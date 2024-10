Tin sáng 17/10: Thông tin mới nhất vụ cụ bà 78 tuổi mất gần 2 tỷ đồng sau cuộc điện thoại; Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất ở Lào Cai

Tin sáng 16/10: Sẽ tăng mức phạt vượt đèn đỏ, đèn vàng từ năm 2025; Sống sót thần kỳ sau hơn 30 giờ trôi dạt trên biển GĐXH - Bộ Công an đề xuất tăng mức phạt đối với lỗi vượt đèn đỏ, đèn vàng từ năm 2025; Đi câu cá, trong lúc gỡ lưỡi câu mắc vào bờ kè anh Đ.H.H đã trượt chân, bị nước cuốn trôi, may mắn được tìm thấy khi dạt vào bờ.

Công an điều tra vụ cụ bà 78 tuổi mất gần 2 tỷ đồng sau một cuộc điện thoại

Thời gian qua, Công an Thành phố Hà Nội đã có rất nhiều cảnh báo về thủ đoạn gọi điện thoại giả danh cơ quan công an để lừa đảo nhưng nhiều người vẫn sập bẫy thủ đoạn này.

Ảnh minh họa

Nhiều nạn nhân là những người lớn tuổi, ít cập nhật thông tin báo chí, có trường hợp nạn nhân lo sợ bị mất uy tín nên không trình báo với cơ quan công an, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý.

Công an quận Long Biên (Hà Nội) đang xác minh, điều tra vụ giả danh cán bộ công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là gần 2 tỷ đồng. Theo đó, vào ngày 30/9/2024, Công an phường Bồ Đề tiếp nhận đơn trình báo của bà T. (SN 1946, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) về việc nhận được một cuộc điện thoại của đối tượng tự xưng là cán bộ Công an quận Long Biên.

Đối tượng thông báo bà T. có liên quan đến một vụ án ma túy và yêu cầu bà phải chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng cung cấp để chứng minh tài sản hợp pháp. Nghe theo, bà T. đã chuyển gần 2 tỷ đồng vào tài khoản của đối tượng. Sau đó, bà T. phát hiện mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.

Công an Thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu nhất là những người lớn tuổi trong gia đình.

Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương; tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, nhân dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Nhặt được 300 triệu đồng, nam thanh niên vội mang đến báo công an

Khoảng 17h30 ngày 15/10, trong lúc đi bộ tập thể dục, anh Phùng Văn Hiểu (38 tuổi, trú tại tổ 6, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) đã nhặt được một túi xách màu đỏ, bên trong có một số giấy tờ tùy thân và 300 triệu đồng. Giấy tờ trong túi xách có tên bà Lục Thị Dung (60 tuổi, trú tại thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng).

Anh Hiểu (áo phông xanh) báo công an để trả lại số tiền cho người đánh rơi. Ảnh: XĐ





Ngay lập tức, anh Hiểu đến trình báo tại Công an phường Duyên Hải. Sau khi tiếp nhận thông tin và tài sản, Công an phường này đã tiến hành kiểm tra, xác minh và liên hệ với chủ sở hữu của số tài sản trên.

Qua làm việc, ông Trương Quốc Minh (chồng bà Dung) cho biết, vào khoảng thời gian này, trong quá trình di chuyển bằng xe mô tô từ nhà đến khu vực Cửa khẩu Kim Thành (thuộc phường Duyên Hải), ông đã đánh rơi chiếc túi của vợ, bên trong có giấy tờ tùy thân và 300 triệu đồng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, Công an phường Duyên Hải đã phối hợp với đại diện chính quyền địa phương và anh Phùng Văn Hiểu để trả lại tài sản cho vợ chồng bà Dung.

Quân đội 'cắt' cầu phao Phong Châu khẩn cấp

Ngày 16/10, theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, do nước lên cao, lưu tốc nước lớn, để đảm bảo an toàn cho nhân dân và phương tiện đi lại, Lữ đoàn 249 "cắt" cầu phao Phong Châu khẩn cấp từ 8 giờ 30 phút, sáng cùng ngày. "Khi đủ điều kiện an toàn Lữ đoàn 249 sẽ tiếp tục bắc cầu phục vụ việc đi lại"- Công an tỉnh Phú Thọ thông báo.



Cầu phao Phong Châu phục vụ nhân dân đi lại. Ảnh: C.P

Trước đó, cầu phao Phong Châu (bắc qua sông Thao, nhánh chính của sông Hồng, nối giữa 2 huyện Tam Nông và Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) được Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh) phối hợp với lực lượng chức năng lắp đặt và hoàn thiện đưa vào sử dụng từ sáng 30/9, sau sự cố cầu Phong Châu sập. Vị trí lắp đặt cầu phao Phong Châu các cầu bị sập khoảng 400m.

