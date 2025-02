Tin sáng 18/2: Không khí lạnh hoạt động ra sao từ nay đến 10/3; Dừng xe để nghe điện thoại có bị xử phạt?

Tin sáng 17/2: Hoa hậu Vbiz nổi tiếng nào mang thai con đầu lòng ở tuổi 35? Tìm chủ nhân túi chứa hàng trăm nghìn ngoại tệ bỏ quên tại sân bay Nội Bài GĐXH - Hoa hậu Ngọc Hân thông báo sắp làm mẹ ở tuổi 35; Đại diện trực ban an ninh hàng không Nội Bài cho biết, hiện vẫn chưa có chủ nhân liên hệ để nhận lại chiếc túi chứa 215 nghìn Yên Nhật, một số nữ trang cùng nhiều giấy tờ quan trọng.

Không khí lạnh hoạt động ra sao từ nay đến 10/3?

Từ nay đến 10/3, không khí lạnh tiếp tục tác động đến thời tiết nước ta.





Trung tâm Khí tượng Thủy văn thông báo, từ nay đến 10/3, không khí lạnh tiếp tục tác động đến thời tiết nước ta. Tuy nhiên, do trung tâm áp cao lạnh lục địa có xu hướng lệch ra phía Đông nên có thể gây ra nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Trong thời kỳ này, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng xuất hiện một số ngày mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Không khí lạnh hoạt động thời kỳ này có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động cùa tàu thuyền. Trên đất liền, không khí lạnh lệch đông và biến tính có thể gây ra nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, đặc biệt ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ tác động đến các hoạt động dân sinh cũng như giao thông của người dân.

Từ nay đến 10/3, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ cao hơn từ 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Lượng mưa trung bình khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; các khu vực khác cao hơn từ 10-20mm, có nơi cao trên 30mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Dừng xe để nghe điện thoại có bị xử phạt?

Một số người dân có thói quen sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông - Ảnh minh hoạ: Báo Tin tức





Theo quy định tại khoản 6 Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 thì hành vi "dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ" là hành vi bị nghiêm cấm. Như vậy, theo pháp luật giao thông đường bộ, việc dừng xe để nghe điện thoại không phải là hành vi bị nghiêm cấm, tuy nhiên, khi dừng xe để nghe điện thoại, người lái xe cần tuân thủ quy định tại Điều 18 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 như sau:

Theo quy định tại khoản 3, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ khi dừng xe, đỗ xe trên đường phải thực hiện các quy định sau đây:

- Có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ khác biết khi ra, vào vị trí dừng xe, đỗ xe;

- Không làm ảnh hưởng đến người đi bộ và các phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Theo quy định tại khoản 4, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ không được dừng xe, đỗ xe tại các vị trí sau đây:

- Bên trái đường một chiều;

- Trên đoạn đường cong hoặc gần đầu dốc mà tầm nhìn bị che khuất;

- Trên cầu, trừ những trường hợp tổ chức giao thông cho phép;

- Gầm cầu vượt, trừ những nơi cho phép dừng xe, đỗ xe;

- Song song cùng chiều với một xe khác đang dừng, đỗ trên đường;

- Cách xe ô tô đang đỗ ngược chiều dưới 20 mét trên đường phố hẹp, dưới 40 mét trên đường có một làn xe cơ giới trên một chiều đường;

- Trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường;

- Nơi đường giao nhau và trong phạm vi 05 mét tính từ mép đường giao nhau;

- Điểm đón, trả khách;

- Trước cổng và trong phạm vi 05 mét hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức có bố trí đường cho xe ra, vào;

- Tại nơi phần đường có chiều rộng chỉ đủ cho một làn xe cơ giới;

- Trong phạm vi an toàn của đường sắt;

- Che khuất biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu giao thông;

- Trên đường dành riêng cho xe buýt, trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước; trên lòng đường, vỉa hè trái quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 5, khoản 6, khoản 7 của Điều 18 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ khi dừng xe, đỗ xe phải tuân thủ như sau:

- Trên đường bộ, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi có lề đường rộng hoặc khu đất ở bên ngoài phần đường xe chạy; trường hợp lề đường hẹp hoặc không có lề đường thì chỉ được dừng xe, đỗ xe sát mép đường phía bên phải theo chiều đi của mình.

