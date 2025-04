Tin sáng 13/4: Sau kẹo Kera, Bộ Công an bóc vụ sữa giả cực lớn doanh thu gần 500 tỷ đồng; Giá vàng đắt nhất lịch sử, vượt mốc 106 triệu đồng/lượng

Tin sáng 13/3: Hòa Minzy đón nhận tin vui cùng MV "Bắc Bling" sau 11 ngày ra mắt; những trụ sở cơ quan nào sẽ phải di dời khỏi khu vực Hồ Gươm? GĐXH - MV "Bắc Bling" của ca sĩ Hòa Minzy tiếp tục tạo nên cơn sốt trên các nền tảng mạng xã hội và trở thành MV ra mắt ấn tượng nhất toàn cầu; Hà Nội sẽ di dời trụ sở 11 cơ quan, đơn vị để phục vụ dự án cải tạo phía đông Hồ Hoàn Kiếm thành quảng trường - công viên.

Học sinh Hà Nội được nghỉ 5 ngày liên tục dịp lễ 30/4-1/5

Học sinh Hà Nội được nghỉ 5 ngày liên tục dịp lễ 30/4-1/5. Ảnh: THPD

Theo thông báo của Sở GD&ĐT Hà Nội, học sinh trên địa bàn thành phố sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục, từ ngày 30/4 đến hết ngày 4/5 (tức là từ thứ Tư đến hết Chủ nhật).

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5 của học sinh năm 2025:

- Thứ Tư, ngày 30/4: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

- Thứ Năm, ngày 1/5: Ngày Quốc tế Lao động.

- Thứ Sáu, ngày 2/5: Nghỉ bù (do ngày 1/5 trùng vào thứ Năm).

- Thứ Bảy, ngày 3/5: Nghỉ cuối tuần.

- Chủ Nhật, ngày 4/5: Nghỉ cuối tuần.

Với lịch nghỉ này, học sinh Hà Nội sẽ được nghỉ 5 ngày. Đây được xem là kỳ nghỉ lễ dài ngày thứ hai trong năm học của các em, chỉ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán truyền thống.

Việt Nam lần đầu thực hiện thành công ghép tim nhân tạo bán phần

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện ca ghép tim nhân tạo bán phần cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Theo thông tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bệnh viện này vừa thực hiện thành công ca ghép tim nhân tạo bán phần thế hệ thứ 3 (LVAD - Heart Mate3) lần đầu tiên tại Việt Nam.

Tháng 3/2025, bệnh nhân nữ HTX (46 tuổi, ở Thanh Hóa) nhập viện, được các bác sĩ chẩn đoán suy tim phân suất tống máu giảm nặng (EF chỉ còn 19%) do bệnh cơ tim giãn, kết hợp với các biến chứng nguy hiểm như nhồi máu não và tắc động mạch dưới đòn phải.

Người bệnh cho biết, bác sĩ chẩn đoán chị suy tim giai đoạn cuối và điều trị bằng thuốc trong nhiều năm. Tuy nhiên tình trạng sức khỏe không cải thiện, có những cơn khó thở cấp, tràn dịch màng phổi số lượng nhiều phải nhập viện cấp cứu.

Bệnh nhân đã được hội chẩn cả trong nước và quốc tế và chỉ định cấy ghép thiết bị hỗ trợ thất trái (LVAD - Left Ventricular Assist Device) thế hệ thứ 3, là thế hệ mới nhất nhằm thay thế chức năng bên trái của quả tim. Thiết bị hoạt động như một chiếc bơm cơ học, bơm máu từ tim đến động mạch chủ, với cấu tạo và cơ chế hoạt động đặc biệt đã tối ưu được dòng máu bơm ra, đồng thời giảm thiểu các nguy cơ huyết khối, tan máu; thiết bị có dây nối với pin bên ngoài cơ thể. Thiết bị đã được chứng minh làm kéo dài thời gian và chất lượng cuộc sống vượt trội cho người bệnh suy tim giai đoạn muộn.

Sau 2 tuần cấy ghép, bệnh nhân đã đi lại sinh hoạt cá nhân hoàn toàn ổn định, đang được hướng dẫn theo các quy trình chăm sóc chuyên môn để sẵn sàng xuất viện.

Gió mùa Đông Bắc tràn xuống, miền Bắc mưa rét có kéo dài?

Không khí lạnh tràn về, thời tiết miền Bắc mưa rét.

Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh đã tràn về, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa lớn kèm dông mạnh.

