Tai nạn thảm khốc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Xe khách văng xuống đường gom, 4 người tử vong

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0h20 rạng sáng ngày 17/7. Thời điểm trên, chiếc xe khách 45 chỗ mang biển kiểm soát tỉnh Thái Nguyên, do một nam tài xế (43 tuổi) điều khiển, đang chở theo 32 người lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng từ Ninh Bình đi Hà Nội.

Chiếc xe khách gặp tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng từ Ninh Bình đi Hà Nội. Ảnh: NDCC

Khi di chuyển đến đoạn đường đi qua địa phận xã Chương Dương (TP Hà Nội), chiếc xe bất ngờ gặp sự cố, mất kiểm soát và tông gãy một đoạn lan can bảo vệ. Chiếc xe khách sau đó lao thẳng khỏi đường cao tốc, rơi xuống phần đường gom bên dưới có độ cao chênh lệch thấp hơn khoảng 1,5m.

Tại hiện trường, chiếc xe khách 45 chỗ nằm chắn ngang toàn bộ phần đường gom và bị biến dạng, hư hỏng nặng nề. Mảnh vỡ từ thân xe và lan can cao tốc văng vãi khắp nơi, hiện trường vô cùng ngổn ngang.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NDCC

Cú va chạm kinh hoàng đã khiến 3 hành khách tử vong tại chỗ. Lực lượng cứu hộ và y tế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, nỗ lực đưa các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Nhiều hành khách bị thương lập tức được phân loại và chuyển tuyến cấp cứu khẩn cấp tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Nông nghiệp và Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, một nạn nhân đã không qua khỏi và tử vong tại bệnh viện, nâng tổng số người chết lên 4 người.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tiến hành phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông và phối hợp điều tra làm rõ. Kết quả kiểm tra nhanh ban đầu cho thấy, nam tài xế điều khiển xe khách không vi phạm nồng độ cồn và âm tính với các chất ma túy. Hiện nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc này vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.