- Trên đường phố, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được dừng xe, đỗ xe sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi của mình; bánh xe gần nhất không được cách xa lề đường, vỉa hè quá 0,25 mét và không gây cản trở, nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

- Trong trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải đỗ xe, khi đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy hoặc tại nơi không được phép đỗ, phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp hoặc đặt biển cảnh báo về phía sau xe để người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ khác biết.

Ngoài quy định trên, theo quy định tại khoản 10 của Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, người đang điều khiển xe sử dụng ô (dù), thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính), dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác mà gây tai nạn sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng; đồng thời, bị trừ điểm giấy phép lái xe 04 điểm theo quy định tại điểm b khoản 13 Điều 7.

Như vậy, khi dừng xe nghe điện thoại, người tham gia giao thông cần tuân thủ các quy định về dừng xe để tránh gây cản trở giao thông và các nguy cơ gây tai nạn giao thông. Nếu vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng cảnh báo việc cần làm ngay trước 1/7/2025 nếu không tài khoản sẽ bị ngừng giao dịch rút tiền

Ngân hàng Vietcombank đã phát đi thông báo đề nghị khách hàng cập nhật thông tin theo quy định. Các tổ chức, nếu không làm những điều sau tuân thủ theo quy định của Thông tư 17/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì từ ngày 1/7/2025 tài khoản sẽ bị tạm ngừng.

Cụ thể khách hàng Tổ chức chú ý cập nhật thông tin như sau:

(i) Khách hàng tổ chức phải cập nhật thông tin về giấy tờ tùy thân (GTTT) còn hiệu lực đối với: Người đại diện hợp pháp, Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán, người được ủy quyền sử dụng tài khoản thanh toán bao gồm người dùng dịch vụ ngân hàng điện tử (NHĐT) trước ngày 01/01/2025. Sau thời gian trên, nếu giấy tờ tùy thân của khách hàng hết hiệu lực, ngân hàng phải tạm dừng giao dịch chuyển tiền, rút tiền của khách hàng tại quầy và trên dịch vụ NHĐT.

(ii) Người đại diện hợp pháp của tổ chức phải cập nhật thông tin sinh trắc học (STH) trước ngày 01/07/2025. Sau thời gian trên nếu khách hàng chưa cập nhật, Ngân hàng phải tạm dừng giao dịch chuyển tiền, rút tiền trên dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng tổ chức.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan thuộc NHNN, các tổ chức tín dụng, Napas và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán... triển khai một số biện pháp để đảm bảo hoạt động thanh toán diễn ra an toàn, thông suốt.

Trước ngày 1/1/2025, các đơn vị phải hoàn thành đối chiếu thông tin sinh trắc học đối với khách hàng cá nhân. Còn khách hàng tổ chức cần hoàn thiện trước ngày 1/7/2025. Hoạt động này nhằm để các cá nhân, tổ chức có thể tiếp tục thực hiện rút tiền, giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử trên tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng.

Cùng với đó, NHNN cũng yêu cầu các ngân hàng và các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ hiệu lực giấy tờ tùy thân của khách hàng mở tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng. Các đơn vị cần đảm bảo thông báo đầy đủ cho khách hàng trước 30 ngày giấy tờ tùy thân hết hiệu lực để kịp cập nhật, bổ sung thông tin.

Các bước cập nhật thông tin:

- Cập nhật thông tin giấy tờ tùy thân

Bước 1: Thu thập thông tin + Bản sao GTTT còn hiệu lực của người liên quan đến KHTC.

Bước 2: Khách hàng và người có liên quan điền mẫu biểu cập nhật GTTT theo hướng dẫn cụ thể tại chi nhánh của Vietcombank.

