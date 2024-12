Tin sáng 18/12: Rơi xuống vực dưới trời 6 độ C, bé gái 2 tuổi sống sót thần kỳ; Bắc Bộ đón không khí lạnh tăng cường, thấp nhất 5 độ C

Tin sáng 17/12: Nhắn tin bất kính với ông bà nội, nữ sinh lớp 12 bị bố và chú ruột hành hung; Hà Nội rét sâu vào buổi sáng GĐXH - Do nhắn tin với lời lẽ được cho bất kính, xúc phạm ông bà nội, nữ sinh lớp 12 đã bị bố và chú hành hung; Dự báo thời tiết ngày 17/12, Hà Nội sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 11-13 độ C...

Bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi sắp xếp, tinh gọn

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo.

Báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin chiều 17/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" đã chủ trì phiên họp thứ 4 của BCĐ.

Tại phiên họp, các thành viên BCĐ tiếp tục cho ý kiến để hoàn thiện Báo cáo của Ban Cán sự Đảng Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 18, trong đó có vấn đề về tên gọi một số bộ sau khi hợp nhất, về phương án sắp xếp, mô hình tổ chức của một số cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, BCĐ đã dành nhiều thời gian thảo luận, cho ý kiến về chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh nguyên tắc việc xây dựng chế độ, chính sách phải đảm bảo công bằng, nhân văn, hài hòa và tương quan hợp lý giữa các đối tượng để ổn định cuộc sống, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Chế độ, chính sách phải có tính nhất quán, kế thừa các chính sách đã có từ trước đến nay và cao hơn chính sách hiện hành; tinh thần là không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, năm sau cao hơn năm trước, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý tiếp tục hoàn thiện chính sách khuyến khích đối với các trường hợp nghỉ việc ngay sau khi sắp xếp, tổ chức bộ máy, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của đất nước.

Việc xây dựng chính sách phải gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong đánh giá, sàng lọc, lựa chọn đối tượng nghỉ việc gắn với mục tiêu tinh giảm biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đảng viên.

Dự báo thời tiết 10 ngày: Bắc Bộ đón không khí lạnh tăng cường, thấp nhất 5 độ C

VTCNews đưa tin từ nay đến 18/12, Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm không mưa, ngày nắng. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Nghệ An và Hà Tĩnh mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, trong đó, ngày 18/12 mưa rải rác. Trời rét.

Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác, phía Bắc trời rét.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi.

Ngoài ra, theo Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ, từ 3-10 ngày tới, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống Bắc Bộ và Trung Bộ, khuếch tán yếu xuống Nam Bộ. Gió đông bắc trên vùng biển phía đông Nam Bộ hoạt động trung bình đến mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, đêm 18/12 đến ngày 26/12, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vài nơi. Trong đó, khoảng 19-21/12, khu vực này đêm không mưa, ngày nắng. Trời tiếp tục rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại.

Nghệ An đến Quảng Ngãi mưa rải rác, phía Bắc trời rét.

Nam Trung Bộ từ khoảng 22/12 mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, khoảng 23/12 mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Theo bảng cập nhật thời tiết 10 ngày tới tại Hà Nội của cơ quan khí tượng, ngày mai 18/12, khu vực này có mây, không mưa, ban ngày trời ấm áp với nhiệt độ cao nhất 24 độ C, ban đêm nhiệt độ giảm mạnh, thấp nhất 14 độ C, trời rét.

Ngày 19/12, nhiệt độ ở Thủ đô giảm nhẹ, cao nhất 22 độ C, thấp nhất 13 độ C, biên độ nhiệt giữa ngày và đêm vẫn khá lớn.

Ngày 20-21/12, dự báo nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội tăng nhẹ trở lại, cao nhất 23 độ C, tuy nhiên, nhiệt độ thấp nhất lại giảm xuống ngưỡng 11-12 độ C, ban đêm trời rét sâu.

Doanh nghiệp ở Bạc Liêu thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 51,2 triệu đồng

Báo Giáo dục thời đại đưa tin ngày 17/12, thông tin từ Sở LĐTB&XH tỉnh Bạc Liêu, đơn vị đã nhận được báo cáo dự kiến của các doanh nghiệp trên địa bàn về tình hình thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Đến thời điểm này có 22 doanh nghiệp dự kiến thưởng Tết Dương lịch 2025 cho hơn 2.000 lao động, mức thưởng bình quân từ 800.000 đồng đến 10,1 triệu đồng/người.

