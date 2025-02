Tin sáng 17/2: Hoa hậu Vbiz nổi tiếng nào mang thai con đầu lòng ở tuổi 35? Tìm chủ nhân túi chứa hàng trăm nghìn ngoại tệ bỏ quên tại sân bay Nội Bài

Hoa hậu Vbiz nổi tiếng nào mang thai con đầu lòng ở tuổi 35?

Hoa hậu Ngọc Hân mang thai con đầu lòng ở tuổi 35. Ảnh: FBNV

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Hoa hậu Ngọc Hân khoe món quà đặc biệt nhân ngày lễ Valentine.

Nàng hậu viết: "Món quà Valentine đặc biệt năm nay: Một thiên thần nhỏ tuổi Tỵ đã chọn bố mẹ!

Biết tin có em đúng trước thềm triển lãm Hồn Việt tại Dubai, mẹ đã thật băn khoăn. Nhưng có lẽ điều kỳ diệu đã xảy ra - em bé đã đồng hành và "hợp tác" tuyệt vời cùng mẹ suốt hành trình.

Dù lịch trình dày đặc, công việc bận rộn, nhưng có em bé bên cạnh, mọi thứ đều trở nên trọn vẹn và ý nghĩa. Triển lãm áo dài thành công rực rỡ, và đó là nhờ có một thiên thần nhỏ đáng yêu luôn ủng hộ mẹ!

Cảm ơn con đã là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất. Mong rằng sau này, mẹ con mình sẽ cùng nhau chinh phục thêm nhiều chân trời mới nữa nhé!".

Được biết, Ngọc Hân đang trong những tháng đầu thai kỳ, sức khỏe ổn định, không bị nghén. Sau 6 năm kết hôn và hơn 10 năm đồng hành cùng ông xã Phú Đạt, Ngọc Hân háo hức khi sắp làm mẹ ở tuổi 35.

Thông tin Hoa hậu Ngọc Hân thông báo mang thai con đầu lòng ở tuổi 35, hàng loạt người đẹp nổi tiếng như: Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Đặng Thu Thảo, MC Mai Ngọc… đồng loạt chúc mừng.

Giáo viên dạy thêm online có vi phạm Thông tư 29 không?

Dù dạy theo hình thức trực tiếp hay online vẫn được xem là dạy thêm. Ảnh minh họa: TL

Sau khi Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT có hiệu lực, nhiều giáo viên băn khoăn trước đây thầy/cô có lớp dạy thêm tại nhà, nhưng hiện tại không được phép dạy online theo quy định mới.

Chia sẻ về vấn đề này, trên VietnamNet, PGS.TS Nguyễn Xuân Thành (Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT) cho hay, Thông tư 29 quy định về dạy thêm, học thêm không nhắc đến theo hình thức nào. Do đó, dù dạy trực tiếp hay online vẫn được xem là dạy thêm. "Nếu đã là dạy thêm vẫn phải tuân thủ theo quy định", ông Thành nói.

Cụ thể theo Thông tư 29, giáo viên đang dạy học tại các nhà trường có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường, nhưng không được dạy thêm có thu tiền với học sinh mình dạy chính khóa.

Ngoài ra, thầy cô đã thuộc biên chế không được phép tổ chức kinh doanh. Do đó, giáo viên cũng chỉ được tham gia dạy thêm ở các cơ sở có giấy phép chứ không được đứng ra quản lý, tổ chức điều hành việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường.

Với các trường hợp là giáo viên tự do, giáo viên về hưu hay sinh viên - những cá nhân tham gia dạy thêm, tổ chức dạy thêm cũng đều là đối tượng chịu điều chỉnh của Thông tư này. Do đó, kể cả dạy trực tiếp hay online, những đối tượng này cũng không được tổ chức dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.

Ngoài ra, người dạy thêm, tổ chức dạy thêm cũng phải thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định và người dạy cần đảm bảo có năng lực chuyên môn phù hợp với môn học tham gia dạy thêm.

