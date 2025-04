Tin sáng 16/4: Vàng miếng SJC và vàng nhẫn biến động bất ngờ; đàn voi rừng xuất hiện ở khu dân cư Đồng Nai

Tin sáng 15/4: Tin vui cho người đóng BHXH chưa đủ 15 năm đến tuổi nghỉ hưu; Đợt nắng nóng đầu mùa ở miền Bắc có cường độ thế nào? GĐXH - Người lao động khi đủ tuổi nghỉ hưu mà đóng BHXH từ đủ 15 năm trở lên thì được hưởng lương hưu hằng tháng và được cấp thẻ BHYT miễn phí; Hôm nay miền Bắc tiếp tục rét về đêm và sáng, trưa chiều tăng nhiệt mạnh. Từ khoảng 18/4, miền Bắc đón nắng nóng diện rộng.

Tài xế đi chậm trên cao tốc để 'tiết kiệm xăng', 'ngắm cảnh'... bị xử phạt

Mới đây, một giấy thông báo phạt nguội về hành vi đi chậm "bám làn trái" trên cao tốc đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6), chủ phương tiện mang biển kiểm soát 51H-588.XX đã vi phạm lỗi điều khiển xe chạy dưới tốc độ tối thiểu trên tuyến đường có quy định tốc độ tối thiểu, theo Điều 6, Nghị định 168.

Lực lượng chức năng cảnh báo việc đi quá chậm trên cao tốc không chỉ vi phạm luật giao thông mà còn gây cản trở, ùn tắc và tăng nguy cơ tai nạn.

Đại diện Đội 6 cho biết, đơn vị đã gửi thông báo phạt nguội và xử lý trực tiếp nhiều trường hợp vi phạm, chủ yếu trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Gần đây nhất là trường hợp một nữ tài xế tên Nguyễn T.Th. (41 tuổi, TP.HCM) đã bị phạt khi điều khiển ô tô mang biển số 51L-717.XX với tốc độ 47 km/h trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (trong khi dải tốc độ cho phép là 60-90 km/h).

Tài xế Th. giải thích lý do đi chậm là do vừa thi đỗ giấy phép lái xe và thiếu kinh nghiệm điều khiển phương tiện. CSGT đã lập biên bản xử phạt 900.000 đồng vì lỗi điều khiển xe dưới tốc độ tối thiểu.

Bên cạnh trường hợp trên, nhiều tài xế khi bị xử lý lỗi tương tự còn viện lý do đi chậm để ngắm cảnh. Một số tài xế ô tô tải còn biện minh là đi chậm (duy trì dải vận tốc thấp) để tiết kiệm xăng.

Đại diện Đội 6 nhấn mạnh, việc các tài xế đi dưới tốc độ tối thiểu và "bám làn trái" không chỉ gây cản trở các phương tiện khác mà còn tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với an toàn giao thông.

Được biết, làn trái trên cao tốc thường dành cho các phương tiện di chuyển với tốc độ cao, giúp việc lưu thông giữa các xe được thuận lợi. Khi một chiếc xe đi quá chậm, đặc biệt là khi "bám" làn này, sẽ gây ra sự gián đoạn trong dòng chảy giao thông, khiến các xe phía sau phải phanh gấp hoặc chuyển làn, từ đó gia tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Ngoài ra, tình trạng này còn dễ dàng dẫn đến ùn tắc, đặc biệt vào những giờ cao điểm khi lượng xe lưu thông lớn. Các tài xế phải liên tục thay đổi làn để tránh xe đi chậm, tạo ra những tình huống bất ngờ và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Tình trạng ùn tắc kéo dài không chỉ gây khó chịu mà còn làm giảm hiệu quả vận hành của toàn bộ tuyến cao tốc, ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông khác. Vì vậy, việc tuân thủ tốc độ tối thiểu và đúng làn đường không chỉ là quy định mà còn là yêu cầu cần thiết để đảm bảo sự an toàn và trật tự trên các tuyến cao tốc.

Diễn biến nắng nóng gay gắt những ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, không khí lạnh suy yếu, miền Bắc trời nắng. Tại Hà Nội, sáng nay trời quang mây, nắng xuất hiện từ sớm, càng về trưa nhiệt độ càng tăng cao.

