Tin sáng 15/4: Tin vui cho người đóng BHXH chưa đủ 15 năm đến tuổi nghỉ hưu; Đợt nắng nóng đầu mùa ở miền Bắc có cường độ thế nào?

Tin vui cho người đóng BHXH chưa đủ 15 năm đến tuổi nghỉ hưu

Sáng 14/4, BHXH Việt Nam đã thông tin với báo chí về điều kiện hưởng lương hưu và chính sách đối với những người tham gia BHXH chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu. Thông tin trên VietnamNet.

Theo đó, người lao động khi đủ tuổi nghỉ hưu mà đóng BHXH từ đủ 15 năm trở lên thì được hưởng lương hưu hằng tháng và được cấp thẻ BHYT miễn phí để chăm sóc sức khỏe trong suốt quá trình hưởng lương hưu.

Quy định này được áp dụng đối với cả những người đã tham gia BHXH từ trước ngày Luật BHXH 2024 có hiệu lực.

Nhiều người đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu. Ảnh minh họa: C.Hiếu

Mặt khác, quy định trên của Luật BHXH 2024 còn khuyến khích người lao động duy trì thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu, góp phần giảm số người rút BHXH một lần. Từ đó, tạo cơ hội cho tất cả người lao động khi hết tuổi lao động đều có nguồn thu nhập ổn định từ lương hưu và có thẻ BHYT miễn phí.

Giả danh shipper để lừa đảo, Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn tinh vi

Các đối tượng lừa đảo thu thập, mua bán dữ liệu những người thường xuyên mua hàng online, sau đó giả danh shipper gọi điện thoại thông báo giao hàng vào những khung giờ bị hại thường không có nhà, gửi thông tin chuyển khoản đề nghị thanh toán. Sau đó, thông báo chưa nhận được tiền, lừa bị hại tiếp tục chuyển tiền hoặc gửi tin nhắn thông báo bị hại đã đăng ký 1 gói dịch vụ nào đấy, với mức phí từ 2-10 triệu đồng/tháng. Khi nạn nhân thắc mắc, chúng sẽ hướng dẫn họ tiếp tục chuyển tiền để hủy gói dịch vụ... để chiếm đoạt. VTV phát thông tin cảnh báo.

Đối tượng lừa đảo giả danh shipper đến giao hàng (bên trong hầu hết là hàng giả, hàng rẻ tiền hoặc không có giá trị), đề nghị thanh toán trước hoặc thanh toán khi giao hàng nhưng không cho kiểm tra hàng hóa.

Các đối tượng lừa đảo tiếp cận với các kênh livestreaming bán hàng, tiếp cận với những khách hàng đặt mua hàng online, đề nghị xác thực đơn hàng tại các trang web giả mạo hoặc yêu cầu tải app theo dõi giao hàng để chiếm quyền kiểm soát điện thoại, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Các đối tượng gọi điện giả danh shipper giao hàng để thu thập thông tin cá nhân của người dân, sử dụng cho các phương thức, thủ đoạn lừa đảo khác.

Hà Nội áp dụng cách mới gom rác tại quận nội đô

Từ ngày 1/4, quận Ba Đình đổi mới hình thức thu gom rác, giúp cho phố phường có sự chuyển biến tích cực. Tuổi Trẻ online đưa tin.

Xịt rửa vỉa hè bằng cụm vòi cao áp trên địa bàn quận Ba Đình

Theo đó, tại phường Quán Thánh, các ngõ xóm được trang bị thùng nhựa dung tích 600L kín, công nhân môi trường đẩy thùng thu gom đến các đầu ngõ, phối hợp với xe cơ giới theo tuyến để cẩu rác lên xe.

Đối với các tuyến phố lớn cũng được thu gom rác trực tiếp. Thay vì để rác chất đống trên đường, nhân viên bốc rác trực tiếp lên xe cơ giới đúng giờ quy định, người dân bỏ rác vào túi kín, gạn bỏ nước, đưa trực tiếp lên xe gom.

