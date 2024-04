Tin sáng 21/4: Diễn biến không khí lạnh từ nay đến tháng 5; Tình hình sức khỏe nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Không khí lạnh hoạt động yếu dần từ nay đến tháng 5

Theo các chuyên gia của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 21-24/4, khu vực Bắc Bộ có mưa giông cục bộ, ngày trời nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Từ 25-26/4 có nắng nóng cục bộ, riêng phía Tây Bắc Bộ duy trì nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và tối có mưa giông cục bộ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi đó, khu vực Trung Bộ, từ 21-26/4 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, riêng khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có nắng nóng cục bộ; chiều tối và tối có mưa giông cục bộ; từ 23-24/4, khu vực Bắc Trung Bộ nắng nóng suy giảm.

Cũng từ 21-26/4, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và tối có mưa giông cục bộ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đã phát hành bản tin dự báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa trên phạm vi toàn quốc (tức từ tháng 5 đến tháng 10/2024).

Dự báo, từ nay đến tháng 5 vẫn còn không khí lạnh hoạt động nhưng cường độ yếu và giảm dần về tần suất. Ảnh minh hoạ

Chia sẻ trên Lao Động, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: "Dự báo, từ nay đến tháng 5 vẫn còn không khí lạnh hoạt động nhưng cường độ yếu và giảm dần về tần suất. Tuy nhiên điều đáng lưu ý là không khí lạnh trong thời kỳ giao mùa nguy cơ đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.

Về mặt xu thế nhiệt độ, từ nay đến tháng 10 nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm.

Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có xu hướng gia tăng trong thời kỳ từ tháng 5 - 7.2024. Nắng nóng tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng nửa đầu tháng 5.2024. Hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng tiếp tục xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm trong tháng 8.2024. Đề phòng xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nắng nóng có xu hướng giảm dần từ nửa cuối tháng 8 ở Bắc Bộ và từ tháng 9 ở khu vực Trung Bộ.

Khô hạn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng nửa đầu tháng 5/2024. "

Bắt học sinh đi học ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, hiệu trưởng bị xem xét kỷ luật

Trường TH&THCS Hiệp Hòa (xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). Ảnh: Trung Du

Chia sẻ trên Vietnamnet, lãnh đạo phòng GD-ĐT huyện Vũ thư xác nhận, có sự việc Trường Tiểu học - THCS Hiệp Hoà đã tổ chức cho học sinh bậc THCS đi học vào ngày nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương vừa qua. Nhà trường không báo cáo với Phòng GD-ĐT huyện Vũ Thư về việc thay đổi lịch học, khiến phụ huynh bức xúc.

Theo vị lãnh đạo này, ông Nguyễn Thắng Thiên, Hiệu trưởng nhà trường, đã nộp bản giải trình đến Phòng GD-ĐT nhưng bản giải trình chưa đủ thông tin theo yêu cầu của lãnh đạo huyện. Do đó, ông Thiện phải bổ sung, hoàn thiện giải trình lại theo đúng bản chất sự việc.

Sau khi nhận được giải trình của ông Thiện, Phòng GD-ĐT huyện Vũ Thư sẽ sẽ xem xét, kiểm điểm và đưa ra mức kỷ luật.

Trước đó, phụ huynh của Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa bức xúc việc con họ phải đi học trong ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), để các thầy cô đổi lịch đi đám cưới con thầy hiệu trưởng. Theo các phụ huynh, lí do việc tổ chức dạy bù của nhà trường là để thứ Bảy (ngày 20/4), học sinh sẽ được nghỉ để thầy cô đi dự đám cưới con gái hiệu trưởng.

Tình hình sức khỏe nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Cháu Đ vẫn đang hôn mê, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Lao Động.

Như tin đã đưa, cháu Đ (quê xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) - nam sinh lớp 8 bị hành hung đến chết não vì xích mích trong khi chơi bóng rổ tại phường Việt Hưng, quận Long Biên (Hà Nội) đã được chuyển về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ từ ngày 26.3.