Từ đêm qua (12/4), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời rét; đêm 13–14/4, đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất Bắc Bộ phổ biến 16–19°C, vùng núi cao có nơi dưới 13°C. Bắc Trung Bộ: 17–20°C.

Thời tiết Hà Nội: Đêm 13–14/4, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất 17–19°C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to (30–60mm, có nơi >90mm). Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>80mm/6h).

Ở phía Đông Bắc Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, đêm mưa giảm dần; chiều tối và đêm ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Từ ngày 13/4, mưa lớn trên các khu vực có xu hướng giảm dần.

Nguyên nhân gây ra vụ cháy nhà làm 4 người tử vong ở Tiền Giang

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Trọng Tín

Theo VietnamNet, Công an tỉnh Tiền Giang đã thông tin chính thức về vụ cháy nhà ở phường 4, TP Mỹ Tho làm 4 người tử vong và toàn bộ vật dụng, tài sản trong nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo cơ quan công an, nguyên nhân gây ra vụ cháy nhà là do sự cố chập điện gần vị trí cầu thang lên gác.

Trước đó, khoảng 1h38 ngày 10/4, Công an tỉnh nhận tin báo cháy nhà trong con hẻm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, (khu phố 7, phường 4, TP Mỹ Tho) do bà Tiên làm chủ hộ.

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ điều nhiều xe chữa cháy, cùng 32 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Khi lực lượng chữa cháy phá cửa, tiến vào bên trong phát hiện 2 nạn nhân đã tử vong trên gác.

Sau đó, vụ hỏa hoạn được khống chế, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm được thi thể 2 nạn nhân còn lại.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, TP Mỹ Tho đã trực tiếp đến hiện trường vụ cháy thăm hỏi, động viên, chia buồn và hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Tỉnh Tiền Giang đã hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân 25 triệu đồng/nạn nhân; cũng như trích nguồn từ Quỹ cứu trợ tỉnh để hỗ trợ; xem xét hỗ trợ xây dựng lại ngôi nhà từ các nguồn theo quy định của pháp luật và các nguồn vận động, tài trợ hợp pháp khác.

Giá vàng tăng mạnh vượt mốc 106 triệu đồng/lượng, đắt nhất lịch sử

Giá vàng trong nước bật tăng mạnh vượt mốc 106 triệu đồng/lượng. Ảnh minh họa: TL

Theo ghi nhận, chiều 12/4, giá vàng các thương hiệu bật tăng mạnh. Một vài thương hiệu vượt mốc 106 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá ở mức 103-106,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 800 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với ngày hôm qua.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 103-106,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 800 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với ngày hôm qua.

Giá vàng miếng và vàng nhẫn được Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận niêm yết ở mức 101-104,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 400 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với ngày hôm qua.

SJC Phú Quý niêm yết giá vàng miếng ở mức 102,5-106,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm qua.

Giá vàng DOJI tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 103-106,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 800 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua.

Trong khi giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 101,4-104,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và đắt thêm 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji chốt phiên ở mức 101,2-104,8 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Triệt phá đường dây sản xuất các loại sữa bột giả cực lớn

Kho sản xuất sữa bột giả bị công an phát hiện, triệt phá. Ảnh: VTV

TTO đưa tin, trong chương trình thời sự 19h phát sóng trên VTV1 tối 11/4 thông tin Bộ Công an vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả với số lượng cực lớn tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam tám bị can về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bước đầu cơ quan công an xác định từ tháng 8/2021 đến nay, các nghi phạm đã thành lập Công ty CP dược quốc tế Rance Pharma và Công ty CP dược dinh dưỡng Hacofood Group để sản xuất kinh doanh sữa bột.

Đến nay đã sản xuất 573 nhãn hiệu sữa bột các loại. Có cả sản xuất các loại sữa dành cho những người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai.

Các thành phần công bố như chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột mắc ca, bột óc chó... Song trên thực tế hoàn toàn không có những chất này.

Các nghi phạm đã bỏ một số nguyên liệu đầu vào và thay thế, bổ sung thêm một số chất phụ gia.

Cơ quan công an xác định sữa bột có chỉ tiêu chất lượng một số chất đạt dưới 70% so với mức công bố, đủ điều kiện để xác định là hàng giả.

Trong khoảng 4 năm, các nghi phạm đã tiêu thụ sữa các loại ra thị trường, mang lại doanh thu gần 500 tỉ đồng.