Tin sáng 13/10: Hà Nội sẽ trồng một loài cây chủ đạo trên mỗi tuyến phố; nhiều trường ở TP HCM cho học sinh về sớm, tránh triều cường

Hà Nội nghiêm cấm ép buộc học sinh tham gia chương trình liên kết nước ngoài

Tiền Phong đưa tin, năm học 2026 – 2027, UBND TP Hà Nội yêu cầu các trường học không ép buộc học sinh tham gia chương trình liên kết giáo dục dưới bất kỳ hình thức nào.

Hà Nội cấm trường học ép học sinh tham gia chương trình liên kết trong năm học này.

Nội dung trên được nêu trong quy định liên kết giáo dục với nước ngoài trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn Hà Nội.

Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục phải công khai thông tin về chương trình liên kết trước khi tuyển sinh và cập nhật khi có thay đổi trong quá trình triển khai.

Các nội dung phải công khai gồm thông tin về trường và đối tác nước ngoài, nội dung cơ bản, thời lượng, đối tượng người học và sản phẩm đầu ra của chương trình; điều kiện bảo đảm chất lượng; đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị.

Các trường cũng không được thu những khoản không đúng nội dung đã công khai hoặc trái quy định pháp luật.

Theo quyết định, cơ sở giáo dục muốn triển khai liên kết phải được thành lập, hoạt động hợp pháp; xây dựng đề án phù hợp với mục tiêu giáo dục, điều kiện tổ chức và định hướng phát triển của nhà trường. Người đứng đầu cơ sở giáo dục quyết định phê duyệt đề án và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

Hà Nội sẽ trồng một loài cây chủ đạo trên mỗi tuyến phố

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt đề án "Quản lý phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, mặt nước".

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Một nội dung đáng chú ý là xác định loài cây đặc trưng cho từng tuyến phố, khu vực. Thay vì trồng xen kẽ nhiều loài, đề án định hướng mỗi tuyến phố có 1 đến 2 loài cây chủ đạo làm yếu tố nhận diện cảnh quan; ưu tiên trồng một loài chính, thống nhất về chủng loại, chiều cao và tán cây.

Hiện nay, TP Hà Nội có hơn 1.000 tuyến phố với nhiều chủng loại cây, phân bố khác nhau theo tính chất tuyến đường, văn hóa, lịch sử.

Việc lựa chọn cây phải phù hợp với không gian kiến trúc, quy mô mặt cắt đường và chức năng từng khu vực, đồng thời bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ảnh hưởng đến công trình và hạ tầng kỹ thuật.

Tại khu vực nội đô lịch sử, khu di sản, đề án ưu tiên những loài cây có giá trị truyền thống, gắn với ký ức đô thị, có quy mô tán phù hợp với không gian hẹp. Các trung tâm hành chính, chính trị và quảng trường cần lựa chọn cây tạo cảnh quan trang trọng, có trật tự và nhịp điệu rõ ràng.

Với khu đô thị mới và trục giao thông lớn, cây được lựa chọn theo hướng sinh trưởng nhanh, tán rộng, che phủ tốt và góp phần cải thiện khí hậu. Khu công nghiệp, cửa ngõ đô thị ưu tiên những loài có khả năng giữ bụi, giảm tiếng ồn và chịu được điều kiện môi trường khắc nghiệt.

Đề án yêu cầu hạn chế tối đa sự đa dạng chủng loại trên cùng một tuyến phố, tránh cảnh quan thiếu đồng bộ. Việc bổ sung loài cây khác được xem xét tại các vị trí đặc thù như quảng trường, nút giao lớn, điểm nhấn cảnh quan hoặc khu vực chuyển tiếp không gian.

Bắc Ninh kiểm tra dự án nhà ở xã hội có giá bán cao bất thường

Theo thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng, UBND thành phố Bắc Ninh đã ban hành Công văn số 11291/UBND-KTN về việc chấn chỉnh công tác xây dựng, kinh doanh nhà ở xã hội (NOXH), nhằm bảo đảm giá bán, giá thuê mua và giá thuê được xác định đúng quy định, công khai, minh bạch.

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Động thái này tập trung vào việc kiểm soát các khoản chi phí cấu thành giá nhà ở xã hội, đặc biệt tại những dự án có giá bán cao bất thường hoặc có phản ánh của người dân về tính minh bạch trong xác định giá.

