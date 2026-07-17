Ninh Bình: Bắt cựu chủ tịch xã và 3 thuộc cấp gây thất thoát hơn 1,4 tỷ đồng ngân sách

| Pháp luật
L.Vũ
L.Vũ
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GĐXH - “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, 4 cựu lãnh đạo xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam (nay là xã Bình Mỹ, tỉnh Ninh Bình) bị khởi tố.

Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối với 4 bị can gồm: Lê Ngọc Hanh (SN 1977); Phạm Anh Tuấn (SN 1970); Nguyễn Văn Quang (SN 1974); Trần Thị Thu Thảo (SN 1970) cùng trú ở xã Bình Mỹ, tỉnh Ninh Bình để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Các bị can nguyên là chủ tịch, kế toán, thủ quỹ UBND xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam (nay là xã Bình Mỹ, tỉnh Ninh Bình).

GĐXH - “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, 4 cựu lãnh đạo xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam (nay là xã Bình Mỹ, tỉnh Ninh Bình) bị khởi tố. - Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khởi tố các bị can trong vụ án. Ảnh: CACC

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cũng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Ngọc Hanh, Phạm Anh Tuấn và Nguyễn Văn Quang; áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Thu Thảo; thi hành lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các bị can theo quy định của pháp luật.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Từ năm 2012 đến năm 2024, các bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quản lý tài chính, ngân sách xã, không nộp đầy đủ các khoản tiền thu từ xử lý vi phạm đất đai, đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu quỹ đất công ích vào ngân sách Nhà nước; để ngoài sổ sách kế toán, quản lý, sử dụng và chi tiêu trái quy định, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 1,4 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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