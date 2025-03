Tin sáng 2/3: Thông tin mới nhất về không khí lạnh đang tràn xuống gây rét đậm ở miền Bắc; chiêu trò dụ dỗ đầu tư tiền ảo khiến nhiều người mất hàng tỷ đồng

Tin sáng 1/3: Tin vui cho học sinh cả nước khi quy định mới về học phí có sự thay đổi; bỏ công an cấp huyện, việc cấp CCCD, thủ tục hành chính được thực hiện ở đâu? GĐXH - Từ năm học 2025-2026, Bộ Chính trị quyết định miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên cả nước; Theo Bộ Công an, chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Công an cấp huyện sẽ điều chỉnh sang Công an cấp xã, Công an cấp tỉnh.

Thông tin mới nhất về không khí lạnh đang tràn xuống gây rét đậm ở miền Bắc

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh gây mưa rét. Hình minh họa

Nhận định thời tiết từ đêm 2/3 đến ngày 10/3, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ đêm 2-4/3, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn dễ chịu, mặc dù lúc sáng và đêm mưa vài nơi kèm sương mù nhưng đến trưa chiều trời nắng ráo, trời rét về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ nhiều nơi ở khu Tây Bắc Bắc Bộ tiếp tục duy trì ngưỡng nắng nóng.

Những ngày nắng ráo sẽ sớm kết thúc khi từ 5-7/3, khu vực miền Bắc khả năng chịu tác động của đợt không khí lạnh mạnh, trời mưa rải rác. Từ 6/3, miền Bắc chuyển từ ấm áp ban ngày sang rét cả ngày, Bắc Trung Bộ cũng chuyển sang hình thái thời tiết này từ đêm 6/3.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn cũng đã dự báo về hoạt động của không khí lạnh trong tháng 3/2025. Theo đó, không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm, tuy nhiên, do trung tâm áp cao lạnh lục địa có xu hướng lệch ra phía Đông nên có thể gây ra nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trong nửa đầu tháng 3/2025, rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện, tập trung tại khu vực vùng núi phía Bắc.Từ tháng 4/2025 hoạt động của không khí lạnh suy giảm dần.

Người đàn ông ở Bình Dương trúng 130 vé số ẵm hơn 31 tỷ đồng: Mua online, bí mật danh tính, chọn nhận tiền ở công viên

130 tờ vé số mà chị Dương bán cho khách hàng qua hình thức online.





Vài ngày qua, thông tin một người đàn ông ở tỉnh Bình Dương trúng số cùng lúc 130 tờ vé số ở giải độc đắc khiến nhiều người xôn xao. Ngay sau đó, thông tin nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội và được nhiều người quan tâm, "xin vía". Bên cạnh đó, không ít ngươi tỏ ra bán tín bán nghi về thông tin trên.

Liên quan đến sự việc trên, chia sẻ với báo Dân trí, chị Đoàn Thùy Dương - chủ đại lý vé số Thùy Dương (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) - cho biết chị là người đã bán ra những vé số nói trên và cũng chính chị đã đăng tải bài viết lên Facebook, thông báo kết quả của những vé số này.

Chị Dương cho biết tại đại lý của chị, khách mua vé số với số lượng lớn khá nhiều, trong đó đa phần mua các cặp số nguyên, mỗi cặp gồm 130 vé. Hôm 25/2, người đàn ông ở Bình Dương đã liên hệ với chị và chọn vé số qua điện thoại, sau đó gửi tiền để nhờ chị Dương giữ vé số.

"Bình thường, tôi bán vé số theo hình thức online cũng nhiều. Khách chọn số và gửi tiền, tôi sẽ chụp ảnh vé số cho khách để bảo chứng. Hôm đó, vị khách này mua 130 vé số bằng hình thức online.

Số vé người này mua mang dãy số 113338, đài Bến Tre, mở thưởng ngày 25/2. Chính tôi là người dò số và báo kết quả cho khách", chị Dương chia sẻ.

Trong 130 vé số người này mua, có 13 vé trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng mỗi giải. 117 vé số còn lại trúng giải an ủi, mỗi vé trị giá 50 triệu đồng. Tổng số tiền trúng giải 31 tỷ 850 triệu đồng. Song, chị Dương cho biết số tiền thực tế khách hàng này nhận được phải trừ đi 10% thuế thu nhập cá nhân.

