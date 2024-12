Tin sáng 2/12: Bị 'tố' bằng tiến sĩ giả, đại diện NSND Bạch Tuyết lên tiếng; Từ 1/1/2025, chốt CSGT phải được lập ở nơi không bị khuất tầm nhìn

Tin sáng 1/12: Từ 1/1/2025, tốc độ tối đa cho phép trên đường cao tốc là bao nhiêu? Hà Nội dự kiến cấp 'thẻ hành nghề' cho xe 'ôm' GĐXH - Thông tư 38/2024/TT-BGTVT quy định rõ tốc độ tối đa cho phép đối với các loại xe cơ giới, xe máy chuyên dùng trên đường cao tốc; Hà Nội dự kiến quy định người hành nghề xe ôm phải đăng ký với UBND phường, xã, thị trấn để xác nhận đóng dấu vào thẻ hoạt động vận chuyển.

Chính thức tăng tuổi nghỉ hưu của sĩ quan quân đội

Ảnh minh họa





Từ 1/12, tuổi phục vụ tại ngũ cao nhất với sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam theo bậc quân hàm được tăng từ 1 đến 5 tuổi so với trước đây.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2024.

Đáng chú ý trong Luật này là quy định về tuổi phục vụ tại ngũ cao nhất (tuổi nghỉ hưu) với sĩ quan theo bậc quân hàm tăng từ 1 đến 5 tuổi so với trước đây.

Theo đó, hạn tuổi cao nhất của sĩ quan phục vụ tại ngũ theo cấp bậc quân hàm như sau:

Cấp úy: 50;

Thiếu tá: 52;

Trung tá: 54;

Thượng tá: 56;

Đại tá: 58;

Cấp tướng: 60

Khi quân đội có nhu cầu, sĩ quan có đủ phẩm chất về chính trị, đạo đức, năng lực, sức khỏe và tự nguyện thì có thể được kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ không quá 5 năm; trường hợp đặc biệt có thể kéo dài hơn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Về cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan, Luật quy định, cấp quân hàm Đại tướng có số lượng không quá 3, gồm: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Thượng tướng, Đô đốc Hải quân số lượng không quá 14, gồm: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đô đốc Hải quân (không quá 6 người); Phó Tổng Tham mưu trưởng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (mỗi chức vụ có cấp bậc quân hàm cao nhất là Thượng tướng, không quá 3). Ngoài ra, còn có Giám đốc, Chính ủy Học viện Quốc phòng.

Các chức vụ, chức danh mang cấp bậc quân hàm cao nhất là Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân; Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân có số lượng không quá 398 người.

Sĩ quan Quân đội nhân dân biệt phái được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội có cấp bậc quân hàm cao nhất là Thượng tướng; sĩ quan Quân đội nhân dân biệt phái được phê chuẩn giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội hoặc được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng hoặc chức vụ, chức danh tương đương có cấp bậc quân hàm cao nhất là Trung tướng; sĩ quan Quân đội nhân dân biệt phái được phê chuẩn giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội hoặc được bổ nhiệm chức vụ Tổng cục trưởng hoặc chức vụ, chức danh tương đương có cấp bậc quân hàm cao nhất là Thiếu tướng.

Sĩ quan Quân đội nhân dân biệt phái có chức vụ, chức danh cao hơn quy định tại khoản 2 Điều này và trường hợp đặc biệt được phong, thăng quân hàm cấp Tướng do cấp có thẩm quyền quyết định.

Chính phủ quy định vị trí có cấp bậc quân hàm cao nhất là Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân, Thiếu tướng, Chuẩn đô đốc Hải quân và cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan là cấp Tướng của đơn vị thành lập mới, đơn vị được tổ chức lại, bổ sung chức năng, nhiệm vụ nhưng không vượt quá số lượng tối đa vị trí cấp Tướng theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan là cấp Tá, cấp Úy do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.

Tuổi của sĩ quan tại ngũ xét thăng quân hàm từ cấp bậc Đại tá lên Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân phải còn ít nhất đủ 3 năm công tác, trường hợp không còn đủ 3 năm công tác khi có yêu cầu do Chủ tịch nước quyết định.

Sĩ quan tại ngũ lập thành tích đặc biệt xuất sắc, được xét thăng quân hàm vượt bậc, nhưng không vượt quá cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh sĩ quan đang đảm nhiệm.