Ảnh minh họa

Hiện tại, gần như tất cả các mô hình đều dự báo nhiệt độ ở nhiều tỉnh thành miền Bắc sẽ lên rất cao trong đợt nóng sắp tới, có những nơi và những ngày có thể có nắng nóng gay gắt (nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 37 độ C trở lên).

Từ ngày 17/4, vùng núi từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất 35–37 độ C, có nơi >37 độ C

Từ ngày 18/4, nắng nóng khả năng xảy ra trên diện rộng tại Trung Bộ, đồng bằng và trung du Bắc Bộ, Nam Bộ. Đợt nắng nóng có khả năng kéo dài nhiều ngày tới tại Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1

Dự báo tác động nắng nóng, nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn ở khu dân cư do tăng nhu cầu sử dụng điện; Cháy rừng do hiệu ứng phơn + độ ẩm thấp; Mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt khi phơi nắng lâu.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, hiện đang là giai đoạn chuyển mùa ở hầu khắp các khu vực trên cả nước, dễ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: dông, lốc, sét, mưa đá. Người dân cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để chủ động phòng, tránh.

Đề cập đến tình hình không khí lạnh trong thời gian tới, ông Vũ Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, khả năng còn xuất hiện khoảng 1 - 2 đợt không khí lạnh. Tuy nhiên, các đợt không khí lạnh vào cuối tháng 4 thường có cường độ yếu, chỉ gây ra lạnh về đêm và sáng ở Bắc Bộ.

'Bóc trần' thủ đoạn lừa đảo giả vờ ‘yêu’ để chiếm đoạt tiền

Công an tỉnh Lai Châu vừa đưa ra cảnh báo về thủ đoạn mà các nhóm tội phạm sử dụng kịch bản "yêu đương", tạo lòng tin rồi chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Theo đó, hiện nay các đối tượng lừa đảo sử dụng chiêu trò giả vờ yêu đương, kết bạn qua mạng xã hội, nhằm tạo lòng tin, sau đó dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào các sàn tài chính giả mạo để chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn này tinh vi, kéo dài, đánh vào tâm lý cô đơn và mong muốn làm giàu nhanh của nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, người độc thân, ly hôn hoặc cao tuổi.

Ảnh minh họa

Qua nghiên cứu, đánh giá, cơ quan công an nhận thấy thủ đoạn của loại tội phạm này như sau: Đầu tiên là tiếp cận làm quen, tạo quan hệ tình cảm. Đối tượng thường sử dụng tài khoản ảo với hình ảnh hấp dẫn như người nước ngoài, doanh nhân thành đạt, kỹ sư, bác sĩ làm việc tại nước ngoài… Chúng chủ động kết bạn, trò chuyện thân mật, luôn thể hiện sự quan tâm, yêu thương, mong muốn tiến tới hôn nhân.

Tiếp theo là xây dựng lòng tin, "tình yêu ảo": Sau thời gian nhắn tin qua lại, gọi video (đôi khi dùng hình ảnh giả, giọng nói biến đổi), đối tượng tạo niềm tin tuyệt đối với nạn nhân. Có thể dựng chuyện bị "kẹt tiền ở sân bay", "gửi quà về nhưng bị hải quan giữ", hoặc kể về các "cơ hội đầu tư kiếm lời cao". Khi lòng tin đủ lớn, chúng bắt đầu dụ dỗ đầu tư hoặc chuyển tiền: Đối tượng sẽ giới thiệu các ứng dụng, website "đầu tư tài chính", "giao dịch vàng, tiền ảo, cổ phiếu quốc tế" – thực chất là sàn lừa đảo do chúng dựng lên.

Ban đầu, nạn nhân nạp ít tiền và thấy có lời, có thể rút tiền ra để tạo cảm giác an tâm. Sau đó, đối tượng khuyến khích nạn nhân nạp nhiều hơn, thậm chí vay tiền, cầm cố tài sản để "chốt lời". Khi nạn nhân muốn rút tiền, hệ thống sẽ báo lỗi, yêu cầu đóng phí, hoặc bị khoá tài khoản, mất toàn bộ số tiền đã đầu tư.

Bước cuối cùng, khi tiền của nạn nhân đã vào tài khoản của nhóm lừa đảo, chúng sẽ cắt liên lạc và "biến mất.