Bước 3: Khách hàng và người có liên quan gửi các văn bản đã ký/đóng dấu và các bản sao GTTT tới Vietcombank.

- Cập nhật sinh trắc học của người đại diện

Người đại diện của tổ chức nếu dùng app ngân hàng thì thực hiện cập nhật ngay trên app của ngân hàng.

Còn nếu người đại diện chưa dùng app ngân hàng thì có thể ra tại quầy giao dịch của ngân hàng để cập nhật.

Sự thật thông tin người phụ nữ "bị bỏ thuốc mê" tại Đà Nẵng

Nội dung sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội khiến người dân Đà Nẵng hoang mang.





Ngày 17-2, Công an TP Đà Nẵng đã thông tin về vụ việc một phụ nữ "bị đối tượng xin đi nhờ xe bỏ thuốc mê" gây hoang mang dư luận.

Theo đó, sáng cùng ngày, qua theo dõi trên mạng xã hội, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Đà Nẵng phát hiện khoảng 2 giờ, tài khoản Facebook "Kiều Linh" (chủ tài khoản là chị H.K.L., 21 tuổi; trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đăng tải thông tin về việc bị đối tượng lạ xin đi nhờ xe, sau đó bỏ thuốc mê.

Cụ thể, nội dung bài đăng cho biết khoảng tối 16-2, chị L. bị một đối tượng lạ chuốc thuốc mê khi đang di chuyển trên đường Võ Văn Kiệt, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Nạn nhân kịp bỏ chạy vào một nhà hàng gần đó và được người dân đưa đi cấp cứu. Bên dưới bài đăng, người này còn đăng tải thêm một số hình ảnh chứng minh mình đang cấp cứu tại bệnh viện.

Bài đăng này lập tức nhận hàng chục ngàn lượt tương tác, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự tại Đà Nẵng.

Ngay lập tức, Trung tâm Thông tin chỉ huy yêu cầu đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an quận Sơn Trà mời chị H.K.L lên làm việc. Qua làm việc, công an xác định không có việc người này bị bỏ thuốc mê giữa đường. Sau đó, chủ Facebook "Kiều Linh" đã xóa bài đăng, đồng thời đăng thông tin đính chính.

Tiếp tục làm rõ, công an mời anh L.T.K. (19 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi), nam thanh niên bị chủ Facecbook "Kiều Linh" cho rằng là "hung thủ bỏ thuốc mê", đến làm việc.

Tại trụ sở công an, anh L.T.K. cho biết mình đang là nhân viên một quán nhậu trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Đà Nẵng. Khoảng 22 giờ ngày 16-2, anh tan làm rồi đón xe grab đến cầu Rồng uống nước.

Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, anh K. đi bộ trên đường Võ Văn Kiệt thì gặp chị L. Lúc này, anh K. nhờ chị L. chở giúp về lại quán nhậu.

Tuy nhiên, do lúc này anh K. không có mũ bảo hiểm nên chị L. không chở. Anh K. bèn nhờ L. đặt xe grab giúp nhưng không rõ lý do gì mà chị không đặt, lại bất ngờ lái xe chạy đi.

"Chuyện bỏ thuốc mê gì đó thì anh L.T.K. không hề hay biết, chỉ đến khi cơ quan công an mời lên làm việc thì mới nắm thông tin" - thông báo của Công an TP Đà Nẵng nêu rõ.

Vì sao 'núi' bánh kẹo lạ bị xả thải ở La Phù chưa được xử lý?

"Núi" bánh kẹo lại bị xả thải ở La Phù chưa được xử lý, gây ô nhiễm nghiêm trọng.





Trả lời Báo điện tử VTC News chiều 17/2, ông Nguyễn Đình Tiến - Phó Chủ tịch UBND xã La Phù cho biết, địa phương đã phối hợp với Công ty cổ phần Môi trường đô thị và công nghiệp 10 (Urenco 10) để xử lý núi bánh kẹo lạ bị xả thải trộm. Tuy nhiên, phía đơn vị được thuê mới chỉ vận chuyển được số ít và hiện còn hàng chục tấn vẫn "đắp chiếu" chờ đơn vị này xử lý theo quy định.

