Tin sáng 2/8: Thông tin chính thức về kỳ nghỉ lễ mùng 2/9; miền Bắc mưa lớn

Người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục dịp lễ Quốc khánh 2/9

VTCnews đưa tin theo thông báo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội sẽ được nghỉ lễ Quốc khánh 4 ngày liên tục.

Thời gian nghỉ từ thứ Bảy (31/8) đến hết thứ Ba (3/9). Đợt nghỉ này bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Như vậy, công chức, viên chức của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội sẽ được nghỉ tối đa 4 ngày. Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, sẽ căn cứ chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Đối với người lao động tại doanh nghiệp, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ lễ Quốc khánh là ngày thứ Hai (2/9) và lựa chọn 1 trong 2 ngày Chủ nhật (1/9) hoặc thứ Ba (3/9).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ lễ cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức.

Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương sẽ nhận được ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Bác tin bịa đặt 'mất cắp đĩa cổ' khi tu bổ Chùa Cầu

Tin từ VietNamNet đưa tin những ngày qua, trong khi chính quyền TP.Hội An (Quảng Nam) đưa ra nhiều lý giải để người dân và du khách có cái nhìn thấu đáo hơn về quá trình trùng tu di tích Chùa Cầu, thì trên mạng xã hội lại xuất hiện một số hình ảnh so sánh kèm thông tin "đĩa cổ trên mái Chùa Cầu bị mất cắp".

Theo đó, một số trang Facebook đăng tải 2 bức ảnh về phần mái của Chùa Cầu, trong đó một ảnh có nhiều chiếc đĩa màu xanh trang trí trên phần mái và một ảnh không có.

Ảnh Chùa Cầu lúc chưa cải tạo.

Liên quan đến vụ việc này, chiều 1/8, ông Phạm Phú Ngọc - Giám đốc Trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An khẳng định, thông tin mất đĩa cổ trên mái Chùa Cầu sau khi trùng tu là xuyên tạc.

Theo ông Ngọc, toàn bộ đĩa mặt tiền diềm mái phần cầu được đánh số và tận dụng trở lại như vị trí cũ đến 80%, hai đầu cầu chỉ thay một số vị trí đĩa đã mất hoàn toàn. Bờ nóc, bờ chảy các đĩa gốc bị nứt nhẹ được xử lý và trả lại. Chi tiết cụ thể các phần này có hình ảnh hiện trạng đã chụp, ghi chép và hoàn thành thực tế.

Chủ tịch UBND TP.Hội An Nguyễn Văn Sơn cũng cho biết, hình ảnh trên mạng không chính xác. Đĩa lắp trên Chùa Cầu sau khi trùng tu sử dụng lại đĩa cũ. Ngoài ra, đây cũng không phải đĩa cổ mà từ đợt trùng tu năm 1986 mới xuất hiện.

Người dân có thể bấm biển số xe trên VNeID

Báo Lao động đưa tin theo quy định tại Thông tư số 28/2024/TT-BCA của Bộ Công an, từ ngày 1/8/2024, chủ xe có thể bấm biển số trên VNeID khi đăng ký xe lần đầu đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước.

Theo đó, Thông tư này quy định về thủ tục đăng ký xe lần đầu, như sau:

Trường hợp công dân Việt Nam thực hiện đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước trên cổng dịch vụ công hoặc Ứng dụng định danh quốc gia:

Từ ngày 1/8/2024, chủ xe có thể bấm biển số trên VNeID khi đăng ký xe lần đầu đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước. Ảnh: Cổng thông tin Bộ Công an

- Chủ xe thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư này, không phải đưa xe đến cơ quan đăng ký xe; đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Khi nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, chủ xe gửi cho cơ quan đăng ký xe Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (có dán bản chà số máy, số khung của xe, đóng dấu giáp lai của cơ sở sản xuất) qua dịch vụ bưu chính công ích;

Trường hợp chủ xe không nộp Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (có dán bản chà số máy, số khung của xe, đóng dấu giáp lai của cơ sở sản xuất) hoặc thông tin bản chà số máy, số khung cung cấp không đúng với thông tin đã kê khai, chủ xe phải mang xe đến cơ quan đăng ký xe để chà số máy, số khung và nhận kết quả đăng ký xe;

- Chủ xe thực hiện bấm biển số trên cổng dịch vụ công hoặc trên Ứng dụng định danh quốc gia theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư này;

- Cổng dịch vụ công, Ứng dụng định danh quốc gia thông báo biển số xe được cấp và hướng dẫn nộp tiền lệ phí đăng ký xe qua tin nhắn điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử hoặc thông báo trên Ứng dụng định danh quốc gia để chủ xe nộp tiền qua tiện ích thanh toán được tích hợp trên cổng dịch vụ công, Ứng dụng định danh quốc gia;

