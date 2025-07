Tin sáng 23/7: Bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, mưa lớn vẫn duy trì nhiều ngày tới; cảnh giác chiêu thức lừa đảo thông báo trúng tuyển đại học

Tin sáng 22/7: Bộ Y tế sẵn sàng thiết lập trạm cấp cứu dã chiến ứng phó bão số 3 Wipha; cháu bé sống sót trong vụ lật tàu tại Hạ Long hiện ra sao? GĐXH - Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) yêu cầu các bệnh viện trong vùng ảnh hưởng bão số 3 công bố số điện thoại đường dây nóng chỉ huy cho các đơn vị và bảo đảm liên lạc thông suốt 24/24h để kịp thời điều hành các đơn vị trực thuộc sẵn sàng tham gia ứng cứu khi được điều động...

Bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, mưa lớn vẫn duy trì nhiều ngày tới

Tối nay, bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa. Hoàn lưu bão dự báo còn gây mưa diện rộng cho các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kéo dài những ngày tới.

Bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào tối nay.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 19h ngày 22/7, bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới tại ví trí khoảng 20.1 độ Vĩ Bắc; 105.7 độ Kinh Đông, nằm trên đất liền các tỉnh Ninh Bình-Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất đạt cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9. Trong 3 giờ tới, áp thấp nhiệt đới ít di chuyển.

Từ chiều tối ngày 22/7 đến sáng ngày 23/7, Thanh Hóa, Nghệ An, phía Nam Phú Thọ và Sơn La có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm; các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h). Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp.

Từ ngày 24-25/7, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất rất cao ở nhiều khu vực do hoàn lưu bão gây ra.

Lũ quét cô lập hàng trăm hộ dân, nhiều tuyến đường bị chia cắt

Lũ quét dữ dội tại xã Nhôn Mai (Nghệ An) sau bão số 3 đã cuốn trôi cầu, chia cắt quốc lộ và cô lập hàng trăm hộ dân. Hàng chục điểm sạt lở, nguy cơ sạt trượt đất đá rình rập, chính quyền địa phương đang căng mình di dời dân, phong tỏa các tuyến đường nguy hiểm.

Lũ quét cô lập hàng trăm hộ dân, nhiều tuyến đường bị chia cắt

Chiều 22/7, ông Mạc Văn Nguyên - Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận lũ quét dữ dội, gây thiệt hại nghiêm trọng về hạ tầng và cô lập nhiều bản làng.

Nước lũ đổ về bất ngờ từ thượng nguồn suối khe Hỷ, cuốn trôi hoàn toàn cây cầu sắt bắc qua suối ở bản Nhôn Mai, trụ sở công an xã ngập sâu, cán bộ phải di chuyển khẩn cấp tài sản.

Ngoài ra, quốc lộ 16 đoạn qua trung tâm xã bị sạt lở và ngập 4-5 điểm, nhiều bản ở xã Nhôn Mai bị cô lập. Hiện xã chưa ghi nhận thiệt hại về người nhưng đường sá, tài sản và hoa màu bị hư hỏng nặng.

Tại xã Yên Hòa, mưa lớn nhiều ngày qua khiến nước sông, suối dâng cao.

Tại xã Yên Hòa, mưa lớn nhiều ngày qua khiến nước sông suối dâng cao, cầu tràn trên tuyến đường độc đạo vào 2 bản Xốp Cốc và Tạt bị ngập gần 1m, cô lập hơn 900 nhân khẩu. Chính quyền địa phương huy động lực lượng cấm đường, trực 24/24 và hỗ trợ người dân qua lại an toàn trong trường hợp cần thiết. Một số hộ dân ở các bản có nguy cơ sạt lở cao cũng đã được di dời đến nơi an toàn.

