Tin tối 16/12: Đề xuất miễn học phí cho tất cả học sinh TPHCM từ năm học 2025-2026; có khoảng 112 loài mới được phát hiện tại Việt Nam

Đề xuất miễn học phí cho tất cả học sinh TPHCM từ năm học 2025-2026

Sở GD&ĐT TPHCM vừa hoàn thành dự thảo xin miễn học phí cho học sinh từ năm học 2025 - 2026. Dự thảo nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh THPT công lập, ngoài công lập, học viên giáo dục thường xuyên THPT từ năm học 2025 - 2026.

Sở đề xuất chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh THPT công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên THPT trên địa bàn TP.HCM từ năm học 2025-2026.

Dự toán kinh phí thực hiện chính sách năm học 2025 - 2026 là 338 tỉ đồng. Trong đó số học sinh miễn cho học sinh công lập là 277 tỉ đồng, hỗ trợ học sinh ngoài công lập là 61 tỉ đồng.

Trong đó mức hỗ trợ là mức học phí áp dụng cho trẻ em mầm non, học sinh THPT đang theo học tại cơ sở giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên theo nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐND ngày 16/7/2024 của HĐND TP về quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2024-2025, và các năm học tiếp theo trên địa bàn TPHCM. Cụ thể như sau:

Nhóm 1: Học sinh học tại các trường ở TP Thủ Đức và các quận: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân.

Nhóm 2: Học sinh học tại các trường ở các huyện: Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ.

Công bố 112 loài mới được phát hiện tại Việt Nam

Động vật mới được công bố trong số các loài mới được phát hiện. Ảnh: WWF-Việt Nam

Ngày 16/12, WWF - Việt Nam phát đi thông báo công bố 112 loài mới tại Việt Nam. Trong đó có 106 loài đặc hữu, tức không thể tìm được ở nơi nào khác ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Nổi bật là kỳ nhông cá sấu có màu sắc rực rỡ; tắc kè có chân hình lá; loài lan trông giống sao biển…

Đây là kết quả từ báo cáo tập hợp công trình nghiên cứu của hàng trăm nhà khoa học từ các trường đại học, tổ chức bảo tồn và viện nghiên cứu trên khắp thế giới.

Báo cáo này cho biết, mới phát hiện ra 173 loài thực vật có mạch, 26 loài bò sát, 17 loài lưỡng cư, 15 loài cá và ba loài động vật có vú ở Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam.

"Mặc dù mới được các nhà khoa học phát hiện, nhưng những sinh vật này đã tồn tại hàng thiên niên kỷ trong các môi trường sống độc đáo của khu vực. Mỗi cá thể là một mảnh ghép quan trọng của một hệ sinh thái khỏe mạnh và là một viên ngọc quý trong di sản thiên nhiên phong phú của khu vực", ông Chris Hallam, Quản lý Chương trình các Loài Hoang dã của WWF-Châu Á Thái Bình Dương cho biết trên báo Lao Động.

Tuy nhiên, nhiều loài trong số này đang bị đe doạ tuyệt chủng do các hoạt động của con người. WWF kêu gọi tăng cường bảo tồn những sinh vật quý hiếm này, cũng như môi trường sống của chúng.

"Mỗi loài là một mắt xích không thể thiếu trong mạng lưới sự sống, đóng vai trò hỗ trợ chức năng hệ sinh thái, sinh kế và văn hóa của chúng ta. Việc bảo vệ những loài mới và môi trường sống của chúng không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức bảo tồn mà còn là trách nhiệm chung để gìn giữ di sản thiên nhiên quốc gia cho các thế hệ mai sau", ông Nguyễn Văn Trí Tín, Quản lý Chương trình Bảo tồn Đa dạng sinh học của WWF-Việt Nam, nhấn mạnh.

Mời làm việc tài xế ô tô đánh người tới tấp trên phố ở TPHCM

Công an xác định tài xế ô tô đánh người dã man trên phố và đang mời làm việc. Ảnh: MXH

Theo Vietnamnet, ngày 16/12, Công an Quận 1, TPHCM đã mời làm việc với tài xế ô tô đánh người tới tấp tại khu vực cổng bệnh viện Từ Dũ, vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc.

Công an chưa thông tin chi tiết vì đang lấy lời khai, làm rõ các tình tiết, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý tài xế ô tô gây ra vụ việc theo quy định pháp luật.

Công an cũng đang trưng cầu giám định thương tích đối với ông T. (50 tuổi, ngụ Quận 1), là nạn nhân bị đánh, để có căn cứ xử lý.