Chính phủ quy định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn quy định tại khoản này để xét thăng quân hàm sĩ quan cấp Tướng vượt bậc. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn quy định tại khoản này để xét thăng quân hàm sĩ quan cấp Tá, cấp Úy vượt bậc.

Bị 'tố' bằng tiến sĩ giả, đại diện NSND Bạch Tuyết lên tiếng

NSND Bạch Tuyết





Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin liên quan đến bằng cấp của NSND Bạch Tuyết. Một người nói không tìm thấy tên nữ nghệ sĩ trong danh sách cựu sinh viên của RADA (Học viện Kịch nghệ Hoàng gia - PV), đồng thời nghi ngờ bằng tiến sĩ của bà là giả.

Người này cho biết thêm có thể tấm bằng NSND Bạch Tuyết nhận chỉ là một dạng giấy chứng nhận khen thưởng thông thường, chứ không phải tấm bằng học vị như nhiều người lầm tưởng.

"Tôi không tìm thấy luận án tiến sĩ nào như NSND Bạch Tuyết nói bảo vệ. Tôi kết luận sơ bộ bà Tuyết chỉ có chứng nhận khen thưởng của RADA, chứ không phải cựu sinh viên hay có bằng tiến sĩ của RADA", người này nói.

Quản lý của nữ nghệ sĩ cho biết việc học cũng như được cấp bằng của nữ nghệ sĩ hoàn toàn là có thật. Điều này có xác nhận của Bộ Văn hoá, đại sứ đặc mệnh toàn quyền vào thời điểm đó.

"Từ một bài viết của một cá nhân để xảy ra vụ việc ồn ào như trên chúng tôi cũng đành chịu, không biết giải thích gì thêm.

Đại diện NSND Bạch Tuyết cung cấp giấy tờ chứng minh việc học và được cấp bằng tiến sĩ.

Chúng tôi đã cung cấp giấy tờ, bằng chứng, còn việc tin hay không là của dư luận. Từ một bài viết sai thông tin mà giật thành câu chuyện của xã hội thì không nên với một nghệ sĩ 80 tuổi", đại diện NSND Bạch Tuyết nói.

Cũng theo người đại diện, NSND Bạch Tuyết giữ tâm thế bình tĩnh trước vụ việc. Suốt gần 30 năm qua, vụ việc bà bảo vệ luận án tiến sĩ thành công và được cấp bằng luôn là đề tài sôi nổi, được nhiều người bàn tán.

Tuy nhiên, Bạch Tuyết quan niệm việc học là cho bản thân chứ không vì bất kỳ một cá nhân nào. Mặt khác, điều này cũng góp phần làm đẹp cho cải lương, góp phần phát triển văn hóa và truyền cảm hứng cho giới trẻ.

Phía NSND Bạch Tuyết nhấn mạnh thời điểm năm 1995, việc nghệ sĩ xin phép xuất ngoại du học cần có sự xác nhận của Nhà nước, trong đó giấy cho phép của Bộ Văn hóa. Quá trình học tập và hoàn thành cũng được báo cáo đầy đủ để cơ quan quản lý nắm rõ.

"Từ năm 1995 tới giờ đã gần 30 năm, nên không thể lấy góc nhìn hiện tại để phản ánh ngày xưa, tôi thấy thiếu công bằng cho cô Bạch Tuyết", người đại diện phản hồi.

NSND Bạch Tuyết được giới thiệu tên đầy đủ là Nguyễn Thị Bạch Tuyết, là nghệ sĩ Việt Nam gắn liền với nghệ thuật cải lương. Bà đã lấy bằng tiến sĩ vào năm 1995, được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân - danh hiệu cao quý nhất dành cho nghệ sĩ, khi ở tuổi hơn 60.

Ở tuổi 80, Bạch Tuyết vẫn hoạt động nghệ thuật miệt mài. Bà thực hiện nhiều sản phẩm âm nhạc, kết hợp cùng các ca sĩ trẻ. Bà cũng ra mắt Học viện cải lương - với mong muốn đào tạo những gương mặt và tác phẩm mới cho lĩnh vực truyền thống này.

Từ 1/1/2025, chốt CSGT phải được lập ở nơi không bị khuất tầm nhìn

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 73/2024/TT-BCA, quy định công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông.