Ông Đậu Đức Truyền - Chủ tịch UBND xã Yên Hòa cho biết lực lượng phòng chống thiên tai được phân công túc trực, lập rào chắn, dựng biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm, đồng thời vận động người dân ở các bản Xiềng Líp, Đình Yên và Bản Hào di dời phòng tránh sạt lở. Chính quyền địa phương ngăn phương tiện và người dân qua các điểm xung yếu để tránh tai nạn đáng tiếc.

Nhiều xã miền núi khác của Nghệ An như Tam Thái, Mường Xén, Thông Thụ… chịu ảnh hưởng nặng nề khi mưa lớn.

Ngoài Nhôn Mai và Yên Hòa, nhiều xã miền núi khác của Nghệ An như Tam Thái, Mường Xén, Thông Thụ… chịu ảnh hưởng nặng nề khi mưa lớn tiếp tục trút nước khiến nước lũ đổ về lớn làm hàng trăm hộ dân bị cô lập. Các lực lượng cứu hộ khẩn trương triển khai phương án ứng phó, tiếp cận những khu vực bị chia cắt, đồng thời cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất sau bão số 3.

Cầu treo đứt cáp, xe chở cán bộ xã đi chống bão rơi xuống sông

Sáng 22/7, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Thanh Yên (Điện Biên), cho biết cầu treo Pa Thơm bắc qua sông Nậm Núa (bản Pa Xa Lào) bị đứt cáp, khiến một ô tô bán tải và một xe máy rơi xuống sông.

Vụ việc khiến 3 người rơi xuống sông, được người dân ứng cứu kịp thời. Ảnh: Báo Điện Biên Phủ.

Khoảng 8h cùng ngày, sự cố xảy ra khi trên cầu có một ô tô bán tải chở 3 người và một người lái xe máy. Người đi xe máy kịp nhảy xuống, chỉ bị xây xát nhẹ, trong khi 3 người trên ô tô cùng phương tiện bị rơi xuống lòng sông.

"Người dân trong bản đã kịp thời ứng cứu và đưa các nạn nhân lên bờ an toàn. Trên xe bán tải có một cán bộ xã đi cùng hai người dân đang đi kiểm tra phòng, chống lũ bão", ông Tuấn nói.

Lãnh đạo xã Thanh Yên cho biết thêm, lực lượng chức năng đã rào khu vực cầu, kiểm tra, đánh giá hiện trạng, báo cáo tình hình về tỉnh nhằm đưa ra hướng xử lý phù hợp.

Đồng thời, chính quyền phân luồng các phương tiện di chuyển qua cầu sắt khu vực hạ du sông Nậm Núa.

Cảnh giác chiêu thức lừa đảo thông báo trúng tuyển đại học, yêu cầu chuyển tiền để làm hồ sơ

Trường THPT Bùi Thị Xuân vừa phát cảnh báo khẩn về việc có kẻ gian giả danh nhân viên trường học hoặc các trường đại học liên hệ với học sinh. Những cá nhân này gọi điện cho phụ huynh, học sinh lớp 12 thông báo học sinh đã trúng tuyển, yêu cầu chuyển tiền, cung cấp thông tin, CCCD… để hoàn tất hồ sơ. Mục đích của họ là dùng chiêu thức lừa đảo phụ huynh, học sinh để lấy tiền.

“Nhà trường đề nghị phụ huynh, học sinh tuyệt đối không làm theo; không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân. Khi có nghi vấn cần liên hệ ngay giáo viên chủ nhiệm để xác minh” - thông báo từ Trường THPT Bùi Thị Xuân.

Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết ngay sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp, một học sinh lớp 12A3 của trường đã nhận được điện thoại tự xưng là nhân viên học vụ nhà trường, yêu cầu học sinh cung cấp thêm thông tin cá nhân để hoàn thiện hồ sơ đăng ký nguyện vọng theo đường link người này cung cấp sẵn.