Đáng chú ý, công tác rửa hè phố cũng đã được cơ giới hóa 100%. Cụ thể, từ 23h đến 3 giờ sáng hôm sau, công nhân sử dụng thiết bị phun áp lực cao cầm tay xịt thứ tự từ trong ra hết mặt hè các khe, các góc khuất trên hè đảm bảo đẩy hết bụi đất và các vệt bẩn và phun gầm xe ô tô.

Đối với biện pháp rửa đường bằng xe chuyên dùng, thời gian thực hiện từ 23 giờ 30 đến 4 giờ sáng ngày hôm sau.

Bắt nữ quái chuyên gọi điện hù doạ người dân để lừa đảo

Ngày 14/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” xảy ra trên địa bàn và tiến hành điều tra đối với Phạm Thị Kim Hoa (SN 1994, ngụ TPHCM). An ninh Thủ Đô đưa tin.

Phạm Thị Kim Hoa tại cơ quan công an

Theo thông tin từ cơ quan công an, thông qua mạng xã hội facebook, Phạm Thị Kim Hoa đã tìm mua và sử dụng trái phép dữ liệu thông tin cá nhân của người khác. Đồng thời, Hoa tìm mua nhiều sim điện thoại rác để gọi điện thoại làm phiền, giả danh là nhân viên ngân hàng , tổ chức tín dụng hỗ trợ tư vấn tài chính và chiếm đoạt tiền khi người vay chuyển tiền vào tài khoản mang tên Nguyễn Vũ Vỹ Hiên.

Tính đến thời điểm bị bắt, Phạm Thị Kim Hoa đã thu lợi bất chính trên 400 triệu đồng của nhiều người.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân là bị hại của Phạm Thị Kim Hoa liên hệ đơn vị này để được giải quyết.

CSGT mở đường đưa cháu bé có dấu hiệu ngưng thở đi cấp cứu

Dân Trí đưa tin: Khoảng 19h20 ngày 14/4, Tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Diễn Châu thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát lưu động trên tuyến Quốc lộ 1A.

Khi đến km440 đoạn qua địa phận xã Nghi Long (huyện Nghi Lộc), Tổ công tác phát hiện một ô tô con dừng gấp bên lề đường với biểu hiện bất thường.

Tài xế và người thân hốt hoảng xuống xe cầu cứu Tổ công tác. Theo trình bày, trên xe có một cháu bé bị chấn thương vùng đầu, dấu hiệu ngưng thở, cơ thể tím tái. Gia đình lo sợ tắc đường sẽ không kịp đưa cháu đến bệnh viện.

Trước tình huống khẩn cấp, Tổ công tác đã nhanh chóng sử dụng xe chuyên dụng để mở đường, dẫn đoàn đưa cháu bé đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để cấp cứu.

Cán bộ CSGT Trạm Diễn Châu hỗ trợ cháu bé có mặt tại phòng cấp cứu (Ảnh: Văn Thi).

Cháu bé được xác định là N.P.B.T. (SN 2016, trú tại xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Bệnh nhi đã được các bác sĩ tiếp nhận, cấp cứu kịp thời và đang điều trị tại bệnh viện.

Đợt nắng nóng đầu mùa ở miền Bắc có cường độ thế nào?

Dự báo ngày mai (15/4), miền Bắc tiếp tục rét về đêm và sáng, trưa chiều tăng nhiệt mạnh. Hai ngày 16-17/4, nhiệt độ tăng dần, từ khoảng 18/4, miền Bắc đón nắng nóng diện rộng. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Thời tiết miền Bắc và miền Trung đang có những bước chuyển rõ ràng ở thời đoạn giao mùa. Người dân bắt đầu cảm nhận rõ sự gia tăng nhiệt độ trong ngày. Mùa hè càng đến gần, người dân càng có tâm lý lo ngại về những đợt nắng nóng kéo dài như đã từng xảy ra trong năm 2024 - năm được xem là có nhiều kỷ lục nhiệt độ bị phá vỡ.

Nắng nóng mùa hè năm nay được dự báo sẽ không quá gay gắt. Ảnh: Tuấn Anh

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến hết tháng 4, nền nhiệt trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5 - 1 độ C; riêng khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Bộ có nhiệt độ xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

Tháng 5 năm nay, nền nhiệt tại khu vực Bắc Bộ sẽ phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ có thể sẽ cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C.