Cầu phao Phong Châu với cơ chế đóng/mở từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày theo điều tiết của lực lượng chức năng. Theo đó, người, xe thô sơ, xe môtô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) được phép lưu thông qua cầu phao theo hai chiều, tốc độ tối đa cho phép 5 km/giờ.

Tuy nhiên, khi tối 1/10 do nước lũ ở thượng nguồn đang đổ về khiến mực nước sông Hồng dâng cao, dòng chảy lớn, Lữ đoàn 249 đã quyết định tạm thời "cắt" cầu phao Phong Châu. Trước tình hình nêu trên, lực lượng quân đội đã tổ chức phà thay thế khi cầu phao khi nước sông Hồng chảy xiết. Đến ngày 6/10, cầu phao được nối lại, hoạt động cho tới sáng nay.

Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất, người dân ở Lào Cai chú ý

NLĐ đưa tin, theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, trong 12 giờ qua (từ 20 giờ ngày 15-10 đến 7 giờ ngày 16-10), trên địa bàn tỉnh này có mưa to dẫn tới lũ trên các sông, suối dâng cao; cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại nhiều khu vực trên địa bàn.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại nhiều khu vực ở Lào Cai

Số liệu của Đài Khí tượng và Thủy văn tỉnh Lào Cai cho thấy tại một số địa phương từ đêm 15-10 đến sáng 16-10 có lượng mưa khá lớn như: Bản Xèo (83 mm), Dền Thàng (57 mm), Mường Vi - Bát Xát (53,2 mm), Tả Gia Khâu (85,6 mm), Pha Long - Mường Khương (70,8 mm), thị trấn Mường Khương (56,4 mm)...

Mô hình độ ẩm đất cũng cho thấy một số khu vực thuộc các huyện Bát Xát, Văn Bàn, Mường Khương và thị xã Sa Pa đã gần bão hòa (trên 70%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Mưa lớn gây ngập úng cục bộ một số điểm, ảnh hưởng về nhà ở, sản xuất nông nghiệp, hạ tầng giao thông ở một số địa phương. Ngoài ra, mưa lớn đã làm đường tỉnh lộ 154 khu vực cầu tràn thác Tà Lâm địa phận thị trấn Mường Khương nước dâng cao tràn qua mặt đường gây ách tắc giao thông; đường giải phóng 11-11 tại thị trấn Mường Khương cũng ngập úng cục bộ.

Các địa phương tổ chức chăng dây, cắm biển cảnh báo không cho người dân qua lại những điểm ngập úng, ách tắc giao thông.

Theo dự báo của Đài Khí tượng và Thủy văn tỉnh Lào Cai, trong 6 giờ tới, nhiều khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, một số nơi có mưa to, lượng mưa lũy tích từ 20 - 30 mm, có nơi trên 60 mm.

Trước tình hình đó, cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đã có cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các huyện Bát Xát, Văn Bàn, Mường Khương và thị xã Sa Pa.

Cùng với đó, cơ quan chức năng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ có thể gây tác động đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây ách tắc giao thông, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại đến sản xuất, kinh tế - xã hội ở các địa phương.

Chặt 9 cây cau trên phố che khuất bảng quảng cáo, 4 người bị tạm giam

VNN đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Tân An (Long An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra, làm rõ về tội 'Hủy hoại tài sản'.

3 đối tượng được thuê để cưa 9 cây cau trên đường phố TP Tân An, Long An. Ảnh: CACC.

Cây cau bị cưa sát gốc. Ảnh: MĐ.

Theo hồ sơ, ngày 23/9, Công an TP Tân An tiếp nhận tin báo của Ban Quản lý dự án nâng cấp đô thị TP Tân An về việc 9 cây cau trồng trên dải phân cách giữa đường Hùng Vương (phường 2) bị các đối tượng cưa ngang.

Tổng tài sản thiệt hại gần 9 triệu đồng, không lớn nhưng cho thấy hành vi của các đối tượng là rất liều lĩnh, xem thường pháp luật.

Sau một ngày truy xét, lực lượng điều tra xác định 3 đối tượng Dương Thông (32 tuổi), Dương Thành Nghĩa (24 tuổi) và Phùng Văn Bằng (24 tuổi) cùng trú tỉnh Long An. Làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi được thuê để cưa các cây cau nói trên.

Mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Tân An khởi tố đối với Trần Thanh Tâm (31 tuổi, thường trú TPHCM) đã thuê 3 đối tượng trên chặt 9 cây cau kiểng, với giá 15 triệu đồng.

Tâm khai đang là phó giám đốc một công ty truyền thông. Tâm khai, lý do thuê chặt cây là vì những cây cau che khuất bảng quảng cáo của công ty.