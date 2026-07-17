Hà Nội: Kịp thời khống chế đám cháy tại xưởng gỗ rộng gần 800m² ở xã Tây Phương

Ngày 17/7, Công an TP Hà Nội cho biết, vào khoảng 03h37 phút sáng cùng ngày (17/7), Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy lớn xảy ra tại một xưởng gỗ nằm trên đường Nhà máy nước Hữu Bằng (thuộc địa phận thôn Miễu, xã Tây Phương).

Ngay khi nhận được tin báo, nhận định tính chất phức tạp của vụ việc do chất cháy chủ yếu là gỗ, dễ bắt lửa và sinh nhiệt cao, Công an Thành phố đã lập tức điều động lực lượng từ 4 Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) khu vực số 23, 25, 29 và 30. Tổng cộng 15 xe chuyên dụng các loại cùng khoảng 75 cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an TP Hà Nội) cũng trực tiếp có mặt để chỉ đạo công tác dập lửa.

Vụ cháy xảy ra tại một xưởng gỗ ở thôn Miễu, xã Tây Phương. Ảnh: CAHN

Ghi nhận tại hiện trường, đám cháy đã phát triển rất mạnh, tạo thành biển lửa bao trùm toàn bộ khu vực nhà xưởng. Lượng lớn khói, khí độc bốc lên ngùn ngụt, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan sang các công trình lân cận là rất cao. Trước tình thế khẩn cấp, lực lượng chữa cháy đã khẩn trương chia làm nhiều mũi tấn công, liên tục phun nước làm mát, cô lập khu vực cháy và huy động tối đa các nguồn nước, phương tiện tại chỗ để phục vụ chữa cháy.

Chính quyền địa phương cũng nhanh chóng huy động Công an xã, Ban Chỉ huy quân sự xã, lực lượng dân phòng và Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng Nhân dân tích cực tham gia hỗ trợ.

Đến khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Ảnh: CAHN

Đến khoảng 06h00 sáng cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, không để ngọn lửa lan rộng. Thống kê sơ bộ cho thấy, khu vực nhà xưởng bị hỏa hoạn có diện tích lên tới khoảng 800m². Rất may mắn, vụ hỏa hoạn không gây ra thiệt hại về người.

Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành dập tàn và bảo vệ hiện trường. Nguyên nhân chính xác của vụ cháy cũng như thống kê chi tiết thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.