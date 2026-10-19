Tin sáng 19/10: Quy định mới về mua, bán vàng từ 5 triệu đồng trong ngày phải chuyển khoản; Hà Nội tăng giá trông giữ ôtô, xe máy

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Hà Nội tăng giá trông giữ ôtô, xe máy

UBND TP Hà Nội vừa ra quyết định ban hành giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Bãi trông giữ xe dưới gầm vành đai 2, lối dẫn lên cầu Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Hưng (ảnh chụp tháng 9/2025). Ảnh: Phạm Chiểu

Giá trông giữ phụ thuộc khu vực và loại phương tiện. Mức cao nhất là khu vực đô thị lõi, trong vành đai 1 và trên vành đai 1, giá trông giữ ôtô theo lượt (60 phút) dao động từ 45.000 đến 70.000 đồng.

Khu vực xa trung tâm, từ vành đai 3 đến vành đai 4 và trên vành đai 4, giá trông giữ phương tiện theo lượt dao động từ 20.000 đến 34.000 đồng. Dưới đây là mức giá cụ thể:

Đối với xe đạp, xe máy, mức tăng chung ở tất cả tuyến đường, phố từ 5.000 lên 10.000 đồng/lượt.

UBND thành phố cũng quy định giá cụ thể trông giữ theo tháng đối với từng loại phương tiện theo hợp đồng ngày, hợp đồng đêm và hợp đồng ngày đêm.

Phạm vi điều chỉnh lần này chỉ áp dụng đối với dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; không điều chỉnh mức giá tối đa đối với dịch vụ trông giữ phương tiện được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách.

Ngồi chụp ảnh giữa khúc cua trên đèo Hải Vân, 6 phụ nữ bị phạt

Ngày 18/10, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) cho biết lực lượng chức năng vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với 6 người phụ nữ ngồi giữa lòng đường đèo Hải Vân để chụp ảnh, gây cản trở giao thông.

Lực lượng chức năng làm việc với nhóm người chụp ảnh giữa lòng đèo Hải Vân.

Nhóm phụ nữ ngồi tạo dáng chụp ảnh ngay giữa lòng đường tại khúc cua trên đèo Hải Vân. (Ảnh: MXH)

Qua xác minh ban đầu, khoảng 8h30 cùng ngày, nhóm 6 phụ nữ thuê ô tô từ xã Phú Lộc (TP Huế) đến đèo Hải Vân tham quan, chụp ảnh.

Khi đến khu vực nói trên, nhóm này đề nghị tài xế dừng xe, sau đó cùng nhau đi ra giữa lòng đường, ngồi tạo dáng và nhờ một du khách chụp ảnh, mặc dù các phương tiện giao thông vẫn lưu thông qua lại.

Theo lực lượng chức năng, đây là hành vi nguy hiểm, thể hiện sự thiếu ý thức trong chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Đến khoảng 13h cùng ngày, Trạm CSGT Hoà Hiệp phối hợp Công an phường Hải Vân mời nhóm người trên đến làm việc lập hồ sơ ban đầu và lập biên bản vi phạm hành chính đối với cả 6 người về hành vi “Tập trung đông người trái phép ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông” để xử lý theo quy định.

Theo lãnh đạo Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp, 6 người bị xử phạt tổng số tiền 1,5 triệu đồng.

Nam sinh ở Hà Nội bị chiếm tài khoản Zalo, kẻ xấu đe dọa gia đình chuyển tiền

Ngày 14/10, Công an phường Phú Thượng (Hà Nội) nhận được tin báo của gia đình nam sinh Đ.V.Đ về việc con trai bị "bắt cóc". Theo thông tin gia đình cung cấp, các đối tượng đã chiếm quyền sử dụng tài khoản Zalo của Đ., sau đó liên lạc, đe dọa và yêu cầu gia đình chuyển 100 triệu đồng để "chuộc" con.

Nam sinh được "giải cứu" và đưa về gia đình.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan công an khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh thông tin và xác định được vị trí nhà nghỉ nơi Đ. đang ở. Đồng thời kịp thời ngăn chặn giao dịch chuyển tiền của gia đình. Đến 16h cùng ngày, nam sinh được đưa về với gia đình an toàn.

Theo cơ quan công an, thủ đoạn của các đối tượng được xác định là sử dụng phương thức thao túng tâm lý nạn nhân.

Cụ thể, các đối tượng giả danh cán bộ công an, gọi điện thông báo nạn nhân có liên quan đến một chuyên án buôn bán ma túy xuyên quốc gia, sau đó yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, thông tin gia đình và tài khoản Zalo.

