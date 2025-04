Tin sáng 14/4: Miền Bắc xuất hiện đợt nắng nóng đầu tiên; đường dây sản xuất gần 600 loại sữa giả 'trốn thuế' hơn 28 tỷ đồng

Miền Bắc xuất hiện đợt nắng nóng đầu tiên và dự báo thời điểm xuất hiện nắng nóng gay gắt

Từ ngày 17/4 ở miền Bắc có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ ngày 17/4 ở miền Bắc có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ, từ ngày 18/4 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Đỉnh điểm của nắng nóng đợt này có thể vào thứ 7 ngày 19/4 với nền nhiệt lên tới 36 độ C.

Liên quan đến tình hình thời tiết tại một số tình thành miền Bắc những ngày sắp tới, theo dự báo trao đổi với báo Sức khỏe và đời sống, TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, dự báo thời tiết giai đoạn từ ngày 10-23/4 là sự biến đổi liên tục giữa nóng và lạnh, không khí lạnh về rồi sau đó nắng nóng, kèm theo đó là mưa dông, lốc sét.

Cụ thể, mưa rào xuất hiện là dấu hiệu của mùa Hè đang đến. Hết mưa và hết đợt không khí lạnh giai đoạn 13-15/4 là xuất hiện các đợt nắng nóng cục bộ. Tuy nhiên các cơn mưa rào đầu mùa cũng sẽ tiềm ẩn nguy cơ có mưa đá và dông lốc.

Điều này đồng nghĩa, đợt không khí lạnh ngày 12/4 sẽ là đợt rét cuối cùng của mùa đông 2024-2025, dân gian gọi là rét nàng Bân. Rét nàng Bân là đợt rét muộn thường xuất hiện vào tháng 3 âm lịch ở miền Bắc, Việt Nam. Năm 2025, tháng 3 âm lịch bắt đầu từ ngày 31/3 và kết thúc vào ngày 29/4 dương lịch. Do đó, theo quan niệm dân gian, "rét nàng Bân" năm 2025 dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng thời gian này.

Theo lý giải của các chuyên gia về khí hậu, đây thực chất là đợt rét muộn, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc tràn về vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 dương lịch, khi thời tiết đã ấm lên khá nhiều.

Cơ quan khí tượng cũng nhận định trong tháng 4/2025, khả năng xuất hiện những đợt mưa chuyển mùa ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Cần đề phòng những đợt mưa vừa, mưa to ở các khu vực này trong tháng 5 đến 6/2025.

Trao đổi với PV báo Lao động, ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, các đợt nắng nóng trong năm nay sẽ xuất hiện vào thời điểm xấp xỉ trung bình nhiều năm. Cụ thể, khu vực phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ có khả năng ghi nhận nắng nóng diện rộng vào khoảng nửa cuối tháng 4. Trước thời điểm đó, trong tháng 3 và đầu tháng 4 đã xuất hiện một vài đợt nắng nóng cục bộ. Từ tháng 5/2025, nắng nóng có khả năng gia tăng trên toàn khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. có thể kéo dài đến tháng 9.

Lý giải điều trùng hợp kỳ diệu đầy cảm xúc sau 50 năm: 30/4/1975 và 30/4/2025 đều rơi vào thứ Tư

30/4/1975.

Một sự trùng hợp thú vị càng làm cho không khí thêm phần xúc động khi nhiều người phát hiện lịch tháng 4/2025 và lịch tháng 4/1975 đều có các ngày rơi vào đúng thứ trong tuần giống hệt nhau. Có nghĩa, các ngày trong tháng rơi đúng vào cùng một thứ trong tuần như cách đây 50 năm. Theo đó, ngày 30/4/2025 là thứ tư và đúng 50 năm trước, ngày 30/4/1975 cũng là thứ tư.