Sự thật về thông tin trâu chọi ở Vĩnh Phúc bị chích điện đến chết giữa sân đấu

"Ông Cầu" số 17 của thôn Dân Chủ. Ảnh: BTC

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện thông tin trâu chọi số 17 bị "chích điện tử vong" ngay trên sân đấu trước sự chứng kiến của hàng chục nghìn khán giả. Theo thông tin lan truyền, trâu số 17 đã thua trâu số 06 sau một hồi thi đấu quyết liệt. Ngay sau đó, trâu số 17 có biểu hiện mất kiểm soát và trở nên hoảng loạn.

Lên tiếng về vụ việc, ông Đào Tiến Trung (Chủ tịch UBND xã Hải Lựu, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu Hải Lựu 2025) cho biết, trận đấu giữa trâu số 17 và trâu số 06 là trận đầu tiên của lễ hội. Tuy nhiên, không có chuyện hai con trâu thi đấu quyết liệt như những thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Theo ông Trung, trâu số 17 khi ra sân đấu, do ảnh hưởng của tiếng kèn, trống và sự đông người đã có dấu hiệu hoảng loạn, chỉ chạy trên sân. Trâu số 17 có vài hành động đối kháng với trâu số 06 trong thời gian rất ngắn, gần như không có sự giao tranh, thi đấu. Kết quả, trâu số 06 giành chiến thắng.

Ông Trung cũng cho biết thêm, do không thể khống chế được trâu số 17, ban tổ chức đã để mặc cho trâu chạy trên sân một lúc cho thấm mệt. Sau đó, các thành viên ban tổ chức mới khống chế, trói chân và dùng máy xúc để di chuyển trâu ra khỏi khu vực thi đấu.

Theo thông tin công khai từ Ban tổ chức, trâu chọi số 17 thuộc sở hữu của ông Hà Văn Thư, thôn Dân Chủ. "Ông Cầu" số 17 năm nay đã 11 tuổi.

Dừng hoạt động 10 tổ công tác đặc biệt của Công an Hà Nội

Tổ đặc biệt xử lý xe chở cồng kềnh. Ảnh: CAND

Theo CAND, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, qua gần 10 tháng triển khai với nhiệm vụ đảm bảo TTATGT trong khung giờ cao điểm của Thủ đô, 10 tổ công tác đặc biệt đã hoàn thành nhiệm vụ và chính thức dừng hoạt động.

Đại tá Trần Đình Nghĩa (Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, triển khai từ tháng 5/2024, các tổ công tác đặc biệt của Công an TP Hà Nội đã có những đóng góp quan trọng trong việc kiểm soát tình hình giao thông và giữ vững ANTT.

Mỗi tổ công tác đặc biệt có sự phối hợp giữa CSGT và CSCĐ được trang bị hiện đại có nhiệm vụ tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây ùn tắc và tai nạn giao thông, như: Điều khiển xe không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, xe ba bánh tự chế chở hàng cồng kềnh, thanh thiếu niên điều khiển xe lạng lách, đánh võng.

Ngoài ra, các tổ công tác còn tập trung đấu tranh với tội phạm đường phố, như: Sử dụng giấy tờ giả, vận chuyển ma túy, phương tiện không rõ nguồn gốc, mang theo hung khí khi tham gia giao thông…

Theo báo cáo của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, từ ngày triển khai kế hoạch (13/5/2024) đến nay, qua kiểm soát, các tổ công tác đã phát hiện, xử lý 37.517 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 30 tỷ đồng, tạm giữ 7.842 trường hợp, tước 1.598 giấy phép lái xe.