- Sau khi thanh toán thành công lệ phí đăng ký xe, cổng dịch vụ công, Ứng dụng định danh quốc gia thông báo cho chủ xe việc hoàn thành nộp lệ phí;

- Cán bộ đăng ký xe thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, hiệu chỉnh dữ liệu đăng ký xe lần đầu trực tuyến toàn trình từ cổng dịch vụ công, Ứng dụng định danh quốc gia chuyển về hệ thống đăng ký, quản lý xe (không phải thực hiện: Kiểm tra thực tế xe, chà số máy, số khung của xe, chụp ảnh xe theo quy định về quy trình nghiệp vụ đăng ký xe); in giấy khai đăng ký xe, chứng nhận đăng ký xe; trình lãnh đạo cấp có thẩm quyền duyệt, ký hồ sơ xe, chứng nhận đăng ký xe, sổ đăng ký xe và các giấy tờ liên quan; đóng dấu hồ sơ xe; ký số chứng nhận đăng ký xe để trả kết quả đăng ký xe về cổng dịch vụ công, Ứng dụng định danh quốc gia theo quy định. Trả chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho chủ xe qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Cán bộ đăng ký xe nhận Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (có dán bản chà số máy, số khung của xe, đóng dấu giáp lai của cơ sở sản xuất) để kiểm tra, đối chiếu với dữ liệu trên hệ thống đăng ký, quản lý xe, ký xác nhận đã kiểm tra, đối chiếu lên bản chà số máy, số khung của xe để lưu vào hồ sơ đăng ký xe; quét bản chà số máy, số khung của xe (bản chà số máy, số khung dán trên Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng) và tải lên hệ thống đăng ký, quản lý xe.

Bắc Bộ tiếp diễn mưa lớn, có nơi trên 120mm

VTCnews đưa tin theo trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ chiều tối 1/8 đến ngày 2/8, khu Tây Bắc và Việt Bắc, Hòa Bình của Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 120mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Ảnh minh họa

Từ đêm 2/8, mưa lớn ở khu Tây Bắc và Việt Bắc xu hướng giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện. Cụ thể:

Lai Châu: Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam Đường, Tân Uyên.

Điện Biên: Điện Biên, Mường Ảng.

Sơn La: Mai Sơn, Mường La.

Lào Cai: Bắc Hà, Lào Cai, Mường Khương, Si Ma Cai, Văn Bàn.

Yên Bái: Mù Cang Chải.

Hà Giang: Hoàng Su Phì, Quản Bạ, Vị Xuyên, Yên Minh.

Bắc Kạn: Bạch Thông, Chợ Mới, Ngân Sơn, Pác Nặm, TP Bắc Kạn.

Thái Nguyên: Định Hóa, Võ Nhai.

Cao Bằng: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hạ Lang, Nguyên Bình, Trùng Khánh.

Khánh Hòa: Khánh Sơn, Khánh Vĩnh.

Ninh Thuận: Bác Ái, Ninh Phước, Ninh Sơn.

Ngoài ra, Trung Bộ nhiều nơi ngày 1/8 có nắng. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, ngày mưa rào và dông vài nơi.

Thông tin người mua bán vàng miếng được bảo mật

VietNamNet đưa tin tại cuộc họp báo kinh tế xã hội chiều 1/8, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, chủ trương của Nhà nước là bán vàng miếng để doanh nghiệp có nguồn vàng chế tác, đồng thời đáp ứng nhu cầu lưu trữ, tiết kiệm của một bộ phận người dân.

Công an TP.HCM cùng Ngân hàng Nhà nước và các ngành chức năng đã thành lập tổ công tác đảm bảo an ninh thị trường vàng, trong đó, phía công an có trao đổi thông tin với các đơn vị nhằm quản lý ổn định thị trường.

TP.HCM đã thành lập tổ công tác đảm bảo an ninh thị trường vàng.

"Việc trao đổi thông tin danh sách mua bán không phải để làm khó dễ mà nhằm ngăn chặn việc đầu cơ, lợi dụng giá vàng lên cao để trục lợi, đảm bảo quyền lợi người dân cũng như doanh nghiệp chế tác", ông Hà nhấn mạnh và khẳng định, khi khai thác sử dụng các thông tin này đều đảm bảo quy định Nhà nước về bảo mật thông tin.

Để làm rõ hơn, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP.HCM cho hay, việc Ngân hàng Nhà nước sử dụng biện pháp bán vàng trực tiếp cho người dân thông qua Công ty SJC và 4 ngân hàng thương mại nhằm ổn định thị trường vàng, đảm bảo lợi ích chung của nền kinh tế.

Theo ông Lệnh, để phát huy hiệu quả cần các giải pháp đồng bộ về thanh kiểm tra, tuân thủ quy định về chứng từ, mua bán vàng miếng đúng địa điểm, xuất trình căn cước công dân, đầy đủ hóa đơn, công khai, minh bạch…