Nhiều người gọi đây là "một trang lịch quay lại" và sự trùng hợp ấy khiến tháng tư năm nay mang thêm một tầng ý nghĩa như thể quá khứ đang được sống lại theo đúng từng ngày, từng nhịp thời gian của nửa thế kỷ trước, như muốn tái hiện lại không khí sục sôi, rực rỡ của mùa xuân năm ấy.

Trên các nền tảng mạng xã hội, những dòng trạng thái đầy tự hào như "Tôi yêu Việt Nam" hay "Tự hào là người Việt" lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều người chia sẻ hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng, những đoạn thơ, câu hát quen thuộc: "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" hay "Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay…".

Hiện tượng trùng lặp này xảy ra do quy luật của lịch Gregorian (còn gọi là dương lịch, hệ thống lịch được thế giới sử dụng rộng rãi) lặp lại sau một chu kỳ nhất định, tùy thuộc vào năm nhuận. Hiện tượng chu kỳ lịch và lịch lặp lại sau tròn 50 năm khá hiếm khiến tháng tư năm nay càng trở nên đặc biệt.

Với người Việt, điều kỳ lạ và thú vị này như một món quà quý giá của thời gian, một lời nhắc nhở đầy ý nghĩa rằng hòa bình và độc lập hôm nay là thành quả của biết bao máu xương, mồ hôi và nước mắt của thế hệ cha anh.

Những hình ảnh về đoàn quân tiến vào Sài Gòn, những nụ cười rạng rỡ của người dân trong ngày đất nước thống nhất, hay những câu chuyện về sự hy sinh thầm lặng của các anh hùng liệt sĩ, tất cả như được khơi dậy sống động hơn trong tâm trí mỗi người.

Thay đổi trong quy định chi trả lương hưu từ 1/7/2025 người lao động cần biết

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024, từ ngày 1/7/2025, người tham gia BHXH (bắt buộc và tự nguyện) sẽ có quyền lựa chọn hình thức nhận lương hưu phù hợp.

Theo đó, đối với người tham gia BHXH bắt buộc sẽ có 3 hình thức nhận lương hưu và chế độ BHXH gồm:

Thông qua tài khoản của người thụ hưởng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động tại Việt Nam;

Trực tiếp từ cơ quan BHXH hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan BHXH ủy quyền;

Thông qua người sử dụng lao động.

Đối với người tham gia BHXH tự nguyện, có 2 hình thức nhận lương hưu và chế độ BHXH:

Hình thức 1 là thông qua tài khoản của người thụ hưởng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động tại Việt Nam. Hình thức thứ 2 là trực tiếp từ cơ quan BHXH hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan BHXH ủy quyền.

Đại diện BHXH Việt Nam cho biết, hình thức chi trả lương hưu đảm bảo linh hoạt đến các đối tượng thụ hưởng.

Riêng đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên nếu có nhu cầu được cơ quan hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan ủy quyền thực hiện việc chi trả lương hưu, trợ cấp tại nơi cư trú trên lãnh thổ Việt Nam.

Về mức hưởng lương hưu từ ngày 1/7/2025, Luật BHXH 2024 quy định, mức lương hưu hàng tháng đối với lao động nữ bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, tương ứng 15 năm đóng BHXH; sau đó cứ thêm mỗi năm đóng, tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Mức lương hưu hàng tháng đối với lao động nam bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, tương ứng 20 năm đóng BHXH; sau đó cứ thêm mỗi năm đóng tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Đối với trường hợp lao động nam có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, mức lương hưu hàng tháng bằng 40% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, tương ứng 15 năm đóng; sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 1%.

Để hưởng lương hưu, hồ sơ bao gồm:

Đối với người đang tham gia BHXH bắt buộc: Sổ BHXH và các văn bản chứng minh việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc văn bản xác nhận việc thôi việc.

Đối với người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm: Sổ BHXH và văn bản đề nghị bảo lưu.