Trước mắt, cơ quan chức năng tập trung kiểm tra căn cứ xác định giá bán tại những dự án có giá cao bất thường. Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, vụ việc sẽ được chuyển cơ quan công an để điều tra, xử lý theo quy định.

Dàn dựng TNGT giả, nam sinh quay video đăng lên mạng để giải trí

Ngày 12/10, thông tin từ Công an xã Thái Thụy (tỉnh Hưng Yên) cho biết, đơn vị vừa tiến hành làm việc với nam sinh T.A.T (SN 2010, trú tại xã Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên) về hành vi đăng tải video dàn dựng hiện trường giả tai nạn giao thông trên mạng xã hội.

Nam sinh dàn dựng cảnh tai nạn giao thông rồi quay video đăng lên mạng xã hội. Ảnh: Cơ quan Công an.

Theo nội dung làm việc, khoảng đầu tháng 9/2026, nam sinh sử dụng điện thoại cá nhân quay cảnh một chiếc xe điện đổ, bên trên có người nằm đắp chăn và lồng ghép âm nhạc rồi đăng lên mạng xã hội. Sự việc được ghi hình tại tuyến đường trong khu đô thị Diêm Điền Riverside (thôn Mai Diêm, xã Thái Thụy).

Tại cơ quan công an, nam sinh khai nhận, hành vi này xuất phát từ mục đích giải trí cá nhân, không bị ai xúi giục hay ép buộc.

Sau khi được cán bộ Công an xã Thái Thụy giải thích, T.A.T đã nhận thức rõ việc đăng tải nội dung gây hiểu nhầm có thể làm hoang mang dư luận. Cùng với đó nam sinh đã tự nguyện gỡ bỏ video và cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Công an xã Thái Thụy khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội. Không đăng tải, chia sẻ những nội dung dễ gây hiểu nhầm hoặc làm sai lệch bản chất sự việc, tạo hệ lụy xấu trong cộng đồng.

Nhiều trường ở TP HCM cho học sinh về sớm, tránh triều cường

VnExpress đưa tin, sáng 12/10, trường THCS Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, cho biết các bố mẹ có thể đón con ở cổng phụ, từ lúc 15h. Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, phường Phú Mỹ, cho học sinh ra về từ 15h30 cả 2 ngày 12 và 13/10), sớm hơn thường lệ một tiếng. Nếu gia đình không thể đón sớm, các em vẫn học theo thời khóa biểu.

Học sinh lội nước trên đường Phan Huy Ích, quận Tân Bình cũ, sau cơn mưa lớn tối 30/9.

Theo thầy Tô Thanh Liêm, Hiệu trưởng, trong hai ngày tới, triều cường dự kiến dâng cao vào khoảng 16-17h, đúng thời điểm tan học. Trường khuyến khích phụ huynh đón con sớm nhằm hạn chế khó khăn, nguy hiểm khi di chuyển.

Quanh khu vực này, THCS Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận, cho học sinh tan học lúc 16h10 (hết tiết 3 buổi chiều), trong khi thông thường là 16h50. Tương tự, THCS Phạm Hữu Lầu để các em ra về lúc 15h10 hoặc 15h45, tùy khối lớp, sớm hơn nửa tiếng so với mọi ngày.

"Trường cho các em học liên tục, không nghỉ giải lao giữa các tiết để về sớm. Với những em chưa thể về nhà, giám thị sẽ ở lại quản lý", bà Trần Quỳnh Anh, Hiệu trưởng trường Phạm Hữu Lầu cho hay.

Ở xã Nhà Bè, trường THCS Lê Văn Hưu điều chỉnh thời khóa biểu để gần 2.000 học sinh ra về trong khoảng 15h45-16h15. Nhằm đảm bảo số tiết học, trường giảm thời lượng mỗi tiết từ 45 phút xuống còn 30 phút.

Các trường cho biết tiếp tục theo dõi lịch triều cường để xem xét điều chỉnh thời gian học trong những ngày tiếp theo.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đỉnh triều cường đợt đầu tháng 9 âm lịch dự báo xuất hiện vào chiều tối nay (16-18h). Mực nước tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể đạt 1,7-1,8 m, cao hơn báo động 3 khoảng 10-20 cm. Tại trạm Thủ Dầu Một, đỉnh triều có thể đạt 1,9-1,95 m - mức cao nhất từ trước đến nay.







