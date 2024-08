Tin sáng 1/8: Thời điểm nắng nóng quay trở lại miền Bắc; Hội An giải thích lý do không 'làm giả cổ' khi trùng tu Chùa Cầu

Thời điểm nắng nóng quay trở lại miền Bắc



Từ ngày 6/8, khả năng nắng ráo trở lại miền Bắc, cục bộ có nắng nóng. Ảnh minh hoạ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày 1/8, ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 30-70 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 50 mm.

Mưa lớn ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 2/8 với lượng mưa phổ biến 30-60, cục bộ có nơi trên 150 mm.

Từ đêm 2 - 5/8 Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 6/8, khả năng nắng ráo trở lại, cục bộ có nắng nóng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét là cấp 1.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.

Nhiều người ở Đồng Nai nhập viện nghi ngộ độc khí CO

Các bệnh nhân nghi ngộ độc khí CO được cấp cứu. Ảnh: Lao Động

Ngày 31/7, đại diện lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết trên báo Lao Động, địa bàn đã xảy ra vụ nghi ngộ độc khí CO.

8 bệnh nhân nghi ngộ độc khí CO cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, bứt rứt, hồi hộp, khó thở, tim đập nhanh, da ửng đỏ.

Ngay khi nhập viện, các bác sĩ đã cho bệnh nhân thở ôxy, truyền dịch, hồi sức và theo dõi liên tục bằng monitor.

Hiện tại, các bệnh nhân đã tỉnh táo, đỡ đau đầu, chóng mặt và sinh hiệu ổn.

Theo thông tin ban đầu, các bệnh nhân này làm việc tại một ngân hàng ở TP Biên Hòa.

Nguyên nhân bị nghi ngộ độc khí CO là do ngân hàng mất điện từ 7h sáng cùng ngày và phải chạy máy nổ phát điện ở tầng hầm tòa nhà.

Bộ GTVT đề xuất miễn thu phí 7 loại xe đi trên cao tốc do nhà nước đầu tư

Thông tin trên Vietnamnet cho hay, tại dự thảo Nghị định quy định về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc, Bộ GTVT đề xuất thu phí với 5 nhóm phương tiện và miễn phí cho 7 loại xe.

Theo đó, tại Điều 5, dự thảo Nghị định quy định đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ cao tốc là các phương tiện lưu thông trên cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý, khai thác.

5 nhóm phương tiện phải chịu phí sử dụng đường bộ cao tốc gồm:

Nhóm 1 xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng.

Nhóm 2 xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi và xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn.

Nhóm 3 xe từ 31 ghế ngồi trở lên và xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn.

Nhóm 4 xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng container 20 feet.

Nhóm 5 xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 feet.

Đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, dự thảo Nghị định quy định mức phí đối với đường cao tốc đáp ứng đầy đủ các quy định về điều kiện triển khai thu phí áp dụng mức 1 (đường cao tốc có 4 làn xe, có làn dừng khẩn cấp chạy liên tục) và mức 2 (đường cao tốc có 4 làn xe, không có làn dừng khẩn cấp chạy liên tục).

Dự kiến mức thu phí/km đường cao tốc do nhà nước đầu tư được phân thành 2 mức cho từng nhóm phương tiện. Ảnh: Vietnamnet

Ngoài ra, tại Điều 6 dự thảo Nghị định cũng quy định các phương tiện được miễn phí sử dụng đường cao tốc gồm:

Xe cứu thương.

Xe cứu hỏa.

Xe chuyên dùng phục vụ quốc phòng bao gồm các xe mang biển số: Nền màu đỏ, chữ và số màu trắng dập chìm có gắn các thiết bị chuyên dụng cho quốc phòng (bao gồm: xe xi téc, xe cần cẩu, xe chở lực lượng vũ trang hành quân được hiểu là xe ô tô chở người có từ 12 chỗ ngồi trở lên, xe vận tải có mui che và được lắp đặt ghế ngồi trong thùng xe, xe kiểm soát, xe kiểm tra quân sự, xe chuyên dùng chở phạm nhân, xe cứu hộ, cứu nạn, xe thông tin vệ tinh và các xe ô tô đặc chủng khác phục vụ quốc phòng).

Xe chuyên dùng phục vụ an ninh bao gồm các loại xe của Bộ Công an, công an tỉnh, thành phố, công an quận, huyện như xe cảnh sát giao thông, xe cảnh sát 113, xe cảnh sát cơ động, xe đặc chủng chở phạm nhân, xe cứu hộ, cứu nạn được gắn biển hiệu nhận biết theo quy định của pháp luật về xe chuyên dùng…

Xe chuyên dùng phục vụ tang lễ, gồm: Xe có kết cấu chuyên dùng phục vụ tang lễ (xe tang, xe tải lạnh dùng để lưu xác và chở xác), các xe liên quan phục vụ tang lễ.

Đoàn xe có xe cảnh sát giao thông dẫn đường.

Liên quan đến nội dung này, ông Bùi Quang Thái, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam nhấn mạnh, quan điểm nhất quán của Bộ GTVT là những tuyến cao tốc nào có chất lượng dịch vụ tương ứng với mức thu thì mới triển khai thu phí. Nhà nước thu phí đường cao tốc không phải vì lợi nhuận. Việc thu phí là để có nguồn vốn phục vụ cho công tác bảo trì và đầu tư phát triển các tuyến cao tốc mới.

Hội An giải thích lý do không "làm giả cổ" khi trùng tu Chùa Cầu

Thông tin trên Người lao động cho hay, theo Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An, việc tu bổ Chùa Cầu được thực hiện trên tinh thần như một cuộc "giải phẫu - chữa bệnh" nên mọi hoạt động đều cẩn trọng, tỉ mỉ, bài bản, khoa học từ khâu chuẩn bị dự án đến các giải pháp tổ chức và kỹ thuật thi công tu bổ di tích.

Với quan điểm và giải pháp tu bổ xuyên suốt dự án là giữ gìn sự nguyên vẹn của tổng thể hình thức kiến trúc và kết cấu, từng bộ phận, cấu kiện, hiện vật nguyên gốc, có giá trị lịch sử được trân quý gìn giữ ở mức tối đa có thể.

Theo đó, có đến gần 60% khối lượng gỗ, gần 30% số viên ngói, 80% số đĩa cổ, 20% cấu kiện đá nền, 35% số con giống trang trí bờ mái… được gìn giữ, tái định vị tại di tích sau khi tu bổ.

Di tích Chùa Cầu sau khi được trùng tu. Ảnh: NLĐ

Về các ý kiến phải chăng nên "làm giả cổ", chọn tông màu, sắc thái sao cho gần nhất với hình ảnh Chùa Cầu trước khi tu bổ, Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An cho rằng điều này không phù hợp với quan điểm, nguyên tắc "không làm giả" mà dự án đã đề ra. Đặc biệt, điều đó dẫn đến lo ngại sẽ làm sai lệch yếu tố gốc, gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến kết quả của việc nghiên cứu về sau.

Theo Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An, màu sắc hoàn thiện sau tu bổ của Chùa Cầu được quyết định giữ nguyên màu hiện trạng của tất cả cấu kiện gỗ, bao gồm cả những chi tiết chạm khắc trang trí, hoành phi, liễn đối, không sơn vẽ gì thêm; cấu kiện thay mới hoặc thành phần gia cố chỉ quét phủ chất bảo quản không màu. Tương tự phần thân mố, trụ cầu cũng hoàn toàn giữ nguyên không can thiệp về màu sắc.

Riêng đối với phần tường và chi tiết trang trí trên mái cần phải được phục hồi, bởi hiện trạng gần như đã phai màu hoàn toàn, trong khi cấu trúc vật liệu của chúng đều được làm từ gạch ngói, vữa vôi phần lớn đã bị mục mủn, mất liên kết nên phải được thay thế hoặc gia cố chắp vá để tận dụng.

Chính vì vậy, việc phục hồi màu sắc cho tường và trang trí mái là cần thiết, bởi nếu giữ nguyên sắc thái của thành phần được giữ lại trong khi đã phải được gia cố chắp vá loang lổ cùng với những thành phần buộc phải thay mới cũng sẽ không đảm bảo thẩm mỹ, đặc biệt làm thiếu sự tôn nghiêm đối với một công trình tín ngưỡng như Chùa Cầu - vốn là chức năng quan trọng đã tồn tại hàng trăm năm, từ trước khi nó được xếp hạng di tích.

Tiếp tục tăng lương hưu từ 1/7/2025

Luật BHXH hiện hành và luật sửa đổi quy định: lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng, mức điều chỉnh phù hợp với khả năng ngân sách và quỹ BHXH. Ảnh minh hoạ

Theo Vietnamnet, thông tin về điều chỉnh lương hưu cho người có mức lương hưu thấp được ông Nguyễn Duy Cường, Phó vụ trưởng Vụ BHXH (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, Luật BHXH hiện hành và luật sửa đổi quy định: lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng, mức điều chỉnh phù hợp với khả năng ngân sách và quỹ BHXH.

Tuy nhiên, một điểm mới trong luật BHXH 2024 đó là ngoài nguyên tắc nêu trên, còn quy định việc điều chỉnh mức tăng lương hưu thỏa đáng đối với người có mức lương hưu thấp và những người nghỉ hưu trước năm 1995, nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu.

Đây là vấn đề đã được nêu trong Nghị quyết 28 về cải cách chính sách BHXH. Thời gian qua, khi triển khai Nghị quyết, Chính phủ đã giao cho Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với các bộ, ngành xây dựng đề án đổi mới cách thức, phương thức tính lương hưu.

Đáng chú ý, có những năm lương hưu của công chức, viên chức không điều chỉnh, nhưng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng vẫn được điều chỉnh.

Mới đây, khi thực hiện Nghị định 75 về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng, ngoài thực hiện điều chỉnh tăng lương hưu 15% theo mức chung thì từ ngày 1/7/2024, những người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng trước ngày 1/1/1995 sau khi được điều chỉnh lương hưu mà mức hưởng thấp hơn 3,5 triệu đồng/tháng sẽ được điều chỉnh lần nữa để đạt 3,5 triệu đồng/tháng.

Bộ LĐ-TB&XH sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành tham mưu cho Chính phủ, đề xuất phương án cải thiện mức lương hưu đối với những người có lương hưu thấp, người nghỉ hưu trước năm 1995.