Đối với các trường hợp đặc biệt: Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động hoặc giấy chứng nhận khuyết tật, giấy chứng nhận nhiễm HIV do tai nạn nghề nghiệp, tùy theo từng trường hợp.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo khẩn trương điều tra vụ cháy nhà khiến 2 người tử vong

Hiện trường vụ cháy nhà khiến 2 người tử vong. Ảnh: CACC

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan, yêu cầu giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy nhà dân tại số 8, ngách 14, ngõ 69 phố Trung Liệt (phường Trung Liệt, quận Đống Đa) làm 2 người tử vong.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP giao Giám đốc Công an TP chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận Đống Đa và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch TP cũng giao Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND quận Đống Đa và các đơn vị có liên quan, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn theo quy định; căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao, đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực xảy ra vụ cháy; báo cáo Chủ tịch TP chỉ đạo những nội dung vượt thẩm quyền.

Đối với các quận, huyện, thị xã, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu: Tiếp tục nắm chắc địa bàn quản lý, đồng thời làm tốt công tác phân tích, dự báo tình hình, chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo trong công tác PCCC và CNCH có trọng tâm, trọng điểm;

Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ công tác PCCC và CNCH theo địa bàn, lĩnh vực; tiếp tục bám sát mục tiêu, yêu cầu;

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC; hướng dẫn kiến thức, các biện pháp phòng ngừa, kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm khi xảy ra sự cố cháy, nổ; rà soát, bổ sung, kiện toàn các lực lượng PCCC tại chỗ (lực lượng dân phòng; lực lượng PCCC cơ sở; lực lượng PCCC chuyên ngành), mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC", "Điểm chữa cháy công cộng" đáp ứng phương châm "4 tại chỗ";

Tăng cường tuyên truyền, vận động 100% hộ gia đình kết hợp kinh doanh, sản xuất có từ 2 tầng trở lên chưa có lối thoát nạn thứ 2 tự mở lối thoát nạn thứ 2, trang bị hệ thống báo cháy tự động, dụng cụ, phương tiện chữa cháy, CNCH tại gia đình;

Hướng dẫn chủ cơ sở, chủ hộ gia đình tự kiểm tra an toàn PCCC và CNCH để chủ động phát hiện và loại trừ những nguy cơ dẫn đến cháy, nổ, sự cố, tai nạn, trong đó tập trung kiểm tra các điều kiện về đường, lối thoát nạn, hệ thống, thiết bị PCCC, hệ thống điện; quản lý, sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy, nổ, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt.

Sản phụ vỡ ối trên đường cao tốc, CSGT kịp thời dùng xe đặc chủng chở đi viện

Ngày 13/4, đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa kịp thời đưa một sản phụ bị vỡ ối trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi cấp cứu.

Khoảng 10h30 cùng ngày, tổ CSGT đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thì bất ngờ có 1 nam thanh niên điều khiển ô tô con nhờ giúp đỡ.

Nam thanh niên chở theo vợ mình đi đẻ nhưng sản phụ bị vỡ ối giữa đường, có biểu hiện sắp sinh.

Ngay lập tức, Trung tá Nguyễn Văn Cảnh và Đại úy Hoàng Trường Minh đã báo cáo về Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 và dùng ô tô đặc chủng đưa sản phụ đi cấp cứu.

Đến 11h15, sản phụ được đưa đến bệnh viện kịp thời.

Được biết, sản phụ là Nguyễn Thị H.N. (31 tuổi, trú tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Hải Dương). Gia đình sản phụ cho biết, do được cấp cứu kịp thời nên ca mổ đẻ thành công tốt đẹp.