Theo đó, tại Điều 6: Tổ chức lực lượng trực tiếp tuần tra, kiểm soát công khai trên tuyến giao thông đường bộ có nêu rõ:

CSGT di chuyển trên tuyến, địa bàn được phân công bằng phương tiện giao thông hoặc đi bộ thực hiện tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền ban hành, trực tiếp quan sát hoặc thông qua sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để giám sát, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác theo thẩm quyền.

Với kiểm soát tại một điểm trên đường giao thông, tại trạm CSGT (lập chốt giao thông), Thông tư mới quy định CSGT tổ chức lực lượng tại một điểm trên đường giao thông, tại trạm CSGT theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền ban hành để thực hiện dừng phương tiện, kiểm soát, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác theo thẩm quyền.

Thông tư nhấn mạnh, vị trí lập chốt phải trên một điểm trên đường giao thông, lựa chọn địa điểm, mặt đường rộng, thoáng, không che khuất tầm nhìn và đúng quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, pháp luật về đường bộ và pháp luật có liên quan.

Khi tổ chức lực lượng kiểm soát tại một điểm trên đường giao thông, Thông tư này nêu rõ, CSGT phải sử dụng camera được trang bị để ghi hình hoạt động kiểm soát của tổ cảnh sát giao thông. Kiểm soát vào buổi tối, ban đêm phải có đèn chiếu sáng và bảo đảm đủ ánh sáng.

Khi tuần tra, kiểm soát công khai theo quy định phải có kế hoạch của trưởng phòng hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt thuộc Cục CSGT, trưởng phòng CSGT, trưởng công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên ban hành và phải bảo đảm các quy định.

Sử dụng trang phục cảnh sát theo quy định; Sử dụng phương tiện giao thông theo quy định hoặc đi bộ để tuần tra, kiểm soát trong phạm vi tuyến, địa bàn được phân công; Sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương tiện kỹ thuật khác theo quy định của Thông tư này.

Công an huyện Sóc Sơn làm rõ động cơ nhóm khách hàng trả 30 tỷ đồng/m2 đất

Phiên đấu giá đất tại huyện Sóc Sơn ngày 29/11. Ảnh: CTV





Trên Tiền phong, ông L (chuyên gia có hơn 20 năm kinh nghiệm tổ chức đấu giá) khẳng định: Cuộc đấu giá đất vừa qua tại huyện Sóc Sơn có bất thường. Nhưng bất thường không chỉ ở 3 lô đất đấu lên 30 tỷ đồng/m2 mà là 20 lô đất trúng giá 17 triệu đồng/m2.

Đây mới là hậu quả lớn nhất bởi 20 ô này sát cạnh các ô trúng cả trăm triệu m2, thực sự có vấn đề. Có thể là kẽ hở trong Thông tư 02 về lựa chọn đấu giá tài sản.

Theo ông L, đấu giá từng ô đất như vậy rất dễ nảy sinh bất cập. Đồng thời đề xuất đấu chỉ đấu 1 vòng, rồi chọn số người trả giá cao nhất trúng đấu giá, ai trả giá cao nhất được quyền lựa chọn vị trí ô đất trước. Trường hợp bằng nhau cho bốc thăm chọn vị trí.

Đại diện UBND huyện Sóc Sơn cho biết, đã giao Công an huyện Sóc Sơn điều tra, làm rõ động cơ của nhóm khách hàng có hành vi "phá" đấu giá khi trả 3 lô đất ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội) lên hơn 30 tỷ đồng/m2, sau đó "xin" rút.

Theo Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn, tại vòng đấu thứ 5, một số thửa đất khách hàng trả giá cao bất thường, trong đó có khách hàng P. Ng. T trả giá 30 tỷ đồng/m2 cho 3 thửa đất (lô A12, A13, C6).

Bên cạnh đó, có khách hàng Ng. V. D trả giá 101,4 triệu đồng/m2 cho 13 thửa đất (B1, B10, B11, B12, B19, C7, A7, A8, A9, A10, A15, A16, A17).

2 khách hàng Ng. T. Q, Ng. T. Tr trả giá 98,4 triệu đồng/m2 cho 10 thửa đất (A2, A3, A4, A5, A6, B13, B14, B15, B16, B17).

Ngoài ra, 2 khách hàng Ng. T. Q. L, Ng. Đ. Th trả giá 50,4 triệu đồng/m2, 59,4 triệu đồng/m2, 62,4 triệu đồng/m2, 68,4 triệu đồng/m2 cho 10 thửa đất (A1, A11, B5, B6, B7, B8, C9, D5, D6, D7).