Chia sẻ thêm với báo Thanh niên, chủ Đại lý vé số thông tin, "Tôi có gọi cho người ta để hỏi cách trả thưởng, chọn tiền mặt hay chuyển khoản. Suy nghĩ một hồi người ta muốn lấy tiền mặt chứ không thích chuyển khoản. Vậy là tôi gom đủ số tiền mặt lớn đó để đổi cho khách. Điều đặc biệt lần đổi số trúng này với tôi là người ta không cho biết mặt, biết nhà người trúng gì luôn. Chỉ hẹn tôi mang hàng chục tỉ ra công viên rồi giao dịch", chị Dương kể lại.

Chiêu trò dụ dỗ đầu tư tiền ảo khiến nhiều người mất hàng tỷ đồng

Thời gian gần đây, nhiều đối tượng lợi dụng không gian mạng và tổ chức quảng cáo rầm rộ về giá trị của tiền ảo, đưa ra lợi nhuận kinh tế cao để đánh vào tâm lý nạn nhân.

Khi các nạn nhân bắt đầu tin tưởng, các đối tượng liền nhắn tin, gọi điện thoại, mời góp vốn làm kinh tế, kinh doanh đầu tư "Tiền ảo", tiền điện tử, đầu tư trên các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán, cổ phiếu trái phép để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của các nạn nhân có chiều hướng gia tăng.

Điển hình vào khoảng cuối tháng 10/2024, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) phối hợp với các đơn vị liên quan triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia tại đặc khu kinh tế "Tam Giác Vàng" thuộc tỉnh Bokeo, nước CHDCND Lào do 5 đối tượng người nước ngoài chủ mưu, cầm đầu.

Các đối tượng này lừa đảo dưới hình thức lừa tình, lôi kéo đầu tư tiền ảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân Việt Nam. Theo đó, các đối tượng người nước ngoài với nhiệm vụ tạo, đăng tải các hình ảnh đời sống độc thân, giàu có lên mạng xã hội, sau đó kết bạn, nhắn tin nói chuyện, tạo mối quan hệ yêu đương, hẹn hò qua mạng với các "con mồi" đã được chọn sẵn, từ đó dụ dỗ các nạn nhân tham gia đầu tư vào đồng tiền ảo do các đối tượng tự tạo lập nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn lừa tình, lôi kéo đầu tư tiền ảo, có vụ việc chỉ tính riêng 2 đối tượng Kha Văn Úc (SN 2002) và Vi Văn Linh (2003) cùng trú huyện Con Cuông (Nghệ An) đã lừa đảo một nạn nhân số tiền hơn 18,6 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng cho biết, đa số những vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn đều có chung một "kịch bản", đó là khi người dân được quảng cáo, mời gọi tham gia đầu tư với mức lợi nhuận rất cao. Để thao túng tâm lý bị hại, các đối tượng cho bị hại hưởng mức lợi nhuận tương ứng với khoản đầu tư ban đầu. Chúng hướng dẫn bị hại rút các khoản lợi nhuận đầu tiên này để tạo dựng lòng tin, sau đó xúi giục bị hại sẽ nạp thêm tiền để tăng tỷ suất lợi nhuận nhằm chiếm đoạt.

Ngoài ra, đối tượng thiết lập các sàn giao dịch, trang web giả mạo sàn giao dịch quốc tế, sau đó giao cho đội ngũ nhân viên gọi điện mời chào nhà đầu tư tham gia vào các nhóm tư vấn, trao đổi qua mạng xã hội… Sau khi nhà đầu tư tham gia vào nhóm, các đối tượng và thành viên trong nhóm liên tục nhắn tin, gọi điện để thuyết phục nhà đầu tư tham gia giao dịch đầu tư tài chính cũng như mua bán tiền ảo, tiền điện tử Bitcoin, sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán nhằm chiếm đoạt tiền của người tham gia.

Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, website, ứng dụng đầu tư tiền ảo. Đặc biệt, là các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Việc đầu tư vào các website, ứng dụng, sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài hoặc giả mạo sàn giao dịch quốc tế tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư. Không tuyên truyền, quảng bá để kêu gọi sử dụng những loại tiền ảo, tiền kỹ thuật số mà cơ quan Nhà nước chưa cấp phép. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan chức năng để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cảnh báo chiêu trò đặt lịch khám tại 'Bệnh viện Bạch Mai', người tiêu dùng mất tiền triệu

Người dân bị lừa khi đặt lịch khám tại Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh: Người dân cung cấp

Bệnh viện Bạch Mai đã phát đi cảnh báo trên sau khi tiếp nhận chia sẻ từ khách hàng đến khám bệnh cho con và đã bị kẻ gian lợi dụng, lừa đảo mất gần một triệu đồng tiền gọi điện và đặt lịch.

Theo lời kể của một khách hàng, khi có nhu cầu đi khám bệnh cho con, người này đã lên mạng để tìm kiếm thông tin "Đặt lịch khám Bệnh viện Bạch Mai" và đã bị kẻ gian lợi dụng, lừa đảo mất gần một triệu đồng tiền gọi điện và đặt lịch.

Cụ thể, khách hàng cho biết, quá trình tìm kiếm thông tin trên mạng bằng điện thoại có nhìn thấy quảng cáo về việc đặt lịch đi khám nên ấn vào thì hiện ra trang web: https://timkiemtrogiup.com/.

Sau đó, khách hàng đánh trường thông tin vào ô tìm kiếm "đặt lịch khám Bệnh viện Bạch Mai" thì hiện ra số điện thoại tổng đài và ấn gọi.

Khi nói chuyện với "tổng đài viên", đề xuất về nhu cầu muốn đặt lịch khám cho con tại Bệnh viện Bạch Mai thì được hướng dẫn sẽ có nhân viên kết bạn zalo gửi tin nhắn xác nhận.

Tiếp đó, khách hàng nhận được mã QR code số tài khoản yêu cầu chuyển khoản tiền đặt lịch khám là 600.000đ (Sáu trăm nghìn đồng).

Sáng hôm sau khi đến Bệnh viện Bạch Mai để thăm khám cho con theo lịch đã đặt, khách hàng mới tá hoả vì không hề có tên trong hệ thống. Quay lại tin nhắn zalo, thấy các nội dung đã bị thu hồi và không thể liên lạc được với nhân viên xác nhận đặt lịch. Lúc này, khách hàng hiểu rằng mình đã bị lừa.

Điều đáng nói là ngoài việc bị lừa mất tiền đặt lịch khám 600.000đ thì cước phí cuộc gọi khách hàng phải trả cũng khá cao, 8.000đ/phút.

Có thể thấy, nhu cầu khám chữa bệnh tại các bệnh viện, cơ sở y tế tuyến đầu rất cao, cộng với tâm lý của người dân luôn muốn có những "ưu ái riêng" nên đôi khi đây chính là kẽ hở để kẻ gian lợi dụng, lừa gạt.

Do đó, Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo người dân nên tỉnh táo trong quá trình tìm kiếm thông tin, đặt lịch và đi khám để tránh bị lừa đảo.

Đồng thời, nên tìm kiếm những trang thông tin chính thống của các bệnh viện, cơ sở y tế để liên hệ và tìm hiểu thông tin.

Ngày đầu CSGT cấp đổi giấy phép lái xe, mất 5 phút để hoàn tất hồ sơ

Ngày 1/3, lực lượng CSGT bắt đầu làm nhiệm vụ sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe.

Ngày 1/3, lực lượng CSGT bắt đầu làm nhiệm vụ sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe. Trong buổi sáng, tại cơ sở số 1 của CSGT Hà Nội tiếp nhận hơn 50 trường hợp đến làm thủ tục.

Phải đến 8h mới đến giờ làm việc nhưng từ sớm, tại trụ sở Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã có 20 người dân đến chờ làm thủ tục.

Do nhiều người dân đến làm thủ tục còn bỡ ngỡ nên đội đã bố trí cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn từ bước khai hồ sơ.

Sau khi khai hồ sơ, người dân lấy số thứ tự và chờ cán bộ, chiến sĩ CSGT mời vào bàn tiếp nhận hồ sơ đã được đánh số thứ tự rõ ràng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục và nộp lệ phí theo quy định, người dân sẽ được nhận giấy hẹn trả giấy phép lái xe. Trong 3 ngày làm việc, người dân sẽ nhận được giấy phép lái xe bản điện tử thông qua VNeID; 2 ngày sau sẽ nhận được giấy phép lái xe bản cứng.

Đại diện Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho biết, trong sáng 1/3, đơn vị đã tiếp nhận, làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe cho hơn 50 người dân.

Trước đó, ngày 28/2, Công an TP Hà Nội đã ra mắt Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ thuộc Phòng CSGT, sau khi tiếp nhận nhiệm vụ đào tạo, cấp giấy phép lái xe từ Sở GTVT. Đội sẽ thực hiện nhiệm vụ tổ chức sát hạch, cấp giấy phép lái xe, tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại giấy phép lái xe, cấp giấy phép lái xe quốc tế…

Cục CSGT (Bộ Công an) cũng đã tập huấn cho công an các tỉnh, thành phố về công tác sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe.

Xuân Son vượt qua tất cả ngôi sao giải trí

Xuân Son gây chú ý sau chiến dịch ASEAN Cup 2024.

Bảng xếp hạng 10 người có sức ảnh hưởng lớn nhất MXH Việt Nam, tháng 1 được thống kê bởi Buzzmetrics. Xuân Son dẫn đầu với chỉ số ảnh hưởng vượt trội (494.965), vượt lên Quang Hùng MasterD (128.508) và Dương Domic (71.514).

Hiện diện trong top 10 người có sức ảnh hưởng còn có Tiktoker Lê Tuấn Khang, streamer Độ Mixi, Rhyder, Sơn Tùng M-TP, Hieuthuhai, Captain Boy và SOOBIN.

Bất ngờ nhất trong danh sách là sự trỗi dậy mạnh mẽ của Quang Hùng MasterD. Trong tháng một, Quang Hùng có những sản phẩm âm nhạc gây chú ý. Nam ca sĩ hoạt động tích cực trên mạng, luôn giữ được tương tác ở mức cao. Trước đó, từ game show Anh trai say hi, Quang Hùng đã nổi lên như một ngôi sao mới của mạng xã hội.

Việc Xuân Son vượt lên tất cả không gây bất ngờ. Trong tháng 1, Xuân Son là tâm điểm khi tỏa sáng rực rỡ trong màu áo tuyển Việt Nam. Đặc biệt, từ trận chung kết gặp Thái Lan, Xuân Son ghi 2 bàn ở lượt đi, gây bùng nổ mạng xã hội.

Hậu chiến dịch ASEAN Cup 2024, tiền đạo tuyển Việt Nam phải điều trị chấn thương nghiêm trọng. Loạt thông tin liên quan đến quá trình hồi phục chấn thương cũng thu hút sự chú ý đặc biệt của khán giả. Từng bài đăng của Xuân Son trên các nền tảng mạng xã hội đều thu hút tương tác cực cao.

Chỉ trong một tháng, trang Facebook cá nhân của Xuân Son đã tăng gấp đôi lượng người theo dõi. Mỗi bài đăng của tiền đạo thuộc biên chế CLB Thép Xanh Nam Định hút hàng chục nghìn lượt tương tác, tạo sức ảnh hưởng tương đương những ngôi sao giải trí hàng đầu showbiz Việt hiện tại.

Trên nền tảng TikTok, kênh Nguyễn Xuân Son cũng nhanh chóng chạm mốc triệu lượt follow sau khi lập chiến tích cùng tuyển Việt Nam.

Tạm hoãn phiên hoà giải vụ kiện vé số trúng giải đặc biệt bị rách

Phiên hòa giải giữa nguyên đơn và bị đơn vụ vé số trúng giải đặc biệt bị rách tạm hoãn.





Theo một số nguồn tin cho biết, phiên hòa giải trong vụ kiện dân sự về việc trả thưởng tiền xổ số kiến thiết giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị N. (tỉnh Quảng Nam) và bị đơn là Công ty TNHH Nhà nước MTV xổ số kiến thiết đã không diễn ra như dự kiến.

Trước đó, theo thông báo từ TAND thị xã Hương Thủy (TP Huế) gửi nguyên đơn và bị đơn, phiên họp dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 27/2. Nội dung phiên họp sẽ kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và các vấn đề cần hòa giải gồm phương án giải quyết tranh chấp.

Tuy nhiên, phiên hoà giải này sau đó không tiến hành theo thời gian dự kiến vì Công ty TNHH Nhà nước MTV xổ số kiến thiết Huế có văn bản xin vắng mặt với lý do bận công tác đột xuất.

Dự kiến phiên hòa giải này sẽ diễn ra vào giữa tuần sau. Nếu sau khi hoàn tất các thủ tục mà hai bên không đạt được thỏa thuận hòa giải, tòa sẽ tiến hành xét xử vụ kiện theo quy định.