"Hiện chúng tôi sẽ phải làm việc với họ để xem kế hoạch cụ thể thế nào" , ông Tiến nói.

Trước đó, theo ghi nhận, tại bãi trung chuyển rác thải nằm cách UBND xã La Phù chỉ vài trăm mét bỗng xuất hiện "núi" bánh kẹo khổng lồ bị xả thải bừa bãi. Nhiều loại bánh kẹo với bao bì in chữ nước ngoài được vất ngổn ngang, tất cả đều không có tem mác tiếng Việt và không có thông tin về ngày tháng sản xuất cũng như hạn sử dụng.

"Trước Tết Nguyên đán chúng tôi đã dọn dẹp sạch khu vực này và không thấy bánh kẹo bị xả tại đây. Thế nhưng sau kỳ nghỉ lễ quay trở lại thì núi bánh kẹo này đã xuất hiện", một nữ công nhân vệ sinh môi trường cho biết.

Ngoài các loại bánh kẹo lạ, nhiều sản phẩm như trà sữa, xúc xích cũng bị vứt bỏ tại đây, đang trong tình trạng rỉ nước, bốc mùi. Cả núi bánh kẹo, thực phẩm bốc mùi khiến ruồi nhặng bám đầy khu vực, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Theo ông Nguyễn Hữu Huynh, Phó Chủ tịch UBND xã La Phù, cơ quan chức năng đã thu thập được hình ảnh xả trộm bánh kẹo thông qua hệ thống camera an ninh và cơ quan công an sẽ sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác định chính xác các đối tượng này để xử lý theo quy định pháp luật. " Các đối tượng đeo khẩu trang kín mít khiến việc nhận dạng chính xác cần thời gian", ông Huynh nói.

Chính thức ban hành hướng dẫn dạy thêm, học thêm tại TP HCM

Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM Nguyễn Văn Hiếu ngày 17-2 vừa ký văn bản ban hành hướng dẫn triển khai Thông tư 29/2024 của Bộ GD-ĐT quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn TP HCM.

Trong văn bản gửi trưởng phòng GD-ĐT các quận, huyện và TP Thủ Đức, hiệu trưởng các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học, các trung tâm GDTX, giáo dục nghề nghiệp, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP HCM yêu cầu lãnh đạo các đơn vị khẩn trương thực hiện những nội dung cụ thể như sau:

- Tổ chức triển khai, phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về Thông tư số 29/2024 của Bộ GD-ĐT quy định về dạy thêm, học thêm. Quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên ngành GD-ĐT TP thực hiện nghiêm túc quy định về dạy thêm, học thêm; có kế hoạch kiểm tra, rà soát; kiên quyết không để xảy ra việc dạy thêm, học thêm không đúng quy định trong và ngoài nhà trường.

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để triển khai Chương trình GDPT 2018 đảm bảo chất lượng. Việc ra đề kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ phải phù hợp với Chương trình GDPT 2018, không gây áp lực học thêm cho học sinh.

TP HCM yêu cầu các đơn vị không buông lỏng việc tổ chức ôn tập, bồi dưỡng cho những học sinh có kết quả học tập ở mức chưa đạt; tổ chức cho học sinh lớp cuối cấp tăng cường ôn thi tuyển sinh

- Tuyệt đối không buông lỏng việc tổ chức ôn tập, bồi dưỡng cho những học sinh có kết quả học tập ở mức chưa đạt; tổ chức cho học sinh lớp cuối cấp tăng cường ôn thi tuyển sinh, ôn thi tốt nghiệp theo kế hoạch giáo dục của nhà trường; xác định đây là trách nhiệm của các nhà trường để giúp học sinh đáp ứng các yêu cầu cần đạt theo từng môn học của từng khối lớp theo quy định của Chương trình GDPT 2018.

- Kịp thời phát hiện, xử lý và đề xuất những giải pháp phù hợp đối với các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 29.