Tuy nhiên, đến vòng thứ 6 (vòng đấu cuối cùng), có 36 thửa đất khách hàng không tiếp tục trả giá.

Tháng 12/2024, khu vực Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục xuất hiện các đợt mưa to

Mưa lớn gây ngập lụt ở xã An Toàn, huyện An Lão, tỉnh Bình Định. (Ảnh: TTXVN)





Nhận định về các hình thái thời tiết trong tháng 12/2024, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Đức Hòa cho biết, trong tháng 12, hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có khả năng ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm (trên Biển Đông là 1 cơn, đổ bộ vào đất liền: 0,2 cơn). Nhiệt độ trung bình ở vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, các khu vực khác phổ biến cao hơn 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tổng lượng mưa tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên phổ biến thấp hơn từ 5-10mm so với trung bình nhiều năm, riêng một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ có thể thấp hơn. Khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và phía Bắc Ninh Thuận có tổng lượng mưa cao hơn từ 50-100mm so với trung bình nhiều năm. Các khu vực khác phổ biến cao hơn từ 10-20mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

"Trong thời kỳ này, hoạt động của không khí lạnh có xu hướng gia tăng về tần suất và cường độ. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện trong khoảng nửa cuối tháng 12/2024. Cùng với đó, khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ tiếp tục xuất hiện các đợt mưa vừa, mưa to diện rộng. Ngoài ra, trên phạm vi cả nước vẫn có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh", ông Nguyễn Đức Hòa lưu ý.

Chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trên biển có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền. Trên đất liền, không khí lạnh, mưa lớn, dông mạnh kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.

Để chủ động ứng phó, giảm thiệt hại trước các hình thái thời tiết trên, người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn, các Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố, khu vực; đồng thời cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó.

Chính quyền và các đơn vị chức năng cung cấp nhanh, kịp thời thông tin dự báo thiên tai cho người dân; vận động, tuyên truyền cũng như thực hiện lệnh cấm tuyệt đối người dân hoạt động tại các khu vực có nguy cơ rủi ro cao dễ xảy ra dông, lốc, sét, mưa đá... Người dân cần tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn công tác ứng phó, phòng tránh thiên tai của chính quyền địa phương.

Bổ sung 55.000 tỷ tăng lương cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang

Tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp với tuyệt đại đa số đại biểu có mặt tán thành. Trong đó, Quốc hội đã cho phép bổ sung 55.000 tỷ đồng thực hiện tăng lương cơ sở.

Theo nghị quyết được thông qua, Quốc hội đã đồng ý bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 cho các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương, để thực hiện mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Cụ thể, nghị quyết cho phép bổ sung 55.000 tỷ đồng nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách trung ương vào dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024, đồng thời bổ sung tương ứng vào dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024. Trong đó, Quốc hội đồng ý bổ sung dự toán chi cải cách tiền lương cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an như tờ trình của Chính phủ.

Số còn lại trong phạm vi nguồn 55.000 tỷ đồng sau khi đã bổ sung cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và 2.980 tỷ đồng trong cân đối ngân sách nhà nước năm đã được quyết định, Quốc hội giao Chính phủ quyết định bổ sung dự toán chi cải cách tiền lương năm 2024 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ khẩn trương thực hiện phân bổ nhiệm vụ chi này cho các bộ, ngành, địa phương, bảo đảm tính kịp thời.

Nghị quyết được Quốc hội thông qua nêu rõ, Chính phủ chịu trách nhiệm về nội dung đề xuất bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, sự cần thiết, tính đầy đủ, hợp lý, tuân thủ tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi bảo đảm đúng quy định pháp luật; đồng thời khẩn trương tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả ngân sách nhà nước.

Trước đó, cũng tại Kỳ họp thứ 8 này, ngày 13/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Về thực hiện chính sách tiền lương, một số chính sách xã hội, Quốc hội quyết định chưa tăng tiền lương khu vực công, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2025.

Nghị quyết được thông qua yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định. Cho phép tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính số tăng thu ngân sách địa phương dành để cải cách tiền lương.

Quốc hội cũng cho phép từ ngày 1/7/2024 được mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương của ngân sách trung ương, để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và tinh giản biên chế; cho phép sử dụng nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành và tinh giản biên chế.