Cơ quan công an cảnh báo khi tiếp xúc với người lạ, cần tuyệt đối giữ các nguyên tắc sau: Không nên tin tưởng tuyệt đối người quen qua mạng, đặc biệt nếu họ hối thúc tình cảm nhanh chóng hoặc nói chuyện tiền bạc; tuyệt đối không chuyển tiền hoặc đầu tư vào bất kỳ sàn giao dịch nào khi chưa xác minh tính hợp pháp và rõ ràng chủ thể; không tải và đăng nhập vào các ứng dụng đầu tư không rõ nguồn gốc hoặc yêu cầu cung cấp CMND, OTP, tài khoản ngân hàng.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn biến động bất ngờ vào cuối ngày 15/4

NLĐ đưa tin, dù giá vàng thế giới ổn định nhưng giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 99,99 bất ngờ tăng vọt vào cuối ngày, lên mức cao nhất từ trước tới nay.

Cuối ngày 15/4, giá vàng miếng SJC bất ngờ được các doanh nghiệp SJC, PNJ, DOJI điều chỉnh lên 105,5 triệu đồng/lượng mua vào, 108 triệu đồng/lượng bán ra - tăng 500.000 đồng so với buổi sáng.

Đây là mức cao nhất của giá vàng miếng từ trước tới nay. Biên độ giá mua vào - bán ra được duy trì ở mức cao, khoảng 2,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99 các loại được các doanh nghiệp niêm yết quanh 103 triệu đồng/lượng mua vào, 106 triệu đồng/lượng bán ra - tăng thêm 1 triệu đồng so với buổi sáng. Đây cũng là mức cao nhất của giá vàng nhẫn từ trước tới nay.

Giá vàng trong nước có diễn biến bất ngờ khi tăng mạnh vào cuối ngày. Thậm chí, giá vàng nhẫn còn tăng nhanh hơn vàng miếng SJC.

Biến động lạ này của giá vàng trong nước trong bối cảnh giá vàng thế giới duy trì ở vùng đỉnh quanh 3.225 USD/ounce, không thay đổi so với buổi sáng.

Đàn voi rừng xuất hiện ở khu dân cư Đồng Nai

Nhiều ngày nay, người dân khu dân cư ấp 4, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, thấy đàn voi rừng xuất hiện trên tuyến đường đi vào hướng cầu Mã Đà. Chúng thường xuất hiện khoảng thời gian 2-5h, khi trời sáng đi vào rừng, khiến nhiều hộ dân sống trong khu vực hoang mang. Họ lo lắng không chỉ sợ voi phá vườn rẫy, cơ sở tưới tiêu... mà nguy cơ tấn công con người khi xảy ra xung đột.

Đàn voi kéo về khu dân cư kiếm ăn. Clip: VnExpress

"Mấy tối gần đây đàn voi đi ra ầm ầm, cách nhà dân vài chục mét, không ai dám ngủ. Nhiều vườn trái cây của gia đình cũng bị voi phá", chị Tâm, người dân xã Mã Đà nói.

Ngoài xuất hiện gần nhà dân, đàn voi còn đi trên đường ĐT 761, nối trung tâm huyện Vĩnh Cửu vào Khu di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, thường xuyên có xe qua lại, nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Ông Trần Đức Sơn, Chủ tịch UBND xã Mã Đà, cho biết voi xuất hiện ở khu vực ấp 4 và 5 nhưng do vườn rẫy người dân khu này ít nên thiệt hại không lớn. Chính quyền xã đang thống kê thiệt hại cây trồng, vật nuôi bị voi phá hoại để kiến nghị chính sách hỗ trợ người dân.

Đồng Nai có khoảng 24 voi rừng ở Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai (ở xã Mã Đà) và Vườn quốc gia Cát Tiên. Tỉnh đã xây 70 km hàng rào điện để ngăn voi vào những khu vực người dân sinh sống.

Tuy nhiên, theo ông Sơn, voi thường quật ngã cây rừng đè lên dây điện rồi ra ngoài hàng rào. UBND xã phối hợp cùng Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai có biện pháp nhằm tránh xung đột giữa voi và người.

Voi rừng ra khu dân cư từng xảy ra nhiều lần ở xã Thanh Sơn, huyện Định Quán và xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu. Hai năm trước, người đàn ông đi chăn bò ở xã Thanh Sơn bị voi rừng tấn công gây thương tích phải nhập viện cấp cứu.