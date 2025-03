Tin sáng 1/3: Tin vui cho học sinh cả nước khi quy định mới về học phí có sự thay đổi; bỏ công an cấp huyện, việc cấp CCCD, thủ tục hành chính được thực hiện ở đâu?

Bộ Chính trị quyết định miễn học phí cho học sinh công lập

Từ năm học 2025-2026, Bộ Chính trị quyết định miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên cả nước. Ảnh: THPD

VietnamNet đưa tin, từ năm học 2025-2026, Bộ Chính trị quyết định miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên cả nước.

Quyết định này được Bộ Chính trị đưa ra trong phiên họp ngày 28/2 khi kiểm điểm, đánh giá kết quả triển khai bước đầu việc thực hiện Nghị quyết 18 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bộ Chính trị thống nhất cao chủ trương thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, nhanh chóng hơn nữa các nội dung của Nghị quyết 18 trong năm 2025.

Sau khi nghe báo cáo của Chính phủ về khả năng cân đối tài chính trong và sau quá trình tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Bộ Chính trị quyết định thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước. Thời điểm thực hiện từ đầu năm học mới 2025-2026 (từ tháng 9/2025 trở đi).

Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Bộ GD-ĐT, Bộ Tài chính và một số bộ, ngành liên quan và các địa phương phối hợp cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc quyết định này.

Công an Hà Nội giải thể 30 công an cấp huyện

Giám đốc Công an Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Theo VTC News, ngày 28/2, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ công bố các quyết định về việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ khi không tổ chức công an cấp huyện; triển khai hợp nhất Phòng Cảnh sát bảo vệ và Trung đoàn Cảnh sát cơ động thành Phòng Cảnh sát cơ động.

Tại hội nghị, Công an Thành phố thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giải thể công an huyện, quận, thị xã và các tổ chức trực thuộc.

Theo đó, Công an Hà Nội giải thể 30 công an cấp huyện và các tổ chức trực thuộc (trừ Đồn Công an). Đồng thời, Công an Thành phố công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ; triển khai hợp nhất Phòng Cảnh sát bảo vệ và Trung đoàn Cảnh sát cơ động thành Phòng Cảnh sát cơ động.

Mặc dù tinh gọn tổ chức bộ máy nhưng chức năng, nhiệm vụ của Công an TP Hà Nội không giảm mà còn tiếp nhận thêm 4 nhiệm vụ mới từ các sở, ngành thuộc UBND thành phố.

Các nhiệm vụ vụ mới gồm: Nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; nhiệm vụ Quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp; nhiệm vụ về sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn, an ninh thông tin mạng.

Theo Công an TP Hà Nội, đây là một trong những đợt kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy lớn, chưa có tiền lệ, nằm trong xu thế chung về tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong toàn hệ thống chính trị. Đợt kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy này tác động đến cả 3 cấp Công an thuộc Công an TP Hà Nội, trong đó tác động trực tiếp nhất là 30 công an cấp huyện.

Từ 1/3, công an xã sẽ cấp căn cước công dân

Ảnh minh họa: TL

Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thì hiện nay, việc cấp căn cước công dân được thực hiện tại hai cấp: Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (công an cấp tỉnh); Đội quản lý hành chính (công an cấp huyện).

Tuy nhiên, do công an cấp huyện không còn hoạt động từ ngày 1/3, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương chuyển toàn bộ chức năng cấp căn cước công dân về công an cấp xã. Việc triển khai được thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo thuận tiện nhất cho người dân, tránh gián đoạn.

Trước mắt, công an các địa phương sẽ bố trí địa điểm thu nhận hồ sơ tại cấp xã, chọn những nơi có vị trí thuận lợi để người dân dễ dàng tiếp cận. Đồng thời, tùy vào tình hình thực tế, các địa phương có thể tiếp tục sử dụng trụ sở công an huyện cũ để tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước công dân.

Người phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt cần đổi căn cước công dân và hộ chiếu

Ảnh minh họa: TL

Sáng 28/2, tại họp báo về việc triển khai quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, đại diện Cục Quản lý Xuất nhập cảnh thông tin về công tác bảo đảm an ninh hàng không.

Liên quan đến vấn đề dư luận quan tâm công dân đã phẫu thuật thẩm mỹ, giải phẫu khuôn mặt có gặp khó khăn khi xuất nhập cảnh hay không? Trên VOV, Đại tá Nguyễn Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (A08 - Bộ Công an) cho biết, công tác kiểm soát hộ chiếu giấy tờ từ trước đến nay, các sai sót về khuôn mặt đều được khuyến cáo từ trước và công dân có sự thay đổi về ảnh khuôn mặt, cần phải thực hiện thủ tục cấp đổi căn cước công dân và hộ chiếu.