Học sinh khác lại nhận được điện thoại mạo danh trường đại học thông báo trúng tuyển, yêu cầu chuyển tiền…

Những học sinh này đã liên hệ lại giáo viên chủ nhiệm để xác minh. Từ đó, nhà trường phát đi cảnh báo đến toàn thể học sinh phụ huynh khối 12 biết về chiêu thức lừa đảo này.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Trường THPT Ten Lơ Man cũng ra thông báo về chiêu thức lừa đảo mới liên quan đến điểm thi tốt nghiệp THPT để phụ huynh lưu ý.

Theo đó, sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, có thể xuất hiện chiêu thức lừa đảo mới mạo danh là giáo viên, nhân viên Trường THPT Ten Lơ Man, gọi điện cho học sinh để lấy thông tin cá nhân.

Những người này giả danh là đại diện các trường đại học, gọi điện thông báo “trúng tuyển” sau đó yêu cầu đóng tiền, chuyển khoản hoặc cung cấp số CCCD, tài khoản ngân hàng, mã OTP.

Đây là hành vi lừa đảo, lợi dụng tâm lý nôn nóng và thiếu cảnh giác của học sinh và phụ huynh.

Do đó, nếu nhận được những cuộc gọi trên, phụ huynh và học sinh tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số CCCD, mã OPT... qua điện thoại; không chuyển khoản, đóng tiền theo bất kỳ yêu cầu nào không rõ ràng. Khi có nghi vấn, phụ huynh và học sinh hãy gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm hoặc liên hệ nhà trường để xác minh.

TPHCM nghiên cứu quy định kiểm tra bắt buộc khí thải xe máy, loại bỏ xe cũ nát

VNN đưa tin, Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc về việc triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý 1/2025.

TPHCM sẽ nghiên cứu, đề xuất quy định kiểm tra khí thải bắt buộc đối với xe máy. Ảnh: VNN

Trong đó, Sở Xây dựng giao Phòng quản lý vận tải nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền quy định bắt buộc kiểm tra định kỳ khí thải xe máy, loại bỏ xe cũ nát gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông.

Tổ chức nghiên cứu phát triển vận tải công cộng, phát triển giao thông xanh theo hướng áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật cao hơn quy định chung để giảm ùn tắc, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong khu vực trung tâm TP.

Ngoài ra, Phòng này cũng được giao chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô, nhất là quy định về thời gian làm việc, điều kiện, sức khỏe của lái xe, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các vi phạm của lái xe, nhà xe, chủ xe và các cá nhân có liên quan.

Ở lĩnh vực hạ tầng, TPHCM sẽ tiếp tục rà soát hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, vạch kẻ đường, đảm bảo an toàn cho người đi bộ, phương tiện, đặc biệt tại khu vực trường học, bệnh viện và các tuyến đường đông dân cư.

Trên tuyến đường thủy, yêu cầu tăng cường cảnh báo nguy cơ đuối nước, sửa chữa biển báo hư hỏng và xử lý các điểm tiềm ẩn rủi ro va chạm, nhất là trong mùa mưa lũ sắp tới.

Ngoài ra, TPHCM cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại như sử dụng mô hình dự báo nhu câu giao thông; Điều chỉnh pha đèn, chu kỳ đèn khu vực trung tâm thành phố thông qua hệ thống đèn tín hiệu giao thông được kết nối điều khiển tập trung.

Thành phố cũng đẩy mạnh sử dụng dữ liệu giám sát hành trình phục vụ công tác quản lý điều hòa giao thông; Tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp Cổng thông tin giao thông thành phố và ứng dụng trên điện thoại thông minh (TTGT TPHCM).

Đặc biệt, Sở Xây dựng sẽ cung cấp kịp thời thông tin về tình hình ùn tắc giao thông, sự cố tai nạn để các đơn vị chức năng triển khai ngay phương án điều tiết giao thông. Đồng thời, cung cấp hình ảnh, video các trường hợp vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại khu vực điểm nguy cơ ùn tắc giao thông (kể cả đối tượng xe mô tô, gắn máy) theo định kỳ vào thứ sáu hàng tuần cho các đơn vị có chức năng xử lý các hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông...