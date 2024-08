Tin sáng 20/8: Tin vui cho gần 7.200 viên chức; miền Bắc mưa lớn ở khu vực nào?

Tin sáng 19/8: Thời điểm mưa to quay lại miền Bắc; Hơn 9,7 điểm mỗi môn vẫn có thể trượt trường Sư phạm GĐXH - Cơ quan khí tượng nhận định miền Bắc cục bộ có mưa to trong những ngày đầu tuần; Năm nay, điểm chuẩn các ngành của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đều tăng, thậm chí có 2 ngành lên tới 29,3 điểm, tức bình quân mỗi môn thí sinh phải đạt hơn 9,7 điểm mới đỗ...

Vùng núi và trung du Bắc Bộ tái diễn mưa lớn, có nơi trên 200mm

VTCNews cập nhật từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ đêm 20 đến ngày 22/8, vùng núi và trung du Bắc Bộ khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Ngoài ra, từ chiều tối 19/8 đến ngày 20/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Ảnh minh họa

Trong hai ngày 20-21/8, Nghệ An đến Ninh Thuận nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong chiều tối và đêm 19/8, ngày 20/8/2024

Hà Nội có lúc mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ , có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Hà Nội tập trung nguồn lực để khởi công 2 tuyến metro hơn 76.000 tỷ đồng

Theo VietNamNet đưa tin, TP.Hà Nội đang tập trung nguồn lực làm 2 tuyến metro Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo và ga Hà Nội – Hoàng Mai, tổng mức đầu tư các dự án này là hơn 76.000 tỷ đồng. Phó Chủ tịch UBND T. Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa có báo cáo về quy hoạch hệ thống đường sắt đô thị (metro) Hà Nội.

Tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đoạn trên cao được đưa vào khai thác thương mại từ ngày 8/8.

Cụ thể, ông Dương Đức Tuấn cho biết, TP.Hà Nội đang tập trung nguồn lực làm tuyến metro số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo và tuyến metro số 3, đoạn ga Hà Nội – Hoàng Mai.

Trong đó, Hà Nội dự kiến khởi công metro số 2 trong năm 2025. Với tuyến metro số 3, Hà Nội mong muốn các đơn vị liên quan phê duyệt đề xuất sử dụng vốn ODA để triển khai các bước tiếp theo.

Theo quy hoạch, tuyến metro Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo có tổng chiều dài 11,5km, gồm 8,9km đi ngầm và 2,6km đi trên cao, có 10 đoàn tàu; tổng mức đầu tư dự án khoảng 35.588 tỷ đồng. Hà Nội dự kiến hoàn thành tuyến metro này trong năm 2029.

Tuyến metro ga Hà Nội – Hoàng Mai có chiều dài 8,7km, đi ngầm toàn bộ theo hành lang Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông - Kim Ngưu - Nguyễn Tam Trinh; tổng mức đầu tư dự án khoảng 40.500 tỷ đồng.

Gần 7.200 viên chức được xem xét chuyển thành công chức

Báo Lao động đưa tin, ngày 19/8, Văn phòng Chính phủ cho biết, vừa ban hành Công văn số 5578/VPCP-TCCV gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương về công tác quản lý biên chế và xây dựng vị trí việc làm, trong đó có thông tin về biên chế công chức.

Công văn nêu rõ, ngày 23/7, Ban Cán sự Đảng Chính phủ nhận được Kết luận số 01-KL/BCĐ của Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế về kết luận hội nghị lần thứ 3 kết quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị.

Bộ Nội vụ sẽ phối hợp xem xét chuyển gần 7.200 viên chức thành công chức.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại kết luận trên, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương căn cứ số chỉ tiêu biên chế công chức được cấp có thẩm quyền giao rà soát, xét chuyển số viên chức trong tổng số 7.191 biên chế viên chức đang làm việc tại các vị trí việc làm công chức của các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước, thành công chức theo đúng quy định.

Trong tổng số 7.191 biên chế viên chức này bao gồm 5.066 biên chế ở địa phương, 2.125 biên chế ở bộ, ngành Trung ương.

Sau đó, xác định cụ thể số chỉ tiêu biên chế viên chức còn lại cần điều chuyển thành công chức (gồm số viên chức đáp ứng và số viên chức chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện để xét chuyển thành công chức theo quy định) để tổng hợp, tham mưu Ban Cán sự Đảng Chính phủ.

Đã khởi tố hơn 1.000 bị can trong vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy về Việt Nam

Báo VietNamNet cập nhật từ Công an TP.HCM ngày 19/8 cho biết, liên quan đến vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất ngày 16/3/2023, đến nay đã khởi tố 1.038 bị can về các tội Sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Không tố giác tội phạm; Tàng trữ tiền giả; Đánh bạc và Cướp giật tài sản.

Theo Công an TP.HCM, ngoài chuyến hàng bị bắt giữ trên, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 6 chuyến hàng chứa ma túy qua sân bay quốc tế Nội Bài rồi chuyển phát nhanh về TP.HCM để cất giấu, tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố.

Số ma túy cảnh sát thu giữ trong quá trình phá án. Ảnh: Công an cung cấp

Đến nay, Công an TP.HCM đã làm rõ toàn bộ đường dây tội phạm, đối tượng chủ mưu, cầm đầu, đồng thời trả tự do cho 4 nữ tiếp viên hàng không bị tội phạm lợi dụng, thể hiện tinh thần "không bỏ lọt tội phạm", "không làm oan người vô tội".

Bộ Giáo dục và Đào tạo lí giải vì sao 9,5 điểm/môn vẫn trượt đại học

Báo Lao động cập nhật, tính đến ngày 19/8, hơn 150 trường đại học đã công bố điểm chuẩn năm 2024. Xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn vào nhiều ngành học, trường đại học ở mức rất cao. Có những ngành, thí sinh đạt 9,5 điểm/môn cũng không có cơ hội trúng tuyển.

Chẳng hạn, tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ngành Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử với mức điểm 29,3 (khối C00). Đây cũng là mức điểm chuẩn cao nhất cả nước cho tới hiện tại. Tức là trung bình thí sinh phải đạt gần 9,77 điểm/môn mới trúng tuyển.

Tiếp sau đó là ngành Sư phạm Địa lý có điểm chuẩn khối C00 là 29,05 điểm. Các ngành Sư phạm Lịch sử và Địa Lý, Giáo dục chính trị, Giáo dục công dân… cũng có điểm chuẩn gần chạm mốc 29. Tức là trung bình mỗi môn phải đạt trên 9,67 điểm.

Điểm chuẩn đại học của nhiều ngành, nhiều trường theo điểm thi tốt nghiệp THPT cao chót vót, thí sinh đạt 9,5 điểm/môn vẫn trượt.

Lý giải nguyên nhân điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT của nhiều trường tăng cao, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hoàng Minh Sơn cho rằng, hiện nay các thông tin về ngành, trường ngày càng minh bạch, rõ ràng. Do đó, các trường có chất lượng đào tạo tốt, nhu cầu nhân lực cao sẽ được nhiều thí sinh quan tâm.

Về việc điểm chuẩn khối C00 cao, thí sinh đạt 9,5 điểm nhưng không trúng tuyển vào nhiều ngành, ông Sơn cho biết, Bộ GDĐT cũng đã có đánh giá và dự báo từ đầu khi so sánh phổ điểm 2 năm qua và thấy có sự nhích lên. Với các trường uy tín, chất lượng, sự cạnh tranh càng thấy rõ.

Chủ cửa hàng bị kẻ lạ mặt ném bom xăng trong đêm.