Mới đây, chia sẻ Lao Động, chị Nguyễn Thị Huệ - dì ruột cháu Đ. cho biết, hiện cháu Đ vẫn đang được các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ hết lòng điều trị. Tuy nhiên, cháu vẫn đang hôn mê, sức khỏe đến nay chưa có nhiều tiến triển.

Chị Huệ kể, mặc dù vậy, nhưng chị Lan (mẹ của cháu Đ) và gia đình luôn có niềm tin sẽ có phép màu đến với cháu. Ngày này qua ngày khác, mẹ và bà ngoại luôn túc trực cả ngày lẫn đêm tại bệnh viện để vệ sinh, truyền thuốc, xoa bóp cho cháu, mong cháu sẽ tỉnh lại.

"Gia đình tôi ở Đồng Lương mỗi tuần từ 2 đến 3 ngày thay nhau đến bệnh viện chăm cháu, nhưng mẹ và bà ngoại từ ngày đưa cháu về đây chưa rời một ngày nào. Gần 1 tháng cháu nằm đây, chị Lan gầy rộc đi, chỉ còn da bọc xương, nhìn 2 mẹ con ai cũng xót xa, không cầm được nước mắt" - chị Huệ xúc động.

MC Thảo Vân lên tiếng sau vụ đâm xe

Tình trạng chiếc xe sau vụ va chạm.

Mới đây MC Thảo Vân khiến người hâm mộ lo lắng khi chia sẻ ảnh chụp ô tô của chị sau khi bị đâm xe trên đường trong lúc đi làm.

Chị thuật lại trên trang cá nhân: "Sáng nay đi làm, lần đầu tiên trong hơn 20 năm cầm lái đã đâm xe!

Cậu bé chạy qua đường ở đoạn có rào, các xe đều đi hơi nhanh, xe chú bộ đội phanh gấp, mình đâm vào xe chú, xe khác đâm vào xe mình.

Xe đâm vào mình chạy luôn không dừng lại xem tình hình ra sao, mình và chú bộ đội đương nhiên phải đỗ lại rồi. Chú bộ đội tần ngần nhìn những chỗ xước hỏng nhưng thấy mình bị nặng hơn nên chưa nói gì. Mình đang định bảo cho số nhau rồi sẽ đền bù sau thì cửa xe chú bộ đội hạ xuống, ai đó ngó ra bảo thôi đi thôi, thế là các chú cho xe chạy…".

Do Thảo Vân không chia sẻ về tình trạng bản thân sau vụ va chạm nên bạn bè, người hâm mộ lo lắng và nhắn tin hỏi thăm chị.

Thảo Vân sau đó phải tiếp tục cập nhật thông tin sau vụ việc trên trang cá nhân, cho biết chị rất cảm động vì nhận nhiều cuộc gọi cũng như tin nhắn động viên, quan tâm, đề nghị giúp đỡ… và đặc biệt là những tin nhắn của con trai.

Tuy nhiên một số trang tin chưa tìm hiểu kỹ đã viết rằng đây là lần đầu MC Thảo Vân lái xe nên gặp tai nạn. "Thông tin này hoàn toàn không chính xác, lại khổ những bạn đang học lái hoặc mới có bằng. Mình lái xe hơn 20 năm nay chưa một lần va quệt và lần này là bài học để càng phải cẩn thận hơn vì lái lâu, lái tốt không đồng nghĩa với việc luôn an toàn…", chị viết.

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt "đi tìm kho báu"

Bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: Hải Long.

Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao với trào lưu truy tìm 673.000 tỷ của bà Trương Mỹ Lan ngoài biển.

Trend này được cho xuất phát từ đoạn clip ghi lại cảnh bà Trương Mỹ Lan trả lời thẩm vấn của Hội đồng xét xử (HĐXX) trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát mà TAND TPHCM mới đưa ra xét xử.

