hen Niê viết: "Lúc nhỏ được dẫn lên trường. Khi lớn được dẫn lên phường kết hôn. Cảm ơn ba mẹ, hai con sẽ luôn học cách 'nhịn' mà ba đã dạy để luôn yêu thương nhau nhiều hơn".

Theo Znews, cả hai nhận được nhiều lời chúc phúc từ khán giả và đồng nghiệp. H'Hen Niê và Tuấn Khôi chưa chia sẻ thông tin về lễ cưới.

Cách đây ít ngày, Tuấn Khôi khoe ảnh đi ăn cùng H'Hen Niê và bố cô. Khi đó, nhiếp ảnh gia đã gọi hoa hậu là "vợ". Trước đó, hoa hậu khoe được bạn trai cầu hôn sau nhiều năm yêu nhau. Thời điểm đó, H'Hen Nie nhắn nhủ nửa kia: "Cảm ơn anh. Anh là duy nhất của Hen", còn Tuấn Khôi chia sẻ: "Mấy bạn bảo kiếp trước anh đi giải cứu thế giới nên mới có được em, rồi kiếp này phải làm gì tiếp để kiếp sau anh lại có được em đây".

Theo hoa hậu, việc cầu hôn đánh dấu hành trình mới của cô với người yêu và khẳng định sự nghiêm túc của cả hai trong mối quan hệ tình cảm này.

H'Hen Niê và bạn trai có 7 năm yêu nhau trước khi về chung một nhà. Hai người có thời gian ngắn chia tay, thậm chí trên Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, hoa hậu bật khóc và thừa nhận chưa thể vượt qua nỗi đau của mối tình tan vỡ. Sau đó, họ quay về bên nhau, đồng thời thoải mái hơn trong việc công khai tình cảm.

Trong dịp Tết Ất Tỵ, H'Hen Niê khoe ảnh chụp cùng bạn trai khi nhiếp ảnh gia về quê hoa hậu thăm gia đình cô. Trong hình ảnh, cả hai cùng mặc trang phục của người Ê-đê. Dưới hình ảnh, khi Lê Thúy hỏi: "Khi nào thiệp cưới trao tay?", H'Hen Niê trả lời: "Chắc chắn có chị ạ".

Theo H'Hen Niê, bạn trai cô là người tinh tế, chịu khó và biết quan tâm những người xung quanh. Cả hai cũng đồng điệu trong các hoạt động cộng đồng và yêu thương gia đình.