Như đã thông tin trước đó, vào ngày 14/10, bà N.T.N. (tỉnh Quảng Nam) mua hai tờ vé số của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt là Công ty xổ số Thừa Thiên Huế). Hai vé số có dãy số dự thưởng là 386552 (F) và 486552 (F), trị giá 10.000 đồng/vé.

Trong kỳ quay số trúng thưởng diễn ra cùng ngày, tờ vé số 386552 (F) trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng, tờ vé số 486552 (F) trúng giải phụ đặc biệt trị giá 50 triệu đồng.

Do sơ suất khi đi đường gặp trời mưa, bà N. để hai tờ vé số trên bị ướt và dính lại với nhau. Sau khi nỗ lực tách rời 2 tờ vé số trên ra và sấy khô, bà N. đem vé đến công ty để nhận thưởng.

Sau khi nhận hai tờ vé trên, phía Công ty xổ số Thừa Thiên Huế cho rằng tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỉ đồng bị rách một phần góc, mất một phần vào dãy số trúng thưởng nên từ chối việc trả tiền.

Bao nhiêu học sinh được thụ hưởng chính sách miễn học phí trường công?

Từ năm học 2025-2026, học sinh từ mầm non tới THPT tại các trường công lập sẽ được miễn học phí. Ảnh minh họa

Bộ Chính trị vừa quyết định thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước, thực hiện từ đầu năm học mới 2025-2026 (từ tháng 9/2025 trở đi).

Theo đó, toàn bộ trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS và THPT công lập sẽ được miễn học phí.

Thông tin này khiến nhiều phụ huynh hân hoan, đặc biệt là các gia đình đang có con theo học tại các trường công lập.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, hiện cả nước có 23,2 triệu học sinh (chưa bao gồm học sinh tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên), trong đó 3,1 triệu trẻ mầm non dưới 5 tuổi; 1,7 triệu trẻ mầm non 5 tuổi; 8,9 triệu học sinh tiểu học; 6,5 triệu học sinh THCS và 3 triệu học sinh THPT.

Trong đó, số học sinh ngoài công lập chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn và dữ liệu thống kê một vài năm gần đây cho thấy con số này chiếm khoảng một vài tới dưới 10% trên tổng số học sinh.

Ví dụ năm học 2021-2022, tổng số trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập (chưa bao gồm tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên) của cả nước gần 22,8 triệu; trong đó số học sinh khối công lập gần 21,1 triệu (chiếm khoảng 94,2%), còn ngoài công lập gần 1,3 triệu (chiếm khoảng 5,8%).

Theo Bộ GD-ĐT, nhu cầu kinh phí ngân sách nhà nước phải chi trả để thực hiện chủ trương miễn học phí cho học sinh là khoảng 30 nghìn tỷ đồng (nếu trừ ngân sách địa phương của các tỉnh/thành phố đã thực hiện miễn học phí thì ngân sách trung ương cần sẽ ít hơn số này). Trên thực tế, mức ngân sách cần đảm bảo sẽ phụ thuộc vào mức học phí cụ thể của từng tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương theo thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh quyết định trên cơ sở mức sàn, trần học phí quy định của Chính phủ.

Hiện, mức học phí năm học 2024-2025 được các địa phương thông qua là từ 7.000 đến hơn 340.000 đồng mỗi tháng. Hầu hết các địa phương chia mức thu theo cấp học, ba khu vực (gồm thành thị, nông thôn, miền núi) và dựa theo Nghị định 81 về học phí công lập. Học phí với bậc mầm non khoảng 50.000-540.000 đồng/tháng, ở cấp THCS là 50.000-650.000 đồng/tháng và THPT là 100.000-650.000 đồng/tháng.

Ví dụ Sơn La hiện có mức học phí thấp, với bậc mầm non là 7.000-38.000 đồng/tháng; bậc THCS và THPT là 8.000-52.000 đồng/tháng. Tiếp đến là Đắk Nông, bậc tiểu học là 8.000-30.000 đồng/tháng; bậc THCS là 10.000-35.000 đồng/tháng, bậc THPT là 25.000-45.000 đồng/tháng.

Bắc Giang là địa phương có học phí trong top cao, với mức đóng cho bậc mầm non, THCS, THPT khu vực thành thị lên đến 340.000 đồng/tháng.