Trong clip có đoạn hội thoại giữa Hội đồng xét xử và bà Trương Mỹ Lan. Khi HĐXX hỏi bà Lan giấu khoản tiền 673.000 tỷ ở đâu, bà Lan trả lời "tiền đang ở ngoài biển".

Ngay sau đó, nhiều trang mạng xã hội như Facebook, Tiktok đã "dậy sóng" với những bức ảnh chế, các đoạn video chèo thuyền ra khơi tìm kho báu.

Trao đổi trên Dân trí, luật sư Giang Hồng Thanh (văn phòng luật sư Giang Thanh), người bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan, khẳng định xu hướng "ra khơi tìm kho báu" có nhiều nội dung không đúng sự thật.

Ông Thanh đã có đơn đề nghị xử lý những người có hành vi xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm bà Trương Mỹ Lan.

Theo luật sư Thanh, suốt quá trình xét xử phiên tòa và cả phần tuyên án không có việc bà Trương Mỹ Lan nói "673.000 tỷ ở ngoài biển" như trong clip đang lan truyền trên mạng xã hội.

Luật sư Thanh nghi ngờ đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội đã được tạo dựng, lồng ghép và thậm chí có thể được sử dụng công nghệ AI để sao cho hình ảnh chân thực, sống động nhất.

"Đoạn clip xuyên tạc đã xúc phạm đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của bà Trương Mỹ Lan, đây là điều được pháp luật bảo vệ", luật sư Thanh nêu và viện dẫn điều 8 và điều 16 Luật An ninh mạng, để cho rằng hành vi của người tạo dựng clip "ra khơi tìm kho báu" với nhiều nội dung xuyên tạc đã vi phạm quy định pháp luật, cần xử lý nghiêm.

Bên cạnh đó, luật sư mong Cục phát thanh truyền hình, thông tin điện tử yêu cầu các cá nhân đã đăng tải clip và các tổ chức quản lý gỡ bỏ clip này khỏi tài khoản và các nền tảng mạng xã hội, website.

Luật sư Giang Hồng Thanh cho biết ông đã gửi đơn đến Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an); Cục phát thanh truyền hình, thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông); gửi Tòa án Nhân dân TPHCM, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (vụ 3) và gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03), Bộ Công an.

Thiếu nữ 15 tuổi bị bạn trai sát hại giấu xác trong vườn chuối

Nghi phạm Lê Phong T. Ảnh: Vietnamnet

Ngày 20/4, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng cho biết trên Vietnamnet: Cơ quan cảnh sát điều tra địa phương đã bắt giữ nghi phạm Lê Phong T. (SN 2009, trú tại thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương) để điều tra làm rõ về hành vi giết người, liên quan đến vụ thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại.

"Nghi phạm là nam sinh lớp 9, học trên địa bàn", lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự cho biết.

Cũng liên quan đến vụ án trên, Thượng tá Võ Xuân Trọng, Trưởng Công an huyện An Dương cho biết thêm, nút thắt của vụ án đã được làm rõ. Hiện tại, hung thủ đã nhận tội.

Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định nguyên nhân gây ra vụ án đau lòng này là xuất phát từ chuyện tình cảm.

Trước đó, vào tối 19/4, trên địa bàn xã An Hồng (huyện An Dương, TP Hải Phòng) xảy ra vụ án nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng phát hiện thi thể thiếu nữ bị chôn lấp tại một vườn chuối ở thôn Lê Sáng.

Sau khi khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là Nguyễn T.D. (SN 2009, trú tại thôn Ngô Hùng, xã An Hồng).

Thi thể nạn nhân bị chôn lấp tại vườn chuối của nhà nam thiếu niên tên Lê Phong T.

Ngày 12/4, D. đi ra khỏi nhà, gia đình mất liên lạc nên trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, chính quyền địa phương phát đi thông báo tìm người.

Hiện, Công an huyện An Dương phối hợp với phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng để điều tra mở rộng vụ án.