Đường dây sản xuất gần 600 loại sữa giả 'trốn thuế' hơn 28 tỷ đồng

Cận cảnh số lượng hàng ngàn hộp sữa bột giả các loại được Cơ quan Công an thu giữ phục vụ điều tra. Ảnh Báo CAND

Theo SKĐS, Bộ Công an thông tin về việc Cơ quan CSĐT đang tiến hành điều tra vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" xảy ra tại Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma, Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group, các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Theo Bộ Công an, quá trình tổ chức khám xét 19 địa điểm là nhà máy sản xuất, văn phòng làm việc của các đối tượng, thu giữ 84 loại sản phẩm sữa bột khác nhau với số lượng 26.740 lon/90 lô sản xuất và nhiều tài liệu, đồ vật phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định từ năm 2021 đến nay, Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood còn để ngoài số sách kế toán kê khai nộp thuế doanh thu thực tế, gây thiệt hại Ngân sách Nhà nước hơn 28 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 10/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 04 tháng đối với 8 bị can, gồm:

Hoàng Mạnh Hà (sinh năm 1979), cổ đông góp vốn, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Rance Pharma từ tháng 8/2021 đến tháng 8/2024; cổ đông góp vốn Công ty Hacofood;

Vũ Mạnh Cường (sinh năm 1979), cổ đông góp vốn, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Hacofood từ tháng 4/2022 đến tháng 10/2024; cổ đông góp vốn Công ty Rance Pharma;

Đặng Trung Kiên (sinh năm 1988), cổ đông góp vốn, Phó Giám đốc Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood cùng về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và tội "Vi phạm quy định về kể toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 3 Điều 193, Khoản 3 Điều 221 BLHS.

Hồ Sỹ Ý (sinh năm 1988), cổ đông góp vốn Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, điều hành nhà máy sản xuất, về tội "Sản xuất, buồn bán hàng giả là thực phẩm" quy định tại khoản 3 Điều 193 BLHS.

Nguyễn Thành Luân (sinh năm 1987), cổ đông góp vốn Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, Giám đốc người đại diện theo pháp luật của Công ty Rance Pharma từ tháng 8/2024;

Nguyễn Văn Tú (sinh năm 1981), cổ đông góp vốn Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Hacofood từ tháng 10/2024;

Nguyễn Thu Thủy (sinh năm 1970), Kế toán trưởng Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, cùng về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Nguyễn Thị Mai Hương, nhân viên kế toán quản lý công nợ kiêm thủ quỹ Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Sau khi được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh tổ tụng theo quy định pháp luật.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 8/2021, nhận thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, đặc biệt là sữa bột trên thị trường nội địa, nhóm đối tượng do Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà đứng đầu đã thành lập Công ty Rance Pharma (địa chỉ tại khu nhà ở Him Lam, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội) và Công ty Hacofood Group (địa chỉ tại LK52-10, Khu đô thị mới Phú Lương, phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội).

Mục đích của việc thành lập này là để trực tiếp tổ chức sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ các sản phẩm sữa bột giả mạo.

Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường trực tiếp tham gia liên kết, góp vốn và huy động các cổ đông sáng lập hệ sinh thái các doanh nghiệp trên. Đồng thời, cả hai cũng là cổ đông chính tại Công ty Hacofood và Công ty Rance Pharma, giữ vai trò chủ chốt và chủ mưu trong việc điều hành toàn bộ hoạt động, từ khâu sản xuất, kinh doanh cho đến phân phối các sản phẩm sữa bột.

Hoàng Mạnh Hà còn là người đại diện theo pháp luật của Công ty Rance Pharma, ký kết nhiều văn bản quan trọng như Bản thuyết minh báo cáo tài chính và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Đến thời điểm hiện tại, đường dây này đã sản xuất tổng cộng 573 nhãn hiệu sữa bột giả các loại, bao gồm cả các sản phẩm dành cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai. Mặc dù trên nhãn mác công bố các thành phần giá trị như chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó..., nhưng thực tế điều tra cho thấy hoàn toàn không có những chất này trong sản phẩm.

Các đối tượng đã tự ý bỏ bớt nguyên liệu đầu vào, thay thế và bổ sung thêm các chất phụ gia không đúng quy định. Cơ quan công an xác định chất lượng của một số chỉ tiêu trong sữa bột chỉ đạt dưới 70% so với mức công bố, đủ căn cứ để kết luận đây là hàng giả.