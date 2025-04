Tin sáng 12/4: Đón không khí lạnh, Bắc Bộ và Trung Bộ mưa rét từ 12/4; DJ bạo hành vợ ở Hà Nội viết cam kết không tái phạm: Công an vẫn điều tra

Cảnh giác với các lời mời, giới thiệu về 'việc nhẹ lương cao' GĐXH - Bộ Công an khuyến cáo người dân cảnh giác với các lời mời, giới thiệu về “việc nhẹ lương cao”, xuất khẩu lao động không cần kinh nghiệm.

Đón không khí lạnh, Bắc Bộ và Trung Bộ chuyển sang mưa rét từ 12/4

Ngày 11/4, bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam và sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Từ trưa và chiều 12/4, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và phía Bắc Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật trên cấp 6.

Từ đêm 12/4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời rét. Từ đêm 13-14/4, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ Bắc Bộ: 16-19 độ, vùng núi cao dưới 13 độ. Bắc Trung Bộ: 17-20 độ. Hà Nội từ đêm 12/4 trời chuyển lạnh, đêm và sáng 13-14/4 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ. Trong ngày 12/4 có mưa, mưa rào rải rác kèm dông, gió Đông Bắc cấp 3-4.

Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, gần sáng 12/4: Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Ngày và đêm 12/4: Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Quảng Bình mưa vừa, mưa to, có nơi rất to. Chiều tối và đêm 12/4: Quảng Trị - Quảng Ngãi có mưa rào, dông, có nơi mưa to. Trong mưa dông có thể xảy ra: lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Bắc Bộ và Trung Bộ chuẩn bị đón đợt không khí lạnh gây mưa rét. Ảnh minh họa

DJ đánh vợ ở Hà Nội viết cam kết không tái phạm: Công an vẫn điều tra

Vietnamnet đưa tin, liên quan đến vụ việc DJ Ximer bạo hành vợ tại Hà Nội gây xôn xao dư luận, chiều 11/4, ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Chủ tịch UBND xã Thiên Đức (huyện Gia Lâm) cho biết DJ này đã ký vào bản cam kết không tái phạm hành vi bạo hành vợ.

Trước đó, tối 10/4 Cơ quan Công an xã Thiên Đức nhận được tin về vụ chồng hành hung vợ. "Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng Công an xã đã đến hiện trường, lập biên bản về hành vi đánh vợ của Phan Ngọc", ông Thịnh cho hay.

Cũng theo ông Thịnh, Phan Ngọc đã viết bản tường trình và ký cam kết không tái phạm hành vi bạo hành. Phía bị hại không có đơn tố cáo, nhưng cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, xác minh để làm rõ vụ việc.

Chị L. bị chồng bạo hành tại nhà riêng. Ảnh cắt từ clip.

Giá vé máy bay dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tăng cao

Theo báo Đại đoàn kết, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, nhiều đường bay đến các điểm du lịch nội địa đang gần hết vé, vì vậy, mức giá hiện đang khá cao. Theo dữ liệu khảo sát giá vé trên một số đường bay của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy, trong ngày đầu nghỉ lễ (29/4), giá vé hạng phổ thông chặng Hà Nội - TP Hồ Chí Minh hiện được các hãng hàng không niêm yết ở mức dao động từ 3,4 - 3,74 triệu đồng tùy hãng.

Hãng hàng không Bamboo Airways và Vietnam Airlines niêm yết giá vé cao nhất khoảng 3,6 triệu và 3,7 triệu. Vietjet Air cung cấp mức giá thấp hơn dao động từ 2,9 - 3,68 triệu đồng. Còn Vietravel Airlines ghi nhận mức giá đến 3,41 triệu đồng.