Mức thưởng cao nhất là 49,7 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thấp nhất là 100.000 đồng thuộc về doanh nghiệp dân doanh.

Đối với Tết Nguyên đán, có 42 doanh nghiệp dự kiến sẽ thưởng Tết cho hơn 6.250 lao động. Mức thưởng bình quân là 4,4 đến 12,5 triệu đồng/người.

Ở khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mức thưởng cao nhất là 51,2 triệu đồng và thấp nhất là 500.000 đồng.

Ở khối Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng cao nhất là 27 triệu đồng, thấp nhất là 3,6 triệu đồng.

Nhóm Công ty cổ phần có vốn góp Nhà nước, tiền thưởng cao nhất là 12 triệu đồng, thấp nhất là 2 triệu đồng.

Nhóm doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng Tết cao nhất là 50 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng.

Như vậy, mức thưởng Tết Dương lịch năm 2025 ở Bạc Liêu cao hơn năm 2024 là 30,5 triệu đồng (năm 2024 là 19,2 triệu đồng). Còn mức thưởng tết Nguyên đán năm 2025 cao hơn năm 2024 khoảng 900.000 đồng (năm 2024 là 50,3 triệu đồng).

Rơi xuống vực suốt 10 tiếng dưới trời 6 độ C, bé gái 2 tuổi sống sót thần kỳ

VTCnews đưa tin ngày 17/12, thông tin từ Bộ Công an, sau 10 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy bé gái 2 tuổi rơi xuống vực sâu trên đường đi học về.

Do bố mẹ cháu đi làm nương vắng nhà, chiều 16/12, sau khi tan học tại điểm trường mầm non Van Hồ 1 (huyện Phong Thổ, Lai Châu), cháu Hảng Thị D. (sinh năm 2022) và anh trai là Hảng Minh Kh. (SN 2021) tự đi bộ về nhà.

Trong quá trình di chuyển, cháu D. bị trượt chân ngã và lạc đường do địa hình đồi núi hiểm trở, nhiều vực sâu, cây cỏ rậm rạp.

Ngay sau khi nhận được tin báo cháu D. mất tích, Công an xã Nậm Xe nhanh chóng triển khai lực lượng xuống hiện trường xác minh, tìm kiếm, đồng thời báo cáo Công an huyện Phong Thổ và UBND xã huy động 100 người, gồm cán bộ, chiến sĩ công an, dân quân tự vệ, tổ an ninh trật tự bản và lực lượng Biên phòng Sin Suối Hồ phối hợp tìm kiếm xuyên đêm.

Khu vực tìm kiếm là địa bàn hiểm trở với đồi dốc, vực sâu và nhiệt độ xuống thấp 6 độ C. Sau 10 giờ nỗ lực, đến sáng nay, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện cháu D. trong tình trạng nhiều vết trầy xước và tinh thần hoảng loạn tại khu vực chân núi, cách nhà khoảng 1km.

Ngay sau khi được tìm thấy, cháu bé được lực lượng chức năng và gia đình kịp thời đưa về nhà chăm sóc, hồi phục sức khỏe. Sức khỏe và tinh thần của cháu bé dần ổn định.

Đường dây chuyên thu mua tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt hơn 50 tỉ đồng

Báo Người lao động ngày 17/12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triệu tập, bắt giữ 41 đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ các hành vi "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền".

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, cơ quan công an phát hiện nhóm đối tượng người Việt Nam cấu kết với các đối tượng tại Campuchia thu mua tài khoản ngân hàng để cung cấp cho các băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Cầm đầu ổ nhóm là các đối tượng Vũ Trung Kiên (SN 1994, trú huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình); Phạm Hoàng Hiệp (SN 1992, trú thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An); Vũ Hoàng Nhã (SN 1984) và Hoàng Xuân Trường (SN 1988) cùng trú huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Các đối tượng đã tạo dựng hệ thống "chân rết" ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước để thu mua tài khoản ngân hàng. Chúng thường tiếp cận người cao tuổi, người lao động có thu nhập thấp, người thiếu hiểu biết về pháp luật hoặc học sinh, sinh viên… nhằm thuê mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền công với giá dao động từ 500.000 - 4.000.000 đồng/tài khoản.