Như đã thông tin, clip chia sẻ trên mạng xã hội phản ánh vụ việc một tài xế lao vào đánh tới tấp người đàn ông đi xe gắn máy chở theo con nhỏ. Dù có nhiều người can ngăn nhưng tài xế ô tô vẫn hung hăng, thậm chí quật ngã người đàn ông nói trên xuống lòng đường.

Bước đầu xác định vụ việc xảy ra chiều 14/12 tại khu vực cổng 1, bệnh viện Từ Dũ, đường Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1.

Nguyên nhân xác định là do mâu thuẫn trong lúc lưu thông trên đường, tài xế ô tô chạy chậm rồi bất ngờ dừng xe, khiến ông T. đi xe máy phía sau khó chịu, lên tiếng nhắc nhở việc… nhường đường.

Tuy nhiên, tài xế ô tô bước xuống xe chửi bới rồi đánh người dã man như video phản ánh.

Phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 28.000 viên ma túy, 2.501 gói heroin

Đối tượng Trần Thế Hùng và số ma túy tang vật. Ảnh: NLĐ

Thông tin trên Người lao động, ngày 16/12, Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ hơn 28.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng liên quan khác.

Trước đó, vào khoảng 2 giờ ngày 15/12/2024, tại Quốc lộ 7C, thuộc địa bàn xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, Công an TP Vinh phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã tiến hành bắt giữ Trần Thế Hùng (SN 1990, trú tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), thu giữ 28.000 viên ma túy tổng hợp.

Mở rộng chuyên án, lực lượng công an bắt khẩn cấp Nguyễn Quốc Cường (SN 1986, trú tại phường Nghi Hải, TP Vinh) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2.501 gói nhỏ heroin, 107 viên ma túy tổng hợp (đây là đối tượng chuyên bán lẻ ma túy trên địa bàn).

Cùng ngày, hai tổ công tác đã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) và Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An lần lượt bắt giữ đối tượng Tồng Cu Mua (SN 1983, trú tại tỉnh Bolikhămxay, Lào) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy và Mùa Dua Thái (SN 1969, trú tại bản Phù Khả 2, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 100 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật khác.

Được biết, trong 4 đối tượng, Tồng Cu Mua là "ông trùm" ma túy khét tiếng tại Lào, còn Mùa Dua Thái là "chân rết" chuyên vận chuyển ma túy từ bên kia biên giới về Việt Nam tiêu thụ.

Hiện, chuyên án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.

Thưởng nóng 'người hùng' cứu 3 học sinh bị lũ cuốn ở Quảng Nam

Lãnh đạo UBND huyện Duy Xuyên tặng giấy khen cho anh Bùi Thanh Tài. Ảnh: Phi Thành

Ngày 16/12, UBND huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) đã khen thưởng anh Bùi Thanh Tài (39 tuổi, trú thôn Trung Đông, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên) vì hành động dũng cảm, cứu 3 học sinh bị nước lũ cuốn, thông tin trên Vietnamnet.

Ông Phan Xuân Cảnh, Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên đã trao tặng giấy khen biểu dương hành động dũng cảm cứu người cho anh Bùi Thanh Tài kèm tiền thưởng trị giá 5 triệu đồng.

Trước đó, lúc 17h30 chiều 14/12, sau khi tan học, 3 nữ sinh trường THCS Lương Thế Vinh (cùng trú thôn Trung Đông, xã Duy Trung) chở nhau trên 2 xe đạp điện để về nhà.

Khi đi qua đoạn đường nội đồng từ đình làng Tây An (thôn An Hòa) về nhà thờ tộc Lê Đình (thôn Trung Đông, xã Duy Trung) thì cả 3 em và 2 xe đạp điện bị dòng nước lũ chảy xiết cuốn trôi xa hơn 100m.

Rất may, thời điểm này, anh Bùi Thanh Tài (39 tuổi, trú thôn Trung Đông, xã Duy Trung) đang ở cách khoảng 200m, nghe tiếng kêu cứu đã vội chạy đến ứng cứu kịp thời. Sau đó, anh Tài liên hệ chính quyền địa phương và gia đình đón các em về.

Chia sẻ thêm hành động dũng cảm của mình, anh Tài nói "chỉ biết hành động theo bản năng" và so sánh việc "cứu 3 đứa nhỏ cũng như con của mình, chứ không nghĩ đến điều gì khác".

Vụ chợ La Khê hoạt động trái phép: Hà Nội tiếp tục yêu cầu xử lý dứt điểm GĐXH - Liên quan vụ chợ La Khê (quận Hà Đông, TP Hà Nội) hoạt động trái phép trên đất công trình thủy lợi, lãnh đạo UBND TP Hà Nội tiếp tục có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương có giải pháp giải quyết dứt điểm các tồn tại đối với chợ La Khê theo quy định.