Trên chặng TP. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng, giá vé chiều đi ngày 29/4 cũng được ghi nhận ở mức cao, 2,5 triệu đồng với Vietnam Airlines, trong khi Vietjet Air và Bamboo Airways có mức giá dao động trong khoảng 1,5-2,2 triệu đồng. Chặng Hà Nội - Đà Nẵng, giá vé cao hơn từ 2,3-3,5 triệu đồng với Vietnam Airlines, các hãng còn lại từ 1,9-2,4 triệu đồng.

Chặng Hà Nội - Phú Quốc, Vietnam Airlines niêm yết giá vé cao nhất tới 4,5 triệu đồng, còn Vietjet Air dao động từ 2,7-4,3 triệu. Chặng TP Hồ Chí Minh - Phú Quốc giá vé từ 1,6-2,7 triệu đồng. Đường bay Hà Nội - Cam Ranh, ghi nhận mức giá từ 3,3-3,7 triệu đồng.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Đại đoàn kết

Đề xuất sổ bảo hiểm điện tử thay bản giấy từ năm 2026

Theo báo Tiền phong, Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH và Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. Tại dự thảo, Bộ Nội vụ dành 1 chương (gồm 16 điều) quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH. Theo đó, sổ BHXH điện tử được cơ quan BHXH cấp cho từng người tham gia BHXH trên môi trường điện tử. Sổ BHXH điện tử có các thông tin như sổ BHXH bằng bản giấy và được mã hóa theo quy định của pháp luật.

Thông tin trong sổ BHXH điện tử gồm: Mã số bảo hiểm xã hội; thông tin cơ bản về nhân thân; thông tin về quá trình đóng BHXH (thời gian đóng; căn cứ đóng bảo hiểm xã hội; tỷ lệ đóng vào các quỹ BHXH và các thông tin liên quan gắn với quá trình đóng như cấp bậc, chức vụ; chức danh nghề, công việc...); thông tin hưởng, giải quyết các chế độ BHXH; thông tin cần thiết khác có liên quan phục vụ cho việc đóng, hưởng BHXH.

Sổ BHXH điện tử được liên kết với tài khoản định danh điện tử (VNeD) mức độ 2 của cá nhân tham gia BHXH. Người tham gia BHXH có thể sử dụng thiết bị điện tử cầm tay trên môi trường điện tử để nhận sổ BHXH điện tử. Dự thảo nêu rõ, sổ BHXH cấp bằng bản điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1/1/2026 và có giá trị pháp lý như sổ BHXH bằng bản giấy. Sổ BHXH bản điện tử dự kiến được áp dụng từ ngày 1/7 và cấp chậm nhất vào 1/1/2026.

Ảnh minh họa.

Kho vũ khí, giấy tờ giả vừa bị Công an Đà Nẵng triệt phá

Báo Người lao động đưa tin, ngày 11/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Đà Nẵng vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá chuyên án "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" kết hợp với tàng trữ, mua bán các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ với số lượng lớn, quy mô trên cả nước. Theo đó, có 4 đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật là hàng trăm loại giấy tờ, chứng chỉ, văn bằng giả và hàng ngàn vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ các loại…

Đầu tháng 3/2025, trinh sát Đội 2, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện có một số đối tượng nghi vấn liên quan đến hành vi "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" thông qua hình thức mua bán các văn bằng giả, giấy xác nhận giả, giấy phép lái xe giả… nên đã tiến hành các biện pháp xác minh, thu thập thông tin.

Công an Đà Nẵng triệt phá vụ án quy mô lớn, liên tỉnh thành.

Ngày 7/4, tại xã Nhựt Chánh (huyện Bến Lức, tỉnh Long An), tổ công tác đã bắt giữ Huỳnh Trọng Hiệp, thu giữ nhiều loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, CCCD giả. Ngoài ra, thu giữ nhiều chủng loại vũ khí thô sơ tự chế (như mã tấu, dao lưỡi lê, dao ống dài, dao ống ngắn, súng hơi...), hàng trăm công cụ hỗ trợ (như bình xịt hơi cay, gậy điện, gậy ba khúc....) với số lượng lên đến 837 kiện.