Bên cạnh đó, các tổ công tác đã phát hiện 42 vụ việc, trong đó 7 vụ hình sự, 15 vụ ma túy, 9 vụ giấy phép lái xe nghi làm giả, 1 vụ giấy tờ xe nghi làm giả, 7 vụ sử dụng biển kiểm soát không trùng số khung, số máy, xe nghi tang vật trộm cắp và 2 vụ việc khác…

Tìm chủ nhân túi chứa hàng trăm ngàn ngoại tệ bỏ quên tại sân bay Nội Bài

Hơn 215 ngàn Yên Nhật bị bỏ quên tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Phan Công

Theo VietnamNet, 14h55 chiều ngày 16/2, chị Hồ Thị Thành, nhân viên Trung tâm Khai thác ga Nội Bài trong lúc làm việc đã phát hiện một chiếc túi bỏ quên trên xe đẩy tại khu vực cột số 13, tầng 1, Nhà ga T2 Nội Bài.

Chị Thanh nhanh chóng báo cho lực lượng An ninh hàng không Nội Bài để kiểm tra và bàn giao về đội An ninh cơ động - Trung tâm an ninh hàng không Nội Bài.

Qua kiểm tra, chiếc túi chứa 215 ngàn Yên Nhật (tương đương hơn 35 triệu đồng), một số nữ trang, hộ chiếu, thẻ ngân hàng, có tên H.T.H.

Chiếc túi hiện đang được niêm phong, lưu giữ tại đội An ninh cơ động - Trung tâm an ninh hàng không Nội Bài. Đại diện trực ban an ninh hàng không Nội Bài cho biết hiện vẫn chưa có chủ nhân liên hệ để nhận lại.

Khởi tố kẻ đánh đập người yêu gây thương tích 23% tại quán cà phê ở TP.HCM

Theo kết quả giám định pháp y, tỷ lệ thương tật của chị N lên đến 23%.

Theo VTC News, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Minh Hoàng (35 tuổi, quê Hà Nội, trú tại Bình Chánh, TP.HCM) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ điều tra, Hoàng từng chia sẻ mình là người độc thân. Sau một thời gian tìm hiểu, anh ta tiến tới mối quan hệ tình cảm với chị K.N (34 tuổi). Tuy nhiên, ngày 23/3/2024, chị K.N phát hiện Hoàng có quan hệ với nhiều phụ nữ khác. Vì vậy, chị yêu cầu Hoàng hẹn gặp các bên để làm rõ và kết thúc mối quan hệ.

Ngày 26/3/2024, chị K.N, Hoàng và một phụ nữ khác có mặt tại một quán cà phê trên đường 9A (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh). Tại đây, Hoàng tỏ thái độ thách thức, tuyên bố: "Tôi chỉ quen cô qua đường, tôi lợi dụng cô một thời gian đấy thì sao?".

Bức xúc trước lời lẽ này, chị K.N hất ly nước vào mặt Hoàng. Ngay lập tức, Hoàng lao vào hành hung dã man chị K.N.

Ngay sau vụ việc, chị K.N được đưa đến bệnh viện cấp cứu với nhiều chấn thương trên cơ thể và phải phẫu thuật.

Sau khi trình báo cơ quan công an, đến ngày 29/5/2024, Công an huyện Bình Chánh đưa chị K.N đi giám định thương tích. Kết quả giám định cho thấy thương tích của nạn nhân lên đến 23%.

Dựa trên các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Công an huyện Bình Chánh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Minh Hoàng về hành vi cố ý gây thương tích.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Chìm thuyền trên sông Gianh: 1 người tử vong, 3 người thoát chết

Hiện trường vụ việc.

Theo NLĐO, UBND xã Văn Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ chìm thuyền khiến một người thiệt mạng.

Khoảng 13 giờ ngày 16/2, 4 người dân xã Phù Cảnh, huyện Quảng Trạch chèo thuyền trên sông Gianh, đoạn chảy qua địa phận xã Văn Hóa và Phù Cảnh, thì bất ngờ gặp sự cố khiến thuyền bị lật.

3 người nhanh chóng bơi vào bờ an toàn, trong khi anh H.T.O (SN 1990, trú tại xã Phù Cảnh) không may bị dòng nước cuốn chìm.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã khẩn trương tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, thi thể anh O đã được tìm thấy. Gia đình nạn nhân đã đưa anh về quê để lo hậu sự.

Hiện nguyên nhân vụ chìm thuyền đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.