Sau khi thuê mở thành công tài khoản ngân hàng, chủ tài khoản phải bàn giao thông tin tài khoản, sim điện thoại, Gmail, quay lại video khuôn mặt của mình và làm theo các yêu cầu khác của các đối tượng. Thông tin cá nhân, video của chủ tài khoản sẽ được các đối tượng sử dụng phục vụ cho việc hack sinh trắc học tài khoản ngân hàng rồi chuyển lại cho các đối tượng tại Campuchia nhằm nhận tiền lừa đảo và rửa tiền do các hoạt động phạm tội mà có.

Việc thu mua tài khoản ngân hàng để cung cấp cho các đối tượng bên kia biên giới được Kiên, Hiệp, Nhã, Trường giao cho các đối tượng Đào Văn Khánh (SN 2001, trú huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La); Bùi Thị Thương (SN 1984) và Tạ Thị Lan Anh (SN 1973) cùng trú TP Hà Nội) làm các đại lý cấp 1 trực tiếp thực hiện.

Để thu mua được nhiều tài khoản ngân hàng, các đối tượng đại lý cấp 1 tiếp tục tạo dựng và giao các đại lý cấp dưới gồm: Đặng Quý Dương (SN 2004, trú TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên); Hà Thị Lan (SN 1986, trú huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) và Trần Thị Lệ Giang (SN 1984, trú huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Qua điều tra, cơ quan công an xác định chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng phạm tội đã thuê, mua hơn 500 tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau (bao gồm cả tài khoản cá nhân và tài khoản doanh nghiệp) nhằm mục đích hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Tiền các đối tượng lừa đảo được chuyển vào các số tài khoản thu mua từ người dân sẽ tiếp tục được các đối tượng cầm đầu chỉ đạo chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau rồi dùng để mua tiền điện tử USDT nhằm xóa dấu vết tội phạm, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Bước đầu, cơ quan công an làm rõ ổ nhóm đối tượng trên đã rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỉ đồng của nhiều bị hại trên cả nước. Tại Nghệ An, có bị hại đã bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên tới 700 triệu đồng.

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố và tạm giữ 10 đối tượng, đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.

100 xe buýt điện cập bến TP.HCM, sẵn sàng lăn bánh 'gom' khách cho metro số 1

VietNamNet chiều 17/12, gần 100 xe buýt điện thuộc 17 tuyến buýt gom giúp tăng cường kết nối hành khách với nhà ga tuyến metro số 1 đã cập bến TPHCM.

Khu vực tập kết xe buýt điện là một bến bãi rộng hàng nghìn m2 nằm trên quốc lộ 13, TP Thủ Đức.

Hiện nay, phía Công ty cổ phần xe khách Phuơng Trang Futabuslines (Futabuslines - đơn vị vận tải trúng thầu) đang hoàn thiện những bước cuối cùng như dán tem, lắp biển báo, trang trí ngoại thất và lắp đặt gương chiếu hậu cho 100 xe buýt điện.

Khu vực này cũng đang lắp đặt 15 trạm sạc điện với công suất 180 Kwh và 240 Kwh. Các trạm sạc bảo đảm việc sạc nhanh, hiệu quả cho tất cả các dòng xe buýt thuần điện, đáp ứng yêu cầu vận hành liên tục trong thời gian tới.

Theo Sở GTVT TPHCM, toàn bộ 17 tuyến buýt gom kết nối metro là buýt xe điện - bảo vệ môi trường, có hình ảnh nhận diện riêng như màu sắc bên ngoài xe cách điệu thành các đường gợn sóng, hài hòa của màu xanh và vàng, giúp việc nhận diện xe buýt chân thực.

Ở phía trước và sau xe buýt điện đều được lắp đặt hệ thống đèn LED để hiển thị thông tin số hiệu tuyến, tên tuyến.

Tiện ích bên trong xe được trang bị đầy đủ như wifi, hệ thống điều hòa không khí, bảng điện tử hiển thị lộ trình, và không gian thân thiện với người khuyết tật.

Các tuyến buýt điện kết nối metro số 1 sẽ chính thức khai trương vào ngày 20/12, trước khi metro số 1 vận hành chính thức 2 ngày.