Lãnh đạo A08 khuyến cáo các công dân có giải phẫu, thẩm mỹ thay đổi khuôn mặt cần làm thủ tục cấp đổi căn cước, hộ chiếu theo diện mạo mới để tránh gặp khó khăn khi làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A08) sẽ là đơn vị được Bộ Công an giao triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không, đảm bảo nguyên tắc vận hành liên tục không bị đứt gãy, ngắt quãng, không ảnh hưởng đến người dân, tổ chức doanh nghiệp.

Theo Bộ Công an, lực lượng an ninh hàng không thuộc Bộ Công an sẽ tiếp nhận 2 trong 3 chức năng kiểm soát an ninh hàng không gồm: Quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo đảm an ninh hàng không; Cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không tại cảng hàng không, sân bay và cơ sở xử lý hàng hóa, bưu gửi để đưa lên tàu bay.

Để thực hiện, Bộ Công an sẽ thành lập Trung tâm an ninh hàng không quốc gia, trên cơ sở tổ chức, xây dựng lại Phòng an ninh trên không hiện có, trực thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh điều hành, đảm nhiệm công tác cung cấp dịch vụ an ninh hàng không tại cảng hàng không, sân bay và cơ sở xử lý hàng hóa, bưu gửi để đưa lên tàu bay.

Bộ Công an cho biết, ở cấp Bộ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ tiếp nhận và thực hiện các nhiệm vụ tương ứng như: Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo đảm an ninh hàng không; cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh tại các cảng hàng không, sân bay và cơ sở xử lý hàng hóa, bưu gửi để đưa lên tàu bay.

Hà Nội tiếp tục tăng nhiệt, rồi lại đón không khí lạnh mạnh

Hà Nội tăng nhiệt trước khi đón đợt không khí lạnh mới.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, trong 1-2 ngày tới, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng khu vực Tây Bắc từ ngày 2/3 có nơi nắng nóng.

Khu vực Trung Trung Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Các khu vực từ Nam Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên ngày nắng, riêng Nam Bộ có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi.

Nhận định xa hơn, cơ quan khí tượng cho biết, từ đêm 2-10/3, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nhiều biến động mạnh. Trong đó, từ đêm 2-4/3, khu vực có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nơi có nắng nóng.

Như vậy, từ nay đến khoảng 3/3, trước khi đợt không khí lạnh mới tràn về, nền nhiệt khu vực trên tiếp tục tăng nhanh vào ban ngày, trong đó Thủ đô Hà Nội cao nhất 28 độ vào 3/3; đêm và sáng sớm trời rét với mức thấp nhất 19-21 độ. Ngoài ra, một số tỉnh ở Tây Bắc có nắng và tăng cao nhất đến 33 độ vào 5/3.

Đáng lưu ý, từ 5-7/3, khi không khí lạnh bắt đầu tác động mạnh, khu vực khả năng có mưa rải rác; sau giảm mưa; từ 6/3 Bắc Bộ trời chuyển rét, từ đêm Bắc Trung Bộ chuyển rét.

Khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa từ khoảng 6/3 khả năng có mưa, mưa rào rải rác. Từ khoảng 7/3, từ Quảng Bình đến Huế trời chuyển rét.

Các khu vực khác vẫn duy trì ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cũng nhận định, những ngày tới, không khí lạnh tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía Đông. Khoảng 4-5/3, không khí lạnh tăng cường trở lại và có cường độ khá mạnh kéo dài cho đến 9-10/3 rồi suy yếu và di chuyển về phía đông.

Trường cao đẳng, trung cấp sẽ thuộc Bộ GD-ĐT quản lý từ ngày 1/3

Các trường cao đẳng, trung cấp sẽ do Bộ GD-ĐT quản lý từ ngày 1/3.

Theo NLĐO, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 37/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GD-ĐT. Theo đó, nhiều vụ, cục của Bộ GD-ĐT đã được bỏ bớt hoặc sáp nhập, từ 23 đơn vị xuống còn 18 đơn vị.

18 đơn vị bao gồm: Vụ Giáo dục Mầm non; Vụ Giáo dục Phổ thông; Vụ Giáo dục Đại học; Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Vụ Học sinh - sinh viên; Vụ Pháp chế; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Văn phòng; Thanh tra; Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục; Cục Quản lý chất lượng; Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin; Cục Hợp tác quốc tế; Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên; Báo Giáo dục và Thời đại; Tạp chí Giáo dục; Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Trong đó, 15 đơn vị gồm các vụ, cục, văn phòng, thanh tra là các tổ chức giúp bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; 3 đơn vị gồm báo, tạp chí và viện là các đơn vị sự nghiệp công lập, phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ.

Nghị định 37 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3, thay thế cho Nghị định số 86 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GD-ĐT.

Như vậy, sau hơn 8 năm thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ LĐ-TB-XH, từ ngày 1/3, các trường CĐ, trung cấp sẽ quay trở lại thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ GD-ĐT.

Nghị định nêu rõ, trong thời gian này, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Vụ Giáo dục thường xuyên sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật cho đến khi Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên. Thời hạn hoàn thành trước 31/3/2025.