Tiếp đó, các đối tượng yêu cầu nạn nhân đến thuê phòng tại nhà nghỉ, tự cách ly với người thân và chịu sự giám sát từ xa.

Sau khi chiếm quyền sử dụng tài khoản Zalo của nạn nhân, các đối tượng dùng chính tài khoản này để liên lạc, đe dọa gia đình, tạo tâm lý hoang mang và yêu cầu chuyển tiền chuộc người.

Công an phường Phú Thượng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, bình tĩnh kiểm chứng thông tin khi nhận được các cuộc gọi bất thường liên quan đến người thân, đồng thời nhanh chóng liên hệ với gia đình và cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Quy định mới: Mua, bán vàng từ 5 triệu đồng trong ngày phải chuyển khoản

Ngày 16/10/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ký ban hành Nghị định số 390/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 232/2025/NĐ-CP.

Từ nay, mua vàng từ 5 triệu đồng trở lên bắt buộc phải chuyển khoản. Ảnh: Lê Bảo

Đáng chú ý, Nghị định số 390/2026/NĐ-CP sửa đổi quy định về nguyên tắc quản lý hoạt động kinh doanh vàng, trong đó quy định cụ thể việc thanh toán khi mua, bán vàng.

Theo đó, khi thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên, khách hàng phải sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật.

Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung các quy định về xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu. Theo đó, doanh nghiệp có đăng ký hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ và có hợp đồng gia công với nước ngoài được NHNN xem xét cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để thực hiện hợp đồng, với điều kiện nhu cầu nhập khẩu phù hợp với hợp đồng gia công.

Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, NHNN xem xét cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu hằng năm căn cứ năng lực sản xuất, tình hình thực hiện hợp đồng gia công hoặc hợp đồng xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ và báo cáo xuất khẩu của năm trước, nếu có. Doanh nghiệp phải được thành lập theo pháp luật Việt Nam, đăng ký hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ và có nhu cầu nhập khẩu phù hợp với hợp đồng.

Ngoài ra, việc xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu dưới dạng bột, dung dịch, vẩy hàn, muối vàng, dây, ống, vàng trang sức bán thành phẩm và vàng làm nguyên liệu sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị y tế, dụng cụ y tế được thực hiện theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, pháp luật về hải quan và các quy định chuyên ngành liên quan.

Lai dắt vòm cầu đi bộ từ Vũng Tàu về trung tâm TP Hồ Chí Minh

Báo Quân đội nhân dân đưa tin, sáng 18-10, tại TP Hồ Chí Minh, kết cấu vòm thép cầu đi bộ qua sông Sài Gòn bắt đầu được lai dắt từ khu vực Vũng Tàu về bến Bạch Đằng để chuẩn bị lắp đặt, hợp long.

Kết cấu vòm thép cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được đưa lên sà lan, chuẩn bị lai dắt về khu vực lắp đặt.

Đoàn tàu lai dắt sà lan chở tổ hợp vòm thép và hệ khung đỡ rời cảng, bắt đầu hành trình đường thủy dài khoảng 124km. Lộ trình đi từ sông Dinh ra biển, qua cửa Soài Rạp, sau đó theo luồng tàu về khu vực thi công cầu trên sông Sài Gòn.

Tổ hợp được vận chuyển có tổng khối lượng khoảng 3.400 tấn, gồm vòm thép nhịp chính nặng khoảng 1.400 tấn và hệ khung đỡ chuyên dụng nặng khoảng 2.000 tấn. Trước khi vận chuyển, tổ hợp đã hoàn tất thử tải tại nhà máy, các thông số kiểm tra đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Theo kế hoạch, hành trình kéo dài gần hai ngày, dự kiến đến công trường trong ngày 19-10. Đoàn lai dắt chỉ di chuyển ban ngày, khi điều kiện thời tiết thuận lợi và neo đậu nghỉ qua đêm. Sau khi đến khu vực bến Bạch Đằng, các đơn vị thi công sẽ đưa tổ hợp vào vị trí, thực hiện các công đoạn định vị, nâng hạ, lắp đặt, phục vụ hợp long dự kiến ngày 21-10.

Để bảo đảm an toàn, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh thông báo tạm cấm luồng đường thủy tại khu vực thi công cầu chính từ 13 giờ đến 19 giờ ngày 19-10; từ 2 giờ đến 18 giờ mỗi ngày 21 và 22-10. Các phương tiện thủy qua khu vực phải chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết và hệ thống báo hiệu đường thủy.



